Ostapenko nenotur drošu pārsvaru un sāpīgi izstājas no 'Australian Open'

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko piektdien Austrālijas atklātā čempionāta ("Australian Open") trešās kārtas cīņā ar rezultātu ar rezultātu 6-2, 4-6, 4-6 piekāpās Barborai Krejčīkovai no Čehijas.

Spēles iesākumā Ostapenko desmit minūšu ilgā geimā nosargāja savu servi, atspēlējot trīs Krejčīkovas breika iespējas. Setu Latvijas tenisiste turpināja pārliecinoši, izvirzoties vadībā ar breika pārsvaru un panākot rezultātu 4-1. Noslēgumā viņa vēlreiz lauza pretinieces servi un setu uzvarēja ar 6-2.

Otrais seta pirmā puse turpinājās ar Ostapenko pārliecinošu sniegumu, un viņa ar augstu precizitāti izpildīja uzbrukumus. Pie rezultāta 3-1 Ostapenko sniegums šķietami kļuva nervozāks, ko Krejčīkova nekavējoties izmantoja. Viņa atspēlēja breika deficītu, vēlāk Ostapenko serves geimā pieļāva kļūdas, un čehiete uzreiz vēlreiz lauza viņas servi un uzvarēja otro setu.

Trešā seta iesākumā Ostapenko atkal nenospēlēja veiksmīgi savā serves geimā, taču trīs nākamajos Krejčīkovas serves geimos latvietei bija breika iespējas, kas palika neizmantotas. Nervozā mača izskaņā čehiete guva uzvaru un sasniedza astotdaļfinālu.

Ostapenko WTA rangā ieņem 27.vietu un sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā izsēta ar 26.numuru, kamēr viņas šī mača pretiniece WTA rangā atrodas ceturtajā pozīcijā, un ar šo numuru izlikta arī "Australian Open".

Abas uzvaras pār Krejčīkovu Ostapenko guva 2015. gadā, bet nākamajās divās tikšanās reizēs uzvarējusi čehiete.

Provizoriski trešās kārtas sasniegšana Ostapenko WTA rangā ļaus pakāpties uz 23. pozīciju.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.

Australian Open: Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 4-6. Ostapenko izstājas no "Australian Open"Krejčīkovas serves geimā tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem (30:30), tomēr tad Ostapenko sita tīklā serves uzņemšanā, kas čehietei deva mačbumbu. Rīdziniece spēja to atspēlēt, kad ar savu uzbrukumu panāca pretinieces kļūdu. Ostapenko sita tīklā no kreisā, neizmantojot savu uzbrukuma iespēju, bet tad Krejčīkova pieļāva dubultkļūdu. Spēlētāju nervozums jūtams pat Rīgā. Krejčīkova nākamajā servē pamatīgi iegrieza bumbiņu, un ar to Ostapenko netika galā, bet tad ar otro servi čehiete noslēdza maču.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 4-5Ostapenko serves geimā izvirzījās vadībā ar 40:15, bet tad viņai nenostrādāja saīsinātais sitiens. Taču pēc tam viņa noslēdza geimu un saglabāja cerības "ieķerties" cīņā par uzvaru.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 3-5Pēc Krejčīkovas dubultkļūdas rezultāts geimā kļuva 30:30. To Ostapenko izmantoja, lai serves uzņemšanā perfekti uzbruktu no labās gar sāna līniju un iegūt breikbumbu. Krejčīkova ar "nogriezto" sitienu izprovocēja Ostapenko sitienu tīklā, bet brīdi vēlāk viņa veiksmīgi servēja.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 3-4Skaistā izspēlē Ostapenko no kreisās precīzi trāpīja laukuma stūrī, bet brīdi vēlāk viņai trāpīt neizdevās. Latvijas tenisiste nākamajās izspēlēs guva vēl divus "tīros" punktus, bet noslēgumā viņa izcēlās ar "eisu".

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 2-4Krejčīkova izmantoja "nogrieztos" sitienus, lai traucētu Ostapenko nonākt viņai ērtās pozīcijās. Pie rezultāta 0:30 Ostapenko izdevās labs uzbrukums, kam sekoja neveiksmīga serves uzņemšana.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 2-3Ostapenko mēģināja dažādot savu spēli. Viņa serves geimā atspēlējās no 15:30 un guva trīs punktus pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 1-3Ostapenko ar labām uzņemšanām panāca Krejčīkovas kļūdas, bet trešajā izspēlē čehiete reabilitējās ar precīzu trāpījumu laukuma stūrī. Ostapenko neizdevās uzbrukums uzņemšanā, bet tad čehiete izcēlās ar "eisu". Latvijas tenisiste bija ļoti dusmīga, bet nākamajā epizodē viņa savas emocijas izlika uz bumbiņu, spēcīgi raidot to pa diagonāli. Krejčīkova pieļāva dubultkļūdu, kas Ostapenko deva vēl vienu breika iespēju, tomēr čehiete teicami ieservēja nākamajā piegājienā. Taču viņa pieļāva vēl vienu dubultkļūdu... Atkal Krejčīkova izdevās atspēlēt breikbumbu, kad viņa ar "nogriezto" sitienu nostādīja latvieti sarežģītā pozīcijā. Ostapenko no kreisās sita ārpus laukuma, savukārt noslēgumā Krejčīkova ar pacietību apspēlēja pretinieci.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 1-2Ostapenko centās atgūt savu ritmu. Viņai izdevās pārliecinoši aizvadīts serves geims.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 0-2Serves uzņemšanā Ostapenko no labās precīzi sita asā leņķī, bet tad viņa nocīnījās aktīvi un panāca pretineces kļūdu. Krejčīkovai izdevās laba serve, bet ceturtajā izspēlē Ostapenko netrāpīja laukuma sitienu no kreisās gar sāna līniju (30:30). Latvijas tenisiste pēc tam pacietīgi uzbruka un pie tīkla no gaisa trieca bumbiņu laukumā, panākot breikbumbu. Krejčīkova ar divām teicamām servēm atspēlējās, bet tad īsu izspēli noslēdza ar precīzu uzbrukumu no labās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko pirmajā izspēlē neizdevās uzbrukums no labās, tam sekoja gara 14 sitienu gara izspēle, kas noslēdzās ar vēl vienu kļūdu rīdzinieces izpildījumā. Ar "eisu" viņa guva savu pirmo punktu trešajā setā, taču Ostapenko deva breika iespējas Krejčīkovai, sitot tīklā no labās. Čehiete izmantoja pirmo no divām breikbumbām, uzbrūkot pa diagonāli no labās serves uzņemšanā.

Sākas 3. sets.

Krejčīkovai izteikts brīdinājums par spēles laika kavēšanu. Viņa taisnojās, ka saplēsusi savu kakla ķēdīti.

Krejčīkova pirms trešā seta izmanto tualetes pauzi.

Otrā seta statistika

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-6. Ostapenko zaudē otro setu. Servējot par uzvaru otrajā setā, Krejčīkova vispirms pieļāva dubultkļūdu. Otrajā izspēlē Ostapenko neizdevās "sveces" sitiens, tam sekoja neveiksme serves uzņemšanā. Ar labu servēšanu Krejčīkova panāca trešo setu.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves geima iesākumā divreiz raidīja bumbiņu tīklā, tad viņa neērtu sitienu raidīja pāri laukumam, un tas Krejčīkovai deva trīs iespējas lauzt servi. Atspēlēties Ostapenko nespēja. Tomēr Latvijas tenisiste šajā mačā nespēja izvairīties no šī krituma sniegumā.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-4Ostapenko neizdevās izdarīt spiedienu uz Krejčīkovu, uzbrukumos netrāpot laukumā.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 4-3Ostapenko kļuva nervozāka pēc zaudētajiem diviem geimie pēc kārtas, tomēr viņa nepazaudēja ritmu. Divi teicami uzbrukumi, "eiss" un vēl viena laba serve ļāva droši uzvarēt geimu.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 3-3Ostapenko apspēlēja Krejčīkovu, kad viņa bija piegājusi pie tīkla, teicami uzbrūkot no labās. Čehiete izlīdzināja rezultātu ar "eisu", tad Latvijas sportiste uzņemšanā sita tīklā (15:30). Krejčīkova ātri guva divus punktus.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 3-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko turpināja spēlēt teicami, gūstot savu 21. "tīro" punktu šajā mačā. Brīdi vēlāk viņa vēl vienu labu izspēli noslēdza ar nelielu "autu", bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu (15:30). Serves uzņemšanā Krejčīkova no kreisās netrāpīja laukumā, taču nākamajā epizodē viņa sev izkārtoja uzbrukuma iespēju un no labās ieguva breika iespēju. Ostapenko to atspēlēt nespēja, kad sita tīklā no labās.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko otrās serves uzņemšanā trāpīja teicamu sitienu no labās, brīdi vēlāk viņa netrāpīja laukumā. Ostapenko turpināja izdarīt spiedienu un izkārtoja sev uzbrukumu no labās, panākot 30:15. Ostapenko iedzina pretinieci stūrī un pie tīkla panāca divas breikbumbas. Pirmo viņa neizmantoja, uzņemšanā sitot tīklā, bet otro gan realizēja, raidot bumbiņu no labās gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 2-1Ostapenko serves geimu iesāka teicami un ātri panāca 40:0. Viņa neļāva geimam ievilkties un skrējienā pie tīkla viņa izdarīja precīzu sitienu no labās pa līniju.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 1-1Pēc zaudēta pirmā punkta Ostapenko skrējienā aizstiepās līdz bumbiņai, kuru sita taisni gar pašu sāna līniju. Krejčīkova pieļāva dubultkļūdu, bet brīdi vēlāk Ostapenko no labās sita tīklā (30:30). Čehiete izcēlās ar savu pirmo "eisu" spēlē, tomēr brīdi vēlāk, atrodoties pie tīkla, viņa no kreisās uzbruka neprecīzi.Garā izspēlē Ostapenko neizdevās sitiens no labās, bet noslēgumā Krejčīkova "noķēra" latvieti uz pretkustību.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2, 1-0Ostapenko otro setu sāka ar "eisu". Viņa savu serves geimu aizvadīja pārliecinoši, zaudējot tikai vienu punktu.

Pirmā seta statistika

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 6-2. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu. Ostapenko uzņēma otro servi un no kreisās raidīja bumbiņu brīvajā laukuma pusē diezgan asā leņķī. Nākamā uzņemšana viņai bija neveiksmīgāka, taču trešajā izspēlē rīdziniece trāpīja pa gala līniju, un čehiete uz to atbildēja ar ļoti neprecīzu sitienu. Krejčīkova vēlreiz netrāpīja laukumā, dodot Ostapenko divas setbumbas. Svarīgā brīdī Krejčīkovai izdevās precīza serve, bet noslēgumā Ostapenko perfekti sita pa diagonāli un noslēdza 1. setu.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 5-2Krejčīkova neveiksmīgi uzbruka pirmajā uzņemšanā, bet tad viņai izdevās sitiens, kuru Ostapenko atvairīt nespēja. Latvijas tenisiste servēja vienā laukuma pusē, bet ar nākamo sitienu uzbruka otrā, taču pavisam nedaudz netrāpīja laukumā sitienu no labās. Ostapenko nospēlēja pacietīgi, nostādīja pretinieci neērtā pozīcijā, no kurienes viņa sita neveiksmīgi (30:30). Serves uzņemšanā Krejčīkovai izdevās uzbrukums no kreisās, kas deva breika iespēju. To viņa neizmantoja, netrāpot laukumāOstapenko šoreiz pēc serves trāpīja uzbrukumu no labās, bet noslēgumā Krejčīkovai nepatika tempa maiņa nākamajā izspēlē, viņai pieļaujot kļūdu.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 4-2Ostapenko trīs punktus pēc kārtas zaudēja ar neprecīziem sitieniem, bet trešajā epizodē Krejčīkovai izdevās diezgan labs uzbrukums. Punktu Ostapenko guva, taču čehiete nepieļāva atspēlēšanos šajā geimā.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 4-1Ostapenko ātri guva pirmo punktu, taču tad Krejčīkovai izdevās veiksmīgas epizodes. Sitiens no kreisās asā leņķī Ostapenko ļāva rezultātu izlīdzināt (30:30), savukārt nākamajā epizodē Krejčīkova netrāpīja laukumā. Ar "eisu" Ostapenko nostiprināja vadību setā.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Krejčīkovai neizdevās geima sākums - vispirms dubultkļūda, bet tam sekoja neprecīzs sitiens no labās pa diagonāli. Ostapenko ar teicamu uzbrukumu no kreisās brīvajā laukuma pusē panāca trīs breikbumbas. Nākamā serves uzņemšana Ostapenko neizdevās, bet tad viņa servi uzņēma asā leņķī, un Krejčīkova raidīja bumbiņu tīklā.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 2-1Ostapenko ātri panāca rezultātu 30:0, bet tikpat ātri viņa zaudēja nākamos divus punktus. Īsās izspēlēs Krejčīkova ieguva breika iespēju, kuru Ostapenko atspēlēja ar teicamu sitienu no kreisās. Tad Krejčīkova uzņēma saīsināto sitienu un sita bumbiņu laukuma stūrī, iegūstot vēl vienu breikbumbu, tomēr tam sekoja vēl divi teicami uzbrukumi no kreisās Ostapenko izpildījumā. Divas nākamās izspēles Ostapenko noslēdzās ar kļūdām, un Krejčīkova ieguva trešo breikbumbu, kuru čehiete neizmantoja, sitot ārpus laukuma serves uzņemšanā. Latvijas tenisistei izdevās sitiens pa gala līniju, pēc kura čehiete sita tīklā, bet Ostapenko nākamajā epizodē izdarīja to pašu. Tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem, bet tad rīdziniece ar sitienu pāri pie tīkla pienākušajai Krejčīkovai panāca "vairāk", savukārt noslēgumā izdevās laba serve. Geims ilga teju desmit minūtes.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 1-1Ostapenko uzbruka laukuma stūros, līdz Krejčīkova vairs nespēja aizsniegties līdz bumbiņai. Arī otrā izspēle ritēja līdzīgi, taču šoreiz rīdziniece netrāpīja laukumā sitienu no labās gar sāna līniju. Trešajā izspēlē Krejčīkova neveiksmīgi sita no labās, Ostapenko izdarīja to pašu brīdi vēlāk, bet tad čehiete ar spēcīgu uzbrukumu pārspēja latvieti. Ostapenko strauji mainīja izspēles virzienu un ar diagonāles sitienu panāca rezultātu 40:40. Ostapenko neizdevās serves uzņemšana, bet tad viņa pavisam nedaudz netrāpīja laukuma stūrī, uzbrūkot no labās.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova 1-0Gara pirmā izspēle noslēdzās ar Krejčīkovas sitienu tīklā no kreisās, bet tad viņa netika galā ar servi. Turpinājumā īsās izspēlēs rezultāts nonāca līdz 40:40, bet Ostapenko ar precīzu sitienu no labās uzlauza Krejčīkovas aizsardzību. Noslēgumā viņai izdevās laba serve, kuru čehietei uzņemt neizdevās.

Jeļena Ostapenko - Barbora Krejčīkova. Spēle sākusiesOstapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko dodas uz kortu.

Pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-7 (7:9), 6-4, 6-1 uzvarēja slovākieti Annu Karolīnu Šmīdlovu (WTA 90.), bet otrajā kārtā ar 4-6, 6-2, 6-4 pieveica ASV tenisisti Alisoni Riski (WTA 57.). Savukārt Krejčīkova vēl nav zaudējusi setu šajā turnīrā. Viņa vispirms ar 6-2, 6-0 sagrāva Vācijas tenisisti Andreu Petkoviču (WTA 73.) un ar 6-2, 6-3 apspēlēja ķīnieti Vanu Sjiju (WTA 139.).

Ostapenko trešās kārtas sasniegšana ir atkārtoti labākais rezultāts "Australian Open" turnīrā. Iepriekš viņa trešajā kārtā spēlēja 2017. un 2018. gadā. Krejčīkova pirmo reizi aizspēlējusies līdz turnīra trešajai kārtai.

Jeļena Ostapenko savu trešo spēli vienspēļu turnīrā aizvada Roda Leivera vārdā nosauktajā centrālajā arēnā, kur viņas pretiniece ir Barbora Krejčīkova. Čehijas tenisiste šajā turnīrā ir viena no favorītēm, jo viņa izlikta ar augsto ceturto numuru. Ostapenko WTA rangā ieņem 27.vietu un sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā izsēta ar 26. numuru. Abas tenisistes līdz šim tikušās trīs reizes. 2015. gadā divās spēlēs uzvarēja Ostapenko, bet 2021. gadā turnīrā Dubaijā pārāka bija Krejčīkova.