Ostapenko Ostravas turnīrā otrajā setā atstāj 'sausā' Bļinkovu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien Ostravas tenisa turnīra pirmās kārtas spēlē ar 6-4, 6-0 pārspēja Annu Bļinkovu no Krievijas.

Ostapenko uzvaru guva stundas un astoņu minūšu laikā, otro reizi divās spēlēs pieveicot Bļinkovu, kura pamatturnīrā tika kā kvalifikācijas laimīgā zaudētāja. WTA rangā Ostapenko ieņem 29. vietu, bet Bļinkova – 126. pozīciju.

Turnīra otrajā kārtā Ostapenko sagaida spēkošanās ar Mariju Sakari no Grieķijas, kura turnīrā izlikta ar ceturto numuru un rangā ieņem 12. vietu. Viņa pirmo kārtu izlaida.

Bļinkova spēles iesākumā spēlēja ļoti aktīvi, un divos geimos pēc kārtas atstāja Ostapenko "sausā", izvirzoties vadībā ar breika pārsvaru. Ostapenko gan uzreiz divreiz lauza pretinieces servi un ieguva vadību ar 5-2, taču krieviete breiku atspēlēja. Seta noslēgumā Ostapenko vēlreiz uzvarēja pretinieces serves geimu, panākot 6-4.

Otrajā setā Ostapenko spēlēja teicami, neļaujot Bļinkovai vairs atgūt spēles ritumu. Latviete nezaudēja nevienu geimu un pārliecinoši iesoļoja otrajā kārtā.

Aizvadītajā nedēļā Ostapenko iekļuva Luksemburgas turnīra finālā, taču tajā piedzīvoja zaudējumu trīs setu cīņā dānietei Klārai Tausonei.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 6-4, 6-0. Ostapenko izcīna uzvaru. Ostapenko no labās trieca bumbiņu pa diagonāli, bet otrajā izspēlē viņai neizdevās saīsinātais sitiens. Rīdziniece spēja atgūt vadību pēc Bļinkovas kārtējās dubultkļūdas, tomēr viņa uzreiz uzbrukumā serves uzņemšanā sita pāri laukumam. Bļinkova trāpīja tīklā, kas Ostapenko deva mačbumbu, un viņa izmantoja ar lielisku izspēli, kuras noslēgumā tika izpildīts gremdes sitiens.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 6-4, 5-0Lai Ostapenko pieļāva kļūdas, viņa ar labu sitienu no kreisās izlīdzināja spēles rezultātu 30:30. Tad rīdziniece sita tīklā un deva breikbumbu Bļinkovai, taču viņa ar spēcīgu uzbrukumu uzlauza pretinieces aizsardzību un izlīdzināja rezultātu. Tad Ostapenko no kreisās precīzi uzbruka gar sāna līniju, tomēr dubultkļūda neļāva noslēgt geimu. Ostapenko neveiksmīgi izpildīja gremdi, taču Bļinkovai nepaveicās, kad bumbiņa pieskārās tīkla trosei un atstāja laukumu. Bļinkova atkal izmantoja Ostapenko vājo otro servi, pagarinot cīņu. Tad Latvijas tenisiste izpildīja iegriezto servi, ar ko pretiniece netika galā, taču tam sekoja neveiksme saīsinātajā sitienā (40:40). Bļinkovai norāvās sitiens no kreisās, tad Ostapenko precīzi nospēlēja sitienā no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 6-4, 4-0. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi. Ostapenko ļoti pārliecinoši iesāka Bļinkovas serves geimu, ar labiem uzbrukumiem gūstot punktus. Trešajā izspēlē rīdziniece precīzi uzbruka serves uzņemšanā, panākot trīs breikbumbas. Ostapenko teicami pārvietojās pa kortu un guva punktu ar sitienu no kreisās gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 6-4, 3-0Ostapenko turpināja spēli ļoti pārliecinoši, serves geimā zaudējot tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 6-4, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko ar labiem sitieniem panāca divas Bļinkovas kļūdas. Tad Ostapenko iedzina pretinieci stūrī, paspēra pāris soļus tuvāk tīklam un trieca bumbiņu no kreisās brīvajā laukuma pusē. Pirmo no trim breikbumbām izmantot neizdevās, kad viņai norāvās sitiens, savukārt tam sekoja kļūda serves uzņemšanā. Bļinkovai neizdevās uzņemt sitienu, kas ļāva Ostapenko lauzt servi.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 6-4, 1-0Otro setu Ostapenko iesāka ar drošām darbībām, kas bijās ar kļūdām, taču pie rezultāta 40:30 latviete guva punktu ar spēcīgu sitienu no sava laukuma vidus.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 6-4. Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu.Ostapenko no labās sita tīklā, tad Bļinkova pieļāva dubultkļūdu. Arī turpinājumā abas tenisistes apmainījās punktu guvumiem, bet tad Ostapenko ieguva breikbumbu, serves uzņemšanā uzbrūkot gar sāna līniju. Iespēju noslēgt pirmo setu Ostapenko izmantoja, kad garā izspēlē no labās precīzi uzbruka pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 5-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko neizdevās sitiens no labās, bumbiņai lidojot ārpus laukuma. Tad Bļinkova perfekti uzbruka no kreisās otrās serves uzņemšanā, taču trešajā izspēlē to atkārtot neizdevās. Bļinkova pēc tam guva divus punktus un lauza Ostapenko servi.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 5-3. Ostapenko pretinieces serves geimā nonāca iedzinējos ar 0:40. Ostapeno vēlreiz izdevās saīsinātais sitiens, bet atspēlēties šoreiz nesanāca.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 5-2Ostapenko serves geimu aizvadīja teicami, trāpot arī saīsināto sitienu. Viņa izvirzījās vadībā ar 40:0, bet "sausā" uzvarēt neizdevās. Viņa no kreisās trāpīja tīklā, tad sitiens no labās lidoja pāri laukumam. Taču pretinieces atspēlēšanos Ostapenko nepieļāva, realizējot vēl vienu saīsināto sitienu.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 4-2. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi.Fantastiskā izspēlē Ostapenko izdarīja sitienus no kreisās, līdz Bļinkova vairs nespēja tos atvairīt. Tad rīdziniecei izdevās precīzs uzbrukums no labās otrās serves uzņemšanā, trāpot pa sāna līniju. Bļinkova pieļāva dubultkļūdu un deva Ostapenko vēl trīs breikbumbas. Pirmo krieviete atspēlēja ar "eisu", tad dinamiskā izspēlē Ostapenko netrāpīja diagonāles sitienu. Bļinkovas atspēlēšanās noslēdzās ar dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-2Ostapenko spēli turpināja ar savu uzbrukuma tenisu. Viņai izdevās precīzi sitieni, bet vienīgo punktu viņa zaudēja pēc trāpījuma tīklā sitienā no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko izcēlās ar precīziem sitieniem no labās, kas ļāva saraustīt Bļinkovas aizsardzību. Krievijas tenisiste ļoti apņēmīgi turpināja skriet pēc visām bumbiņām, taču vēlreiz Ostapenko spēja gūst skaistu punktu. Viņa turpināja ar fantastisku sitieni no kreisās asā leņķī, panākot 40:0. Tad Ostapenko panāca pretinieces kļūdu, uzreiz atspēlējot breiku.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko neizdevās saīsinātais sitiens, brīdi vēlāk Bļinkova otrās serves uzņemšanā no kreisās precīzi uzbruka, panākot 30:0. Pēc Ostapenko dubultkļūdas Bļinkova ieguva trīskāršo breikbumbu, un to krieviete realizēja ar pirmo piegājienu, precīzi uzbrūkot no kreisās. Divus geimus pēc kārtas Ostapenko palika "sausā".

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 1-1.Bļinkova savā pirmajā serves geimā Ostapenko atstāja "uz nulles". Viņa labi servēja, kā arī panāca Ostapenko kļūdas.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 1-0.Mačs iesākās ar Ostapenko dubultkļūdu, bet otrajā uzņemšanā Bļinkova raidīja bumbiņu tīklā. Ostapenko neizdevās sitiens, kad viņa atradās tuvu tīklam, bet tad viņa skaisti apspēlēja pretinieci un raidīja bumbiņu brīvajā laukuma pusē. Nākamajā izspēlē Ostapenko spēcīgi uzbruka, Bļinkova darbojās aizsardzībā un trāpīja neticamu sitienu, iegūstot breikbumbu. To krieviete neizmantoja, taču viņa atkal cītīgi strādāja aizsardzībā, līdz viņas apvedošais sitiens lidoja tīklā.Bļinkovai neizdevās serves uzņemšana, bet noslēgumā viņa no kreisās sita ārpus laukuma.

Spēle sākusies!Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Otrajā kārtā šīs spēles uzvarētājai būs jāspēkojas ar turnīra ceturto raketi grieķieti Mariju Sakari (WTA 12.), kura pirmo kārtu izlaiž.

Jeļena Ostapenko pāris dienas pēc zaudējuma Luksemburgas turnīra finālā uzsāk augstāka līmeņa turnīru Ostravā. Latviete saņēmusi īpašo ielūgumu, bet viņas pretiniece būs krieviete Anna Bļinkova, kura pamatsacensībās iekļuva kā kvalifikācijas laimīgā zaudētāja. WTA rangā Ostapenko ieņem 29. vietu, bet Bļinkova – 126. pozīciju.Abas tenisistes iepriekš tikušās 2019. gadā, kad Luksemburgas turnīrā Ostapenko uzvarēja trīs setu cīņā.