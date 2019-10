Ostapenko otro nedēļu pēc kārtas sasniedz finālu WTA turnīrā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko sestdien sasniedza finālu Luksemburgas WTA "International" turnīrā, ar rezultātu 3-6, 6-3, 6-2 pārspējot Krievijas tenisisti Annu Bļinkovu.

Pirms nedēļas Ostapenko spēlēja Lincas WTA turnīra finālā, kur sīvā cīņā piekāpās talantīgajai ASV tenisistei Koko Gofai.

Pirmajā setā Ostapenko ātri nonāca iedzinējos ar breika deficītu, un turpinājumā Bļinkova spēlēja pārliecinoši un izvirzījās vadībā ar 6-3. Latvijas tenisiste otrajā setā spēja sakārtot savu spēli, izvirzījās vadībā ar 4-1, un arī spēja breika pārsvaru nosargāt līdz seta beigām.

Izšķirošajā, trešajā, geimā Ostapenko uzreiz lauza pretinieces servi, bet vēlāk viņa vēlreiz uzvarēja pretinieces serves geimu un panāca jau 5-1. Šādu pārsvaru Latvijas tenisiste neizlaida no savām rokām un guva uzvaru.

Par fināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 180 WTA vienspēļu ranga punktus. Viņai ar Bļinkovu šī bija pirmā tikšanās WTA turē. WTA rangā Ostapenko atrodama 63. vietā, bet Bļinkova ierindojas 66. pozīcijā un šajās sacensībās izlikta ar astoto numuru.

Finālā šī mača uzvarētāja tiksies ar vācieti Jūliju Gērgesu (WTA 26.) vai Kazahstānas tenisisti Jeļenu Ribakinu (WTA 43.).

Spēles statistika:

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 6-3, 6-2. Ostapenko uzvar maču. Bļinkova ar "tīri" gūtu punktu sāka geimu, kurā Ostapenko servēja pa uzvaru mačā. Tad garā geimā rīdziniece panāca pretinieces kļūdu, savukārt trešajā izspēlē Krievijas tenisiste netika galā ar servi. Ostapenko ar uzbrukumu no labās panāca divas mačbumbas, bet pirmo neizmantoja, jo trāpīja tīklā no labās. Līdzīgā izspēlē Bļinkova galotnē netrāpīja laukumā, kas deva Ostapenko uzvaru.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 6-3, 5-2.Bļinkova ātri panāca 30:0, tad Ostapenko lieliski cīnījās aizsardzībā, taču netrāpīja laukumā sitienu asā leņķī skrējienā pie tīkla. Bļinkova pacīnījās arī nākamajā epizodē un droši noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 6-3, 5-1.Ostapenko pēc zaudēta punkta izcēlās ar labām servēm un ātri panāca 40:15. Nākamajā izspēlē Ostapenko izspēlēja saīsināto un panāca, ka pretiniece netrāpa laukumā.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 6-3, 4-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko iedzina pretinieci aiz gala līnijas un devās pie tīkla, kur guva skaistu punktu. Bļinkova no kreisās trāpīja tīklā, taču uzreiz atbildēja ar punktu guvumu, strauji mainot izspēles virzienu. Ostapenko ieguva divkāršo breikbumbu pēc Bļinkovas neveiksmes, bet pirmo nerealizējas, kad pavisam nedaudz netrāpīja pa sāna līniju ar sitienu no labās. Ostapenko lieliski uzņēma nākamo servi un panāca, ka krieviete nākamo sitienu netrāpa laukumā.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 6-3, 3-1Ostapenko izvirzījās vadībā ar 40:0, turpinot drošo sniegumu pie savas serves. Bļinkova punktu atspēlēja, bet tad viņa panāca pretinieces sitienu ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 6-3, 2-1Bļinkova atbildēja ar drošu serves geimu, ļaujot Ostapenko tikt tikai pie viena punkta.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 6-3, 2-0Divus punktus Ostapenko guva ar servēm, tad viņa izdarīja uzbrukuma sitienus un panāca pretinieces kļūdu. Ar servi viņa noslēdza geimu un nostiprināja vadību trešajā setā.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 6-3, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko guva pirmo punktu, tomēr pēc tam pieļāva divas kļūdas pēc kārtas. Tad viņa ar spēcīgu uzbrukuma sitienu uzņēma vāju pretinieces otro servi, bet nākamajā izspēlē rīdziniecei neizdevās noturēt aizsardzību. Bļinkova divreiz pēc kārtas trāpīja tīklā un deva Ostapenko breikbumbu. Krievijas tenisiste mainīja izspēles virzienu, taču netrāpīja laukumā.

Bļinkovai ieilgusi tualetes pauze. Viņa atskrēja pie tiesneša, palūdza vai drīkst paņemt somu un aiziet vēlreiz. Tiesnesis to atļāva.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 6-3. Ostapenko uzvar 2. setu. Ostapenko ar labu serves geimu noslēdza 2. setu. Divas kļūdas nepatraucēja droši panākt spēles turpinājumu.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 5-3Lielisks uzbrukums pa diagonāli Ostapenko ļāva atgūt punktu un panākt 15:15, taču pēc tam viņa no labās trāpīja tīklā un no kreisās pārsita pāri laukumam. Sitiens no kreisās gar sāna līniju Ostapenko ļāva pagarināt geimu, tad Bļinkova sita tīklā (40:40). Latvijas tenisiste turpinājumā netrāpīja tīklā, taču fantastiskā izspēlē, kurā nodzenāja pretinieci pa gala līniju, atjaunoja rezultātu "vienādi". Tomēr Bļinkova spēja noslēgt geimu sev par labu.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 5-2Ostapenko atkal serves geimā darbojās droši. Viņa ar divām servēm pēc kārtas nonāca geima attālumā no uzvaras otrajā setā.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 4-2Bļinkova geimu sāka ar labu servi, bet tad viņa ar saīsināto sitienu skrējienā pie tīkla panāca 30:0. Ostapenko vajadzēja pamatīgi strādāt aizsardzībā, taču viņa īsti netrāpīja pa bumbiņu. Dubultkļūva Bļinkovai neļāva noslēgt geimu, tad Ostapenko uzņēma pretinieces sitienu gar sāna līniju un raidīja bumbiņu brīvajā laukuma pusē. Ostapenko netrāpīja laukumā, un Bļinkova nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 4-1Lielisks serves geims Ostapenko izpildījumā, un viņa pretinieci atstāja "uz nulles".

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 3-1Ostapenko lieliski spēlēja pie pretinieces serves un panāca 40:0. Viņa labi uzņēma servi un ieguva breika pārsvaru otrajā setā.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 2-1Ostapenko nezaudēja apņēmību un izspēlēs, kurās kontrolēja tempu, uzbruka ļoti agresīvi. Bļinkova pie rezultāta 30:30 sita bumbiņu tīklā, bet Ostapenko ar "eisu" noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 1-1Bļinkova pirmajā izspēlē apspēlēja Ostapenko, taču Latvijas tenisiste nākamajās epizodēs demonstrēja lielisku tenisu, guva punktus gan izspēlēs, gan uzņemšanā un ieguva divas breikbumbas. Ostapenko divas reizes kļūdījās uzņemšanā, un breika iespējas palika neizmantotas. Ostapenko turpināja agresīvi, spēcīgi uzbruka, taču pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma. Kļūda uzņemšanā neļāva turpināt cīņu par vēl vienu breika iespēju.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6, 1-0Ostapenko otrā seta ievadā uzvarēja trīs izspēles pēc kārtas, tad viņa rupji kļūdījās sitienā, taču spēja noslēgt geimu ar agresīviem uzbrukumiem.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-6. Ostapenko zaudē 1. setu. Bļinkova atkal pie savas serves darbojās lieliski un ātri panāca 40:0, taču Ostapenko izdevās izvairīties no "sausā" zaudētā serves geima. Viņa ar aktīvu izspēli panāca pretinieces kļūdu. Pirmais sets noslēdzās ar fantastisku izspēli, kuras noslēgumā Ostapenko netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 3-5Ostapenko uzņēma "garu" pretinieces sitienu un panāca viņas kļūdu, bet tad rīdziniece ar servi panāca 30:0. Sitiens no labās gar sāna līniju Ostapenko atdūrās tīklā, pēc tam viņa pieļāva divas dubultkļūdas. Ar sitienu no labās viņa panāca 40:40 un atspēlēja pretinieces setbumbu, tam sekoja lieliska serve. Geimu noslēgt neļāva dubultkļūda. Bļinkova pēcāk panāca vēl vienu setbumbu, Ostapenko ar labu servi to atspēlēja, tad uzvarēja izspēli ar precīzu trāpījumu laukuma stūrī skrējienā pie tīkla, bet noslēgumā izdevās serve.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 2-5Bļinkova pie savas serves darbojās perfekti, vēlreiz uzvarot "sausā".

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 2-4Tenisistes guva pa punktam pēc pretinieces kļūdām, bet tad Ostapenko nesasteidza notikumus un skaisti apspēlēja Bļinkovu, gūstot punktu ar sitienu gar sāna līniju. Aizsardzībā, steidzot pēc bumbas, krieviete sita bumbu pāri laukumam, bet tad Ostapenko ar "eisu" noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 1-421 gadu vecā Bļinkova saglabāja mieru un aizvadīja precīzu serves geimu, atkal neļaujot Ostapenko tikt pie punkta.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 1-3Ostapenko geimu sāka ar servi, tad ātri zaudēja punktu. Bļinkovas saīsinātais atdūrās tīklā, tam sekoja epizode ar lielisku rīdzinieces uzbrukumu laukuma stūrī no labās. Krievijas tenisiste otrās serves uzņemšanā izdarīja lielisku uzbrukumu, bet Ostapenko pārsita pāri laukumam, rezultātam kļūstot 40:40. Bļinkova izdarīja spiedienu uz Ostapenko, un Latvijas tenisiste no kreisās trāpīja tīklā. Ar dusmīgu un precīzu servi Ostapenko breikbumbu atspēlēja. Viņa turpināja ar izspēli, kurā viņa izdarīja spēcīgus uzbrukumus un guva punktu ar sitienu pa sāna līniju no labās. Tad ātrā izspēlē nepaveicās un bumba atdūrās tīkla trosē, taču latviete saglabāja agresivitāti un panāca pretinieces kļūdu. Bļinkova precīzi uzņēma servi un izkārtoja sev nākamo sitienu no lieliskas pozīcijas. Krievijas tenisiste netika galā ar servi, tad garākā izspēlē viņa sita tīklā.

Ostapenko pārtraukumā trenerei vaicāja, vai viņa drīkst salauzt raketi. Trenere teica, ka viņa var lauzt, ko vien vēlas, bet lai turpina cīnīties.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 0-3Bļinkova turpināja drošo spēli un panāca 30:0. Ostapenko nākamajā izspēlē pamatīgi nodzenāja pretinieci un guva "tīru" punktu. Krievijas tenisiste trāpīja "eisu", bet noslēgumā Ostapenko uzņemšanā sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ar lielisku servi sāka serves geimu, bet mirkli vēlāk viņa pieļāva dubultkļūdu. Bļinkova trešajā epizodē uzņemšanā guva punktu un precīzi trāpīja pa diagonāli. Ostapenko pēc tam iesita tīklā un deva pretiniecei divas breikbumbas. Pirmo viņa atspēlēja, kad pēc labas serves devās pie tīkla un trieca bumbiņu pretinieces laukumā. Pēc spēcīga uzbrukuma no kreisās viņa izlīdzināja rezultātu 40:40. Bļinkova serves uzņemšanā sita tīklā, taču uzreiz nespēja noslēgt geimu. Viņa vēlreiz panāca panāca rezultātu "vairāk", tomēr Bļinkova aizraujošā izspēlē perfekti uzbruka gar sāna līniju no labās. Ostapenko pēc dubultkļūdas devas trešo breika iespēju Krievijas tenisistei, un to viņa izmantoja, kad no kreisās trāpīja sitienu gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Anna Bļinkova 0-1Bļinkova maču sāka ar pārliecinoši aizvadītu serves geimu, kurā viņa Latvijas tenisisti atstāja "uz nulles".

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Abām tenisistēm šī būs pirmā savstarpējā spēle WTA tūrē.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko sestdien turpina Luksemburgas turnīru, kurā sasniegusi pusfinālu. Tajā viņa tiekas ar krievieti Annu Bļinkovu. WTA rangā Ostapenko atrodama 63. vietā, bet Bļinkova ierindojas 66. pozīcijā un šajās sacensībās izlikta ar astoto numuru.