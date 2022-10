Ostapenko otro turnīru pēc kārtas noslēdz pirmajā kārtā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA .16) Čehijas pilsētā Ostravā aizvada "WTA 500" sērijas turnīra pirmās kārtas spēlē ar 2-6, 2-6 piekāpās baltkrievietei Aleksandrai Sasnovičai (WTA 31.), kura startē zem neitrāla karoga.

Stundas un 14 minūšu ilgajā cīņā Ostapenko piedzīvoja pirmo zaudējumu Sasnovičai piecās savstarpējās spēlēs WTA tūrē.

Pirmo kārtu Ostapenko nepārvarēja arī pirms nedēļas Tallinā, bet pirms tam viņa spēlēja finālā Seulas turnīrā.

Abos spēles setos Ostapenko jau pirmajā geimā zaudēja serves geimus, un turpinājumā nespēja atspēlēties. Viņai nevedās ar servēšanu, un pretiniece to spēja izmantot. Lai arī Ostapenko trāpīja 64% no pirmajām servēm, viņa punktus ar tām guva tikai 40,6% gadījumu.

Ostapenko mača laikā ieguva piecas breika iespējas, no kurām realizēja divas, bet Sasnoviča realizēja sešas no 11 breika iespējām.

Sasnovičai šī bija pirmā spēle kopš "US Open" turnīra.

Sasnoviča otrajā kārtā tiksies ar kazahieti Jeļenu Ribakinu (WTA 25.), kura pirmdien ar 5-7, 6-3, 6-3 pārspēja ASV tenisisti Medisonu Kīsu (WTA 18.).

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Ostravas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-6, 2-6. Ostapenko zaudē maču.Sasnoviča droši servēja par uzvaru mačā, un pie 40:15 viņa trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-6, 2-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves arī pēc veiksmīga iepriekšējā geima kliboja. Sasnoviča ieguva pārsvaru un sitienu no kreisās gar sāna līniju ieguva divkāršo breika iespēju. Pirmo iespēju viņa nerealizēja, bet tad vēl viens "bekhends" brīvajā laukuma pusē atjaunoja viņas divu breiku pārsvaru.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-6, 2-4. Ostapenko lauž pretinieces servi. Sasnoviča trāpīja diagonāles sitienu no labās, kuru Ostapenko nespēja atvairīt. Vēl vienā garā izspēlē Ostapenko bija pacietīga un sagaidīja pretinieces kļūdu, kad viņa sita neveiksmīgi gar sāna līniju no kreisās. Diagonāles sitiens no kreisās ļāva izmantot to, ka Sasnoviča bija pazaudējusi balansu, bet tad pretiniece atkal netrāpīja laukumā. Tas rīdziniecei deva divas iespējas lauzt pretinieces servi. Pirmajā epizodē Ostapenko sita tīklā no kreisās, pēc tam otrās serves uzņemšanā viņa sita pāri laukumam (40:40). Ostapenko vēl vienu neveiksmīgu pretinieces servi pārvērta gūtā punktā, bet tad lieliski nokontrolēta izspēlē nodzenāja Sasnoviču pa gala līniju, līdz latviete guva punktu.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-6, 1-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko nekādi nespēja atrast ritmu servēs, un viņa ļoti ātri nonāca iedzinējos ar 0:40. Šoreiz viņai pat neizdevās tikt pie punkta, kad izspēlē sitiens lidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-6, 1-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Sasnoviča viegli panāca 30:0, taču trešajā izspēlē pieļāva dubultkļūdu. Ostapenko izlīdzināja rezultātu, kad sitienā no kreisās pretinieci "noķēra" uz pretkustību. Ostapenko ar spēcīgu uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju otrās serves uzņemšanā ieguva breikbumbu, kuru Sasnoviča atspēlēja ar "eisu". Baltkrieviete ar divām dubultkļūdām pēc kārtas uzdāvināja geimu Ostapenko.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-6, 0-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Sasnoviča izmantoja to, ka Ostapenko bija problēmas ar pirmās serves trāpīšanu. Viņa panāca 40:15, bet tad ar vēl vienu uzbrukumu uzņemšanā, sitot no labās, tuvojās uzvarai arī mačā.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-6, 0-2Sasnovičas serves geims ritēja lēni un bez garām izspēlēm, rezultātam augot pamīšus. Viņa panāca 40:30, bet tad Ostapenko ieguva izspēles pārsvaru un pie tīkla guva guva punktu. Vēlāk vēl vienā garākā izspēlē viņas sitiens no labās izlidoja ārpus laukuma, bet Sasnoviča pieļāva dubultkļūdu un serves geimu nespēja noslēgt. Arī ar otro piegājienu baltkrieviete nenoslēdza serves geimu, un Ostapenko no kreisās guva punktu. Sasnoviča ar servi vēlreiz ieguva "vairāk", bet tad viņa veiksmīgi pieprasīja video atkārtojumu, kad tiesnesis kļūdaini nosauca autu. Aizraujošā izspēlē Ostapenko uzspieda savu spēles stilu un turpināja cīņu par breiku.Sasnoviča tomēr izturēja Ostapenko izdarīto spiedienu un nostiprināja pārsvaru 2. setā.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ar aktīvo sniegumu aizsardzībā Sasnoviča sagaidīja iespēju uzbrukt un panāca 30:0, taču Ostapenko izpildīja divas labas serves un panāca 30:30. Tad viņa no labās netrāpīja laukumā, un baltkrieviete atkal tika pie breika iespējas. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un arī otro setu sāka ar zaudētu serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-6. Ostapenko zaudē 1. setu.Sasnoviča servēja par uzvaru pirmajā setā. Viņa guva pirmo punktu, bet pēc tam Ostapenko izvirzījās vadībā ar 30:15. Latvijas tenisistei ceturtajā izspēlē neizdevās trāpīt, bet ar "eisu" Sasnoviča panāca setbumbu. To viņa izmantoja ar vēl vienu "eisu".

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko sāka ar dubultkļūdu, brīdi vēlāk garākā izspēlē viņas sistā bumbiņa no kreisās asā leņķī atdūrās tīklā. Pēc vēl vienas rīdzinieces kļūdas, trāpot tīklā, Sasnoviča ieguva trīskāršo breikbumbu. Pirmo uzbrukumu Sasnoviča nerealizēja, bet otrajā breika iespējā viņa sagaidīja Ostapenko sitienu pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-4Ostapenko pirmajā izspēle neizdevās pārsist pāri tīklam, kad bija iespēja gūt "tīru" punktu, bet tad Sasnoviča teicami trāpīja pašā laukuma stūrī. Baltkrieviete pieļāva dubultkļūdu, savukārt tam sekoja epizode, kurā Ostapenko no labās sita pašā laukuma stūrī (30:30). Ostapenko turpināja cīņu par breika iespēju, abas tenisistes apmainījās punktu guvumiem, tomēr Sasnoviča pie 40:40 ar labām servēm noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 2-3Ostapenko izdevās veiksmīga serve, kas deva punktu, bet pēcāk pretiniecei izdevās veiksmīgas uzņemšanas, kuros viņa ieguva iniciatīvu un iespēju gūt "tīrus" punktus (15:30). Ostapenko turpinājumā ātra tempa izspēlē no labās sita tīklā, dodot pretiniecei divas breika iespējas. Svarīgā brīdī Ostapenko trāpīja labas serves, kas ļāva gūt četrus ātrus punktus pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 1-3Sasnoviča aizvadīja "sauso" serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 1-2Ostapenko nodzenāja pretinieci pa gala līniju, līdz guva punktu, izdarot sitienu pie paša tīkla. Sasnoviča atbildēja ar precīzu uzbrukumu serves uzņemšanā. Ostapenko pēc tam izcēlās ar pirmo "eisu" spēlē, Sasnoviča atkal atbildēja ar ātru punktu serves uzņemšanā. Latvijas tenisiste servēja vienā laukuma stūrī, bet tad uzbruka otrā, taču pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma. Sasnovičai breika iespēju izmantot neizdevās, netrāpot laukumā. Nākamajās izspēlēs rīdziniece servēja labāk un guva punktus.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 0-2.Sasnovičai izdevās spēcīgi sitieni, un Ostapenko tos nespēja atvairīt, nepieļaujot kļūdu. Viņā nonāca iedzinējos ar 0:40, bet tad lieliski sita no labās un guva punktu. Tam sekoja serves uzņemšana un uzbrukums no kreisās laukuma stūrī. Izlīdzināt geima rezultātu neizdevās, kas sitiens skrējienā pārlidoja pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko – Aleksandra Sasnoviča 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Sasnoviča pirmajā izspēlē raidīja bumbiņu no labās brīvajā laukuma pusē, bet tam sekoja veiksmīgāka Ostapenko servēšana, kas deva pārsvaru izspēlēs un ļāva panākt 40:15. Sasnovičai izdevās labi uzbrukumi turpinājumā - vispirms viņa panāca, ka Ostapenko nepārsita pāri tīklam, tad trāpīja apvedošo sitienu, ka rīdziniece bija pie tīkla. Turpinājumā Ostapenko sitiens deva Sasnovičai breika iespēju, bet kļūda no labās, netrāpot laukumā, pretiniecei ļāva realizēt breika iespēju.

Spēle sākusies!Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Jeļena Ostapenko otrdien uzsāk Ostravas 500 punktu WTA turnīru, kurā spēkojas ar baltkrievieti Aleksandru Sasnoviču, kura startē kā neitrāla sportiste. Ostapenko WTA rangā ieņem 16. vietu un turnīrā izlikta ar astoto numuru, bet Sasnoviča rangā ir 31. vietā.Ostapenko WTA turē visās četrās spēlēs uzvarējusi Sasnoviču.