Ostapenko pārtrauc zaudējumu sēriju un gūst pirmo uzvaru šosezon

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien Sanktpēterburgas WTA "Premier" sērijas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-1, 0-6, 6-0 pārspēja Kristīnu Mladenoviču no Francijas.

Līdz ar šo uzvaru Ostapenko pārtrauca piecu zaudējumu sēriju. Pagājušo sezonu viņa noslēdza ar diviem zaudējumiem pēc kārtas, bet šogad viņa zaudēja trīs mačos, tostarp arī "Australian Open" pirmajā kārtā.

Ostapenko un Mladenovičas duelis ilga stundu un 23 minūtes. Katrā setā kortā dominēja viena no tenisistēm - pirmajā un trešajā pārliecinoši labāka bija Ostapenko, bet otrajā setā Mladenovča atstāja "sausā" Latvijas sportisti.

Ostapenko WTA rangā ieņem 22.vietu un šajā turnīrā izlikta ar sesto numuru, bet Mladenoviča ir ranga 44. rakete. Šī abām tenisistēm bija trešā savstarpējā spēle, un tagad Ostapenko uzvarējusi divas no tām.

Par šī turnīra pirmās kārtas pārvarēšanu Ostapenko nopelnījusi 55 WTA ranga punktus.

Otrajā kārtā Latvijas tenisiste tiksies ar krievieti Anastasiju Pavļučenkovu, kura WTA rangā ierindojas 32. vietā. Viņa pirmās kārtas cīņā ar 7-5, 7-6 (7:4) uzvarēja citu francūzieti Alizē Kornē (WTA 50.).

Portāls "Delf" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu spēles aprakstu.

Sanktpēterburgas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča

Trešā seta statistika:

https://twitter.com/WTA/status/1090335574790029312

Ostapenko pēc spēles intervijā uz korta: "Spēle nebija viegla, bet šī mana pirmā uzvara šosezon. Kristina spēle labi un gatavojos smagai spēlei. Spēli sāku labi, bet otrajā setā nospēlēju kļūdaini, bet trešajā setā atkal izdevās saņemties. Pavļučenkova spēlē labi un būs sīva cīņa. "

Ostapenko otrajā kārtā tiksies ar mājinieci Anastasiju Pavļučenkovu.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-6, 6-0. Ostapenko uzvar maču. Ostapenko ar precīzu bekhendu trāpīja pretinieces laukuma stūrī, bet nākamajā izspēlē kreisais sitiens nedeva rezultātu. Ostapenko agresīvais uzbrukums deva vēl vienu "tīru" punktu no labās, bet pēc tam viņa apspēlēja pretinieci, kad viņa devās pie tīkla, iegūstot divas mačbumbas. Mača noslēgumā Mladenoviča pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-6, 5-0. Mladenovičai neizdevās dabūt bumbiņu pāri tīklam no aizsardzības, tam sekoja Ostapenko "eiss" un vēl viena laba serve (40:0). Pēc tam Ostapenko pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas, taču turpinājumā rezultāts kļuva "vienādi", kad Ostapenko ar otro sitienu trāpīja tīklā. Latvijas sportiste ieservēja vienā stūrī un uzbruka otrā, bet noslēgumā Mladenovičai pavisam neizdevās saīsinātais.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-6, 4-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Geims iesākās līdzīgā cīņā, bet Ostapenko ieguva vadību 30:15 pēc pretinieces dubultkļūdas. Latvijas tenisistes uzbrukums no labās pa diagonāli izlidoja ārpus laukuma, tomēr laba serves uzņemšana nākamajā epizodē deva punktu, kad Mladenoviča sita tīklā. Ostapenko breikbumbu izmantot neizdevās, kad "norāvās" forhenda sitiens, taču viņa ar nākamo uzņemšanu guva punktu, kad sita no kreisās. Pēc tam vēl viena laba uzņemšana no kreisās pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-6, 3-0Ostapenko ar sitieniem no labās nodzenāja pretinieci pa gala līniju un panāca viņas sitienu tīklā. Pēc tam viņa pati neveiksmīgi uzbruka gar sāna līniju, tomēr Mladenovičai nākamajā epizodē neizdevās serves uzņemšana. Ostapenko sodīja pretinieci par riskantu uzbrukumu un no labās precīzi sita tukšajā laukumā, tomēr mirkli vēlāk viņa pieļāva dubultkļūdu. Pēc Ostapenko nākamās serves francūziete trāpīja tīklā.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-6, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko precīzi laboja tiesnešu kļūdu un ar video atkārtojumu panāca, ka Mladenovičas dubultkļūda tiek piefiksēta. Pēc šīs epizodes rezultāts kļuva 30:30. Tad izspēlē viņa panāca, ka Mladenoviča sit tīklā, bet pēc tam Francijas pārstāve netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-6, 1-0Ostapenko trešo setu sāka ar diviem "tīri" gūtiem punktiem izspēlēs, tam sekoja rīdzinieces dubultkļūda. Mladenoviča labi nospēlēja aizsardzībā un sagaidīja pretinieces kļūdu, bet tad Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un deva breikbumbu pretiniecei. Francijas tenisiste to neizmantoja, kad trāpīja tīklā, tomēr Ostapenko atbildēja ar to pašu. Ostapenko vēlreiz izlīdzināja rezultātu, kad uzbrukumā izpildīja daudzus spēcīgus uzbrukumus, līdz cauršāva pretinieces aizsardzību. Pēc labas serves Ostapenko steidza pie tīkla un guva punktu, un noslēgumā viņa panāca, ka pretiniece sit ārpus laukuma.

Otrā seta statistika:

Sākas 2. sets.

https://twitter.com/WTA/status/1090325013134172160

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-6. Ostapenko zaudē otro setu. Ostapenko šajā setā tā arī neizdevās uzvarēt geimu. Mladenoviča ieguva divas setbumbas un pēc Ostapenko sitiena tīklā realizēja pirmo.

https://twitter.com/WTA/status/1090317837405581312

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-5Ostapenko no laukuma vidus spēcīgi sita tīklā no labās, pēc tam viņa pieļāva dubultkļūdu. Nākamā serve deva punktu, taču tad izdevās gūt "tīru" punktu ar sitienu no kreisās. Latvijas tenisiste turpināja ar "autu" un sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-4Ostapenko darbojās agresīvāk un devās pie tīkla, kur nospēlēja precīzi. Pēc tam pavisam nedaudz pietrūka, lai dabūtu pāri tīklam uzņemto servi, savukārt nākamajā epizodē viņa no labās sita ārpus laukuma. Mladenoviča ar ātru kombināciju pa laukuma stūriem panāca 40:15, taču nākamajā izspēlē Ostapenko labi uzbruka un ar 134 km/h ātru sitienu no labās guva punktu. Latvijas tenisiste serves uzņemšanā trāpīja pa diagonāli un izlīdzināja rezultātu, taču pēc tam Mladenovičai serves izkārtoja punktu guvumus.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-3. Ostapenko vēlreiz zaudē serves geimu. Ostapenko izdarīja uzbrūkošo sitienu no gaisa, taču pretiniece labi nospēlēja aizsardzībā, un Latvijas sportiste pie tīkla kļūdījās. Ostapenko zaudēja vēl vienu punktu ar dubultkļūdu, bet tam sekoja sitiens tīklā no labās īsā izspēlē. Mladenoviča izmantoja pirmo no trim breikbumbām, uzbrūkot pēc vājas otrās serves.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-2Mladenovičai izdevās geimā izvirzīties vadībā ar 40:15, lai arī izspēlēs Ostapenko piederēja iniciatīva, taču uzbrūkošie sitieni bija neveiksmīgi. Tad Mladenovičai neizdevās tikt galā ar neērtu bumbiņu, kas atsitās pret tīkla trosi, bet tad francūziete pieļāva dubultkļūdu. Nākamajā uzņemšanā Ostapenko nedaudz notrakoja un sita neprecīzi, taču pēc tam rīdziniece uzņēma saīsināto sitienu un guva punktu. Noslēgumā Francijas tenisiste nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko turpināja spēlēt pārliecinoši un ātri panāca rezultātu 40:15. Mladenoviča ar labu uzbrukumu serves uzņemšanā punktu atspēlēja, bet pēc tam rezultāts kļuva "vienāds", kad Ostapenko pēc pretinieces saīsinātā sitiena pavisam nedaudz netrāpīja sitienu ļoti asā leņķī. Ar servi Latvijas tenisiste panāca "vairāk", bet pēc tam netrāpīja laukumā un pie tīkla nepārmeta bumbiņu pāri. Mladenoviča tika pie pirmā breikbumbas, ko neizmantoja ar neveiksmīgu serves uzņemšanu. Ostapenko no labās sita tīklā, bet mirkli pēcāk vēl viens neveiksmīgs uzbrukums, un tas ļāva Mladenovičai lauzt servi.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 6-1. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko izmantoja visas savas iespējas, ieguva divas setbumbas un ar precīzu uzbrukumu no kreisās serves uzņemšanā uzvarēja 1. setu. https://twitter.com/WTA/status/1090320875633561600

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 5-1Geims iesākās saraustīti, bet pie rezultāta 30:15 Ostapenko trāpīja sarežģītu sitienu no kreisās pa sāna līniju. Nākamajā izspēlē Latvijas tenisiste izkārtoja labu uzbrukumu no labās gar sāna līniju, taču tas nebija precīzs. Ostapenko pēc tam pēc strīdīga tiesneses lēmuma uzvarēja geimu.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 4-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Mladenoviča geimu iesāka ar dubultkļūdu, bet nākamajā izspēlē viņai izdevās precīzs uzbrukums no labās. Ostapenko no kreisās sita pārāk spēcīgi, taču turpinājumā Francijas sportiste pieļāva vēl vienu dubultkļūdu. Ostapenko panāca breikbumbu ar precīzu forhendu. Geims noslēdzās ar trešo dubultkļūdu Mladenovičas izpildījumā.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 3-1Ostapenko ļoti neprecīzi uzbruka no labās, tomēr uzreiz punktu atguva ar veiksmīgu servi. Tam sekoja serve vienā stūrī un precīzs uzbrukums no labās otrā stūrī. Mladenoviča nākamajā uzņemšanā trāpīja tīklā, bet pēcāk netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 2-1Mladenoviča ātri panāca rezultātu 40:0, bet Ostapenko prata atspēlēt vienu punktu. Šajā geimā "ieķerties" latvietei gan neizdevās.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 2-0Ostapenko izpildīja "eisu" savā pirmajā servē šajā mačā, pēc tam francūziete mēģināja mainīt izspēles virzienu un trāpīja tīklā. Pēc labas otrās serves Ostapenko ar sitienu no kreisās sita tukšajā laukumā, panākot rezultātu 40:0, tomēr Francijas tenisiste punktu atguva ar precīzu uzbrukumu serves uzņemšanā. Latvijas tenisiste pieļāva arī dubultkļūdu, taču pēc tam ar rezultatīvu servi izdevās noslēgt geimu.

Jeļena Ostapenko – Kristīna Mladenoviča 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Spēles ievadā Ostapenko netika galā ar divām servēm, bet pēc tam viņa panāca izspēles, kurās pretiniece pieļāva kļūdas. Mladenoviča pēc tam pieļāva dubultkļūdu un deva Latvijas tenisistei breikbumbu. Vēl vienā izspēlē Francijas tenisiste sita bumbiņu ārpus laukuma.

Spēle sākusies! Ostapenko spēli sāk ar serves uzņemšanu.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Mladenoviča spēlēja "Australian Open" dubultspēļu finālā, kur kopā ar Timeju Babošu zaudēja Samantai Stosurai un Šuai Džanai.

Aizvadītajos septiņos turnīros Ostapenko izcīnījusi tikai četras uzvaras, bet Sanktpēterburgā viņas kontā ir viena uzvara četrās spēlēs. Savukārt Mladenoviča Sanktpēterburgā izcīnījusi savu vienīgo vienspēļu titulu.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko turpina meklēt pirmo uzvaru šajā sezonā, un Sanktpēterburgas turnīrā viņa pirmajā kārtā spēkojas ar francūzieti Kristinu Mladenoviču. Ostapenko WTA rangā ieņem 22.vietu un šajā turnīrā izlikta ar sesto numuru, bet Mladenoviča ir ranga 44. rakete.