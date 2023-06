Ostapenko pārvar Birmingemas turnīra pirmo kārtu un tiksies ar Venusu Viljamsu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien pārvarēja Birmingemas "WTA 250" turnīra pirmo kārtu, ar 6-2, 5-7, 6-1 pieveicot Čehijas tenisisti Lindu Noskovu.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi.

Birmingemas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Linda Noskova

Jeļena Ostapenko - Linda Noskova 6-2, 5-7, 6-1Ostapenko ar breiku uzvar maču!Noskova ar servēm panāk 30-0, bet Ostapenko atbild ar trīs uzvarētām izspēlēm un pirmo mačbumbu (30-40). Noskova izsit autā - Ostapenko uzvar spēli!

Ostapenko - Noskova 6-2, 5-7, 5-1Nostabilizējot savu spēli, Ostapenko dominē kortā. Viņa "sausā" uzvar serves geimu un ir soļa attālumā no uzvaras.

Ostapenko - Noskova 6-2, 5-7, 4-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko panāk 0-40 (trīskāršā breikbumba). Pirmais piegājiens nesekmīgs, otro atspēlē čehiete ar eisu. Trešais piegājiens veiksmīgs - Ostapenko panāk divu breiku pārsvaru!

Ostapenko - Noskova 6-2, 5-7, 3-1Ostapenko droši nospēlē visu savu serves geimu. Vēl jāuzvar trīs geimi.

Ostapenko - Noskova 6-2, 5-7, 2-1Ostapenko panāk 0-30, bet svarīgos brīžos čehiet atspēlējas un panāk 30-30. Ostapenko ar forhenda tīri uzvarētu izspēli iegūst breikbumbu, taču pati pieļauj kļūdu. Ostapenko slikti uzņem pretinieces otro servi, tad Noskova ar labu servi nosargā serves geimu

Ostapenko - Noskova 6-2, 5-7, 2-0Tenisistes turpina sīvu spēkošanos punkts punktā, bet - kā ierasts uz zālāja - neaizraujas ar ilgākām izspēlēm. Ostapenko pie 30-30 pēc labas serves panāk 40-30, tad kļūdās un iesit tīklā. Noskova ar labu aizsardzību panāk "vairāk". Ostapenko padodas divas skaistas izspēles, kas dod "vairāk". Ostapenko nosargā servi un nostiprina iegūto breika vadību.

Otrā seta statistika

Ostapenko - Noskova 6-2, 5-7, 1-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko izsit autā, bet tad ar forhendu noķer pretinieci pretkustībā (15-15). Ostapenko labi uzņem servi (15-30), bet čehiete uzreiz atbild ar labu servi (30-30). Noskovai nesanāk saīsinātai - breikbumba Ostapenko! Čehietei padodas agresīvs uzbrukums un viņa atspēlē breikbumbu. Noskova ar dubultkļūdu dod vēl vienu iespēju Latvijas tenisistei, bet pati savu kļūdu labo ar spēcīgu servi. Ostapenko izcili uzņem pretinieces servi - trešā breikbumba! Un šoreiz tā tiek izmantota!

https://twitter.com/D_Klen11/status/1671155555128451078

Sākas 3. sets

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 5-7. Ostapenko zaudē otro setu. Ātra tempa izspēle noslēdzās ar Noskovas sitienu tīklā, bet tad Ostapenko ar teicamu precizitāti trāpīja bumbiņu no kreisās pa sāna līniju. Trešajā izspēlē čehiete raidīja bumbiņu pāri laukumam serves uzņemšanā, bet brīdi pēc tam Ostapenko netrāpīja laukumā, dodoties tuvāk tīklam. Noskova ar teicamu serves uzņemšanu, uzbrūkot no kreisās, guva vēl vienu punktu, bet pēc tam neērts Ostapenko sitiens lidoja pāri laukumam (40:40). Noskova bīstami uzbruka otrās serves uzņemšanā, bet Ostapenko pretuzbrukums bija neprecīzs. Čehiete tādējādi tika pie setbumbas, tomēr to nevarēja izmantot, jo Ostapenko turpinājumā izcēlās ar diviem "eisiem" pēc kārtas. Laba serves uzņemšana čehietei ļāva turpināt cīņu par uzvaru otrajā setā, brīdi vēlāk viņa tika pie vēl vienas setbumbas, kad Ostapenko netrāpīja laukumā. Otrais sets noslēdzās ar Noskovas trāpījumu no labās pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 5-6Sīva spēkošanās ritēja šajā geimā. Ostapenko bija vadībā ar 30:15, bet tad nākamos punktus guva Noskova, taču svarīgā brīdī viņas sitiens atdūrās tīklā (40:40). Čehijas tenisiste pēc tam ievilka Ostapenko laukuma stūrī un pati ar diagonāles sitienu no labās guva punktu. Noslēgumā viņai izdevās precīza serve.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 5-5Ostapenko serves geimu iesāka ar izvirzīšanos vadībā ar 40:0. Dubultkļūda neļāva "sausā" uzvarēt arī šo geimu, bet tad Noskova aizvadīja labu izspēli un ar "dziļu" sitienu panāca rīdzinieces kļūdu. Tomēr nākamā Ostapenko izpildītā serve izlīdzināja rezultātu otrajā setā.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 4-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Šāda veida uzmundrinājums Ostapenko bija vajadzīgs. Viņa serves uzņemšanā spēlēja daudz agresīvāk un guva četrus punktus pēc kārtas, šoreiz pretinieci "uz nulles" atstājot serves geimā.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 3-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Noskovai bija izdevies izsist Ostapenko no ritma. Latvijas tenisiste bija vadībā ar 30:15, tomēr pretiniece izlīdzināja rezultātu. Brīdi vēlāk viņa jau panāca breikbumbu, kuru Ostapenko atspēlēja. Taču Noskova tika pie vēl vienas iespējas, un šoreiz viņa trāpīja sarežģītu sitienu gar sāna līniju, nostiprinot vadību otrajā setā.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 3-4Ostapenko ar agresīvāku spēli atspēlējās no 0:30 un panāca izlīdzinājumu, bet tad Noskova ar labu servi sev izkārtoja uzbrukumu, kuru veiksmīgi realizēja. Nākamā izspēle bija garāka, bet tā noslēdzās ar Ostapenko sitienu tīklā no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 3-3Ostapenko serves kvalitāte vairs nebija tāda, kāda pirmajā setā, un tas Noskovai deva divus ātrus punktu. Tomēr pēc tam Latvijas tenisiste atkal servēja veiksmīgāk, kas ļāva gūt nākamos trīs punktus. Noslēgumā čehiete raidīja bumbiņu tīklā no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 2-3Noskovai ātra tempa izspēlē izdevās trāpīt saīsināto sitienu, bet mirkli pēc tam Ostapenko netrāpīja laukumā. Tam sekoja Latvijas tenisistes divi sitieni tīklā serves uzņemšanās.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 2-2Ostapenko trešo reizi šajā mačā serves geimu uzvarēja "sausā".

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 1-2Ostapenko pretinieces serves geimā izvirzījās vadībā ar 30:0, bet pēc tam trīs punktus pēc kārtas guva Noskova. Ostapenko gan nākamā izspēle izdevās veimsīga, un viņa trāpīja precīzu sitienu pa diagonāli. Pēc čehietes "eisa" bija redzams nu jau tradicionālais Ostapenko sašutums, kas liek domāt, ka spēle tomēr nebūs tik ātra, kā šķita pirmajā setā. Ar nākamo Noskovas servi rīdziniece netika galā.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 1-1Ostapenko serves geimā saraustītā cīņā rezultāts nonāca līdz 30:30, bet tad rīdzinieces no labās sistā bumbiņa nepārvēlās pāri tīklam. Noskovai neizdevās izmantot savu pirmo breikbumbu mačā, netiekot galā ar Ostapenko uzbrukumu. Pēc tam Ostapenko ar servi panāca "vairāk", tomēr nākamajā izspēlē viņa no kreisās sita ārpus laukuma. Vadību izdevās atgūt ar spēcīgu sitieni no labās laukuma, bet noslēgumā viņa panāca, ka varēja pie tīkla izdarīt gremdes sitienu. Pirmais geims, kurā Ostapenko pa īstam bija jāpacīnās.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2, 0-1Noskova otro setu iesāka ar drošāku servēšanu nekā pirmo. Viņa izvirzījās vadībā ar 40:0, tad ar dubultkļūdu zaudēja vienu punktu, taču vēl viena laba serve ļāva uzvarēt geimu.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 6-2. Ostapenko uzvar pirmo setu. Ostapenko pirmo setu noslēdza ar vēl vienu "sausā" uzvarētu serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 5-2Noskovai izdevās veiksmīga pirmā serve, ar kuru Ostapenko netika galā, bet brīdi vēlāk viņa punktu zaudēja ar dubultkļūdu. Noskova nākamās trīs izspēles servēja veiksmīgi un noveda geimu līdz uzvarai.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 5-1Ostapenko aizvadīja "sauso" geimu, turpinot dominējošo sniegumu pirmajā setā.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 4-1Ostapenko izprovocēja pretinieces kļūdu, taču nākamajā izspēlē viņa pati sita tīklā. Teicama serves uzņemšana no labās pa diagonāli ļāva pārņemt vadību, tomēr ne uz ilgu laiku. Noskova nospēlēja labu "nogriezto" sitienu, pēc kura Ostapenko kļūdījās. Čehiete pirmo reizi izvirzījās vadībā savā serves geimā, taču rīdziniece turpināja cīņu un panāca rezultātu 40:40. Galotnē Noskova guva divus "tīrus" punktus un beidzot uzvarēja geimu.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 4-0Ostapenko ar servi guva pirmo punktu, bet tad pieļāva dubultkļūdu, otrajā servē uzkāpjot uz līnijas. Trešajā izspēlē viņa atkal labi servēja un devās pie tīkla, kur droši panāca 30:15. Turpinājumā rīdziniece skaisti apspēlēja pretinieci, trāpot laukuma stūrī, bet ceturtais geims noslēdzās ar rezultatīvu servi.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 3-0. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi. Ostapenko teicami nospēlēja uzņemšanā, trāpot pa gala līniju, bet pretiniece jau bija devusies uz priekšu, nespējot vairs tikt līdz bumbiņai. Tad Noskova pieļāva vēl divas kļūdas, vēlreiz dodot Ostapenko trīskāršo breikbumbu. Ostapenko ar otro piegājienu vēl vairāk nostiprināja savu vadību, trāpot teicamu sitienu no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 2-0Arī otrais sets iesākās ne pārāk interesanti - Ostapenko ar divām servēm guva divus punktus, bet tad pieļāva dubultkļūdu. Ceturtajā izspēlē beidzot bija vairāku sitienu apmaiņa, un Ostapenko guva punktu ar sitienu no labās, bet noslēgumā viņai izdevās "eiss".

Jeļena Ostapenko – Linda Noskova 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko ļoti labi tika galā ar Noskovas pirmajām trīs servēm, un pati čehiete ar nākamajiem sitieniem pieļāva kļūdas. Divus punktus Noskova atspēlēja, šoreiz serves trāpot veiksmīgāk, bet noslēgumā viņa pieļāva dubultkļūdu.

Spēle sākusies!Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Laikapstākļi Birmingemā beidzot ir tenisam labvēlīgi. Ostapenko un Noskova varēs aizvadīt savu pirmās kārtas dueli. https://twitter.com/the_LTA/status/1671131942748663809

Spēles sākums bija paredzēts pulksten 13.00, tomēr lietus dēļ tenisistes kortā doties vēl nevarēja.

Ostapenko Birmingemas turnīrā pirmo kārtu pārvarējusi visas iepriekšējās četras reizes, bet 2016. un 2019. gadā viņa šeit aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko uzsāk sezonas posmu uz zālāja seguma. Birmingemas turnīra pirmajā kārtā viņa spēkojas ar 18 gadus veco čehieti Lindu Noskovu. Ostapenko WTA rangā atrodas 17.vietā un turnīrā izsēta ar otro numuru, bet Noskova rangā ieņem 49.vietu. Abas tenisistes savstarpējo spēli aizvadīs pirmo reizi.