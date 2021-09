Ostapenko pārvar negaidītu pretestību un Luksemburgā sasniedz ceturtdaļfinālu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko Luksemburgas "WTA 250" sērijas turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 6-2, 4-6, 6-1 pārspēja Nīderlandes tenisisti Arianni Hartono.

Luksemburgas turnīra ceturtdaļfinālā ar trešo numuru izliktā Ostapenko spēkosies ar francūzieti Alizē Kornē, kura izlikta ar astoto numuru.

Pasaules rangā 30. vietā esošā Ostapenko pirmo reizi spēkojās ar Hartono, kura rangā atrodas 300. vietā un iepriekš spēlēja Nacionālās Koledžu sporta asociācijā (NCAA). Latvijas tenisistei vajadzēja stundu un 46 minūtes, lai izcīnītu uzvaru.

Hartono jau pirmajā geimā lauza Ostapenko servi, tomēr pirmais sets turpinājumā ritēja Ostapenko zīmē, kas uzvarēja četrus geimus pēc kārtas, izvirzoties vadībā ar 6-2. Nīderlandes tenisiste otrajā setā izrādīja negaidītu pretestību, laužot Ostapenko servi un panākot rezultātu 4-2. Ostapenko breiku atspēlēja, taču pie rezultāta 4-4 vēlreiz nenosargāja savu servi. Šoreiz atspēlēšanās neizdēvās.

Trešajā setā Ostapenko atkal kontrolēja spēles gaitu. Viņa lauza pretinieces servi un panāca 4-1, bet tad spēles garākajā geimā viņa nostiprināja savu vadību ar vēl vienu uzvarētu pretinieces serves geimu. Servējot par uzvaru mačā, viņa izmantoja otro mačbumbu.

Aizpērn Ostapenko šī turnīra finālā ar 6-4, 6-1 uzvarēja Vācijas tenisisti Jūliju Gērgesu. Pērn Luksemburga neuzņēma WTA sacensības, tādējādi viņai jāizstāv 2019.gadā izcīnītais tituls.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-6, 6-1. Ostapenko izcīna uzvaru. Servējot par uzvaru mačā, Ostapenko panāca rezultātu 40:0. Ar otro piegājienu viņa realizēja mačbumbu.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-6, 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Hartono nenoturēja 30:0 pārsvaru, Ostapenko atspēlējās, taču tad viņa serves uzņemšanā no kreisās sita tīklā. Tad Hartono pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas, uzdāvinot Ostapenko breikbumbu. Ostapenko pasniegto dāvanu nepieņēma, un breikbumbas izspēlē no labās sita ārpus laukuma (40:40). Hartono izdevās lielisks uzbrukums no labās, un Ostapenko neaizsniedzās līdz bumbiņai, taču viņa reabilitējās ar precīzu saīsināto sitienu. Latvijas tenisiste nākamajā izspēlē no labās gribēja trāpīt laukuma stūrī, taču nedaudz pietrūka. Taču viņa punktu atspēlēja ar lielisku sitienu no labās pa sāna līniju, sīvai cīņai turpinoties. Tad viņa teicami uzņēma servi no labās, iegūstot vēl vienu breika iespēju, bet Hartono ar precīzu sitienu izprovocēja Ostapenko kļūdu. Nīderlandes pārstāve pēc tam izcēlās ar "eisu", bet tad neizmantoja iespēju noslēgt geimu, no labās netrāpot laukumā. Ostapenko ievilka Hartono vienā stūrī, bet uzreiz uzbruka otrā, iegūstot breika iespēju. Spēles garākais geims noslēdzās ar Hartono dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-6, 4-1Ostapenko savu vadību nostirpināja ar "sausā" aizvadītu serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-6, 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Hartono pieļāva dubultkļūdu, taču uzreiz reabilitējās, kad izkārtoja sev gremdes sitienu pie tīkla. Viņa pēc tam pieļāva kļūdu, sitot pāri laukumam, bet tad Ostapenko lieliski uzbruka pa diagonāli un ieguva divkāršo breikbumbu. Sitiens pa diagonāli no labās Hartono ļāva atspēlēt vienu breikbumbu, bet nākamajā izspēlē Ostapenko nospēlēja pacietīgi un sagaidīja pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-6, 2-1.Ostapenko nespēja izvairīties no kļūdām, un viņa deva pretiniecei divas breikbumbas. Hartano gribēja ātri noslēgt geimu, bet uzbrukumi serves uzņemšanās viņai bija neveiksmīgi (40:40). Tad izspēlē nīderlandiete sita pāri laukumam, bet noslēgumā Ostapenko spēcīgie uzbrukumi bija pārāki par Hartono aizsardzību.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-6, 1-1Abas tenisistes apmainījās ar sitieniem tīklā, bet tad Hartono pēc labas serves devās pie tīkla un pārliecinoši guva punktu. Tad viņa izcēlās ar precīzu sitienu no labās pašā laukuma stūrī. Noslēgumā Ostapenko sitiens no kreisās gar sāna līniju bija neprecīzs.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-6, 1-0Ostapenko trešo setu iesāka ar "sausā" uzvarētu serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-6. Ostapenko zaudē 2. setu.Ostapenko neveiksmīgi pieprasīja savu pēdējo video atkārtojumu, bet brīdi vēlāk Hartono pie tīkla nospēlēja neprecīzi. Nīderlandes tenisiste pēc tam neveiksmīgi uzbruka gar sāna līniju, bet nākamajā izspēlē viņa neizturēja Ostapenko uzbrukumus.Ostapenko pirmo no divām breikbumbām nerealizēja, neprecīzi uzbrūkot serves uzņemšanā, bet tad Hartono lieliski uzbruka no kreisās gar sāna līniju. Ostapenko spēcīgos uzbrukumus Hartono atvairīja, līdz rīdziniece sita ārpus laukuma. Hartono ieguva setbumbu, un to realizēja ar lielisku servi.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Serves geimā Ostapenko pieļāva kļūdas un nonāca iedzinējos ar 0:30, bet tad Hartono precīzi uzbruka pa diagonāli un ieguva trīskāršo breikbumbu. Ar divām labām servēm viņa divus punktus atspēlēja. Tad izspēlē abas tenisistes trāpīja pa gala līniju, bet noslēgumā Ostapenko trāpīja pašā laukuma stūrī (40:40).Ostapenko netrāpīja laukumā brīdi vēlāk, tad viņa no kreisās sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 4-4. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko sita bumbiņu no gaisa, taču raidīja to tīklā, mirkli vēlāk viņai neizdevās serves uzņemšana. Tad Hartono no kreisās precīzi uzbruka gar sāna līniju, bet uzreiz noslēgt geimu viņai neizdevās. Viņa turpinājumā pieļāva divas kļūdas, bet tad fantastiskā izspēlē abas tenisistes apmainījās ar lieliskiem sitieniem, taču noslēgumā Ostapenko guva punktu ar sitienu no labās (40:40). Hartono pēc tam pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma, mirkli vēlāk rīdziniecei "norāvās" sitiens. Ostapenko uzbrukumi pa diagonāli deva vēl vienu breika iespēju, bet noslēgumā viņai izdevās uzņemt servi un uzbrukt asā leņķī.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 3-4Hartono otrajā setā veiksmīgi darbojās aizsardzībā un spēja uzņemt Ostapenko spēcīgos sitienu. Pie rezultāta 30:30 viņai gan neizdevās uzbrukums serves uzņemšanā, bet noslēgumā Ostapenko izdevās laba serve.

Jeļena Ostapenko – Arianni Hartono 6-2, 2-4Spriedze kortā pieauga ar katru nākamo izspēli. Pie rezultāta 30:15 Ostapenko teicami nospēlēja aizsardzībā, bet Hartono rupji kļūdījās sitienā, skrienot pie tīkla (40:15). Ostapenko neizdevās uzņemt servi, bet tad atkal Hartono svarīgā brīdī izcēlās ar "eisu". Ostapenko ar spēcīgu uzbrukuma sitienu panāca pretinieces kļūdu, taču arī trešo breikbumbu viņa nerealizēja.Īsā izspēlē Hartono izdevās precīzs sitiens, un Ostapenko nespēja aizsniegties līdz bumbiņai, bet noslēgumā rīdziniece serves uzņemšanā sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Arianni Hartono 6-2, 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Hartono veiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā, devās tuvāk tīklam un trieca bumbiņu pretinieces laukumā. Tad Ostapenko no kreisās sita ārpus laukuma, taču viņa reabilitējās ar spēcīgu uzbrukumu no kreisās. Uzbrukums no labās gar sāna līniju serves uzņemšanā Hartono deva divkāršo breikbumbu. Pirmo punktu Ostapenko atspēlēja, nodzenājot pretinieci pa gala līniju, bet tad rīdziniecei izdevās laba serve (40:40).Ostapenko noslēgumā pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 2-2Ostapenko ļoti apņēmīgi sāka otrā seta ceturto geimu, izvirzoties vadībā ar 30:0. Tad viņai neizdevās uzbrukums no kreisās gar sāna līniju, bumbiņai lidojot ārpus laukuma, savukārt tam sekoja Hartono pirmais "eiss" spēlē. Nīderlandes tenisiste raidīja bumbiņu ārpus laukuma, bet breikbumbu Ostapenko nerealizēja, kad raidīja bumbiņu tīklā. Ātra tempa izspēlē Ostapenko no labās sita ārpus laukuma, bet pēc tam Hartono pieļāva dubultkļūdu. Taču izšķirošajā brīdī viņa divreiz izpildīja netveramu servi.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 2-1Ostapenko aizvadīja "sauso" serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 1-1Hartono serves geimā izcēlās ar ļoti precīziem sitieniem, bet noslēgumā Ostapenko neizdevās trāpīt laukumā uzņemto servi.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2, 1-0Ostapenko turpināja darboties ļoti agresīvi un izvirzījās vadībā ar 40:15. Hartono tad izmantoja vāju Ostapenko otro servi un no kreisās sita precīzi, bet tad latviete no kreisās raidīja bumbiņu tīklā (40:40). "Eiss" otrajā servē deva Ostapenko rezultātu "vairāk", bet tad viņai vēl viens labs uzbrukums.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 6-2. Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu.Ātrā izspēlē Ostapenko raidīja bumbiņu tīklā no kreisās. Tad abas tenisistes pieprasīja video atkārtojumus, un cīņa nonāca līdz rezultātam 30:30. Ostapenko ar labu uzbrukumu panāca pirmo setbumbu, bet tad uzbrukums no labās serves pa diagonāli uzņemšanā ļāva izvirzīties vadībā mačā.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 5-2Lai arī Ostapenko serves geimā pieļāva dubultkļūdu, viņa ar labiem uzbrukumiem izvirzījās vadībā ar 40:15. Tad pēc uzbrukuma no kreisās bumbiņa lidoja ārpus laukuma, bet noslēgumā Hartono neveiksmīgi uzņēma servi.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko izdarīja spiedienu uz Hartono viņas serves geimā, un ieguva trīskāršo breikbumbu. Pirmajā iespējā lauzt pretinieces servi viņa sita tīklā, bet pēc tam uzbrukums serves uzņemšanā lidoja pāri laukumam. Ar trešo piegājienu viņa lauza Hartono servi, no sava laukuma vidus sitot bumbiņu no gaisa brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 3-2Ostapenko serves geimu iesāka ar dubultkļūdu, bet pēc tam ātri divus punktus atspēlēja. Turpinājumā viņai ar otro servi izdevās "eiss", taču Hartono ar lielisku uzbrukumu no kreisās serves uzņemšanā guva punktu. Ar spēcīgu uzbrukumu Ostapenko nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 2-2.Abas tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem geima ievadā. Ostapenko neizdevās trāpīt sitienu no teicamas pozīcijas, bet noslēgumā viņa vēl divas reizes netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 2-1Hartono izkārtoja sev lielisku sitienu no labās brīvajā laukuma pusē, un to realizēja. Tad viņai neizdevās serves uzņemšana, bet trešajā izspēlē nīderlandiete precīzi uzbruka gar sāna līniju. Cīņa turpinājās punkts punktā, bet pie rezultāta 40:40 Ostapenko divreiz veiksmīgi servēja.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 1-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko nepalika atbildi parādā, un viņa ar pārliecinošu servju uzņemšanu "sausā" lauza Hartono servi.

Jeļena Ostapenko – Arianna Hartono 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko mača sākums bija neveiksmīgs, un viņa pēc neveiksmīgiem sitieniem zaudēja trīs punktus pēc kārtas, ļoti ātri uzdāvinot pretiniecei trīskāršo breikbumbu. Ceturtajā izspēlē Ostapenko noturēja bumbiņu spēlē un nodzenāja pretinieci pa gala līniju, gūstot tīru punktu. Hartono gan neizlaida no rokām iespēju lauz Latvijas tenisistes servi.

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Šī pāra uzvarētāju ceturtdaļfinālā jau gaida Alizē Kornē no Francijas.

Jeļena Ostapenko Luksemburgas tenisa turnīra čempiones titulu sāka ar ļoti pārliecinošu uzvaru pār vācieti Jūli Nīmeieri. Uz papīra viss liecina, ka arī otrās kārtas pārvarēšana Latvijas tenisistei problēmas nesagādās, taču kortā var notikt arī pārsteigumi.Ostapenko, kura WTA rangā ierindojas 30. pozīcijā, pretiniece otrajā kārtā būs Arianne Hartono no Nīderlandes, un viņa ierindojas 300 pozīcijā. Viņa savā karjerā tikai divas reizes uzvarējusi TOP 200 tenisisti.