Ostapenko pasaules rangā sasniedz augstāko vietu kopš februāra

Latvijas pirmā rakete Jeļena Ostapenko pirmdien Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) pasaules rangā ir pakāpusies par četrām vietām un ieņem 13.pozīciju.

Ostapenko tik augstu nav bijusi kopš šī gada februāra sākuma, kad atradās 12. pozīcijā. Latvijas tenisiste šonedēļ piedalīsies WTA turnīrā Seulā.

Darja Semeņistaja saglabājusi 133.vietu, Daniela Vismane pakāpusies par septiņām ailītēm un ieņem 351.vietu, bet Diāna Marcinkēviča ir noslīdējusi divas vietas zemāk un atrodas 368.vietā.

Par vienu vietu ir pakāpusies Anna Ozerova (1033.), par sešām vietām - Margarita Ignatjeva (1218.) un par deviņām vietām - Valerija Kargina (1336.).

Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikuša. Līderpozīcijas saglabā neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka, otrā ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko amerikānietes Korija Gofa un Džesika Pegula, Jeļena Ribakina no Kazahstānas, grieķiete Marija Sakari, tunisiete Onsa Žabēra, čehietes Markēta Vondroušova un Karolīna Muhova, kā arī francūziete Karolina Garsija.

Dubultspēlēs Ostapenko ir saglabājusi 30.vietu, Vismane joprojām ir 173.vietā, bet Marcinkēviča ir noslīdējusi deviņas vietas zemāk un ieņem 212.pozīciju.

Darja Semeņistaja saglabājusi 222.vietu, bet pārējās spēlētājas ir pakāpušās augstāk nekā nedēļu iepriekš. Ignatjeva pakāpusies par trim (812.), Ozerova - septiņām (1017.), Denīza Marcinkēviča - par 11 vietām (1084.), Kamilla Bartone - astoņām (1403.), Marija Semeņistaja - 12 (1512.) un Līga Dekmeijere - 16 (1544.).

Līdere ir Elise Mertensa no Beļģijas, kurai seko austrāliete Storma Hantera, trešo vietu dalot Gofai ar Pegulu.

Tikmēr vīriešu Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā Roberts Štrombahs saglabājis 382.vietu. Ilgi nespēlējošais Latvijas Tenisa savienības (LTS) prezidents Ernests Gulbis ir četras vietas augstāk un ieņem 899.vietu, bet Kārlis Ozoliņš ir piecas vietas zemāk un ieņem dalītu 1470.vietu.

Pirmais rangā joprojām ir serbs Novaks Džokovičs, kurš apsteidz spāni Karlosu Alkarasu un neitrālo sportistu Daņiilu Medvedevu. Uz ceturto no septītās vietas ir pakāpies Janniks Siners no Itālijas, bet vietu zemāk ir dānis Holgers Rūne, grieķis Stefans Cicips un neitrālais sportists Andrejs Rubļovs, ieņemot attiecīgi piekto, sesto un septīto vietu. Astotais joprojām ir Teilors Frics no ASV, devītais - norvēģis Kaspers Rūds, bet desmitais - Aleksandrs Zverevs no Vācijas.

Latvijas pirmais numurs dubultspēļu rangā Miķelis Lībietis ir pakāpies divas vietas un atrodas 143.vietā, bet piecas vietas augstāk ir Štrombahs (418.). Ozoliņš noslīdējis astoņas vietas zemāk (dalīta 1525.), bet par četrām vietām pakāpušies Roberts Jančevskis un Mārtiņš Rocēns (abiem - dalīta 2275.vieta).

Pirmais pasaules rangā ir šā gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētājs amerikānis Ostins Krajičeks, otrais - viņa pārinieks horvāts Ivans Dodigs.