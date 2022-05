Ostapenko pēc neticamas atgūšanās tomēr izstājas no 'French Open'

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien, 26. maijā, Francijas atklātā čempionāta otrās kārtas mačā atspēlējās pēc bezcerīgi zaudēta pirmā seta, tomēr visā cīņā ar 0-6, 6-1, 3-6 piekāpās mājiniecei Alizē Kornē.

Ostapenko tikai trešo reizi karjerā pārvarēja "French Open" pirmo kārtu, tomēr tikt tālāk šoreiz neizdevās. Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko tiks pie 70 ieskaites punktiem, tomēr pēc "French Open" pasaules rangā zaudēs vismaz vienu pozīciju.

Ostapenko un Kornē spēli turnīra rīkotāji līdzjutējiem piedāvāja kā "vakara naglu" centrālajā kortā, un cīņa nelika vilties. Abas tenisistes emocionāli ar skaistām izspēlēm priecēja līdzjutējus, izpelnoties arī grandiozas ovācijas.

Aizraujošā mača likteni izšķīra kļūdu daudzums. Ostapenko visā spēlē pieļāva 48 kļūdas, bet pretiniece tikai piecas.

Ostapenko ļoti vāji iesāka spēli, daudz kļūdoties un reti tiekot pie punktiem. Ostapenko pieļāva 16 kļūdas (pretiniece tikai vienu), pati uzvarēja vien astoņās izspēlēs, bez variantiem zaudējot pirmo setu ar 0-6.

Jau ar pirmajām izspēlēm otrajā setā Ostapenko pārņēma iniciatīvu, šokējot pretinieci un ātri panākot 4-0, divas reizes laužot pretinieces serves geimus. Kornē vienu geimu atspēlēja, bet tad Ostapenko uzvarēja nākamos divus geimus, tiekot pie iespējas aizvadīt izšķirošo setu.

Izšķirošā seta sākumā Ostapenko divas reizes zaudēja savus serves geimus, nonākot zaudētājos 0-3. Ostapenko tad pārņēma iniciatīvu, diktēja spēles gaitu un panāca 2-3, arī 3-4. Strīdīgā situācijā Ostapenko zaudēja Kornē serves geimu, bet nākamajā geimā pēc vairākām kļūdām nenosargāja savu servi un zaudēja visu maču.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

French Open: Jeļena Ostapenko - Alizē Kornē

Jeļena Ostapenko - Alizē Kornē 0-6, 6-1, 3-6Ostapenko zaudē aizraujošā cīņāOstapenko zaudē pirmo izspēli, pēc tam perfekti nospēlē pie tīkla (15-15). Ostapenko iesit tīklā (15-30). Ostapeko izsit autā - dubultā mačbumba pretiniecei. Ostapenko iesit tīklā un izstājas no "French open".

Ostapenko - Kornē 0-6, 6-1, 3-5Jau iepriekšējos geomos varēja novērot, ka vairākās izspēlēs Kornē nav spēka, bet Ostapenko pagaidām pilnībā to neizdodas izmantot. Ostapenko kļūdas palīdz Kornē tikt pie 40-15. Kornē izsit autā (40-30). Ostapenko labi uzņem pretinieces otro servi un tiek pie 40-40. Kornē trāpa sitienu pretkustībā Ostapenko ("vairāk"), Ostapenko iesit tīklā pēc pretinieces "slice" sitiena.Ostapenko dodas pie tiesneses un skaidro, ka apstājusies izspēlē, jo atskanējis klieziens, ka bumbiņa ir autā. Bet tas bija kāda līdzjutēja kliedziens, nevis tiesneša, tomēr galvenā tiesnese neļauj pārspēlēt izspēli.

Ostapenko - Kornē 0-6, 6-1, 3-4Ostapenko nodzenā pretinieci - ar saīsināto izvelk pie tīkla un tad izpilda "svecīti". Divi labo forhendi un 40-0. Kornē sanāk labi uzņemt servi, pēc kā kļūdās Ostapenko. Ostapenko pieļauj savu trešo dubultkļūdu spēlē (40-30) un tad iesit tīklā - no 40-0 rezultāts kļuvis 40-40.Ostapenko panāk pretinieces kļūdu un tad uzvar arī geimuOstapenko dominē visos pēdējos geimos un nosaka toni, tomēr vadībā ar breiku joprojām ir Kornē.

Ostapenko - Kornē 0-6, 6-1, 2-4Ostapenko izdodas labs uzbrukums pa diagonāli, kam nebija gatava pretiniece. Nākamajās divās izspēlēs kļūdās Ostapenko (30-15). Ostapenko šoreiz sanāk sitiens no gaisa (30-30), bet tad Kornē sanāk laba serve (40-30). Ostapenko atkal izvēlas sist, nenolaižot bumbiņu zemē, un atkal sit autā....

Ostapenko - Kornē 0-6, 6-1, 2-3Ostapenko ar filigrānu izspēli iegūst aplausus - teicams saīsinātais! Tenisistes apmainās identiskām kļūdām iesitot tīklā (30-15). Bumbiņa pēc Ostapenko sitiena atkal trāpa pa tīkla trosi un pārkrīt otrā pusē, bet šoreiz autā (30-30). Divi teicami uzbrukumi ļauj Ostapenko uzvarēt geimu un emocionāli doties pārtraukumā

Ostapenko - Kornē 0-6, 6-1, 1-3Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko uzvar pirmās divas izspēles (0-30). Kornē atbild ar eisu, bet tad Ostapenko tiek pie dubultās breikbumbas. Ostapenko centās agresīvi uzņemt servi, bet izsita autā pa diagonāli. Agresīvi uzņemtā nākamā serve ļauj Ostapenko atspēlēt vienu breiku!

Ostapenko - Kornē 0-6, 6-1, 0-3Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko uzvar pirmo izspēli, bet tad seko kļūda un dubultkļūda (15-30). Ostapenko ar pacietīgiem forhendiem uzvar izspēli (30-30), taču labā situācijā atkal izsit autā (30-40). Ostapenko pieļauj dubultkļūdu un zaudē serves geimu...

Ostapenko - Kornē 0-6, 6-1, 0-2Kornē uz "viļņa" un uzvar pirmās izspēles, bet Ostapenko atkal ar vēsu prātu uzvar nākamās divas izspēles, kas izsauc klusumu centrālajā kortā (30-30). Ostapenko ar agresīvu forhendu tiek pie breikbumbas, taču to neizmanto, cenšoties izveidot ātru un agresīvu uzbrukumu. Kornē labi aizstāvas un sagaida Ostapenko kļūdu sitienā no gaisa. Ostapenko ar kārtējo uzbrukuma izspēli atjauno līdzsvaru geimā un pēc labi uzņemtas serves tiek pie breikbumbas. Ostapenko labā situācijā pieļauj kļūdu - atkal "vienādi". Ostapenko labi uzņem servi, raidot bumbiņu pretiniecei neērti kājās - vēl viena breikbumba. Ostapenko vēlreiz kļūdās sitienā no gaisa ("vienādi"). Ostapenko turpina iesākto un tiek pie breikbumbas, bet arī ar ceturto piegājienu neizdodas lauzt pretinieces servi. Tagad jau Kornē padodas agresīva izspēle, bet tad francūziete ar labu servi uzvar geimu.Geims ilga 10 minūtes!

Ostapenko - Kornē 0-6, 6-1, 0-1Ostapenko zaudē serves geimuKornē teicami uzņem Ostapenko serves un panāk 0-40. Ostapenko atspēlē pirmo breikbumbu, bet Kornē ar otro piegājienu lauž servi

Sākas 3. sets

Jeļena Ostapenko - Alizē Kornē 0-6, 6-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimu un uzvar otro setu!Ostapenko izcili uzņem servi, bet vēl viens līdzīgs mēģinājums neizdodas (15-15). Kornē laba serve, uz ko Ostapenko atbild ar veiksmi - bumbiņa atkal pārkrīt pretinieces pusē. Ostapenko pacietīgi spēlē uz pretinieces bekhendu un francūziete pēdējiem spēkiem kaut kā trāpa korta stūrī, izpelnoties grandiozas ovācijas. Ostapenko atbild ar vēl vienu izcilu serves uzņemšanu (40-40).Kornē dubultkļūda dod Ostapenko setbumbu. Ostapenko ar teicamiem sitieniem panāk pretinieces kļūdu un emocionāli nosvin uzvaru setā! Fantastiska atgūšanās!

Ostapenko - Kornē 0-6, 5-1Ostapenko dominē, izspēlēs dzenā pretinieci pa korta stūriem un arī "sausā" uzvar serves geimu

Ostapenko - Kornē 0-6, 4-1Kornē padodas trīs labas serves (40-0). Francijas tenisiste ar eisu "sausā" uzvar serves geimu

Ostapenko - Kornē 0-6, 4-0Abas tenisistes skaisti nospēlē pirmo izspēli, pie punkta tiekot gan Kornē. Ostapenko turpina ar agresīviem sitieniem demoralizēt pretinieci un panāk 30-15. Ostapenko agresīvi gribēja sist pa līniju, bet trāpīja tīklā (30-30). Ostapenko padodas divas labas serves, kas ļauj uzvarēt geimu

Ostapenko - Kornē 0-6, 3-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko padodas forhends pa līniju, seko Kornē dubultkļūda (0-30), pēc kā francūziete izlādē emocijas un skaļi nokliedzas pa visu kortu. Ostapenko ar vēsu prātu labi uzņem servi un tiek pie trīskāršās breikbumbas (0-40). Pirmo breikbumbu Kornē atspēlē, Ostapenko iesitot tīklā. Kornē pieļauj kļūdu un Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces serves geimu, izsaucot "kapa klusumu" centrālajā kortā.

Ostapenko - Kornē 0-6, 2-0Pēc laba pirmā geima Ostapenko pieļauj divas kļūdas serves geima sākumā (0-30). Ostapenko cenšas ar agresīvu spēli lauzt cīņas gaitu, ar forhendu uzvar izspēli un tad viņai padodas laba serve (30-30). Teicams forhends ļauj Ostapenko panākt 40-30, bet tad ilgākā izspēlē izsit autā.Ostapenko paveicas - bumbiņa trāpa pa trosi un pārkrīt Kornē pusē. Ostapenko pieļauj dubultkļūdu, bet uzreiz atbild ar savu pirmo eisu spēlē. Ostapenko iesit tīklā un neizmanto iespēju uzvarēt geimu. Francūziete pieļauj kļūdu un pēc tam Ostapenko ar spēcīgu servi uzvar geimu, nostiprinot breiku

Ostapenko - Kornē 0-6, 1-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuKornē sāk ar servi otro setu.Ostapenko izskatās sadusmojusies, jo pavisam cita spēle jau pirmajā geimā. Viņa panāk 15-15, tad 30-30 un arī 40-40. Ostapenko labi uzņem servi un tiek pie breikbumbas jau seta sākumā. Ostapenko izcili uzņem otro servi un lauž pretinieces serves geimu seta sākumā

Sākas 2. sets

Ostapenko pirmajā setā pieļāva 16 kļūdas, pretiniece - tikai vienu. Visos statistikas rādītājos Ostapenko ir katastrofāli rādītāji, viņa neuzvarēja nevienu izspēli ar pirmo servi un tikai divas izspēles ar otro servi.

Jeļena Ostapenko - Alizē Kornē 0-6Ostapenko zaudē serves geimu un "sausā" zaudē pirmo setuOstapenko nekas nesanāk. Pilnībā. Kornē tiek pie trīs setbumbām, servējot Ostapenko. Ostapenko izsit autā un "sausā" zaudē pirmo setuPirmais sets ilga vien 22 minūtes

Ostapenko - Kornē 0-5Geima sākumā Ostapenko izdodas pacietīga izspēle un tas dod rezultātu (0-15). Kornē otro servi trāpa pa līniju, ko apsāuba Ostapenko. Tiesnese tomēr uzskata, ka bumbiņa skārusi līniju. Kornē panāk 30-15, bet francūziete pēc tam izsit autā (30-30). Ostapenko izcili uzņem servi un tiek pie pirmās breikbumbas spēlē, taču kļūdās tad forhendā. Ostapenko pieļauj vēl divas kļūdas un zaudē geimu

Ostapenko - Kornē 0-4Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko turpina daudz kļūdīties, nesanāk pirmā serve, un Kornē panāk 0-40. Ostapenko ar dubultkļūdu "sausā" zaudē serves geimu

Ostapenko - Kornē 0-3Ostapenko nesanāk uzspiest savu spēles stilu, Kornē spēlē ar augstiem sitieniem, kas Latvijas tenisistei rada problēmas. Kornē panāk 40-0, francūziete pieļauj vienu kļūdu, bet tad Ostapenko atkal kļūdās bekhendā.

Ostapenko - Kornē 0-2Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko uzvar pirmās divas izspēles, bet tad Kornē panāk 30-30. Ostapenko bekhends lido autā (30-40) - pretiniecei pirmā breikbumba spēlē. Ostapenko iesit tīklā un zaudē serves geimu

Ostapenko - Kornē 0-1Kornē uzvar pirmās trīs izspēles, bet tad Ostapenko labi uzņem servi. Ostapeko vienas izspēles laikā divreiz trāpa pa līniju un tomēr uzvar izspēli (40-30). Nākamajā izspēlē Ostapenko kļūdās forhendā - Kornē nosargā savu serves geimu

Spēle sākusiesKornē spēli sāk ar servi

Ostapenko WTA rangā ieņem 13. vietu un arī šajā turnīrā spēlē ar 13. numuru, bet Kornē ir ranga 40. pozīcijā. Savā starpā tenisistes tikušās četras reizes, uzvaras dalot uz pusēm.

Jeļena Ostapenko šovakar aizvada "French Open" otrās kārtas maču - kārtējās dienas noslēdzošajā spēlē centrālajā kortā viņa tiekas ar mājinieci Alizē Kornē.Spēles sākums ap 21:50.