Ostapenko pēc pārliecinoša sākuma pazaudē pavedienu un dramatiski pieveic Kasatkinu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 34.) ceturtdien dramatiskā cīņā Vimbldonas čempionāta otrajā kārtā ar rezultātu 6-1, 3-6, 8-6 pārspēja Darju Kasatkinu (WTA 35.) no Krievijas.

Abas tenisistes savu sesto savstarpējo spēli aizvadīja stundu un 46 minūtes, un Ostapenko guva ceturto uzvaru pār pretinieci no Krievijas.

Nākamajā kārtā Ostapenko spēkosies ar francūzietes Alizē Kornē (WTA 58.) un Ajlas Tomļanovičas (WTA 75.) pāra uzvarētāju.

Mačs Ostapenko iesākās pārliecinoši, un viņai kortā padevās teju viss. Ostapenko uzvarēja trīs geimus pēc kārtas, tad Kasatkina nosargāja savu servi, bet pēc tam Latvijas tenisistei vēl trīs uzvarēti geimi.

Otrais sets Ostapenko nedaudz atvēsināja, jo viņa nonāca iedzinējos ar 0-2, bet pēc tam atkal spēle vedās no rokas, un viņa divreiz lauza pretinieces servi, pārņemot vadību ar 3-2. Tomēr Kasatkina atbildēja ar diviem breikiem, kas ļāva uzvarēt otro setu.

Trešais sets aizritēja saspringtā cīņā, kurā tenisistēm bija lielas grūtības nosargāt savu servi. Līdz sestajam geimam abas tenisistes viena otro "nobreikoja", bet tad abas apmainījās ar uzvarētiem serves geimiem. Kasatkina devītajā geimā kārtējo reizi droši lauza Ostapenko servi un servēja par uzvaru maču, taču pie rezultāta 30:30 viņa ar dubultkļūdu uzdāvināja Ostapenko iespēju pagarināt cīņu, un latviete to izmantoja. Abas vēlreiz apmainījās ar breikiem, bet tad Ostapenko aizvadīja "sauso" serves geimu, bet tad līdzīgā Kasatkinas geimā izmantoja mačbumbu.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 8-6. Ostapenko izcīna smagu uzvaru!Ostapenko atkal lika pretiniecei strādāt aizsardzībā un panāca viņas neprecīzu sitienu. Tad latviete iedzina pretinieci vienā laukuma pusē un guva punktu brīvajā pusē. Trešajā izspēlē serves uzņemšana Ostapenko neizdevās. Ostapenko gribēja uzbrukt otrās serves uzņemšanā, bet darīja to neprecīzi. Tad arī Kasatkinai izdevās nodzenāt pretinieci un gūt punktu, bet taču Ostapenko nepiekāpīgi cīnījās un izlīdzināja rezultātu (40:40). Ar gremdi Ostapenko ieguva mačbumbu, un to viņa izmantoja - labi uzņemta serve, pēc kuras Kasatkina sita tīklā!

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 7-6.Tenisistes turpināja cīņu. Vimbldonā taibreiks sāksies tikai pie rezultāta 12-12. Ostapenko aizvadīja labu serves geimu un atstāja pretinieci "sausā".

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 6-6. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko diezgan viegli pazaudēja divus punktus, trešajā geimā viņa izdarīja spiedienu līdz Kasatkina kļūdījās, bet tad krieviete sita pāri laukumam. Garā izspēlē Ostapenko uzbruka, bet tad atvairīja bīstamu Kasatkinas pretuzbrukumu, sitienā gar sāna līniju, un panāca pretinieces kļūdu. Breikbumbu Ostapenko realizēja ar fantastisku sitienu no labās.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 5-6. Ostapenko zaudē serves geimu. Kasatkina nepārsita bumbiņu pāri tīklam, uzņemot Ostapenko saīsināto sitienu, tad garākā izspēlē viņai vēl viena kļūda. Divu punktu pārsvaru Ostapenko izsēja ar neveiksmīgu sitienu izvēli, tad arī neprecīzs uzbrukums no labās. Atspēlēt breikbumbu neizdevās, jo Ostapenko sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 5-5. Ostapenko lauž pretinieces servi.Servējot par uzvaru mačā, Kasatkina guva pirmo punktu ar servi. Ostapenko pēc tam izmantoja vāju otro servi, un guva punktu no labās. Ostapenko uzbruka labajā stūrī, līdz ieguva gremdes iespēju, kuru izmantoja. Arī nākamo izspēli kontrolēja Ostapenko, Kasatkina tikai atvairīja sitienus, līdz sagaidīja latvietes kļūdu (30:30). Svarīgā brīdī Kasatkina pieļāva savu septīto dubultkļūdu mačā. Ostapenko izmantoja breikbumbu, precīzi uzbrūkot no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 4-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko atkal sāka riskēt, un tas nedeva rezultātu. Tikai viens gūts punkts, vairākas kļūdas un zaudēts serves geims.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 4-4Ostapenko sāk atgūt spēles ritmu un atkal trāpīt fantastiskus sitienus. Trāpījums no labās pa sāna līniju deva vadību ar 30:15, bet tad viņai neizdevās trīs sitieni serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 4-3Saīsinātais sitiens deva punktu Ostapenko, tad Kasatkina netika galā ar servi. Vēlreiz saīsināto sitienu izmantot neizdevās, un bumbiņa atdūrās tīklā. Tad latviete ļoti sarežģītu sitienu no labās skrējienā sita tieši pāri tīklam un guva punktu. Noslēgumā divu sitienu izspēle ļāva Ostapenko beidzot uzvarēt serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 3-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Spēles ritējums nemainījās. Ostapenko atkal tika pie divkāršās breikbubmas, kuru izdevās izmantot ar lielisku uzbrukumu pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 2-3. Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko pie savas serves atkal nespēja nospēlēt labi. Viņa nonāca iedzinējos ar 0:40, bet taču nākamajā izspēlē tika pie tīkla, kur izpildīja gremdi. Fantastisks "eiss" otrajā servē deva vēl vienu punktu, bet tam sekoja skaista izspēle, kurā viņa sita bumbiņu pa laukuma stūriem, līdz guva "tīru" punktu. No labās Ostapenko sita pāri laukumam, kas Kasatkinai deva ceturto breikbumbu geimā, un atkal viņa to izmantoja. Ostapenko no labās sita tīklā, mērķējot uzbrukumu gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko izdarīja teicamu spiedienu uz pretinieci, panākot viņas trīs kļūdas, bet noslēgumā rīdziniece serves uzņemšanā no kreisās sita gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 1-2. Ostapenko atkal zaudē serves geimu. Ostapenko trāpīja sarežģītu sitienu, trāpot asā leņķi tuvu tīklam. Tam sekoja divas latvietes kļūdas pēc kārtas, bet Kasatkinas "nogrieztais" sitiens arī bija neprecīzs (30:30). Ostapenko garā izspēlē sita tīklā, kas vēlreiz deva breika iespēju tenisistei no Krievijas. Vēl viena kļūda uzbrukumā un zaudēts serves geims. Pēc katras neveiksmes Ostapenko vairs nespēja slēpt sašutumu.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 1-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko bija manāmi sašutusi. Viņa devās tuvāk tīklam un gremdi trāpīja tīkla trosē, taču bumbiņa pārvēlās pāri. Tad izdevās lielisks sitiens otrās serves uzņemšanā. Kasatkina pieļāva dubultkļūdu, kas Ostapenko deva trīskāršo breikbumbu. Pirmā breika iespēja palika neizmantota, netrāpot sitienu no labās laukuma stūrī, bet ar otro piegājienu sitiens pa diagonāli no labās deva punktu.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko bija izsista no ritma, un viņa vairs netrāpīja sitienus, kuri pirms tam deva punktus. Divi trāpījumi tīklā otrā seta ievadā viņu nostādīja iedzinējos ar 0:30, taču nākamajā izspēlē Kasatkina tika nodzenāta pa gala līniju, līdz viņa netrāpīja laukumā. Tad viņa netrāpīja sitienu pa diagonāli, bet noslēgumā - kļūda gremdē.

Otrā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-6. Ostapenko zaudē 2. setu. Pēc ātra punkta Kasatkina pieļāva dubultkļūdu, tad viņai arī rupja kļūda saīsinātajā sitienā. Ar "eisu" viņa panāca rezultātu 30:30, brīdi vēlāk viņa pēc Ostapenko sitiena tīklā ieguva setbumbu. Ostapenko labi uzņēma servi un kaut kāds nelīdzenums laukumā sekmēja to, ka Kasatkinai neizdevās izdarīt sitienu. Kasatkina guva nākamos divus punktus. Ostapenko pēc zaudēta seta skaļi nobļāvās pa kortu.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un noteica: "Es to servi vispār nejūtu". Kasatkina pēc tam precīzi uzbruka otrās serves uzņemšanā, tad Ostapenko netrāpīja laukumā, dodot Kasatkinai trīs breikbumbas. Šoreiz pacīnīties neizdevās.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-4Kasatkina ar droši aizvadītu serves geimu turpināja maču. Ostapenko pie vienīgā punkta tika, kad pretiniece kļūdījās sitienā no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko geimu sāka ar dubultkļūdu, bet pēc tam Kasatkina ar labu aizsardzību panāca latvietes kļūdu. Ostapenko no labās sita pāri laukumam, kas Krievijas tenisistei deva trīskāršo breikbumbu. Ostapenko pirmo atspēlēja, kad bumbiņa pārlēca pāri tīkla trosei. Mirkli pēc tam Kasatkinai neizdevās noturēt aizsardzību. Tam sekoja gara izspēle, kurā Ostapenko izdarīja deviņus uzbrukuma sitienus, līdz panāca, ka pretiniece vairs nevar atbildēt ar precīzu sitienu - 40:40. Tomēr Kasatkina ieguva arī ceturto breikbumbu, un to izmantoja, kad Ostapenko netrāpīja no kreisās pa diagonāli

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 3-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko teicamā sportiskā forma bija redzama arī šajā geimā. Ostapenko spēja turēties geimā un trāpīt lieliskus sitienus, panākot 40:40. Tad rīdziniece trāpīja tīklā, taču garā un aizraujošā izspēlē ar sitienu no kreisās guva "tīru" punktu. Kasatkina pēc serves ar otro sitienu atguva rezultātu "vairāk", taču atkal - teicama serves uzņemšana no kreisās, bumbiņai knapi skarot līniju, ļāva Ostapenko turpināt cīņu par breikbumbu. Divi lieliski uzbrukumi otrās serves uzņemšanā deva breiku Ostapenko.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 2-2Ostapenko turpināja izdarīt fantastiskus sitienu pa laukuma līnijām, un Kasatkinai uz to nebija atbildes.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 1-2Ar riskantu sitienu pie tīkla no gaisa Ostapenko guva punktu, tad viņa sodīja pretinieci par vāju otro servi, bliežot no kreisās gar sāna līniju. Uzbrukums laukuma stūrī no labās deva trīskāršo breikbumbu Ostapenko, bet pirmo iespēju izmantot neizdevās, serves uzņemšanā netrāpot laukumā. Nākamajā uzņemšanā izdevās sitiens no labās asā leņķī, kas ļāva breiku atspēlēt.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko īsās izspēlēs izvirzījās vadībā ar 30:15, bet nākamajā izspēlē viņa gribēja nospēlēt agresīvāk un devās pie tīkla. Kasatkinai izdevās viņai pārsit pāri un gūt punktu. Krievijas tenisiste ar vēl vienu labu uzbrukumu panāca breikbumbu, taču Ostapenko uzreiz ar spēcīgu sitienu no labās rezultātu izlīdzināja. Ar servi Ostapenko panāca rezultātu "vairāk", tomēr pēc tam divas izspēles viņa zaudēja, trāpot tīklā. Noslēgumā garā izspēlē Ostapenko otro breikbumbu nespēja atspēlēt, raidot bumbiņu no labās tīklā.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 0-1Pirmajā izspēlē tenisistes "bumbojās" ilgāk, līdz Ostapenko sita tīklā. Ar nākamajām divām servēm Ostapenko netika galā, taču "sausā" rīdziniece nepalika. Pēc labas serves uzņemšanas Kasatkina sita tīklā. "Ieķerties" šajā geimā Ostapenko neizdevās.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1. Ostapenko uzvar 1. setu.Ostapenko pieļāva pirmo dubultkļūdu mačā, bet pēc tam viņa kortā dominēja un guva četrus punktus pēc kārtas, divas izspēles uzvarot "tīri"

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Serves geims Kasatkinai iesākas neveiksmīgi - vispirms neveiksme sitienā, tad dubultkļūda. Ostapenko trešajā izspēlē uzspieda savu spēli un panāca pretinieces sitienu ārpus laukuma, bet noslēgumā fantastisks sitiens no kreisās gar sāna līniju, bumbiņai trāpot pa gala līniju.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 4-1Jaudīgi sitieni Ostapenko deva divus ātrus punktus, bet Kasatkina atbildēja ar veiksmīgu uzbrukumu serves uzņemšanā. Ostapenko ceturtajā izspēlē netrāpīja laukumā, bet tad sitienā no labās bumbiņa skāra tīkla augšdaļu un patraucēja Kasatkinai uzņemt bumbiņu. Latvijas tenisiste ar sitienu no kreisās, sitot bumbiņu no gaisa, trāpīja laukumā un noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 3-1Fantastiska serves uzņemšana Ostapenko izpildījumā, precīzi sitot gar sāna līniju. Tad viņa divreiz no kreisās trāpīja tīklā, brīdi vēlāk neizdevās sitiens pa diagonāli. Kasatkinai vēl viena dubultkļūda, un to Ostapenko izmantoja, lai "ieķertos" cīņā par breikbumbu. Sitiens no kreisās pa sāna līniju panāca pretinieces kļūdu. Ostapenko bija labi domājusi izspēlēt saīsināto sitienu, bet tas neizdevās, bet noslēgumā viņa netika galā ar servi.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 3-0Ostapenko izspēlēja saīsināto sitienu, Kasatkina laicīgi tika pie bumbiņas, taču netrāpīja laukumā. Rīdziniecei no sarežģītas epizodes neizdevās trāpīt pāri tīklam otrajā epizodē, bet viņa reabilitējās ar "eisu". Tam sekoja vēl viena laba serve, tomēr Kasatkina turpināja cīņu un guva punktus ar precīzu sitienu gan no labās, gan no kreisās (40:40). Ostapenko gan geima galotnē nospēlēja droši un nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Kasatkina geimu sāka ar dubultkļūdu, bet tad Ostapenko netrāpīja laukumā uzbrukumu no labās pa diagonāli. Ar labu serves uzņemšanu Ostapenko ieguva iniciatīvu izspēlē, un ar to viņa panāca pretinieces sitienu tīklā. Kasatkina vēlreiz pieļāva dubultkļūdu, kas Ostapenko deva breika iespēju. To viņa izmantoja ar perfektu sitienu serves uzņemšanā, trāpot gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 1-0Pirmajā izspēlē Kasatkina izspēlē sita pāri laukumam, bet pēc tam Ostapenko ar spēcīgiem sitieniem uzlauza pretinieces aizsardzību. Tenisistei no Krievijas uzbrukums serves uzņemšanā bija pārāk spēcīgs, bet noslēgumā Ostapenko izpildīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko WTA rangā ierindojas 34. vietā, bet Kasatkina ieņem uzreiz nākamo pozīciju. Abām tenisistēm ir pa četriem WTA vienspēļu turnīru tituliem.

Jeļenai Ostapenko Vimbldonas čempionātā pēc graujošas uzvaras pirmajā kārtā otrajā kārtā gaidāms duelis pret tenisisti, kuru viņa pazīst ļoti labi. Ostapenko un Darja Kasatkina savā karjerā tikušās piecas reizes, trīs reizes uzvarot tenisistei no Latvijas.