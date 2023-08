Ostapenko pēc smaga spēles sākuma uzvar aizraujošā Sinsinati pirmās kārtas mačā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien ar sarežģītu uzvaru sāka prestižo Sinsinati "WTA 1000" turnīru, pirmās kārtas mačā ar rezultātu 1-6, 6-3, 6-4 pārspējot Čehijas tenisisti Karolīnu Plīškovu.

Ostapenko WTA rangā ieņem 20. vietu, bet Plīškova ir piecas pozīcijas zemāk. Abām tenisistēm šī bija desmitā savstarpējā spēle, un tagad abas uzvaras dala uz pusēm.

Plīškova pirmajā setā dominēja kortā, un viņa ātri izvirzījās vadībā ar 4-0. Vienu serves geimu Latvijas tenisistei izdevās uzvarēt, tomēr intrigu atgriezt viņa vairs nevarēja. Otrajā setā Ostapenko darbojās daudz drošāk, un viņa atrada precizitāti savos sitienos. Viņa uzreiz lauza pretinieces servi, bet brīdi vēlāk viņa panāca jau divu breiku pārsvaru (4-1). Plīškova uzreiz atbildēja ar uzvarētu Ostapenko serves geimu, taču izšķirošajos brīžos rīdziniece atjaunoja drošo pārsvaru un uzvarēja setu ar 6-3.

Noslēdzošajā setā abām tenisistēm bija problēmas ar savu servju nosargāšanu, tomēr labāk veicās Ostapenko. Viņa izvirzījās vadībā ar 4-2, pēc tam Plīškova breiku atspēlēja. Mača galotnē tenisistes turpināja uzvarēt geimus pie pretinieces serves, līdz Ostapenko noveda maču līdz uzvarai.

Otrajā kārtā Ostapenko spēkosies ar turnīra ceturto raketi no Kazahstānas Jeļenu Ribakinu (WTA 4.), kura turnīru uzsāks tikai no otrās kārtas.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Sinsinati tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 6-4. Ostapenko lauž servi un uzvar maču. Plīškova servēja par palikšanu cīņā par uzvaru. Pirmo punktu viņa guva ar servi, bet pēc tam kontroli pārņēma Ostapenko. Čehiete galotnē nespēja izvairīties no dubultkļūdām, bet tad Ostapenko garākā izspēlē sagaidīja Plīškovas sitienu tīklā. Viņa izmantoja pirmo mačbumbu, kad teicami trāpīja bumbiņu asā leņķī serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 5-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Servējot par uzvaru mačā, Ostapenko roka tomēr notrīcēja. Viņa pie rezultāta 15:15 pieļāva dubultkļūdu. Lai arī Plīškova nākamajā epizodē sita tīklā, viņa brīdi vēlāk trāpīja sitienu pa gala līniju, un Ostapenko vairs pie bumbiņas netika. Plīškova iegūto breika iespēju realizēja, otrās serves uzņemšanā atkal trāpot pa gala līniju.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 5-3. Ostapenko atkal lauž pretinieces servi. Serves uzņemšanā Ostapenko turpināja spēlēt ļoti veiksmīgi, un viņa pēc zaudētas pirmās izspēles guva četrus punktus pēc kārtas, provocējot pretinieci uz kļūdām. Rīdziniece ar pirmo piegājienu izmantojot iespēju atkal lauzt čehietes servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 4-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko nelaikā pazaudēja savu servi, un viņa nonāca iedzinējos ar 0:40. Pie punkta viņai tikt neizdevās...

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Serves uzņemšanā Ostapenko turpināja spēlēt lieliski arī šajā geimā, panākot 30:0. Čehijas tenisiste pragmatiskā veidā atspēlējās, bet tad Ostapenko panāca breika iespēju. To viņa realizēja, kas Plīškova pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 3-2Ostapenko spēlēja enerģiski un ar agresīviem sitieniem panāca 40:15. Noslēgumā Plīškova netika galā ar latvietes servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko skaistā veidā lauž pretinieces servi. Viņa atspēlējās no 0:30, tiesa arī Plīškova pieļāva kļūdas salīdzinoši vienkāršās epizodes. Tad Ostapenko ar teicamu serves uzņemšanu panāca breika iespēju, savukārt noslēgumā viņa no labās trāpīja diagonāles sitienu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 1-2Ostapenko pēc dubultkļūdas serves geimā nonāca iedzinējos ar 15:30, bet viņa turpinājumā sakārtoja savu spēli. Nākamos punktus guva rīdziniece.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 0-2.Īsās izspēlēs abas tenisistes pamīšus guva punktus, un rezultāts nonāca līdz 30:30. Ar jaudīgu serves uzņemšanu Ostapenko panāca pretinieces kļūdu un ieguva breika iespēju. Plīškova pretī lika divus "eisus" pēc kārtas.Geims turpinājās īsās izspēlēs, un Ostapenko tika vēl pie divām iespējām lauzt pretinieces servi, taču ar realizāciju neveicās. Latvijas tenisiste neizmantoja arī ceturto breikbumbu, šoreiz viņa netrāpīja sitienu garākā izspēlē, kas šajā geimā bijuši reti. Sarežģītā cīņā Plīškova savu servi nosargāja.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Izšķirošā seta ievadā Ostapenko serves geimā pamanījās palikt "uz nulles".

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 6-3. Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar 2. setu.Ostapenko veiksmīgi darbojās serves uzņemšanā un panāca rezultātu 30:0. Čehiete ieguva punktu ar "eisu" trešajā izspēlē, bet tam sekoja Ostapenko uzbrukums no labās, kuru Plīškova nespēja uzņemt, dodot latvietei divkāršo setbumbu. Pirmo iespēju Ostapenko neizmantoja, netrāpot uzbrukumu pa diagonāli serves uzņemšana, bet ar otro piegājienu viņa noslēdza setu, sagaidot pretinieces sitienu ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 5-3Ostapenko Plīškovas centienus atspēlēties otrajā setā piebremzēja ar vēl vienu "sausā" uzvarētu geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 4-3Ostapenko no kreisās trāpīja bumbiņu tīklā, to pašu nākamajā epizodē izdarīja arī Plīškova. Abas ieguva vēl pa punktam, bet tad Plīškova sita tīklā un deva Ostapenko breika iespēju. Latvijas tenisistei uzņemšana neizdevās. Plīškovas serve otrajā setā vairs nebija tik stabila. Ostapenko ieguva vēl trīs breikbumbas, tomēr nevienu no tām neizmantoja. Noslēgumā čehiete noveda geimu līdz noslēgumam.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 4-2. Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko serves geimu iesāku ar skaistu divu sitienu kombināciju, bet tad viņa pieļāva sesto dubultkļūdu. Arī turpinājumā Latvijas tenisistei serves neizdevās, un Plīškova to atšifrēja. Viņa ieguva divkāršo breika iespēju un uzreiz to izmantoja.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 4-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ar sesto "eisu" mačā Plīškova geimā panāca rezultātu 30:15, bet pēc tam Ostapenko sodīja pretinieci par vāju otro servi. Arī nākamais Latvijas tenisistes uzbrukums čehietei sagādāja problēmas, un viņa izsita ārpus laukuma. Ostapenko tādējādi ieguva breika iespēju. Plīškovai vēlreiz neizdevās pirmā serve, un Ostapenko vēlreiz to izmantoja sev par labu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 3-1Ostapenko otrajā setā jau bija iespēlējusies, un viņa ar "eisu" panāca 30:15. Tam sekoja vēl viens labs uzbrukums, taču geima noslēgšanu piebremzēja dubultkļūda. Ar daudz labāku pirmo servi Ostapenko uzvarēja geimu

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 2-1Plīškova otro serves geimu setā sāka ar dubultkļūdu, tomēr viņa guva nākamos trīs punktus pēc kārtas. Ostapenko vienu punktu atguva, tomēr Plīškova nepieļāva, ka Latvijas tenisiste iesaistās cīņā par vēl vienu breiku.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 2-0Ostapenko serves geimā Plīškovu atstāja "sausā".

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko izdevās tikt galā ar Plīškovas servēm, kas ļāva ieķerties cīņā. Viņa pie rezultāta 30:40 trāpīja teicamu sitienu no labās. Tad teicams sitiens serves uzņemšanā deva breika iespēju, kuru Ostapenko arī realizēja. Viņa tika galā ar Plīškovas otro servi, izdarīja uzbrukuma sitienu, kas deva iespēja uzbrukt no gaisa. Čehiete nespēja atvairīt.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-6. Ostapenko zaudē 1. setu. Ostapenko pagarināt cīņu pirmajā setā neizdevās. Viņa guva pirmo punktu īsā izspēlē, bet nākamos punktus guva čehiete. Viņa arī ar pirmo piegājienu realizēja setbumbu, sodot rīdzinieci par neveiksmīgu saīsināto sitienu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-5Beidzot Ostapenko sāka izdarīt spiedienu uz Plīškovu arī viņas serves geimā, spēlējot ievērojami agresīvāk. Pie tīkla viņa panāca rezultātu 30:30, tomēr Plīškova ar lieliskām servēm noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-4Ostapenko pieļāva jau ceturto dubultkļūdu mačā, tad Plīškovai izdevās gūt vēl vienu punktu serves uzņemšanā. Latvijas tenisiste no labās trāpīja pa laukuma gala līniju un izprovocēja pretinieces kļūdu, tad viņai izdevās precīzs uzbrukums no kreisās (30:30).Plīškova neveiksmīgi uzbruka serves uzņemšanā, tad viņa vēlreiz netrāpīja laukumā. Beidzot Ostapenko uzvarēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 0-4Ostapenko pagaidām nekādi nespēja tikt galā ar Plīškovu, kura spēles sākumā dominē gan izspēlēs, gan servēs. Latvijas tenisiste tika tikai pie viena punkta.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 0-3. Ostapenko vēlreiz zaudē serves geimu. Ostapenko arī otrajā serves geimā nespēja atrast sev ērto spēles ritmu. Plīškova izcēlās ar precīzu sitienu, pēc tam viņa panāca Ostapenko kļūdu. Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu un deva pretiniecei trīskāršo breika iespēju. Ostapenko atspēlēja divus punktus, tomēr ar trešo piegājienu Plīškova vēl vairāk nostiprināja savu vadību, kad viņai izdevās teicams sitiens no labās.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 0-2Ostapenko geima iesākumā guva divus "tīrus" punktus, bet Plīškova atbildēja ar "eisu". Tam sekoja garāka izspēle, kurā čehiete precīzi trāpīja diagonāles sitienu stūrī, bet tad viņa pēc serves izdarīja lielisku otro sitienu. Ar "eisu" tika pielikts punkts geimam.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Tenisistes bija gatavas sākt spēli, bet maču aizkavēja kādas dzīvas radības esamība uz spēles laukuma. Pirmajā izspēlē Plīškova izsita ārpus laukuma, brīdi pēc tam Ostapenko no kreisās sita bumbiņu tīklā. Latvijas tenisiste turpināja ar dubultkļūdu, tomēr reabilitējās ar servi, kuru pretiniece nespēja uzņemt. Plīškova ieguva breika iespēju vēl viena Ostapenko sitiena tīklā, bet garākā izspēlē rīdziniece izdarīja sitienus dziļi spēles laukumā un izprovocēja pretinieces kļūdu. Tenisistes turpināja pamīšus gūt punktus īsās izspēlēs, tad Ostapenko atspēlēja vēl divas breikbumbas.Tad Plīškova pēc Ostapenko neveiksmīga sitiena no kreisās ieguva ceturto breika iespēju, un šoreiz viņa to izmantoja. Čehiete noturēja aizsardzību un sagaidīja Ostapenko kļūdu, kad viņa izdarīja neprecīzu sitienu skrējienā uz priekšu. Geims ilga teju astoņas minūtes.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova. Spēle sākusies!

Abas tenisistes tagad iznākušas kortā. Pēc nelielas iesildīšanās mačs varēs sākties.

Jeļena Ostapenko vienspēļu turnīros uzvaras WTA tūrē nav izcīnījusi kopš Vimbldonas, kad viņa uzvarēja pirmajā kārtā. Sezonas daļa Ziemeļamerikā iesākās ar zaudējumu Monreālā aizvadītajā nedēļā, bet šonedēļ rīdziniece uzsāk Sinsinati turnīru.Pirmajā kārtā viņas pretiniece ir Karolīna Plīškova no Čehijas. Ostapenko WTA rangā ieņem 20. vietu, bet Plīškova ir piecas pozīcijas zemāk.Tenisistes sava starpā ir tikušās deviņas reizes, bet Ostapenko uzvarējusi četros mačos.