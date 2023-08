Ostapenko piekto nedēļu pēc kārtas nemaina pozīciju WTA rangā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pirmdien publicētajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) ranga sarakstā saglabājusi 20. pozīciju.

Ostapenko 20. vietā WTA rangā ir jau piekto nedēļu pēc kārtas. Viņai iepriekšējais turnīrs Monreālā izvērtās neveiksmīgs, un viņa piedzīvoja zaudējumu jau pirmās kārtas duelī. Šonedēļ Ostaneko startēs Sinsinati turnīrā.

Latvijas tenisa otrais numurs Darja Semeņistaja pakāpusies par trīs pozīcijām un ierindojas 151. vietā. Aizvadītajā nedēļā viņa Polijā uzvarēja pirmās kārtas mačā WTA turnīrā.

No citām Latvijas tenisistēm Daniela Vismane ierindojas 363. vietā, kas ir par trīs vietām zemāk nekā iepriekšējā nedēļā, bet Diāna Marcinkēviča ieņem 423. vietu, piedzīvojot arī trīs pozīciju kritumu. Vēl Anna Ozerova ieņem 960. vietu, bet Margarita Igantjeva atrodama 1206. pozīcijā.

WTA ranga līderpozīcijā turpina atrastiesIga Švjonteka no Polijas. Aiz viņas ierindojas Arina Sabaļenka un Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina, bet ceturto vietu ieņem amerikāniete Džesika Pegula, piektā ir tunisiete Onsa Žabēra, sestajā pozīcijā atrodas francūziete Karolīne Garsija, septīto vietu saglabā Koko Gofa no ASV, astotā ir čehiete Petra Kvitova, bet labāko desmitnieku noslēdzMarija Sakari no Grieķijas un čehiete Marketa Vondroušova.

Arī dubultspēļu rangā Ostapenko ierindojas labāko divdesmitniekā, tur viņa atrodama 19. pozīcijā.