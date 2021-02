Ostapenko pirms 'Australian Open' divu vietu kritums; Sevastova atguvusi vienu vietu

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Jeļena Ostapenko šīs sezonas pirmo "Grand Slam" turnīru Austrālijā sāks ranga 47.vietā, kamēr Anastasija Sevastova pakāpusies uz 53.pozīciju.

Pirmdien Melburnā sākās šīs sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs. Ostapenko pagājušajā nedēļā "Gippsland Trophy WTA 500" turnīrā astotdaļfinālā ar 7-6 (7:4), 3-6, 2-6 piekāpās Jeļinai Svitoļinai no Ukrainas (WTA 5.). Divas uzvaras šajā turnīrā Ostapenko ļāva nopelnīt 55 ranga punktus, bet ar to nebija gana, lai noturētu 45.vietu, kā rezultātā viņa pirmdien atrodas divas pozīcijas zemāk.

Ostapenko otrdien Melburnā pirmajā kārtā tiksies ar čehieti Karolīnu Muhovu (WTA 27.).

Austrālijā šonedēļ spēlēs arī Sevastova, kura pagājušajā nedēļā "Yarra Valley Classic WTA 500" turnīra otrajā kārtā ar 0-6, 3-6 zaudēja Krievijas pārstāvei Anastasijai Pavļučenkovai (WTA 39.). Iepriekš viņa pirmajā kārtā ar 6-4, 6-2 uzveica amerikānieti Medisonu Bringlu (WTA 83.) un par savu sniegumu nopelnīja 30 ranga punktus. Pirmdien atjaunotajā rangā Sevastovai izdevies pakāpties par vietu - 53.pozīcija.

Liepājniece otrdien pirmajā kārtā spēkosies ar igaunieti Kaiu Kanepi (WTA 94.).

Tikmēr Diāna Marcinkēviča spējusi saglabāt 275.vietu, Daniela Vismane zaudējusi vienu vietu (503.), taču Kamilla Bartone pakāpusies par 15 pozīcijām (778.). Margarita Ignatjeva noslīdējusi trīs vietas zemāk (974.), Elza Tomase atkāpusies par pozīciju (1098.), kamēr Darja Semeņistaja aizvien atrodas 1127.vietā.

Vadošajā desmitniekā izmaiņas notikušas tikai pašā lejasgalā. Čehiete Petra Kvitova pakāpusies uz astoto vietu, bet Bjanka Andresku no Kanādas tagad ir devītā. Aizvien pirmo vietu ieņem Ešlija Bārtija no Austrālijas, viņai seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, Sofija Kenina no ASV un Svitoļina. Čehiete Karolīna Plīškova ieņem sesto pozīciju, tālāk seko Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, kamēr aiz Kvitovas un Andresku ierindojas arī Kiki Bertensa no Nīderlandes.

Aizvadītās nedēļas nogalē Bārtija "Yarra Valley Classic WTA 500" turnīra finālā ar 7-6 (7:3), 6-4 uzvarēja spānieti Garvinji Mugurusu (WTA 14.), bet "Gippsland Trophy WTA 500" sacensību finālā rumāniete Elise Mertensa (WTA 16.) ar 6-4, 6-1 pārspēja Kanepi.

Savukārt dubultspēļu rangā Ostapenko aizvien ieņem 21.vietu, bet Sevastova atkāpusies par divām pozīcijām (172.). Vienu vietu zaudējušas Marcinkēviča (335.) un Vismane (718.), trīs pozīcijas zemāk pirmdien atrodas Semeņistaja (816.), kamēr Ignatjeva noslīdējusi četras vietas zemāk (926.). Bartone pakāpusies par 87 pozīcijām un ieņem 1025.vietu.