Ostapenko prestižajā Indianvelsas turnīrā iekļūst trešajā kārtā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 25.) piektdien prestižajā Indianvelsas "WTA 1000" turnīrā ar rezultātu 7-5, 3-6, 6-2 pārspēja Aļaksandru Sasnoviču, kurā startē zem neitrālā karoga, iekļūstot trešajā kārtā.

Ostapenko trešajā kārtā būs jātiekas ar čehieti Petru Kvitovu (WTA 15.) vai amerikānieti Elizabeti Mandliku (WTA 155.).

Ostapenko spēli iesāka pārliecinoši un diezgan ātri panāca rezultātu 4-0. Tiesa, spēles svaru kausi brīdi vēlāk pārsvērās par labu Sasnovičai, kura rezultātu izlīdzināja - 4-4. Seta galotonē Ostapenko atkal saņēmās un ar ceturto piegājienu noslēdza setu.

Otrajā setā ritēja līdzīgāka cīņa, bet tad Sasnovičai izdevās veikt savu izrāvienu, kas viņai ļāva izvirzīties vadībā ar 5-2. Ostapenko vienu breiku atspēlēja, tomēr Sasnoviča pie rīdzinieces serves spēja uzvarēt setu un izlīdzināt mača rezultātu.

Trešā seta ievadā Ostapenko panāca 3-0, uzvarot divus geimus pie pretinieces serves. Sasnovičai breiku izdevās atspēlēt un pietuvoties līdz 2-3. Tomēr Ostapenko šoreiz pārsvaru neizlaida. Viņa uzvarēja nākamos trīs geimus un izcīnīja uzvaru spēle.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.

Indianvelsas turnīrs: Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-6, 6-2. Ostapenko uzvar maču. Servējot par uzvaru mačā, Ostapenko izvirzījās vadībā ar 30:0, bet Sasnovičai punktu izdevās atspēlēt. Ostapenko izmantoja, ka pretiniece bija devusies tuvāk tīklam, un izdarīja neērtu sitienu. Tad Sasnoviča no labās sita pār laukumam, un Ostapenko guva uzvaru.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-6, 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Abas tenisistes apmainījās ar gūtiem punktiem, bet tad Sasnoviča pieļāva dubultkļūdu. Ostapenko nākamais uzbrukums atdūrās tīklā, bet Sasnoviča ar vēl vienu dubultkļūdu uzdāvināja latvietei breikbumbu. Sasnoviča ar otro servi izpildīja "eisu", rezultātam kļūstot "vienādi". Minskā dzimusī tenisiste vēlreiz pieļāva dubultkļūdu, un vēl vienu iespēju Ostapenko nelaida garām. Viņa labi uzņēma servi un panāca Sasnovičas sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-6, 4-2Ostapenko devās pie tīkla, taču šoreiz viņai neizdevās apspēlēt pretinieci, bet brīdi vēlāk Sasnoviča guva punktu serves uzņemšanā. Ar servi Ostapenko punktu atguva, taču brīdi vēlāk Sasnoviča panāca divkāršo breika iespēju. Ostapenko ar labu servēšanu svarīgā brīdī vispirms atspēlējās, bet tad nosargāja geimu.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-6, 3-2Ostapenko pirmā guva "tīru" punktu, bet Sasnoviča atbildēja ar diviem "eisiem" pēc kārtas. Ostapenko netika galā ar vēl vienu servi, bet noslēgumā Sasnoviča pie tīkla guva punktu un noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-6, 3-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves geimā cīņa atkal nonāca līdz rezultātam 30:30. Tam sekoja dinamiska izspēlē, kurā Sasnovičai izdevās trāpīt sitienu no labās pa diagonāli, un Ostapenko līdz bumbiņai neaizsniedzās. Iegūto breika iespēju Sasnoviča neizmantoja, kad neprecīzi uzbruka uzņemot servi. Viņa pieļāva vēl vienu šādu kļūdu, bet Ostapenko geimu turpināja ar dubultkļūdu. Ostapenko no labās pārsita bumbiņu pāri laukumam, dodot pretiniecei vēl vienu iespēju lauzt servi, un to šoreiz viņa izmantoja, sitot no kreisās gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-6, 3-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko turpināja uzspiest savu spēles stilu, un Sasnovičai bija grūti spēlēt tādā tempā. Pēc viņas sitiena tīklā Ostapenko ieguva divas breikbumbas, un Ostapenko izmantoja pirmo iespēju, kad serves uzņemšanā spēcīgi sita no labās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-6, 2-0Ostapenko ātri panāca 40:0, bet tad viņas sitiens gar sāna līnija bija minimāli ārpus laukuma. Tas acīmredzami ietekmēja viņu, un nākamajās divās izspēlēs viņa pieļāva kļūdas (40:40). Nākamajā epizodē rīdziniece nospēlēja pacietīgi, lika Sasnovičai strādāt aizsardzībā, līdz sagaidīja viņas kļūdu. Sasnoviča sita neprecīzi serves uzņemšanā geima noslēgumā.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-6, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Sasnoviča trešā seta sākumā guva pirmo punktu, bet tad Ostapenko ar spēka sitieniem uzlauza pretinieces aizsardzību. Sasnoviča pieļāva kārtējo dubultkļūdu, ko Ostapenko izmantoja, lai iegūtu breika iespēju - viņa serves uzņemšanā izdarīja neērtu sitienu pretiniecei. Ar nākamās serves uzņemšanu Ostapenko guva punktu, laužot pretinieces servi.

Pārtraukumā starp otro un trešo setu Ostapenko palūgusi fizioterapeites palīdzību.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-6. Ostapenko zaudē serves geimu un otro setu. Pacietīgi uzbrukumi no labās Ostapenko ļāva izvirzīties vadībā ar 30:15, bet tad atkal bumbiņa pēc viņas sitiena no labās atdūrās tīklā. Sasnoviča otrās serves uzņemšanā no kreisās sita bumbiņu gar sāna līniju un ieguva pirmo setbumbu. Ostapenko no kreisās sita pār laukumam un zaudēja setu.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 3-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko šajā geimā izdevās uzspiest savu uzbrukuma spēles stilu, un Sasnovičai uzreiz bija grūtības. Latviete panāca 40:15, bet tad Sasnoviča nospēlēja saīsināto sitienu, punktu atgūstot. Ar otro iespēju Ostapenko lauza pretinieces servi, un viņa to izdarīja, kad uzbruka asā leņķī serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 2-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko zaudēja divus punktus pēc kārtas, bet tad viņa izcēlās ar "eisu". Nākamajā izspēlē viņa vispirms trāpīja pa gala līniju, bet tad precīzi atrada brīvo zonu. Pēc tam Ostapenko pieļāva pirmo dubultkļūdu mačā, un Sasnovičai vēl viens ass uzbrukums deva punktu.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 2-4.Ostapenko atspēlējās no 0:30 un panāca neizšķirtu rezultātu geimā. Tad Sasnoviča izcēlās ar precīzu sitienu no labās, savukārt noslēgumā Ostapenko no kreisās sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Sasnoviča pirmajā izspēlē izcēlās ar precīzu trāpījumu no ne pārāk ērtas pozīcijas, bet tad viņa panāca 30:0. Ostapenko ar labu servi punktu atguva, tomēr nākamajā izspēlē viņa sita tīklā. Pirmo pretinieces breika iespēju viņa atspēlēja, kad pēc labas serves ar nākamo uzbrukumu sita no kreisās laukuma stūrī. Sasnovičai izdevās ass uzbrukums serves uzņemšanā, un Ostapenko to nespēja atvairīt.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 2-2Spēles gaita otrajā setā bija pavisam citādāka, un servētājas kontrolēja notikumus. Sasnoviča pie 40:15 pieļāva savu piekto dubultkļūdu, tomēr Ostapenko neizdevās "ieķerties" šajā geimā.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 2-1Arī Ostapenko serves geimā darbojās ļoti droši, un Sasnoviča tika pie viena punkta. Latvijas tenisiste izcēlās arī ar "eisu".

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 1-1Sasnoviča aizvadīja "sauso" serves geimu, nedodot Ostapenko iespēju aizvadīt garākas izspēles.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5, 1-0Spēle turpinājās ļoti līdzīgi, un Ostapenko serves geimā abas tenisistes guva pa diviem punktiem. Galotni latviete nospēlēja veiksmīgāk, un otro setu sāka ar nosargātu servi.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 7-5. Ostapenko lauž Sasnovičas servi un uzvar 1. setu. Ostapenko izdevās izdarīt spiedienu uz pretinieci, kura nespēja noturēt aizsardzību. Pie rezultāta 30:15 Ostapenko teicami sita no kreisās gar sāna līniju un ieguva divas setbumbas. Pirmo iespēju neizdevās izmantot, jo Sasnoviča labi servēja, bet tad viņa sita tīklā (40:40). Ostapenko otrās serves uzņemšanā no kreisās sita laukuma stūrī un ieguva trešo iespēju noslēgt setu. Sasnovičai izšķirošā brīdī izdevās trāpīt "eisu". Garākā izspēlē Sasnoviča sita tīklā, bet tad Ostapenko ar izcilu precizitāti raidīja bumbiņu gar pašu tīklu asā leņķī un uzvarēja setu.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 6-5Dinamiskā izspēlē Ostapenko strauji mainīja virzienu un guva punktu ar sitienu no kreisās, panākot 30:15. Sasnoviča serves uzņemšanā punktu atguva, bet pēc tam Ostapenko nospēlēja pārliecinoši .

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 5-5Ostapenko izpildīja spēcīgus uzbrukuma sitienus, Sasnoviča ar grūtībām spēlēja aizsardzībā, bet noslēgumā rīdziniecei neizdevās trāpīt laukumā brīvajā pusē. Sasnoviča turpinājumā geimu aizvadīja līdz "sausajai" uzvarai.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 5-4Ostapenko izvirzījās vadībā ar 40:15, bet tad Sasnoviča ar jaudīgu serves uzņemšanu punktu atguva. Nākamo geimu Ostapenko nokontrolēja pārliecinoši un šķietami bez piepūles raidīja bumbiņu brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 4-4Ostapenko apņēmīgi guva pirmo punktu, bet turpinājumā Sasnoviča servēja pārliecinoši un neļāva latvietei "ieķerties" geimā.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 4-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Spēles gaita bija pilnībā izlīdzinājusies. Galvenokārt tāpēc, ka Ostapenko nespēja trāpīt pirmās serves. Atkal geimā rezultāts nonāca līdz 30:30. Ostapenko pēc neprecīza sitiena gar sāna līniju deva Sasnovičai breikbumbu, bet tad viņa atkal netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 4-2Geims ritēja līdzīgā cīņā, un Sasnoviča ar saīsināto sitienu panāca rezultātu 30:30. Viņa pieļāva dubultkļūdu, kas Ostapenko deva breikbumbu. Latvijas tenisiste nākamajās divās epizodēs izdarīja ātrus uzbrukumus no kreisās, un abās reizēs bumbiņa atdūrās tīklā. Ar vēl vienu uzbrukumu no kreisās Ostapenko panāca pretinieces kļūdu, atjaunojot rezultātu 40:40. Vēlreiz pie breika iespējas Ostapenko netika.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 4-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko piekliboja pirmā serve, un rezultāts geimā nonāca līdz 30:30. Vēl vienas otrās serves uzņemšanā Sasnoviča raidīja bumbiņu tīklā, tomēr viņa ar sitienu no kreisās pa diagonāli turpināja cīņu.Pēc Ostapenko neērta sitiena no kreisās bumbiņa pārlidoja pāri laukumam, kas Sasnovičai deva breikbumbu. Ostapenko garākā izspēlē no labās sita neprecīzi, zaudējot geimu.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 4-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko serves uzņemšanā no kreisās raidīja bumbiņu tīklā, bet uzreiz pēc tam viņa ar labu uzņemšanu no labās panāca pretinieces kļūdu. Sasnoviča pirmo reizi mačā "tīri" uzvarēja izspēli, bet Ostapenko nākamajā epizodē skaisti sita no labās un "noķēra" pretinieci uz pretkustību. Teicama serves uzņemšana Ostapenko izpildījumā, no kreisās uzbrūkot gar sāna līniju, panāca rezultātu "vienādi". Turpinājumā rīdzinieces uzbrukums pa diagonāli laukuma stūrī deva breikbumbu, bet tad bekhends gar sāna līniju ļāva vēl vairāk nostiprināt vadību.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 3-0Ostapenko turpināja izmantot to, ka Sasnoviča reti kuru sitienu trāpīja laukumā. Geimu viņa noslēdza ar spēcīgu servi.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Sasnoviča pirmo serves geimu iesāka ar dubultkļūdu, bet tad viņa īsā izspēlē netrāpīja laukumā. Ļoti dīvainā geimā Sasnoviča pieļāva vēl divas dubultkļūdas...

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča 1-0Ostapenko spēles iesākumā pārliecinoši guva divus punktus pēc kārtas, bet tad Sasnoviča bija precīza serves uzņemšanā. Pēc Ostapenko kļūdaina "nogrieztā" sitiena rezultāts kļuva 30:30, savukārt nākamajā serves uzņemšanā Sasnoviča vēlreiz izpildīja labu uzbrukumu. Ostapenko ar diagonāles sitienu no kreisās panāca izlīdzinājumu, atspēlējot breikbumbu. Rīdziniece guva nākamos divus punktus un nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Aļaksandra Sasnoviča. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Savā starpā Ostapenko un Sasnoviča tikušās piecas reizes, četras reizes uzvarot Latvijas tenisistei. Sasnoviča gan bija pārāka abu pēdējā spēlē, kas risinājās Ostravā.

Sasnoviča aizvadītajā gadā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā iestājās pret karu un norādīja, ka vēlas mieru. Viņa arī pauda atbalstu Ukrainas tenisistēm un stāstīja, ka esot pārrunājušas kara tēmu, kurā iesaistās arī viņas dzimtene Baltkrievija.

Jeļena Ostapenko kā izsētā tenisiste Indianvelsas turnīru uzsāk no otrās kārtas, un viņas pretiniece būs Aļaksandra Sasnoviča. Baltkrieviete startē zem neitrāla karoga. Ostapenko WTA rangā ieņem 25.vietu un turnīrā izsēta ar 24. numuru, bet Sasnoviča atrodas 44. pozīcijā.