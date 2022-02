Ostapenko 'salauž' aizsardzības speciālisti Halepu un iekļūst finālā Dubaijā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko Dubaijas "WTA 500" sērijas turnīra pusfinālā ar rezultātu 2-6, 7-6 (7:0), 6-0 pārspēja Rumānijas tenisisti Simonu Halepu, sasniedzot finālu.

Ostapenko un Halepas trešā savstarpējā spēle ilga stundu un 36 minūtes, un Latvijas tenisiste izcīnīja otro uzvaru pār rumānieti. Ostapenko WTA rangā šobrīd ieņem 21. vietu, bet Halepa atrodas divas pozīcijas zemāk.

Ostapenko finālā tiksies ar Krievijas tenisisti Veroniku Kudermetovu (WTA 31.), kura finālā iekļuva bez cīņas. Markēta Vondrousova no Čehijas traumas dēļ atsauca savu dalību no pusfināla spēles.

Mača sākumā abas tenisistes veiksmīgi nospēlēja pie savām servēm, bet tad Halepai pirmā seta izskaņa izdevās lieliska. Viņa divreiz lauza Ostapenko servi un 27. minūšu laikā uzvarēja pirmo setu. Latvijas tenisiste otro setu iesāka apņēmīgāk, viņa izvirzījās vadībā ar 3-0, tomēr Halepa nepalika atbildi parādā. Viņa atspēlēja breiku un cīņa turpinājās līdz taibreikam, kurā pilnībā tika mainīta spēles gaita.

Taibreikā Ostapenko Halepu atstāja "sausā", un Latvijas tenisiste turpināja dominēt arī trešajā setā. Halepai vairs nebija atbildes uz Ostapenko uzbrukumiem. Pie rezultāta 5-0 Ostapenko servēja par uzvaru mačā, taču dubultkļūdas deva Halepai breika iespējas. Ostapenko tomēr saglabāja vēsu prātu un atspēlēja zaudētos punktus, līdz ar otro iespēju noslēdza spēli.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Dubaijas tenisa turnīra pusfināls: Jeļena Ostapenko – Simona Halepa

https://twitter.com/WTA/status/1494686022164041728

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 7-6 (7:0), 6-0. Ostapenko uzvar spēli.Servējot par uzvaru spēlē, Ostapenko vispirms pieļāva dubultkļūdu. Halepa otrajā epizodē sodīja latvieti par vāju otro servi, taču trešajā izspēlē Ostapenko servēja teicami (15:30). Vēl viena dubultkļūda Ostapenko šajā geimā, kas Halepai deva divas breikbumbas. Labs uzbrukums nākamajā izspēlē panāca Halepas kļūdu sitienā no kreisās, savukārt laba pirmā serve ļāva rezultātu izlīdzināt (40:40). Turpinājumā Ostapenko noturēja bumbiņu spēlē un panāca mačbumbu, tomēr Halepa nepadevās. Viņa uzņēma otro servi un precīzi sita gar sāna līniju. Ostapenko ar servi panāca otro mačbumbu, bet tad viņa noslēdza spēli, izpildot vēl vienu labu servi.

https://twitter.com/WTA/status/1494680231382110212

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 7-6 (7:0), 5-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Halepai turpināja krāties dubultkļūdas, un tas Ostapenko deva vadību ar 30:15. Latviete nākamajā epizodē uzbruka neveiksmīgi, taču uzreiz reabilitējās un ieguva breikbumbu. Nākamajā izspēlē viņa piefiksēja, ka bumbiņa bija ārpus laukuma, apturēja izspēli un pieprasīja video atkārtojumu. Tur apstiprinājās viņas aizdomas - bumbiņa bija ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 7-6 (7:0), 4-0Ne pārāk garā izspēlē Halepa sita ārpus laukuma no labās, pēc tam Ostapenko teicami uzbruka un panāca 30:0. Viņa turpināja ar "eisu", taču "sausā" geimu noslēgt neizdevās. Viņa sita tīklā, taču spēja ātri noslēgt geimu, kad labi servēja.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 7-6 (7:0), 3-0. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi.Teicama serves uzņemšana atkal Ostapenko deva iespēju iet tuvāk tīklam un gūt vieglu punktu. Otrajā uzņemšanā uzbrukums bija neprecīzs, trešajā - bija precīzs, bet ceturtajā - atkal neprecīzs. Latvijas tenisiste panāca breika iespēju, kad precīzi sita pa sāna līniju. Ar dubultkļūdu noslēdzās šis Halepas serves geims.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 7-6 (7:0), 2-0Ostapenko uzbrukumu meistarklase turpinājās, viņa pilnībā pavērsusi spēles gaitu sev par labu. Halepai nebija izredžu šajā geimā.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 7-6 (7:0), 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko turpināja uzņemto ritmu un Halepas serves geimā ieguva divas breikbumbas. Teicami uzbrukumi turpinājās, līdz viņa devās pie tīkla un trieca bumbiņu pretinieces laukuma stūrī

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 7-6 (7:0). Ostapenko uzvar 2. setu. Taibreika izspēle1:0 Halepai neizdevās uzņemt Ostapenko servi.2:0 Perfekts uzbrukums no kreisās Ostapenko izpildījumā. 3:0 Ostapenko no labās uzbruka gar sāna līniju, uzņemot otro servi. Viņa bija precīza. 4:0 Ostapenko no labās uzbruka pa diagonāli, līdz panāca, ka Halepa vairs nevar dabūt bumbiņu pāri tīklam. 5:0 Lieliska serve Ostapenko izpildījumā.6:0 Ostapenko uzņēma sarežģītu servi, bet Halepas nākamais uzbrukums lidoja ārpus laukuma. 7:0 Ostapenko uzņēma servi un raidīja bumbiņu gar sāna līniju no kreisās. Perfekts taibreiks.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 6-6Ostapenko izdarīja spiedienu uz Halepu un ar jaudīgiem uzbrukumiem panāca rezultātu 30:15. Rumānijas tenisiste gan uzreiz atbildēja ar "eisu", bet tam sekoja viņas piektā dubultkļūda spēlē. Tas Ostapenko deva setbumbu. Garā izspēlē Ostapenko atkal spēlēja pacietīgi, taču Halepa spēja atbildēt ar sitieniem tuvu gala līnijai. Viens no tiem izprovocēja Ostapenko sitienu tīklā. Vēl viena Halepas dubultkļūda deva Ostapenko breika iespēju. Serves uzņemšanā Ostapenko izdarīja sitienu no kreisās, kas atdūrās tīkla trosē. Tad Latvijas tenisiste no labās sita ārpus laukuma, bet noslēgumā īsa izspēle noslēdzās ar Ostapenko sitienu tīklā

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 6-5Ostapenko turēja bumbiņu spēlē un ar savu agresīvo uzbrukumu panāca divas Halepas kļūdas. Vienu punktu rumāniete atspēlēja, taču Ostapenko turpinājumā spēlēja teicami - laba serve deva vēl vienu punktu, bet noslēgumā uzbrukums no kreisās trāpīja pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 5-5Halepa nedeva iespēju Ostapenko pacīnīties par setbumbu. Latvijas tenisiste geimā tika pie viena punkta.

Izskatās, ka Ostapenko traucē spēlē tulzna uz papēža. Fizioterapeite sniedz palīdzību.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 5-4Serve kreisajā pusē un uzbrukums labajā pusē deva Ostapenko pirmo punktu, brīdi vēlāk viņu pievīla sitiens no kreisās, bumbiņai atduroties tīklā. Trešajā izspēlē Ostapenko vēlreiz izspēlēja ātru kombināciju, līdzīgi kā pirmajā izspēlē, bet tad viņa beidzot darbojās pacietīgi, līdz panāca Halepas kļūdu. Ar servi viņa noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 4-4Ostapenko zaudēja pirmos divus punktus, bet tad viņa no labās sita bumbiņu no labās asā leņķī, un Halepai nebija izredžu aizsniegties līdz šai bumbiņai. Pēc tam rīdziniece teicami uzbruka otrās serves uzņemšanā (30:30). Halepa apturēja Ostapenko izrāvienu, raidīja bumbiņu dziļi laukumā, un Ostapenko vairs nevarēja pārsist bumbiņu pāri tīklam. Ar "eisu" Halepa noslēdza geimu.

Ostapenko pasaukusi fizioterapeitu, kurš viņai sniegs palīdzību nākamajā pārtraukumā.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 4-3Ostapenko nodzenāja Halepu pa gala līniju, līdz varēja sist bumbiņu brīvajā laukuma pusē. Otrajā izspēlē Halepa nospēlēja fenomenāli, viņa tika līdzi visām bumbiņām, uzņēma gan saīsināto, gan "sveces" sitienu, līdz Ostapenko uzbrukuma sitiens lidoja ārpus laukuma. Ostapenko nonāca iedzinējos ar 15:30, taču tad trijās izspēlēs izdevās trāpīt uzbrukuma sitienus, kuri rumānietei bija neaizsniedzami.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 3-3Halepa pieļāva dubultkļūdu iesākumā, tomēr nākamajā izspēlē viņa atvairīja uzbrukumus, līdz atbrīvojās vieta kreisajā pusē, un tur viņa sita bumbiņu. Ostapenko turpinājumā nespēja noturēt bumbiņu spēlē un nepiespiestās kļūdas turpināja krāties.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Halepa ar savu nepiekāpīgo spēli turpināja radīt problēmas Ostapenko. Latvijas tenisiste nespēja noturēt bumbiņu spēlē, deva Halepai breika iespēju pie rezultāta 15:40, un atspēlēties nespēja. Noslēdzošajā izspēlē viņa sita tīklā no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 3-1Ostapenko kļūdas mijās ar teicamiem uzbrukumiem. Viņas kontā jau 16 "tīri" uzvarēti punkti. Pie rezultāta 30:30 Latvijas tenisiste divreiz ātri uzbruka un divreiz kļūdījās.

Šī pāra uzvarētāja finālā tiksies ar Krievijas tenisisti Veroniku Kudermetovu, jo Markēta Vondrousova no Čehijas traumas dēļ atsauca savu dalību no pusfināla spēles.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 3-0Ostapenko apņēmīgi darbojās uzbrukumā un atrada veidus, kā tikt galā ar Halepas aizsardzību. Pie rezultāta 40:15 viņa netrāpīja laukumā, taču pēc tam teicams sitiens no labās gar sāna līniju ļāva nostiprināt vadību otrajā setā.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Halepa guva pirmo punktu geimā, tad pieļāva dubultkļūdu. Trešajā izspēlē Ostapenko izpildīja sitienu dziļi Halepas laukumā, kas panāca rumānietes kļūdu. Tad viņai vēl viena dubultkļūda, kas deva breika iespēju.Ostapenko pirmo iespēja neizmantoja, bet tad straujā izspēlē rīdziniece teicami uzbruka no labās un guva "tīru" punktu.

https://twitter.com/WTA/status/1494667950321590272

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6, 1-0Halepa neļāva Ostapenko iegūt spēles ritmu, taču pie rezultāta 30:30 Latvijas tenisistei izdevās teicams uzbrukums no labās. Tad Ostapenko izspēlēja saīsināto sitienu, kuru Halepa uzņēma, taču Ostapenko uzreiz no kreisās sita spēcīgu diagonāles sitienu, kas ļāva noslēgt geimu.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-6. Ostapenko zaudē pirmo setu. Ostapenko teicami uzņēma Halepas servi un raidīja to taisni gar sāna līniju. Arī otrajā uzņemšanā viņa uzbruka, bet šoreiz pietrūka pavisam nedaudz. Halepa turpināja servēt droši un nedeva latvietei iespējas atspēlēties.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko geimu sāka ar dubultkļūdu, taču nākamajā epizodē viņa no kreisās uzlauza Halepas aizsardzību. Bija redzams, ka Ostapenko nevēlas ielaisties garās izspēlēs ar Halepu, kura teicami spēlē no aizsardzības. Tomēr pagaidām izpildījums piekliboja. Nākamajās divās izspēlēs viņas sitieni atdūrās tīklā, bet noslēgumā vēl viena dubultkļūda.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-4Halepa ātri panāca divu punktu pārsvaru savā serves geimā, bet trešā izspēle bija dinamiska. Abas tenisistes bija piegājušas pie tīkla, un Ostapenko pārsita bumbiņu pāri pretiniecei. Latvijas tenisiste brīdi vēlāk netrāpīja laukumā, pieļaujot jau 15. nepiespiesto kļūdu mačā. Arī Halepa pēc tam pieļāva pirmo dubultkļūdu, taču Ostapenko "neieķērās" šajā geimā, jo sita tīklā no labās.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Pēc ātri gūta punkta Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, bet trešajā izspēlē viņa sita tīklā no kreisās, kad spēra soli tuvāk tuvāk tīklam. Ostapenko no labās sita laukuma stūrī, un Halepai šo bumbiņu uzņemt neizdevās (30:30). Viltīga otrā serve panāca Halepas neprecīzu sitienu. Cīņa turpinājās punkts punktā. Halepa ar labām serves uzņemšanām panāca divas Ostapenko kļūdas un ieguva pirmo breikbumbu šajā mačā. Vēlreiz Halepa uzņemto bumbiņu raidīja dziļi Ostapenko laukuma pusē, un rīdziniece sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-2Ostapenko izdevās teicams uzbrukums no labās, uzņemot Halepas otro servi. Nākamajā epizodē Halepa nospēlēja aizsardzībā un panāca, ka Ostapenko iesit bumbiņu tīklā. Turpinājumā rumāniete pārliecinoši servēja un izspēlēs ar Ostapenko neielaidās.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 2-1Ostapenko atkal diezgan pārliecinoši kontrolēja notikumus pie savas serves. Viņa panāca 40:15, bet tad Halepai izdevās labas serves uzņemšanas, un Latvijas tenisiste izspēlēs pieļāva kļūdas, rezultātam kļūstot "vienādi". Ar saīsināto sitienu Ostapenko atguva vadību, bet pēc tam ātrā izspēlē viņa perfekti trāpīja diagonāles sitienu no labās.

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 1-1Ostapenko apņēmīgi uzņēma pirmo servi un augsta tempa izspēlē panāca pretinieces kļūdu. Tam sekoja četri neveiksmīgi uzbrukumi serves uzņemšanā

Jeļena Ostapenko – Simona Halepa 1-0Ostapenko ar pārliecinošu serves geimu sāka maču. Viņa vienīgo punktu zaudēja pēc sava sitiena tīklā.

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Halepa trešo reizi sasniegusi Dubaijas turnīra pusfinālu, bet iepriekšējās divās reizēs, kad tika sasniegta šī turnīra kārta, viņa kļuvusi par čempioni.

Līdz šim Ostapenko un Halepa savā starpā spēkojušās divas reizes, abas reizes 2017. gadā. Ostapenko rumānieti pieveica “French Open” finālā, bet Halepa latvieti pārspēja Pekinas turnīra pusfinālā. Ostapenko WTA rangā šobrīd ieņem ieņem 21. vietu, bet Halepa atrodas divas pozīcijas zemāk.

Jeļenai Ostapenko ceļš līdz Dubaijas turnīra pusfinālam bijis diezgan sarežģīts, jo visās līdz šim aizvadītajās spēlēs pretī stājušās “Grand Slam” turnīru čempiones. Pirmajā kārtā viņa pieveica Sofiju Keninu (WTA 90.), bet otrajā kārtā viņa uzvarēja polieti Igu Švjonteku (WTA 9.), bet ceturtdaļfinālā pārspēja čehieti Petru Kvitovu.Arī pusfinālā Ostapenko pretī stāsies “Grand Slam” čempione Simona Halepa, kuru viņa pieveica “French Open” finālā 2017. gadā.