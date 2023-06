Ostapenko sarežģītā mačā pirmo reizi pieveic Venusu Viljamsu

Latvijas labākā tenisiste Jeļena Ostapenko, turpinot gatavoties prestižajam Vimbldonas čempionātam, ceturtdien, 22. jūnijā, Birmingemas turnīra otrās kārtas mačā ar rezultātu 6-3, 5-7, 6-3 pārspēja slaveno Venusu Viljamsu no ASV.

Ostapenko un Viljamsai šī bija trešā savstarpējā spēle, un tā ilga divas stundas un 24 minūtes. Abās 2017.gadā notikušajās spēlēs uzvarēja amerikāniete. Ostapenko WTA rangā šobrīd atrodas 17.vietā un turnīrā izsēta ar otro numuru, bet Viljamsa, kura aizvadīja savu piekto vienspēli šosezon, WTA rangā atrodama 697.vietā.

Pirmajā setā Ostapenko zaudēja serves geimu un nonāca iedzinējos ar 2:3, tomēr turpinājumā viņa ņēma spēles grožus savās rokās un uzvarēja četrus geimus pēc kārtas, kas ļāva izvirzīties vadībā visā spēlē. Otrajā setā spēles gaita atkal izlīdzinājās, bet pēc ceturtā geima Viljamsa pieprasīja medicīnisko pārtraukumu. Pēc tā Ostapenko lauza pretinieces servi un panāca 4-2, savukārt devītajā geimā viņai bija iespēja noslēgt spēli. Taču Viljamsa izšķirošajos brīžos nospēlēja aukstasinīgi un spēja atspēlēties, bet tad seta galotnē viņa divreiz lauza Ostapenko servi.

Tas nozīmēja, ka abām tenisistēm jāaizvada trešais sets. Ostapenko vēl nebija atguvusies no neveiksmes otrajā setā un nonāca iedzinējos ar 0-2, tomēr uzreiz viņa breiku atspēlēja. Spēles galotnē Latvijas tenisiste atkal kontrolēja notikumus kortā, septītajā geimā vēlreiz lauza pretinieces servi, bet tad pretinieces serves geimā ieguva mačbumbu, un šoreiz viņa to izmantoja.

Ostapenko nākamajā kārtā tiksies ar polieti Magdalenu Frehu (WTA 72.). Trešās kārtas sasniegšana Latvijas tenisistei deva 60 WTA ranga punktus.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Birmingemas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7, 6-3. Ostapenko uzvar spēli.Viljamsai izdevās nobremzēt Ostapenko spēli, un īsās izspēlēs rezultāts nonāca līdz 30:30. Tad Viljamsa ar viltīgu sitienu izprovocēja Ostapenko trāpījumu tīklā, tomēr viņa reabilitējās ar uzbrukumu serves uzņemšanā no kreisās. Tenisiste no Latvijas nākamo uzbrukumu serves uzņemšanā netrāpīja laukumā, bet garākā izspēlē viņai perfekti sita gar sāna līniju no labās, atjaunojot rezultātu "vienādi". Līdzīgu uzbrukumu izdevās atkārtot arī nākamajā epizodē, kas deva otro mačbumbu spēlē. Uzbrukums no labās gar sāna līniju nostrādāja arī trešo reizi pēc kārtas, un Ostapenko izcīnīja uzvaru un iekļuva turnīra trešajā kārtā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7, 5-3Tiklīdz Ostapenko sāka spēlēt sev ērtā tempā, Viljamsai bija grūtības viņai tikt līdzi. Latvijas tenisiste panāca 40:0, tomēr ceturtajā izspēlē viņa raidīja bumbiņu tīklā. Geimu izdevās nepagarināt vēl vairāk, un viņas diagonāles sitiens pietuvināja uzvarai mačā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7, 4-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Svarīgā spēles nogrieznī Ostapenko izdevās spēlēt augstā tempā un trāpīt sitienus. Viņa Viljamsas serves geimā izvirzījās vadībā ar 40:0, bet tad viņa teicami uzņēma servi un raidīja bumbiņu gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7, 3-3.Ostapenko arī šajā serves geimā bija spiesta atspēlēties, bet pie rezultāta 30:30 abas tenisistes aizvadīja vienu no retajām ātra tempa izspēlēm. Tajā rīdziniece raidīja bumbiņu tīklā. Viljamsai neizdevās izmantot breikbumbu, kad Ostapenko pēc serves izdevās trāpīt brīvajā laukuma pusē. Viņa turpināja ar "eisu" un "gremdi" pie tīkla.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7, 2-3Ostapenko izdarīja spiedienu uz Viljamsu viņas serves geimā, panākot 30:30, bet tad svarīgā izspēlē latvietei neizdevās dabūt bumbiņu pāri tīklam. Nākamo servi Ostapenko neuzņēma.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7, 2-2Ostapenko geima sākumā zaudēja punktu un pastrīdējās ar tiesnesi. Turpinājumā viņa guva nākamos divus punktus, bet tad viņa trāpīja tīklā (30:30). Viljamsa serves uzņemšanā raidīja bumbiņu pāri laukumam, bet tad latviete noturēja bumbiņu spēlē un izkārtoja sev sitienu no labās gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7, 1-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ar ceļgala savainojumu spēlējošā Viljamsa steidza pēc bumbiņas un paslīdēja, tomēr viņa lēnām piecēlās un devās izpildīt nākamo servi. Amerikāniete mirkli pēc tam izpildīja "eisu", bet tad garākā izspēlē izturēja Ostapenko uzbrukumus un raidīja bumbiņu precīzi pa diagonāli. Viljamsa turpināja ar uzbrukumu pa gala līniju, panākot vēl vienu Ostapenko kļūdu, bet tad rīdziniecei izdevās veiksmīga serves uzņemšana, bumbiņu raidot tieši aiz tīkla. Ostapenko izmantoja vāju Viljamsas servi un precīzi uzbruka no labās gar sāna līniju (40:40). Latvijas tenisiste skrējienā pie tīkla uzņēma neērtu bumbiņu, bet Viljamsa uzreiz pēc tam sita tīklā, kas Ostapenko breika iespēju. To izdevās realizēt, garākā izspēlē sagaidot pretinieces sitienu tīklā no labās.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko netrāpīja laukumā pirmajā izspēlē, bet viņas saīsinātais sitiens atdūrās tīklā. Tam viņa pievienoja arī dubultkļūdu, dodot Viljamsai trīškāršo breikbumbu. Ostapenko beidzot nospēlēja pacietīgāk, taču šoreiz pievīla precizitāte.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7, 0-1Viljamsa trešo setu iesāka ar droši uzvarētu serves geimu, kurā zaudēja tikai vienu punktu. Ostapenko jāmēģina sevi izrakst no šīs bedres.

Sākas 3. sets!

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-7. Ostapenko zaudē 2. setu. Ostapenko centās dažādot savu spēli, izspēlējot arī saīsināto sitienu, taču šoreiz tas nenostrādāja, jo apvedošo sitienu Viljamsa uzņēma un trāpīja laukumā. Nākamajās divās izspēlēs Ostapenko netrāpīja laukumā, kas Viljamsai deva divas setbumbas. Ostapenko atkal nospēlēja agresīvāk, kas ļāva doties pie tīkla un izpildīt precīzu "gremdes" sitienu. Viljamsa uzņēma servi, bet Ostapenko nākamais sitiens palika tīklā. Būs trešais sets.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-6Ostapenko pretinieces serves geimu sāka ar labu uzbrukumu, bet tad Viljamsa netrāpīja diagonāles sitienu. Latvijas tenisistei izdevās uzbrukums pa diagonāli, kas deva trīskāršo breikbumbu. Pirmā iespēja atdūrās tīklā, bet pēc tam Viljamsa nospēlēja agresīvi, devās pie tīkla un guva vēl vienu punktu. Viljamsa turpināja ar ātru sitienu kombināciju, panākot rezultātu 40:40, savukārt pēc tam Ostapenko neuzņēma servi diezgan asā leņķī. Noslēgumā vēl viena kļūda uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Servēšana par uzvaru mačā Ostapenko iesākās ar sitienu ārpus laukuma un dubultkļūdu. Trešajā izspēlē viņa ieservēja kreisajā pusē, bet tad izpildīja uzbrukumu pa diagonāli. Tad Ostapenko sita tīklā un uzdāvināja divkāršo breikbumbu Viljamsai. Ar jaudīgu servi Ostapenko punktu atspēlēja, bet tad viņai izdevās laba sitienu kombinācija, kas noslēdzās ar uzbrukumu no kreisās (40:40). Ostapenko vēlreiz notrīcēja roka, pieļaujot dubultkļūdu, bet tad Viljamsa uzņēma servi, bet Ostapenko sitiens no labās atdūrās tīklā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-4Viljamsa serves geimā izvirzījās vadībā ar 40:15, tomēr viņa pieļāva dubultkļūdu. Tas Ostapenko deva iespēju "ieķerties" šajā geimā, un viņa nākamajā izspēlē trāpīja pa gala līniju, izprovocējot Viljamsas sitienu tīklā (40:40).Abas tenisistes apmainījās pa punktu guvumam īsās izspēlēs, taču tad Ostapenko "norāvās" sitiens. Nākamajā izspēlē Ostapenko nodzenāja pretinieci un atrada caurumu viņas aizsardzībā. Viljamsa mēģināja bremzēt spēles tempu, tomēr Ostapenko tik un tā tika pie pirmās mačbumbas. To viņa neizmantoja, kad uzbrukums no labās atdūrās tīklā. Ostapenko noslēgumā neizdevās uzņemt divas serves, un cīņa varēja turpināties.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 5-3Ostapenko vēl vienu serves geimu aizvadīja perfektu, pretinieci atstājot "uz nulles".

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 4-3Ostapenko serves uzņemšanā ar sitienu no kreisās trāpīja pa gala līniju un guva punktu, bet turpinājumā cīņa ritēja līdzīgi. Pie rezultāta 30:30 Ostapenko kļūdījās sitienā, bet tad viņu pievīla arī "gremde", par ko pati bija pārsteigta.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 4-2Ostapenko savu serves geimu uzvarēja "sausā", nedodot pieredzējušajai pretiniecei iespēju "ieķerties" cīņā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 3-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Viljamsa izdarīja sitienu tīklā no kreisās, bet mirkli vēlāk Ostapenko teicami uzbruka gar līniju no kreisās. Amerikāniete pēc tam izmantoja iespēju uzbrukt pie tīkla, taču brīdi pēc tam viņa netrāpīja laukumā, kas Ostapenko deva divkāršo breikbumbu. Abas tenisistes apmainījās ar sitieniem pa diagonāli, līdz Ostapenko trāpīja tīklā. Pēc tam viņas izdarīja sitienus "dziļi" laukumā, taču šoreiz kļūdījās Viljamsa.

Viljamsa nolēmusi turpināt spēli, lai arī viņa kortā atgriezās klibodama.

Pārtraukumā starp geimiem Viljamsa pieprasīja fizioterapeita palīdzību. Viņa devās medicīniskajā pārtraukumā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 2-2.Geims ritēja saraustīti, bet tad Ostapenko aizvadīja garāku izspēli un izmantoja, ka Viljamsai ir problēmas ar kāju. Tad rīdziecei izdevās vēl viens precīzs uzbrukums.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 1-2Saraustītā geimā rezultāts nonāca līdz 30:30, bet tad Ostapenko izkārtoja sev diezgan labu uzbrukuma iespēju, taču netrāpīja laukumā. Vēl vienā garākā izspēlē Ostapenko sita tīklā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 1-1Ostapenko atspēlējās no rezultāta 0:30, un viņa ar "eisu" panāca 40:30. Geimu noslēgt viņai neizdevās, jo nākamais sitiens no kreisās lidoja pāri laukumam. Viljamsa uzņemšanā uzbruka no kreisās un ieguva breikbumbu, taču Ostapenko ar labu servi to atspēlēja. Pēc serves Ostapenko uzbruka no labās gar sāna līniju un bija precīza, tomēr vēlreiz pašas neveiksme patraucēja noslēgt serves geimu. Šoreiz viņa sita tīklā no labās. Amerikāniete trāpīja pa gala līniju un izprovocēja Ostapenko sitienu tīklā, iegūstot vēl vienu breika iespēju, tomēr ar servi viņa atspēlējās. Viljamsai nākamā breikbumba tika uzdāvināta ar dubultkļūdu, bet viņa kļūdījās uzbrukumā pa diagonāli. Precīzs uzbrukums no kreisās un "eiss" ļāva Ostapenko nosargāt savu servi.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3, 0-1Viljamsa tika pie pirmā punkta, bet mirkli pēc tam pieļāva dubultkļūdu. Ostapenko labi uzņēma nākamo servi un panāca pretinieces kļūdu, taču tad pati raidīja bumbiņu tīklā. Viljamsa turpināja savu serves geimu aizvadīt lēnīgi, tomēr Viljamsai izdevās panākt 40:30. Abas tenisistes turpinājumā apmainījās ar sitieniem tīklā, taču Ostapenko ar skaistu uzbrukumu no labās pa diagonāli atjaunoja rezultātu "vienādi". Rīdziniecei pēc tam neizdevās sitiens no kreisās, bumbiņai lidojot pāri laukumam, bet noslēgumā viņa uzņemšanā sita tīklā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 6-3. Ostapenko uzvar 1. setu.Servējot par uzvaru pirmajā setā Ostapenko nonāca iedzinējos ar 15:30, tomēr viņa rezultātu izlīdzināja ar skaistu uzbrukumu no kreisās. Ostapenko ar labu servi panāca setbumbu, bet tad noslēgumā pie tīkla nospēlēja saīsināto sitienu, kas ļāva uzvarēt setu.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 5-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Pēc Viljamsas dubultkļūdas Ostapenko izvirzījās vadībā ar 30:15, savukārt brīdi pēc tam amerikāniete netika galā ar rīdzinieces uzbrukumu un no labās izsita ārpus laukuma, dodot Ostapenko divkāršo breikbumbu. Ar divām labām servēm Viljamsai izdevās atspēlēt abas breikbumbas, tomēr Ostapenko galotnē atkal teicami darbojās uzņemšanā un tika pie vēl vienas iespējas lauzt pretinieces servi, kuru šoreiz nelaida garām.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 4-3Ostapenko nepārsita bumbiņu pāri tīklam pirmajā epizodē, bet tam sekoja gara izspēlē, kuras noslēgumā Viljamsa no kreisās perfekti trāpīja pa sāna līniju. Rīdziniece pēc tam labi servēja, bet tad izlīdzināja rezultātu ar izspēli, kurā panāca pretinieces kļūdu. Ostapenko turpināja spēlēt agresīvi un precīzi, kas deva nākamos divus punktus.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 3-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko ļoti apņēmīgi izgāja uz Viljamsas serves geimu, un viņai izdevās teicamas uzņemšanas, kas ļāva geimu uzvarēt "sausā".

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko savā trešajā serves geimā pieļāva divas dubultkļūdas un nonāca iedzinējos ar 15:30, taču, aizvadot pacietīgu izspēli, viņa nodzenāja pretinieci pa gala līniju un izpildīja precīzu sitienu laukuma stūrī no labās. Taču Viljamsa ieguva breikbumbu, kad Ostapenko sita tīklā, bet ar servi rīdziniece to atspēlēja.Viljamsa ar lielām pūlēm aizsniedzās līdz Ostapenko izdarītajam sitienam pa diagonāli, un viņai nejauši izdevās nospēlēt saīsināto sitienu. Ar otro piegājienu Viljamsa lauza Latvijas tenisistes servi, sagaidot viņas sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 2-2Viljamsa geima ievadā izcēlās ar "eisu", bet otrajā izspēlē Ostapenko noturēja bumbiņu spēlē un panāca pretinieces neveiksmīgo sitienu. Ar servi amerikāniete panāca 30:15, bet pēc tam Ostapenko uzvarēja izspēli, kad izkārtoja sev ērtu sitienu no labās. Viljamsa trešo reizi ieguva vadību, izpildot servi, bet uzreiz pēc tam īsā izspēlē Ostapenko panāca Viljamsas kļūdu. Ostapenko tika galā arī ar nākamo servi un ieguva breika iespēju, kad Viljamsa sita tīklā, tomēr pēc tam amerikāniete ar servju palīdzību guva divus punktus. Ostapenko nākamajā izspēlē izcēlās ar perfektu sitienu laukuma stūrī, taču noslēgumā viņai divas kļūdas serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 2-1Ostapenko aizvadīja lielisku serves geimu, un Viljamsai neizdevās iesākt nevienu izspēli.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 1-1Viljamsa pirmajā izspēlē devās uz priekšu un panāca Ostapenko kļūdu aizsardzības sitienā. Pieredzējusī amerikāniete guva arī nākamos divus punktus, bet tad Ostapenko teicami uzņēma servi un trāpīja diagonāles sitienu pašā laukuma stūrī. Šai epizodei sekoja vēl viena lieliska serves uzņemšana, tomēr Viljamsa nepieļāva to, ka rīdziniece izlīdzina rezultātu geimā.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa 1-0Viljamsa ar labu uzņemšanu panāca Ostapenko kļūdu pirmajā izspēlē, taču turpinājumā Ostapenko servēja teicami un īsās izspēlēs uzvarēja pirmo geimu.

Jeļena Ostapenko - Venusa Viljamsa. Spēle sākusies

Venusa Viljamsa pirmās kārtas mačā pret Kamillu Džordži vienā no epizodēm savainoja ceļgalu, taču viņa spēja atgūties un uzvarēt maratonmačā. Vai ceļgala sāpes viņai netraucēs aizvadīt maču pret Ostapenko, to redzēsim drīzumā.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko Birmingemas turnīra otrajā kārtā spēkojas ar izcilo Venusu Viljamsu, kura savā karjerā septiņas reizes kļuvusi par "Grand Slam" čempioni. Abas tenisistes kortā ir tikušās divreiz, abās 2017.gadā notikušajās spēlēs uzvarot amerikānietei. Vimbldonas turnīra ceturtdaļfinālā Viljamsa uzvarēja ar 6-3, 7-5, bet Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) finālturnīra pirmajā kārtā - ar 7-5, 6-7 (3:7), 7-5.Ostapenko WTA rangā atrodas 17.vietā un turnīrā izsēta ar otro numuru, bet Viljamsa, kura aizvadīs savu piekto vienspēli šosezon, WTA rangā atrodama 697.vietā.