Ostapenko sasniedz Dubaijas turnīra pusfinālu pēc uzvaras elpu aizraujošā cīņā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien sasniedza Dubaijas "WTA 500" sērijas turnīra pusfinālu, aizraujošā cīņā ar rezultātu 5-7, 7-5, 7-6 (11:9) pārspējot Petru Kvitovu no Čehijas.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Dubaijas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova

Taibreika izspēle: 0:1 Kvitova labi uzņēma servi, un Ostapenko nespēja aizsniegties līdz bumbiņai. 0:2 Kvitova trāpa "eisu". 1:2 Ostapenko labi uzņēma servi, un Kvitova traidīja bumbiņu tīklā. 2:2 Ostapenko izdevās laba serve.2:3 Īsa izspēle noslēdzās ar latvietes sitienu ārpus laukuma. 2:4 Varens Kvitovas uzbrukums pa diagonāli. 3:4 Aizraujošā izspēlē Ostapenko devās tuvāk tīklam un trieca bumbiņu laukumā no gaisa. 4:4 Kvitova izdarīja visu, lai iegūtu teicamu uzbrukumu, tomēr viņa pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma. 5:4 Īsā izspēlē Kvitova sita tīklā. 5:5 Arī Ostapenko sita tīklā, šoreiz izspēles temps bija straujš.6:5 Ostapenko uzņēma servi ar sitienu no kreisās, kas panāca Kvitovas kļūdu. 6:6 Ostapenko neizmantoja mačbumbu. Kvitova uzņēma otro servi un trieca to pa diagonāli. 7:6 Ostapenko pacietīgi no spēlēja no labās un panāca pretinieces kļūdu. 7:7 Kas par otro servi Kvitovai! Ostapenko nebija izredžu. 7:8 Vēlreiz Kvitova riskēja pie otrās serves, un tas atmaksājās. Ostapenko izspēlē sita tīklā. 8:8 Minimāls auts Kvitovai, kad viņa sita no kreisās. 9:8 Ostapenko panāca savu trešo mačbumbu. Viņa pārliecinoši sita no kreisās laukuma stūrī. 9:9 Kvitova servēja vienā laukuma pusē, bet tad no labās sita otrajā pusē gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 6-6. Ostapenko piespieda Kvitovu ieņemt aizsardzības stāju, taču latviete tik un tā atrada veidu, kā gūt punktu. Tad Ostapenko dziļi pretinieces laukumā raidīja uzņemto bumbiņu, un Kvitovai neizdevās to raidīt atpakaļ. Pēc tam Kvitova ar servēm guva trīs punktus pēc kārtas. Tad vēlreiz viņa labi iesāka izspēlei, devās tuvāk tīklam un panāca taibreiku.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 6-5Ostapenko guva divus ātrus punktus, bet tad Kvitovai izdevās divas labas epizodes, kurās viņa guva "tīrus" punktus (30:30). Čehiete pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma serves uzņemšanā, tad laba serve Ostapenko.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 5-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Kvitova pieļāva dubultkļūdu, bet Ostapenko pēc tam nospēlēja apņēmīgi un guva punktu ar sitienu no labās brīvajā laukuma pusē. Trešajā izspēlē bija iespēja uzbrukt no kreisās, taču neizdevās trāpīt pa bumbiņu pietiekami precīzi. Tā izlidoja ārpus laukuma. Ostapenko iedzina Kvitovu stūrī, bet tad no gaisa perfekti sita bumbiņu otrā stūrī, iegūstot divas breikbumbas. Pirmo neizdevās realizēt, šoreiz pievīla sitiens no labās. Laba serves uzņemšana otrās breikbumbas izspēlē panāca Kvitovas kļūdu.Atkal Kvitova nespēj izservēt uzvaru mačā.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 4-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Aizraujošā izspēlē Kvitova atrada iespēju gūt punktu, kad sita bumbiņu no labās brīvajā laukuma pusē. Tas Ostapenko neizdevās ērts sitiens no labās, bumbiņai lidojot tālu ārpus laukuma. Ar servi Ostapenko punktu atguva, bet tad Kvitova atkal bija aktīva un uzvarēja izspēli, panākot divas breikbumbas. Ar servi Latvijas tenisiste punktu atspēlēja, Iespējams, izšķirošā izspēlē Ostapenko netrāpīja sitienu no labās, un bumbiņa nodevīgi aizlidoja prom no sāna līnijas. Kvitova priecājas, Ostapenko tikmēr sit raketi pret zemi.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 4-4Ostapenko noturēja bumbiņu spēlē un panāca, ka Kvitova sita bumbiņu tīklā. Nākamajās izspēlēs servi uzņemt Latvijas tenisistei neizdevās. Ostapenko par šī geima gaitu bija dusmīga.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 4-3Kad Ostapenko trāpa pirmās serves, viņa diezgan droši spēj kontrolēt izspēļu gaitu. Viņa Kvitovai deva tikai vienu punktu savā serves geimā.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 3-3Kvitova diezgan droši panāca rezultātu 40:15, bet tad Ostapenko atkal parādīja meistarklasi serves uzņemšanā. Tomēr čehiete ar skaļu saucienu atzīmēja gūto punktu, trāpot bumbiņu gar sāna līniju no labās.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 3-2Ostapenko serves geims ritēja punkts punktā, abām tenisistēm izceļoties ar skaistiem sitieniem. Pie rezultāta 40:40 Kvitova serves uzņemšanā sita tīklā, savukārt noslēgumā viņas sitiens no kreisās izgriezās ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 2-2Kvitova savā serves geimā panāca 40:0, bet tad Ostapenko noturēja bumbiņu spēlē un panāca pretinieces kļūdu. Vēl vienu punktu atspēlēt viņai neizdevās.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 2-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Uzreiz nākamais geims Ostapenko bija ļoti neveiksmīgs. Kvitova teicami tika galā ar viņas servēm un panāca rezultātu 40:0. Čehietei neizdevās "sausā" uzvarēt pretinieces serves geimu, taču viņa spēja bez vilcināšanās atspēlēt breiku.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko serves uzņemšanā precīzi uzbruka no kreisās gar sāna līniju. Lai arī Kvitova punktu atguva, latviete nākamajā epizodē skaisti uzbruka no kreisās asā leņķi. Pēc Kvitovas dubultkļūdas Ostapenko ieguva divkāršo breikbumbu. Čehiete trāpīja "eisu", taču pēc tam Ostapenko ar savu uzbrukumu nostādīja Kvitovu neērta sitiena pozīcijā, un viņa sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5, 1-0Veiksmīgā seta izskaņa Ostapenko deva emocionālo pacēlumu, un viņa serves geimā panāca rezultātu 40:15. Kvitova gan ar labām servju uzņemšanām panāca rezultātu 40:40, taču svarīgā brīdī Ostapenko izpildīja labu pirmo servi. Latviete nedeva pretiniecei iespējas ieķerties cīņā.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 7-5. Ostapenko uzvar 2. setu! Ostapenko nospēlēja labu aizsardzību, taču viņas iespēja uzbrukumā palika nerealizēta. Tad Kvitova pieļāva dubultkļūdu, bet geima trešajā izspēlē Ostapenko izkārtoja sev uzbrukumu no labās, kuru realizēja. Serves uzņemšanā viņa no kreisās raidīja bumbiņu gar pašu sāna līniju, iegūstot divas setbumbas. Pirmo viņa neizmantoja, kad sitiens bija neprecīzs. Lai arī pēc tam Kvitova teicami izpildīja otro servi, tomēr Ostapenko uzbruka vēl labāk, un čehietes sitiens lidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 6-5Kvitova netika galā ar Ostapenko servēm, un rīdziniece atstāja pretinieci sausā.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 5-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko no labās sita bumbiņu ārpus laukuma, tad Kvitova izpildīja netveramu servi. Ostapenko teicami uzņēma servi no kreisās, gūstot tīru punktu, bet pēc tam latviete panāca pretinieces kļūdu. Ātrā izspēlē šoreiz kļūdījās Kvitova, kura netrāpīja laukumā. Noslēgumā Kvitova pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 4-5Kvitova gribēja spēli noslēgt jau Ostapenko serves geimā, panākot 30:15. Ostapenko uzvarēja izspēli, bet tad izpildīja netveramu servi. Kvitovai izdevās rezultātu izlīdzināt, bet tad labas serves ļāva pagarināt maču.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 3-5Ostapenko pēc neuzņemtas serves saķēra kāju un klibojot gāja gaidīt nākamo servi. Arī to īsti neizdevās uzņemt. Kvitova turpināja servēt pārliecinoši, kad izkārtoja punktu guvumus. Tad čehiete pieļāva dubultkļūdu, taču tas geima gaitu nemainīja.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 3-4Kvitova netika galā ar pirmajā Ostapenko servēm, taču tad viņa veica trīs punktu izrāvienu un panāca breikbumbu. Vienu no tiem punktiem Ostapenko uzdāvināja ar dubultkļūdu. Ostapenko to atspēlēja, kad aizstiepās līdz bumbiņai un raidīja pa diagonāli. Latvijas tenisiste nespēja noslēgt geimu, Kvitova turpināja nepiekāpīgi izdarīt spiedienu, panākot vēl vien breikbumbu. Otrās serves uzņemšanā Kvitova aizblieza bumbiņu ārpus laukuma, tad nākamajā epizodē čehiete sita tīklā. Ostapenko arī bija nepiekāpīga, izpildīja labu sitienu pa gala līniju, kas izprovocēja čehietes kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 2-4Ostapenko turpināja turēties spēlē, viņa precīzi uzbruka serves uzņemšanā no kreisās gar sāna līniju un panāca rezultātu 30:30. Vēlreiz ātra tempa izspēle noslēdzās ar rīdzinieces sitienu tīklā, bet noslēgumā Kvitova izcēlās ar "eisu", ko pavadīja ar priecīgu saucienu.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 2-3Ostapenko turpināja "taustīties". Viņa panāca 30:0, bet ātri Kvitova rezultātu izlīdzināja. Čehiete serves uzņemšanā sita tīklā, tomēr uzreiz pēc tam sodīja latvieti par vāju otro servi (40:40). Kvitova neveiksmīgi izpildīja "nogriezto" sitienu asā leņķī, bet pēc tam Ostapenko otro servi izpildīja viltīgāk un ar nākamo sitienu noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 1-3Ostapenko serves uzņemšanā augstu uzsita bumbiņu gaisā, un Kvitovai šādā epizodē samulsa un izsita ārpus laukuma. Tad Ostapenko serves uzņemšanā nospēlēja "nogriezto" sitienu, pēc kuras arī čehiete kļūdījās. Kvitova turpinājumā darbojās drošāk, un Ostapenko bija problēmas ar servju uzņemšanu. Ar "eisu" Kvitova noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 1-2Kvitova netrāpīja uzbrukumu pa diagonāli serves uzņemšanā, bet pēc tam Ostapenko nokontrolēja izspēli, kuru noslēdza ar sitienu no labās laukuma stūrī (30:0). Ar labu otro servi latviete panāca trīs punktu pārsvaru. Kvitova izmantoja iespēju uzbrukt otrās serves uzņemšanā, bet pēc tam ātra tempa izspēle noslēdzās ar Ostapenko sitienu tīklā. Kvitova ieraidīja bumbiņu tīklā noslēgumā.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 0-2Kvitovai labā servēšana deva iniciatīvu geimā, un Ostapenko tā arī nespēja atgūt sev vajadzīgo ritmu.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pirmo izspēli aizvadīja veiksmīgi, tomēr Kvitova uzreiz spēja radīt saasinājumu un panākt sev divas breikbumbas. Ostapenko sita tīklā no neērtas pozīcijas un uzreiz nonāca iedzinējos.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-7. Kvitova uzvar 1. setu. Ostapenko ar lielisku kāju darbību spēja tikt pie bumbiņas un raidīt to taisni gar sāna līniju, tomēr Kvitova viņu atdzesēja ar divām labām servēm. Ostapenko no kreisās netrāpīja laukumā, kas Kvitovai deva divas setbumbas. Čehiete izmantoja pirmo iespēju un uzvarēja pirmo setu.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-6. Ostapenko zaudē serves geimu.Kvitova perfekti sita bumbiņu tieši pāri tīklam, bet Ostapenko atbildēja ar savā stilā gūtu punktu - ātra tempa izspēlē viņa no kreisās trāpīja pašā laukuma stūrī. Kvitova serves uzņemšanā sita pāri laukumam, tomēr Ostapenko pieļāva dubultkļūdu (30:30). Latvijas tenisiste nākamajā izspēlē bija ieplānojusi labu kombināciju, taču viņa minimāli izsita ārpus laukuma. Kvitova izmantoja breikbumbu, uzbrūkot serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 5-5. Ostapenko lauž pretinieces servi.Pēc Kvitovas dubultkļūdas rezultāts 10. geimā kļuva 30:30, un Ostapenko izmantoja iespēju iegūt breikbumbu. Viņa uzņēma servi un trieca bumbiņu pa diagonāli. Tam sekoja vēl viena laba uzņemšana. Pirmais sets turpinās

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 4-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Kvitova ar katru nākamo geimu darbojās arvien drošāk. Viņa apņēmīgi spēlēja Ostapenko serves geimā un panāca rezultātu 30:30. Tad viņa ar labu uzbrukumu ieguva breikbumbu, kuru realizēja, kad precīzi trāpīja no kreisās pa gala līniju serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 4-4Kvitova ar servēm guva trīs punktus pēc kārtas. Ostapenko punktu atspēlēja ar sitienu uzņemšanā gar sāna līniju, taču čehiete nelaida garām iespēju izlīdzināt seta rezultātu.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 4-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Kvitova šajā geimā darbojās agresīvi un panāca rezultātu 30:15. Tad viņa serves uzņemšanā uzbruka no labās un trāpīja pa gala līniju, iegūstot divas breikbumbas. Pirmo iespēju viņa neizmantoja, kad otrās serves uzņemšanā sita tīklā, savukārt pēc tam viņas sitiens uzņemšanā pa diagonāli bija "par garu". Nākamajā izspēlē Kvitova ieguva vēl vienu iespēju atspēlēt breiku, kuru viņa izmantoja. Serves uzņemšanā viņa no kreisās sita precīzi.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 4-2Ostapenko nonāca iedzinējos ar 0:30, taču tad Kvitova pamatīgi izsita ārpus laukuma, savukārt brīdi vēlāk Ostapenko apspēlēja čehieti, kura devās tuvāk tīklam. Lieliska serves uzņemšana Latvijas tenisistei deva breika iespēju. Kvitova punktu atspēlēja un rezultātu izlīdzināja ar saīsināto sitienu, bet uzreiz pēc tam ar servēm noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 4-1Ostapenko nepalika atbildi parādā. Viņa arī servēja lieliski, un Kvitova arī netika pie punkta.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 3-1Kvitova šoreiz servēja pārliecinošāk un atstāja Ostapenko "sausā".

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 3-0Ostapenko arī savā serves geimā turpināja spēlēs veiksmīgi, ātri panākot 40:0. Vienu punktu viņa zaudēja ar sitienu tīklā, taču vēl viena serve ļāva nostiprināt vadību setā.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Kvitova savu pirmo serves geimu sāka ar spēcīgu servi, bet Ostapenko atbildēja ar spēcīgu uzbrukumu, kuru čehiete atvairīt nespēja. Tad Ostapenko precīzi pieprasīja video atkārtojumu pēc Kvitovas serves un otrās serves uzņemšanā precīzi uzbruka no kreisās. Kvita ar "eisu" rezultātu izlīdzināja (30:30). Abas tenisistes guva vēl pa punktam, bet tad Ostapenko ar spēcīgu sitienu no labās ieguva breikbumbu. To viņa realizēja, kad teicami uzņēma Kvitovas otro servi un trieca bumbiņu viņas laukumā no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova 1-0Spēles sākums izvērtās nepiespiestajām kļūdām bagāts, taču geimu pie rezultāta 40:30 Ostapenko noslēdza ar precīzu sitienu no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Petra Kvitova. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko un Kvitova iepriekš savā starpā tikušās septiņas reizes, bet Latvijas tenisiste izcīnījusi trīs uzvaras.

Jeļena Ostapenko šajā nedēļā izcīnījusi divas pietiekami skaļas uzvaras. Dubaijas turnīra pirmajā kārtā viņa pārspēja 2020. gada “Australian Open” čempioni Sofiju Keninu, bet pēc tam pieveica WTA ranga devītās vietas turētāju Igu Švjonteku. Latvijas šī brīža vadošā tenisiste trešajā kārtā spēkojas ar divkārtējo Vimbldonas čempioni Petru Kvitovu no Čehijas, kura šobrīd WTA rangā ierindojas 25. pozīcijā. Pati Ostapenko rangā ierindojas 21. vietā.