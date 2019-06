Ostapenko savainojuma dēļ nepabeidz neizteiksmīgi uzsāktu spēli

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien kreisās kājas savainojuma dēļ līdz galam neaizvadīja Īstbornas WTA "Premier" sērijas turnīra astotdaļfināla spēli, tajā 3-6, 1-2 piekāpjoties Krievijas tenisistei Jekaterinai Aleksandrovai.

Latvijas tenisisti spēles sākumā piemeklēja otrdienas mača liktenis, kurā Ostapenko pieļāva 14 dubultkļūdas. Arīdzan šī spēle tika uzsākta, pieļaujot divas dubultkļūdas jau pirmajā geimā, kas Aleksandrovai ļāva pirmajai izvirzīties vadībā.

Dubultkļūda noslēdza arī nākamo Ostapenko serves geimu, bet pēcāk Latvijas tenisiste nespēja izmantot 30:0 pārsvaru pie Krievijas tenisistes geima un nonāca zaudētājos jau ar 0-4.

Rīdziniece sāka spēlēt pārliecinošāk ilgākās izspēlēs un spēja lauzt divas pretiniece serves, tomēr nepārliecinoša servēšana neļāva paveikt atgūšanos. Pirmajā setā piedzīvots zaudējums 3-6.

Ekaterina Alexandrova breaks and takes the first set over Ostapenko, 6-3! #NatureValleyInternational pic.twitter.com/MNaOUH5W43

Uzreiz pēc seta noslēgšanas Latvijas tenisiste nogūlās uz muguras un ar treneres palīdzību centās izvingrināt savu kreiso kāju. Ostapenko pēc tam palūdza medicīnisko pārtraukumu, tomēr tenisiste atgriezās laukumā un setu uzsāka, laužot pretiniece servi.

Tam gan sekoja divi zaudēti geimi, kā arī divi punkti Aleksandrovai pie Ostapenko serves geima. Latvijas tenisiste ar sāpju grimasi sejā izlēma spēli neturpināt, ļaujot Aleksandrovai uzvarēt 6-3, 2-1.

Unfortunately, Ostapenko has been forced to retire with a left hip injury.

Not the way Alexandrova would have wanted to win, but she books a spot in the quarterfinal by virtue of this retirement.

Rest well Aljona!

