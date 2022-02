Ostapenko savu uzvaru sēriju turpina ar Mugurusas sagraušanu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien Dohas "WTA 1000" sērijas turnīra ceturtdaļfinālā ar 6-2, 6-2 sagrāva spānieti Garvinji Mugurusu, izcīnot devīto uzvaru pēc kārtas.

Ostapenko WTA rangā ieņem 13. vietu un šajā turnīrā izlikta ar 15.numuru, bet Mugurusa rangā ierindojas devītajā vietā un turnīrā bija izsēta ar piekto numuru.

Šī abām tenisistēm bija piektā savstarpēja spēle, un Ostapenko tagad guvusi divas uzvaras. Latvijas sportiste uzvaru izcīnīja 66 minūšu ilgā cīņā.

Ostapenko spēli iesāka ar pilnīgu dominanci laukumā, viņa ar teju perfektu sniegumu panāca rezultātu 3-0, tomēr Mugurusa spēja palēnināt spēles tempu un breiku atspēlēja. Tomēr sets turpinājās ar Ostapenko lielisku sniegumu, viņa uzvarēja nākamos trīs geimus un setu noslēdza ar rezultātu 6-2.

Otrā seta sākumā abas tenisistes uzvarēja pa serves geimam, bet tam sekoja četri Ostapenko uzvarēti geimi pēc kārtas. Pie savas serves Latvijas tenisiste maču nenoslēdza, Mugurusai pagarinot cīņu, bet pēc tam Ostapenko vēlreiz lauza spānietes servi un uzvarēja maču.

Ostapenko pretiniece Dohas turnīra pusfinālā būs igauniete Anete Kontaveita, kura turnīrā izlikta ar ceturto numuru, bet WTA rangā ieņem septīto pozīciju.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Dohas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa

https://twitter.com/WTA/status/1496898109938409488

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 6-2, 6-2. Ostapenko uzvar maču!Ostapenko nodzenāja Mugurusu pa gala līniju, līdz devās sava laukuma vidū un precīzi sita no labās. Spānijas tenisiste ar servi punktu atguva, taču Ostapenko īsā izspēlē precīzi sita laukuma stūrī, panākot 30:15. Ostapenko aizsniedzās līdz bumbiņa pēc Mugurusas sitiena gar sāna līniju, taču nedabūja to pāri tīklam. Latvijas tenisiste ar sitienu no labās gar sāna līniju panāca pirmo mačbumbu spēlē, kuru realizēja ar sitienu no kreisās, uzņemot otro servi.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 6-2, 5-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Mugurusa darīja visu iespējamo, lai pagarinātu spēli. Rezultāts gemā bija 30:30, bet tad Ostapenko divreiz netrāpīja pirmo servi, un Mugurusa abās epizodēs labi uzbruka, bet rīdziniece nespēja atvairīt.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 6-2, 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko skrējienā pie tīkla no labās izpildīja precīzu sitienu, bet nākamajā epizodē Mugurusa nospēlēja saīsināto sitienu, kas nostrādāja. Latvijas tenisiste brīdi vēlāk lūkoja uzbrukt no kreisās gar sāna līniju, bet trāpīja tīklā, bet nākamajā izspēlē viņa iedzina stūrī pretinieci un no labās sita laukuma brīvajā pusē (30:30). Ostapenko panāca breikbumbu, kad serves uzņemšanā panāca pretinieces kļūdu, bet noslēgumā viņa guva "tīru" punktu.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 6-2, 4-1Ostapenko diezgan droši nospēlēja serves geimā, kurā garu izspēļu nebija.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 6-2, 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko bija apņēmīgi noskaņota Mugurusas serves geimā, un viņa ar sev raksturīgiem uzbrukumiem panāca divas breikbumbas (40:15). Mugurusa pēc tam guva trīs punktus pēc kārtas ar precīzi izspēlētām kombinācijām, tomēr Ostapenko "ieķērās" šajā geimā, no labās trāpot pa gala līniju un nedodot iespēju pretiniecei tikt pie bumbiņas. Pēc serves Mugurusa devās pie tīkla, bet Ostapenko apvedošais sitiens atdūrās tīklā. Perfekts uzbrukums no labās gar sāna līniju ļāva atjaunot rezultātu "vienādi". Mugurusa precīzi servēja, bet Ostapenko turpinājumā īsās izspēlēs atrada brīvās zonas, kur trāpīt bumbiņu, iegūstot trešo breika iespēju geimā.Mugurusa atkal atspēlējās, tomēr Ostapenko guva nākamos divus punktus un lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 6-2, 2-1Pirmajā izspēlē Ostapenko sita tīklā, bet uzreiz reabilitējās ar fantastisku sitienu no labās asā leņķī. Abas tenisistes pieļāva pa kļūdai savos sitienos nākamajās divās izspēlēs, bet rīdziniece droši nospēlēja turpinājumā.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 6-2, 1-1Mugurusa pārliecinošs serves geims. Viņa pirms servēm ieturēja garas pauzes, lūkojot spēles tempu palēnināt. Šoreiz spāniete ļāva Ostapenko gūt tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 6-2, 1-0Ostapenko turpināja spēlēt apņēmīgi, viņai nostrādāja arī saīsinātais sitiens, kas deva rezultātu 30:0. Mugurusa izlīdzināja rezultātu, bet serve Ostapenko atkal deva vadību, bet noslēgumā viņa servēja vienā stūrī, bet pēc tam precīzi uzbruka otrā.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 6-2. Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu. Ostapenko divreiz precīzi uzbruka serves uzņemšanā, vienu punktu Mugurusa atspēlēja, bet tad garākā izspēlē Latvijas tenisiste bija pacietīga un sagaidīja iespēju iegūt breikbumbu, trāpot sitienu no labās. Noslēgumā Mugurusa no labās sita neprecīzi.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 5-2Ostapenko turpināja droši un panāca 40:15. Tad viņa sita tīklā, bet noslēgumā viņa trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Mugurusa sāka servēt precīzāk, un Ostapenko bija problēmas uzņemt bumbiņu. Pie rezultāta 15:40 viņai tomēr izdevās labs uzbrukums, trāpot laukuma stūrī, bet pēc tam viņa devās tuvāk tīklam un nospēlēja precīzi (40:40). Ostapenko uzņēma labu Mugurusas servi un raidīja to no kreisās laukuma stūrī, iegūstot breikbumbu trešajā pretinieces serves geimā pēc kārtas. Viņai atkal izdevās jaudīgs uzbrukums no kreisās, kas ļāva atjaunot breika pārsvaru spēlē.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 3-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Mugurusa pirmo reizi spēja izdarīt spiedienu uz Ostapenko viņas serves geimā. Pēc laba uzbrukuma serves uzņemšanā rezultāts kļuva 30:30, bet tad Latvijas tenisiste no kreisās sita tīklā, dodot pretiniecei breika iespēju. Pēc tam vēl viena epizode noslēdzās ar Ostapenko kļūdu, kad bumbiņa pēc sitiena no kreisās lidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 3-1Mugurusa savu otro serves geimu sāka ar "eisu", bet nākamajā epizodē Ostapenko nospēlēja aizsardzībā, un spāniete noslēgumā sita tīklā. Trešajā izspēlē Ostapenko izspēlēja labu kombināciju, "atvēra" laukuma pusi un precīzi sita no kreisās gar sāna līniju. Mugurusa ar savu sitienu panāca Ostapenko trāpījumu tīklā, tomēr Ostapenko atkal panāca breikbumbu, kad teicami uzbruka otrās serves uzņemšanā. Spāniete to atspēlēja, bet brīdi vēlāk noslēdza savu serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 3-0Ostapenko turpināja spēlēt fenomenāli, un ar viņas uzbrukuma sitieniem Mugurusa nespēja tikt galā. Noslēgumā rīdziniece aizsniedzās līdz bumbiņai un ar diagonāles sitienu no labās vēlreiz sausā uzvarēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko turpināja teicamus uzbrukumus, un guva piekto "tīro" punktu pēc kārtas. Arī nākamo izspēli viņa gribēja aizvadīt agresīvi un devās pie tīkla, bet Mugurusa viņu apspēlēja, pārsitot bumbiņu pāri. Spānijas tenisiste pieļāva pirmo dubultkļūdu mačā, bet tad serves uzņemšanā Ostapenko sita tīklā. Mugurusa centās piebremzēt spēles tempu, tomēr nākamajā izspēlē tas nenostrādāja. Viņa atvairīja uzbrukumu un pārsita pāri laukumam. Ostapenko ar teicamu uzbrukumu serves uzņemšanā realizēja pirmo breikbumbu spēlē.

Jeļena Ostapenko – Garvinje Mugurusa 1-0Ostapenko vareni iesāka spēli. Lai arī Mugurusa uzņēma serves, četrās īsās izspēlēs Ostapenko guva "tīrus" punktus.

Spēle sākusies!Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko šajā sezonā izcīnījusi 13 uzvaras. Nevienai citai tenisistei sezonas pirmajos divos mēnešos tik daudz uzvaru nav izdevies gūt.

