Ostapenko Seulas turnīra otrajā kārtā nervozē un izcīna vēl vienu smagu uzvaru

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 19.) ceturtdien Seulas "WTA 250" turnīra astotdaļfinālā dramatiskā un emocionālā mačā ar rezultātu 6-3, 5-7, 7-5 pārspēja neitrālo sportisti Anastasiju Gasanovu (WTA 141).

Abu tenisistu pirmā savstarpējā spēle ilga divas stundas un 37 minūtes. Seulas turnīra ceturtdaļfinālā Ostapenko tiksies ar Andoras tenisisti Viktoriju Himenesu Kasincevu (WTA 186.), kura otrajā kārtā ar 6-4, 6-2 pieveica kanādieti Rebeku Marino (WTA 81.).

Pirmo setu Ostapenko aizvadīja droši, un viņa ātri ieguva divu breiku pārsvaru un rezultātu 4-0. Gasanova reizi spēja lauzt arī Ostapeko servi, tomēr sportiste no Latvijas pārsvaru vēl vairāk neizlaida un setu noslēdza 38 minūtēs.

Turpinājumā Ostapenko sniegumā bija redzams, ka viņai trūkst spēļu prakses un nav stabilitātes. Viņa lauza pretinieces servi, taču uzreiz nenosargāja savējo. Seta izskaņā abas tenisistes apmainījās ar breikiem, līdz 12. geimā Ostapenko vēlreiz nespēja atrast ritmu servēs, un Gasanova rezultātu mačā izlīdzināja.

Trešais sets ritēja ļoti emocionāli abu tenisistu izpildījumā. Ostapenko izvirzījās vadībā ar breikutomēr tam sekoja četri zaudēti geimi pēc kārtas. Ostapenko savai mammai un trenerei Jeļenai Jakovļevai dusmu uzplūdā, kad trešajā setā rezultāts bija 3-5, teica, ka gatava beigt spēlēt tenisu, ja zaudēs šo maču. Ostapenko galotnē spēja divreiz uzvarēt pretinieces serves geimus, atspēlējot pretinieces mačbumbu, un svinēt smagu uzvaru.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu spēles aprakstu.

Seulas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 7-5. Ostapenko uzvar maču. Ostapenko pirmo reizi spēlē beidzot veiksmīgi pieprasīja video atkārtojumu, un tas nozīmē, ka viņa skaistu izspēli noveda līdz gūtam punktam. Tam gan sekoja divas kļūdas pēc kārtas, tomēr Ostapenko ar "eisu" rezultātu izlīdzināja (30:30). Diagonāles sitiens no labās Ostapenko izpildījumā deva mačbumbu, un ar servi Latvijas teniste izglābās arī šajā mačā.

Gasanova starp geimiem valda asaras par neizmantotajām iespējām.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 6-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Gasanovai roka šķietami nenotrīcēja, un viņa ar drošu servēšanu izvirzījās vadībā ar 40:0. Tomēr Ostapenko pēc tam noturēja bumbiņu spēlē un panāca četras pretinieces kļūdas pēc kārtas, un tas nozīmēja, ka Latvijas tenisiste tika pie iespējas lauzt servi. Ostapenko tika pie iespējas izdarīt uzbrukuma sitienu, atrodoties tuvāk tīklam. Gasanova bumbiņu uzņēma un turpināja cīņu. Fantastiskā izspēlē Ostapenko vēlreiz tika pie breika iespējas, kad no labās sita laukuma stūrī. Tad Gasanovai neizdevās pirmā serve, bet otro servu Ostapenko uzņēma, un krieviete sita bumbiņu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 5-5Ostapenko teicami sita bumbiņu gar abām sāna līnijām, līdz guva punktu un geimā panāca 30:30. Tad viņa no gaisa gremdēja bumbiņu pretinieces laukumā un pārņēma vadību geimā. Vēl viena pacietīga izspēle ļāva izlīdzināt rezultātu trešajā setā.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 4-5.Ostapenko lauž pretinieces servi. Gasanova servēja par uzvaru mačā, taču Ostapenko spēja panākt rezultātu 40:0. Tam sekoja trīs ātras kļūdas, tad viņa no labās sita tīklā, kas Gasanovai deva mačbumbu. Arī Gasanovas nervi bija saspringti, un viņa pieļāva dubultkļūdu. Tikmēr Ostapenko savai mammai turpināja teikt, ka viņa beigs spēlēt tenisu, ja zaudēs. Gasanova pieļāva vēl vienu dubultkļūdu, kas Ostapenko deva iespēju lauzt servi un turpināt cīņu. Viņa uzņēma servi un teicami sita bumbiņu gar sāna līniju no labās.

Starp setiem Ostapenko izplūda dusmās, un norādīja savai trenerei un mammai, ka, ja viņa zaudēs, tad beigs spēlēt tenisu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 3-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko neveiksmes ar servēšanu turpinājās, un Gasanova izmantoja iespēju turēties cīņā par breika iespēju. Viņa pie tās tika, taču Ostapenko izšķirošajos brīžos spēlēja pacietīgi un guva divus punktus pēc kārtas. Taču atkal servēšana radīja grūtības, un Gasanova sodīja par vāju otro servi (40:40). Kad beidzot izdevās trāpīt labu servi, tā Ostapenko tika pie viegla punkta, taču pēc tam viņa atkal zaudēja divus punktus pēc kārtas. Breikbumbu Gasanova nerealizēja, sitot tīklā. Tomēr Latvijas tenisiste galotnē nespēja izvairīties no kļūdām, un bija ļoti sašutusi. Nespēja savaldīties noveda pie tā, ka Gasanova ar nākamo piegājienu lauza viņas servi.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 3-4Ostapenko "sausā" zaudē pretinieces serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 3-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko nekādi nespēja atrast spēles ritmu un pēc savas 11 dubultkļūdas deva Gasanovai breikbumbu. To izdevās atspēlēt, kad laba serve panāca pretinieces kļūdu sitienā. Ostapenko raidīja bumbiņu tīklā, nekādi neatvieglojot savu spēli. Tad viņa sita pāri laukumam no kreisās, un sīvā cīņa turpinājās.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 3-2Ostapenko zaudēja divus punktus pēc kārtas, bet trešajā izspēlē viņai aizstiepās līdz bumbiņai un perfekti raidīja gar sāna līniju. Vēl vienu punktu gūt neizdevās, un Ostapenko serves uzņemšanā izdarītie sitieni bija neprecīzi.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 3-1Veiksmīgs serves geims Ostapenko, un viņai izdodas nostiprināt vadību trešajā setā.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Gasanova izjuta spriedzi un asāk reaģēja uz savām kļūdām. Ar teicamu sitienu no labās gar sāna līniju Ostapenko panāca breika iespēju, bet Gasanova to atspēlēja ar "eisu". Pēc tam viņa izspēlēja labu sitienu kombināciju, kas noslēdzās ar kļūdu sitienā no labās. Breika iespēju Ostapenko realizēja skaisti. Viņa atvairīja divus gremdes sitienus, pārņēma izspēles kontroli un sita brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 1-1Ostapenko savu pirmo serves geimu trešajā setā aizvadīja droši, un viņa pretiniecei deva tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7, 0-1Gasanova serves geimu sāka droši un izvirzījās vadībā ar 40:15. Tad pie tīkla viņa pieļāva rupju kļūdu un deva iespēju Ostapenko "aizķerties" geimā. Taču pie rezultāta 40:40 Gasanova spēlēja precīzi un nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-7. Ostapenko zaudē 2. setu. Pirmā serve Ostapenko joprojām kliboja, bet viņai tomēr izdevās 30:0. Tad viņa pieļāva dubultkļūdu un noteica: "Tā serve vispār neiet." Nākamajā izspēlē Ostapenko steidza pie tīkla, taču asā leņķī netrāpīja sitienu. Ostapenko arī sitiens bija kļūdains, un Gasanova ieguva setbumbu. To viņa gan neizmantoja, netrāpot laukumā sitienu no kreisās. Svarīgā brīdī Ostapenko trāpīga viltīgu servi, bet tam sekoja dubultkļūda (40:40). Nākamajā epizodē rīdziniece no labās sita pa diagonāli un bija neprecīza, dodot vēl vienu setbumbu pretiniecei. Ostapenko otrā serve pārsteidza pretinieci, tomēr atkal pēc labas epizodes sekoja kļūda, un viņas sitiens atdūrās tīkla trosē. Ar trešo piegājienu Gasanova realizēja setbumbu, kad kārtējo kļūdu pieļāva Ostapenko.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-6.Ostapenko pie pretinieces serves trāpīja divus uzbrukumus un panāca 30:30, taču galotni Gasanova nospēlēja precīzi.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Skaisti un "tīri" gūti punkti Ostapenko mijās ar kļūdām. Pie rezultāt 30:15 viņa pieļāva divas dubultkļūdas, kas pretiniecei deva breika iespēju. Ostapenko sita tīklā un otrais sets turpinājās.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 5-4. Ostapenko lauž pretinieces servi. Svarīgā geimā Ostapenko vairākās izspēlēs pēc kārtas atrada precizitāti, un viņa ar "tīri" gūtiem punktiem panāca divas breikbumbas. Gasanova pieļāva dubultkļūdu, un Ostapenko nebija jācīnās par svarīgo punktu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 4-4Ostapenko ar drošu servēšanu panāca 40:15, bet tad Gasanovai izdevās uzbrukums pēc ne pārāk labas otrās serves. Ostapenko geimu nepagarināja, un ar ātru kombināciju nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 3-4Ostapenko trāpīja uzbrukumus serves uzņemšanā, un viņa panāca breikbumbu pie rezultāta 40:30. Šo iespēju Latvijas tenisiste neizmantoja, bet tad garākā izspēlē viņa no kreisās pa diagonāli nedaudz netrāpīja laukumā. Gasanova ar "eisu" noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 3-3Ostapenko ātri panāca rezultātu 40:15, taču viņas dubultkļūda geimu pagarināja. Pēc tam labs sitiens pa diagonāli no kreisās panāca vajadzīgo punktu.

Ostapenko pārtraukumā sūdzas tiesnesei, ka Gasanova pārāk ilgi gatavojas servei un viņa pelnījusi soda punktu. "Es nekad savā dzīvē kaut ko tādu neesmu redzējusi. Starp servēm paiet divas minūtes," teica Ostapenko. Tiesnese gan norādīja, ka viņa uzņem laiku, un pretinieces serves ilgums esot starp 10 un 15 sekundēm.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 2-3Gasanova pieļāva dubultkļūdu, bet Ostapenko kļūdījās sitienā no labās. Brīdi vēlāk rīdziniece teicami sita no kreisās gar sāna līniju, un pretiniece šo uzbrukumu nespēja atvairīt, taču tam sekoja vēl viena neveiksme Ostapenko sitienā. Gasanova ar lēnu un precīzu servēšanu nosargāja serves geimu, savukārt Ostapenko sašutums pieauga.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 2-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Sasteigti uzbrukumi Ostapenko biežāk noslēdzās ar kļūdu, un viņa nonāca iedzinējos ar 15:30. Ceturtajā izspēlē viņa bija taktiskāka un uzlauza pretinieces aizsardzību. Agresīvs uzbrukums deva viņai vadību, bet dubultkļūda pagarināja šo geimu. Ostapenko sitiens no kreisās laukuma stūrī bija neprecīzs, kas Gasanovai deva breika iespēju. Ostapenko no kreisās sita perfekti gar sāna līniju, atjaunojot rezultātu "vienādi". Gasanova gan panāca vēl vienu Ostapenko kļūdu, kad viņa no laukuma stūra nepārsita pāri tīklam. Ostapenko pieļāva vēl vienu dubultkļūdu un zaudēja setu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Gasanovai šis serves geims vairs neizdevās tik augstā līmenī kā pirmais, un Ostapenko uzreiz spēja izdarīt spiedienu, iegūstot trīs breika iespējas. Pirmo iespēju izmantot neizdevās, kad rīdziniece skrējienā sita neveiksmīgi no labās. Otro servi Ostapenko uzņēma dziļi pretinieces laukumā, kas panāca Gasanovas sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 1-1Ostapenko ātri izvirzījās vadībā ar 40:15, tomēr Gasanovas veiksmīgi uzņemtā serve panāca Ostapenko kļūdu sitienā pa diagonāli. Ar nākamo servi Ostapenko arī noslēdza serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3, 0-1Gasanova otro setu iesāka ar ļoti drošu serves geimu. Lai arī Ostapenko izdevās teicams trāpījums serves uzņemšanā, kas panāca rezultātu 15:30, viņai nespēja "ieķerties" cīņā par breiku.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 6-3. Ostapenko uzvar 1. setu.Ostapenko agresīvie uzbrukumi deva viņa iespēju pie tīkla izdarīt gremdes sitienu, kuru viņa pārliecinoši realizēja. Brīdi vēlāk Ostapenko pāris milimetrus izsita ārpus laukuma, bet tad raidīja bumbiņu tīklā no labās (15:30). Ostapenko sita bumbiņu laukuma stūros līdz guva "tīru" punktu. Ostapenko tika sodīta par vāju otro servi, un Gasanova ar uzbrukumu no labās ieguva breikbumbu. Gasanova pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma, nerealizējot iespēju lauzt pretinieces servi. Ostapenko panāca "vairāk", bet tad viņa nospēlēja pacietīgi un guva skaistu setu uzvarošu punktu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 5-3Gasonovai izdevās ļoti labs serves geims. Pie rezultāta 30:30 viņa izcēlā ar "eisu", bet vēl viena laba serve viņai deva uzbrukuma pozīciju, kuru realizēja ar sitienu no labās.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 5-2Šajā geimā Ostapenko bija svarīgi nepieļaut Gasanovas izrāviena turpināšanos, un viņa izcēlās ar diviem "tīri" gūtiem punktiem. Nākamie uzbrukumi bija neveiksmīgi, bumbiņai vispirms atduroties tīklā un tad lidojot ārpus laukuma. Ar izsaucienu Ostapenko pavadīja skaisti gūtu punktu, sitot no kreisās asā leņķī, bet geima noslēgšana ieilga. Tomēr laba servēšana viņu pietuvināja uzvarai pirmajā setā.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 4-2Gasanova ātri guva pirmo punktu, bet tad pieļāva dubultkļūdu un saņēma brīdinājumu par pārāk ilgu gatavošanos servei. Ostapenko pēc tam netrāpīja laukumā sitienu no labās, bet mirkli pēc tam varens uzbrukum no kreisās panāca rezultātu 30:30. Rīdzinieces uzbrukumi serves uzņemšanā geima noslēgumā bija neprecīzs.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 4-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves geimu iesāka ar neveiksmīgu atkārtojuma pieprasīšanu un dubultkļūdu. Arī nākamajās epizodēs viņai kliboja pirmā serve, taču, kad beidzot to izdevās trāpīt, uzreiz rīdziniece guva ātru punktu divu sitienu izspēlē. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un deva vēl vienu breika iespēju pretiniecei. Noslēdzošajā izspēlē Ostapenko uzbruka ar sitienu no kreisās, bet bumbiņa lidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 4-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko darbojās pacietīgi un ieguva divkāršo breikbumbu, vienīgo punktu zaudējot ar neveiksmīgu uzbrukumu no labās. Gasanova pieļāva dubultkļūdu un bez cīņas atdeva otro breiku.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 3-0Teicama servēšana Ostapenko izpildījumā. Viņa izcēlās ar vienu "eisu" un izdarīja lielu spiedienu uz pretinieci, kura tika pie viena punkta.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Teicams sitiens no kreisās gar sāna līniju Ostapenko deva pirmo punktu, bet uzreiz pēc tam viņai neizdevās uzbrukums otrās serves uzņemšanā. Gasanovas dubultkļūda deva minimālu pārsvaru rīdziniecei, tad atkal neizdevās serves uzņemšana. Gasanovai neveicās ar pirmajām servēm, un šoreiz Ostapenko no labās spēcīgi blieza pa diagonāli un panāca breika iespēju. To latviete realizēja ar saīsināto sitienu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova 1-0Ostapenko pirmos divus punktus zaudēja ar neveiksmīgiem sitieniem, bet turpinājumā viņai izdevās kontrolēt izspēles uz izlīdzināt rezultātu. Nākamajā epizodē viņa sita pārāk spēcīgi no kreisās gar sāna līniju un deva pretiniecei breika iespēju, tomēr Gasanovas uzbrukums serves uzņemšanā bija neveiksmīgs. Laba servēšana Ostapenko deva pārsvaru, un viņa nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Gasanova. Spēle sākusiesOstapenko maču sāk ar servēšanu.

Ceturtdaļfinālā šī dueļa uzvarētāja tiksies ar Andoras tenisisti Viktoriju Himenesu Kasincevu (WTA 186.), kura otrajā kārtā ar 6-4, 6-2 pieveica kanādieti Rebeku Marino (WTA 81.).

Ostapenko un Gasanova līdz šim kortā oficiālā spēlē nav tikušās.

Ostapenko pēc pirmās spēles: "Lai pielāgotos, nepieciešams ilgāks laiks, taču esmu šeit spēlējusi bieži, tāpēc ceru, ka nākamajā mačā viss būs kārtībā."

Jeļenai Ostapenko Seulas turnīrs iesākās ar ļoti smagu spēli pret WTA tūres debitanti Džonu Bojonu. Viņa pārvarēja negaidītu pretestību no WTA rangā 688. vietā esošās tenisistes un turnīru turpinās pret Anastasiju Gasanovu, kura startē kā neitrāla sportiste. Ostapenko pasaules rangā atrodas 19.vietā un turnīrā izsēta ar pirmo numuru, bet Gasanova ierindojas 141.vietā.