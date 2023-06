Ostapenko sev veiksmīgo Īstbornas turnīru iesāk ar grūtu uzvaru pār negaidītu pretinieci

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 17.) otrdien Īstbornas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-4, 6-3 pārspēja čehieti Barboru Stricovu (WTA 677.), kura pamatturnīrā piedalījās kā kvalifikācijas laimīgā zaudētāja.

Īstbornas turnīra izloze pirmajā kārtā Ostapenko saveda kopā ar Petru Kvitovu, un šis mačs būtu bijis aizvadītās sezonas fināla atkārtojums. Tomēr īsi pirms spēles kļuva zināms, ka Kvitova turnīrā tomēr startēt nevarēs. Par Ostapenko pretinieci kļuva Stricova, kura pirms tam nespēja pārvarēt kvalifikācijas otro kārtu.

Stricovas karjeras rekords WTA rangā ir 16. vieta, bet kopš 2021. gada viņai šī bija tikai septītā vienspēle.

Čehiete spēli iesāka veiksmīgi un jau pirmajā geimā lauza Ostapenko servi. Latvijas tenisistei vajadzēja pāris geimus, lai sajustu spēles ritmu. Tad viņa uzvarēja četrus geimus pēc kārtas, divreiz laužot pretinieces servi un panākot 5-3. Pirmo setu Ostapenko noveda līdz uzvarai.

Otrajā setā Ostapenko divas nespēja noturēt breika pārsvaru (2-0, 4-2), un Stricova izdarīja pamatīgu spiedienu uz Latvijas tenisisti. Rīdziniece vēlreiz uzvarēja pretinieces serves geimu un panāca rezultātu 5-3, bet servēšana par uzvaru mačā atkal sagādāja problēmas. Viņai tikai ar ceturto piegājienu izdevās izmantot mačbumbu, iekļūstot otrajā kārtā.



Otrajā kārtā Ostapenko tiksies ar Herietu Dārtu (WTA 91.), šajā turnīrā startē ar īpašo ielūgumu. Viņa pirmajā kārtā ar 7-5, 6-7 (5:7), 6-1 uzvarēja ķīnieti Džanu Šuai (WTA 36.).

Aizvadītajās divās sezonās Ostapenko Īstbornas turnīrā sasniedza finālu. 2021. gadā viņa kļuva par čempioni, bet pērn finālā piekāpās Kvitovai.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Īstbornas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4, 6-3. Ostapenko uzvar spēli. Pirmajā izspēlē Ostapenko sita tīklā no kreisās, bet pēc tam viņa ar labu servēšanu ieguva divkāršo mačbumbu. Ar spēles izservēšanu arī šoreiz neveicās, un rīdziniece zaudēja nākamos divus punktus pēc kārtas, kad Stricova precīzi nospēlēja uzņemšanā. Ar labu servi Ostapenko ieguva trešo trešo mačbumbu, bet atkal maču novest līdz uzvarai neizdevās. Pēc viena no sitieniem bumbiņa skāra tīkla trosi, un tas ļāva čehietei tikt pie ērtāka uzbrukuma, un to atvairīt Ostapenko nespēja. Turpinājumā Stricova tika pie divām breika iespējām, bet abas reizes Ostapenko izdevās izglābties ar labām servēm. Latvijas tenisiste tika pie ceturtās mačbumbas, un beidzot viņa noslēdza maču.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4, 5-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko ar veiksmes palīdzību, bumbiņai no tīkla troses iekrītot pretinieces laukuma pusē, izdevās panākt 30:15, bet nākamajā izspēlē viņa pacietīgi izdarīja uzbrukuma sitienus, līdz uzlauza pretinieces aizsardzību ar sitienu no kreisās. Tas viņai deva divkāršo breika iespēju. Nākamās serves uzņemšana Ostapenko neizdevās, bet ar otro piegājienu rīdziniece atguva breika pārsvaru, kas no kreisās uzbruka serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4, 4-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko guva pirmo punktu, bet pēc tam viņa bija sašutusi par tiesnešu lēmumu nākamajā izspēlē, nefiksējot autu pretiniecei. Stricova turpināja precīzi uzbrukt pa gala līniju, gūstot nākamos punktus un iegūstot divkāršo breikbumbu. Čehiete noturēja bumbiņu spēlē, sagaidīja kļūdu un vēlreiz atspēlēja breika deficītu.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4, 4-2. Ostapenko lauž pretinices servi. Stricova izvirzījās vadībā ar 40:0, bet turpinājumā Ostapenko lieliski tika galā ar pretinieces servēm, kas ļāva gūt nākamos trīs punktus pēc kārtas. Stricova svarīgā brīdī pieļāva dubultkļūdu, Ostapenko ieguva breikbumbu, bet to neizmantoja. Cīņa turpinājās līdzīgi, abām tenisistēm apmainoties ar gūtiem punktiem. Kad geimā rezultāts ceturto reizi bija "vienādi", Ostapenko uzvarēja izspēli un ieguva vēl vienu iespēju lauzt pretinieces servi. Šoreiz viņa to realizēja, kad labi uzņēma servi un izprovocēja pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4, 3-2Arī Ostapenko atbildēja ar droši aizvadītu serves geimu, kurā viņai izdevās gan labi sitieni izspēlēs, gan "eiss". Pie rezultāta 40:15 viņa pieļāva arī dubultkļūdu, tomēr pēc tam izdevās skaists sitiens no labās laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4, 2-2Stricova aizvadīja drošu serves geimu, kurā zaudēja tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4, 2-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves geims iesākās ar dubultkļūdu, un viņa arī turpinājumā nespēja izvairīties no neprecizitātēm sitienus. Šoreiz serves geims zaudēts, paliekot "uz nulles".

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Stricova serves geimā atspēlējās no rezultāta 0:30, taču Ostapenko tik un tā spēja iegūt breikbumbu, izprovocējot pretinieces sitienu tīklā. Latvijas tenisiste nospēlēja pacietīgi un izpildīja perfektu uzbrukumu no labās.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4, 1-0Ostapenko ātri guva pirmos divus punktus, bet tad viņa kļūdījās saīsinātajā un diagonāles sitienā. Turpinājumā Ostapenko izpildīja labas serves un ieguva sev uzbrukuma iespējas, kuras uzreiz arī realizēja.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 6-4. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko nospēlēja saīsināto sitienu, Stricova to uzņēma, bet arī rīdziniece tika pie bumbiņas un raidīja to brīvajā laukuma pusē. Latvijas tenisiste netika galā ar nākamo servi, bet pēc tam ar labiem uzbrukumiem guva divus punktus pēc kārtas, iegūstot divkāršo setbumbu. Stricova punktu atspēlēja, bet ar otro piegājienu Ostapenko vēlreiz lauza pretinieces servi un uzvarēja pirmo setu.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 5-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Servējot par uzvaru setā, Ostapenko pirmo punktu guva skaisti, bumbiņu gremdējot pretinieces laukumā. Pēc tam viņā pieļāva kļūdu un netrāpīja laukuma stūrī ar sitienu no labās. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, bet uzreiz rezultātu atkal izlīdzināja. Tad viņa sita tīklā un deva Stricovai iespēju atspēlēties. Nākamajā izspēlē Stricovai izdevās sitiens dziļi Ostapenko laukumā, kas izprovocēja pretinieces sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 5-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko bija iegājusi spēles ritmā, un viņas sitieni kļuva arvien trāpīgāki. Viņa panāca trīskāršo breikbumbu, bet noslēgumā uzbrukums pa diagonāli no kreisās ļāva pietuvoties uzvarai pirmajā setā.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 4-3Ostapenko nākamajā geimā guva trīs punktus pēc kārtas, izceļoties arī ar "eisu". Ātri geimu noslēgt neizdevās, jo Stricovai izdevās tikt pie nākamajiem diviem punktiem, panākot Ostapenko kļūdas, tomēr rīdziniecei izdevās neievilkt garumā savu serves geimu, pēdējā epizodē izceļoties ar precīzu sitienu no kreisās gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 3-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Stricova skaistā manierē uzvarēja pirmo izspēli, izpildot diagonāles sitienu no kreisās, bet pēc tam Ostapenko uzbrukums atdūrās tīklā. Serves uzņemšana no labās pa diagonāli deva punktu Latvijas tenisistei, bet turpinājumā ar trīs agresīviem sitieniem Ostapenko uzlauza pretinieces aizsardzību (30:30). Stricova sita bumbiņu tīklā mača turpinājumā, dodot Ostapenko iespēju izlīdzināt rezultātu, bet ar servi viņa breikbumbu atspēlēja. Ostapenko tika vēl pie divām iespējām lauzt pretinieces servi, un ar trešo mēģinājumu tas viņai izdevās.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 2-3Ostapenko pirmajā epizodē netrāpīja laukumā uzbrukumu asā leņķī, bet ar kļūdu atbildēja arī Stricova. Abas tenisistes arī vēlāk apmainījās ar gūtiem punktiem, bet pie rezultāta 30:30 čehiete atkal tika pie breikbumbas, kad Ostapenko trāpīja tīklā. Galotnē Ostapenko spēja atspēlēties ar labu servēšanu, nenonākot iedzinējos ar divu breiku deficītu.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 1-3Stricova pirmās divas serves izpildīja veiksmīgi, panākot 30:0. Tad Ostapenko skaisti apspēlēja pretinieci, kura jau devās pie tīkla, savukārt mikli pēc tam garākā izspēlē čehiete netrāpīja laukumā no kreisās gara sāna līniju. Ar varenu sitienu no labās Ostapenko ieguva breikbumbu.To rīdziniece gribēja realizēt ar ātru uzbrukumu, bet viņai neizdevās pietiekami precīzs no labās. Turpinājumā Stricova labi nospēlēja pie tīkla, bet tad Ostapenko serves uzņemšanā sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 1-2Ostapenko uzreiz nākamajā serves geimā darbojās jau pārliecinošāk. Viņas serves Stricovai vairs neizdevās uzņemt tik viegli, un latviete uzvarēja četras izspēles pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 0-2Arī serves uzņemšanā Ostapenko spēle nedevās, un viņa otrajā geimā palika "sausā".

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova 0:1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko maču sāka ar servēšanu, bet viņa ievadā nespēja atrast ritmu. Pie rezultāta 30:30 Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, dodot Stricovai breikbumbu. Arī nākamajā epizodē neizdevās trāpīt pirmo servi, un čehiete izmantoja breika iespēju.

Jeļena Ostapenko – Barbora Stricova. Spēle sākusies!

Ostapenko sniegums šajā turnīrā iepriekšējos gados vērtējams kā ļoti labs, jo viņa divus gadus pēc kārtas iekļuvusi finālā. 2021. gadā viņa kļuva par čempioni, bet pērn piekāpās Kvitovai.

Ostapenko WTA rangā šobrīd ierindojas 17. vietā, bet Stricova atrodama 677. pozīcijā. Abas tenisistes savā starpā spēkojušās divas reizes, abās uzvarot Ostapenko. 2020. gadā Dohā Ostapenko uzvarēja ar 6-1,6-2, bet 2017. gadā Vuhanā viņa bija pārāka ar 6-2, 5-7, 6-3. Ostapenko aizvadītajā nedēļā izcīnīja savu sesto WTA čempiones titulu, bet Stricova savā karjerā tikusi pie diviem vienspēļu tituliem.

Īstbornas tenisa turnīra pirmajā kārtā centrālais duelis bija paredzēts starp aizvadītās sezonas finālistēm Jeļenu Ostapenko un Petru Kvitovu, tomēr spēles dienā Kvitova atsauca savu dalību no turnīra. Tāpēc par Ostapenko pretinieci kļuva cita čehiete Barbora Stricova, kurai nedēļas nogalē neizdevās pārvarēt kvalifikācijas turnīru. Tomēr Kvitovas izstāšanās viņai deva iespēju startēt kā laimīgajai zaudētājai. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/paris-stundas-pirms-maca-mainas-ostapenko-pretiniece-istbornas-pirmaja-karta.d?id=55698672