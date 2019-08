Ostapenko smagā spēlē pieveic Pavļučenkovu un sasniedz trešo kārtu Toronto turnīrā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien Toronto WTA "Premier 5" turnīra otrās kārtas mačā ar rezultātu 6-2, 2-6, 6-4 smagā cīņā pārspēja Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas.

Ostapenko WTA rangā ierindojas 83. pozīcijā, bet Pavļučenkova atrodama 44. pozīcijā. Šī abām tenisistēm bija piektā savstarpējā spēle, un Ostapenko tagad izcīnījusi četras uzvaras. Abas sportistes šosezon tikās jau trešo reizi.

Pirmajā setā laukumā Ostapenko darbojās pārliecinoši, bet otrajā setā viņa pazaudēja spēles pavedienu un nonāca iedzinējos ar 0-4. Pavļučenkova šo pārvaru noturēja līdz seta beigām. Izšķirošajā, trešajā, setā Ostapenko zaudēja serves geimu un nonāca iedzinējos ar 0-2, bet tad atspēlējās un panāca rezultātu 4-2. Sīvā cīņā abām tenisistēm bija problēmas ar savas serves nosargāšanu, taču galotnē Latvijas tenisiste bija aukstasinīgāka.

Ostapenko šajā mačā pieļāva 15 dubultkļūdas, bet Pavļučenkovai bija 13 dubultkļūdas. Ostapenko guva 25 "tīros" punktus, bet uzvarai mačā nepatraucēja 46 nepiespiestās kļūdas.

Trešajā kārtā Ostapenko tiksies ar ranga 91. vietā esošo čehieti Mariju Bouzkovu, kura otrajā kārtā ar 6-2, 7-5 pārsteidzoši pieveica pasaules astoto numuru Sloeinu Stīvensu no ASV.

Toronto tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova

Spēles statistika:

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 6-4. Ostapenko uzvar maču. Pavļučenkova pieļāva dubultkļūdu, bet otrajā izspēlē Ostapenko no labās trieca bumbiņu laukuma stūrī. Krievijas tenisiste acīgi devās pie tīkla un guva vieglu punktu, savukārt vēlāk rezultāts kļuva 30:30, kad Pavļučenkova asā leņķī trāpīja sitienu no kreisās. Ostapenko ar diviem labiem un gariem sitieniem panāca pretinieces kļūdu un ieguva mačbumbu. To Ostapenko nerealizēja, kad viņa no neērtas pozīcijas sita ārpus laukuma. Pavļučenkova svarīgā brīdī pieļāva dubultkļūdu un deva pretiniecei vēl vienu iespēju noslēgt maču. Ostapenko netika galā ar spēcīgo krievietes servi. Pavļučenkova kļūdījās sitienā no kreisās, un šoreiz Ostapenko ar pārdomātiem sitieniem panāca pretinieces sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 5-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Servējot par uzvaru mačā, Ostapenko nonāca iedzinējos ar 0:30, bet punktu atguva ar "eisu". Pēc Ostapenko dubultkļūdas Pavļučenkovai bija divkāršā breikbumba, un Latvijas sportiste nespēja atspēlēties.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 5-3. Lauž pretinieces servi.Ostapenko lieliski uzņēma servi un guva "tīru" punktu, nākamajā izspēlē Pavļučenkova pārsita pāri laukumam, bet tad rīdziniece darbojās uzbrukumā un guva punktu no labās. Pavļučenkovas dubultkļūda ļāva Ostapenko "sausā" uzvarēt serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 4-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko nerealizēja lielisku iespēju gūt punktu, kad pretiniece jau bija apspēlēta. Ostapenko no kreisās guva tīru punktu, trāpot sitienu pa diagonāli, taču tam sekoja dubultkļūda. Ostapenko no labās sita ārpus laukuma, un Pavļučenkova ieguva breikbumbu. Ar dubultkļūdu geims arī noslēdzās.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko spēcīgie sitieni radīja problēmas pretiniecei, tomēr viņa atbildēja ar precīzu trāpījumu pa līniju, izlīdzinot rezultātu 30:30. Tad viņa sita tīklā un deva Ostapenko iespēju lauzt pretinieces servi. Pavļučenkova pieļāva dubultkļūdu un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 3-2Saspringtā cīņā ritēja trešā seta piektais geims, bet pie rezultāta 30:30 Ostapenko trāpīja netveramu servi. Pavļučenkova asā leņķī spēcīgi uzbruka pie latvietes otrās serves. Tam sekoja garākas izspēles, kurās Ostapenko panāca pretinieces kļūdas.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko uzņemšanā sita pāri laukumam, bet nākamajā izspēlē viņa uzturēja augstu tempu un panāca pretinieces kļūdu. Paļvučenkova izmantoja labu iespēju uzbrukt no laukuma vidus, trāpot sitienu no kreisās, tomēr tad pati pieļāva dubultkļūdu. Ostapenko uzņemšanā no kreisās trāpīja asā leņķī un panāca breika iespēju, bet to izmantoja ar trījumu pa diagonāli pašā laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 1-2Ostapenko ar servēm guva ātrus punktus, bet nedaudz garākā izspēlē viņa no statiskas pozīcijas izsita ārpus laukuma. Ar servi viņa panāca 40:15, bet tad pieļāva kārtējo dubultkļūdu. Ostapenko ar uzbrukumu no labās pa sāna līniju noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 0-2Pavļučenkova droši servēja un izmantoja visas iespējas, geimā zaudējot tikai vienu punktu.

Otrā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko panāca pretinieces kļūdas un izvirzījās vadībā ar 30:0, bet tad viņa labi nospēlēja aizsardzībā, paspēja uzņemt īsu sitienu, tomēr bumbiņa palika tīklā. Rīdziniece pēc labas serves izdarīja lielisku uzbrukumu, taču viņa saīsinātais mirkli vēlāk nedeva rezultātu. Pēc Ostapenko dubultkļūdas rezultāts kļuva 40:40, tad viņa sita tīklā no kreisās, uzdāvinot pretiniecei breika iespēju. Pavļučenkova gribēja nospēlēt agresīvi, taču trāpīja tīklā. Krievijas tenisiste ļoti precīzi uzbruka serves uzņemšanā, iegūstot vēl vienu iespēju lauzt pretinieces servi. To viņa izmantoja pēc Ostapenko trāpījuma tīklā.

Sākas 3. sets.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-6. Ostapenko zaudē otro setu. Ostapenko pie rezultāta 0:30 lieliski trāpīja sitienu serves uzņemšanā laukuma stūrī. Pavļučenkova ar sitienu no labās nedabūja bumbiņu pāri tīklam, tomēr viņa pēc tam izcēlās ar "eisu". Ostapenko garā izspēlē netrāpīja no labās gar sāna līniju un nepagarināja otro setu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko sāka ar labu servi, bet nākamajā izspēlē Pavļučenkova lieliski trāpīja aizsardzības sitienu. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, tad viņai nedaudz nepaveicās, kad bumbiņa pēc pretinieces sitiena pa tīkla trosi mainīja lidojuma virzienu, un viņa sita ārpus laukuma. Noslēgumā Ostapenko pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 2-4. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pavļučenkova atkal pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas, bet tad Ostapenko izspēlēja labu uzbrukumu, kurā sitiens no kreisās deva rezultātu. Noslēgumā viņa precīzi sita no labās, apspēlējot pretinieci, kura bija pie tīkla.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 1-4Pavļučenkova netrāpīja laukumā, Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, bet rezultāts kļuva 30:15 pēc krievietes kļūdas. Pavļučenkova izmantoja vājo Ostapenko servi un precīzi uzbruka no kreisās, tomēr Ostapenko reabilitējās ar veiksmīgāku servi serves laukuma stūrī. Pavļučenkova uzņemšanā kļūdījās.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 0-4. Pavļučenkova serves geimu iesāka ar divām dubultkļūdām pēc kārtas, bet Ostapenko nākamajā izspēlē no kreisās spēcīgi sita pāri laukumam, tad no labās trāpīja tīklā (30:30). Pavļučenkova guva nākamos divus punktus un nepieļāva, ka Ostapenko ieķeras geimā un sajūt ritmu.

Ostapenko pārtraukumā dusmīgi trenerim Krišjānim Stabiņam saka, ka nevar pārservēt pāri tīklam. Treneris uzsver, ka viņai vajag aktīvāk darboties ar kājām. Tiesa, Ostapenko nepārtraukti atcirta ar negatīvām piezīmēm.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 0-3. Ostapenko lauž pretinieces serves. Ostapenko neveiksmes turpinājās, viņai serves nevedās un vēlreiz sausā zaudēts geims. Ostapenko trīs geimos guvusi tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 0-2Pavļučenkova aizvadīja sauso serves geimu. Viņai izdevies Ostapenko izsist no ritma, un viņa bieži netrāpa sitienus laukumā.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Abas tenisistes guva pa punktam, bet tad viņa pieļāva dubultkļūda. Tam sekoja sitiens no kreisās, pēc kura bumbiņa izlidoja ārpus laukuma, dodot pretiniecei breika iespēju. Pavļučenkova šo iespēju izmantoja.

Sākas 2. sets.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 6-2. Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu. Ostapenko lieliski uzņēma serves un guva ātrus punktus, pirmo setu noslēdzot ar sausā uzvarētu pretinieces geimu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 5-2Geims iesākās ar abu tenisistu brāķiem, bet pie rezultāta 30:15 Ostapenko steidza pie tīkla, spēcīgi uzbruka pa diagonāli, taču trāpīja tieši uz pretinieces raketes, un Pavļučenkova guva punktu. Krieviete nākamajā izspēlē sita ārpus laukuma, bet noslēgumā Ostapenko ar otro servi trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko uzņēma pretinieces otro servi un trieca to gar sāna līniju. Nākamā izspēle bija garāka, un Ostapenko raidīja bumbiņu laukuma stūrī no kreisās. Pavļučenkova sita ārpus laukuma un deva pretiniecei trīs breikbumbas, bet pirmo atspēlēja ar servi. Tad Krievijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 3-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ar dubultkļūdu iesāka serves geimu, bet tad ātri zaudēja vēl divus punktus. Visas breikbumbas izdevās atspēlēt ar labām servēm un rezultāts kļuva 40:40. Pēc veiksmīgajām epizodēm Ostapenko atkal pieļāva dubultkļūdu un šoreiz nespēja atspēlēt breikbumbu, jo sita tīklā no labās.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 3-1Ostapenko divas reizes pēc kārtas neveiksmīgi uzņēma pretinieces servi, savukārt trešajā izspēlē Pavļučenkova pieļāva dubultkļūdu. Garā izspēlē Pavļučenkova trāpīja pa gala līniju un sabojāja Ostapenko ritmu, un viņa sita pāri laukumam. Noslēgumā Ostapenko kļūdījās uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 3-0Ostapenko bekhends pārlidoja pāri laukumam, taču šo kļūdu viņa izlaboja ar veiksmīgu servi nākamajā epizodē. Rīdziniece mirkli vēlāk pieļāva dubultkļūdu, taču Pavļučenkova no labās sita tīklā. Krievijas tenisiste ieguva breikbumbu pēc Ostapenko neveiksmīgā sitiena, bet to Latvijas pārstāve atspēlēja ar lielisku sitienu no kreisās gar sāna līniju. Ostapenko turpināja ar precīzu uzbrukuma sitienu pa diagonāli, taču pēc tam pati trāpīja tīklā. Pavļučenkovai bija grūtības turēt līdzi augstajam spēles tempam, un viņa divreiz sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 0-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pavļučenkovas serves geims iesākās ar ātra tempa izspēlēm, kurās abas tenisistes guva pa punktam. Tad krieviete pieļāva dubultkļūdu, savukārt nākamajā epizodē Ostapenko izdarīja asu uzbrukumu no kreisās un panāca divas breikbumbas. Ar sitienu no kreisās Latvijas tenisiste panāca, ka pretiniece vairs nespēj bumbiņu dabūt pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova 1-0. Ostapenko pirmo punktu guva pēc veiksmīgas otrās serves, bet tad viņa pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas. Pavļučenkova otro reizi geimā serves uzņemšanā sita tīklā, bet noslēgumā īsās izspēlēs Ostapenko spēcīgi uzbruka.

Spēle sākusies!Ostapenko maču uzsāk ar servēšanu.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien Toronto aizvada "Premier 5" sērijas turnīra otrās kārtas spēli pret krievieti Anastasiju Pavļučenkovu. Abas tenisistes savā starpā spēkojušās četras reizes, bet Ostapenko uzvarējusi trīs reizes, no kurām reizi arī šī gada maijā. Ostapenko rangā atrodama 83.pozīcijā, bet Pavļučenkova ierindojas 44.pozīcijā.