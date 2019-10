Ostapenko strīdīgā Lincas turnīra finālā piekāpjas amerikāņu jaunietei Gofai

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko svētdien, 13. oktobrī, netika pie uzvaras Lincas WTA turnīrā, finālā strīdīgā cīņā ar 3-6, 6-1, 2-6 piekāpjoties ASV uzlēcošai tenisa zvaigznei Korijai Gofai.

Ostapenko par iekļūšanu turnīra finālā saņems 180 punktus WTA ranga ieskaitē, kas ļaus nākamnedēļ viņai pietuvoties TOP 50. Savukārt 15 gadus vecajai Gofai šī bija pirmā uzvara WTA turnīros.

Jau pirmajā geimā Ostapenko tika pie breikbumbas, bet to nespēja izmantot, uzreiz pēc tam zaudējot arī serves geimu. Turpinājumā Ostapenko neizdevās to atspēlēt, un nācās piedzīvot zaudējumu pirmajā setā. Otrajā setā laukumā jau dominēja Ostapenko, nedodot pretiniecei ne mazākās cerības uz uzvaru setā.

Izšķirošie notikumu mačā risinājās trešā seta otrajā geimā, servējot Ostapenko. Pie breikbumbas līnijtiesnesis nokliedza autu, pēc kā Ostapenko nekoncentrējās sitienam. Galvenais tiesnesis laboja līnijtiesneša lēmumu, bet Ostapenko pieprasīja video atkārtojumu. Tajā izrādījās, ka bumbiņa nav bijusi autā, pēc kā vajadzētu pārspēlēt izspēli, tomēr galvenā tiesnese deva uzvaru geimā Gofai.

Ostapenko neslēpa savu neapmierinātību ar tādu lēmumu, agresīvi runāja ar galveno tiesnesi, par ko saņēma aizrādījumu. Turpinājumā strīdīgā situācija bija izsistusi Latvijas tenisisti no spēles ritma, viņa zaudēja nākamoas geimus, nonākot neapskaužamā situācijā (0-5). Ostapenko atspēlēja divas mačbumbas, uzvarēja divus geimus, bet tad zaudēja savu serves geim, līdz ar to atzīstot pretinieces pārākumu finālā.

Nākamnedēļ Ostapenko spēlēs Luksemburgas WTA turnīrā, kur pirmajā kārtā viņai būs jātiekas ar vēl vienu amerikāņu tīneidžeri - 17 gadus veco Ketrīnu Maknelliju.

Jeļena Ostapenko - Korija Gofa 3-6, 6-1, 2-6Ostapenko zaudē turnīra finālāGofa uzvar pirmajā izspēlē geimā. Nākamajā izspēlē tenisistes demonstrē fantastisku tenisus, atspēlē bumbiņu grūtās situācijās, bet pārāka izrādās Ostapenko (15-15). Pamatīgi iegriezta bumbiņa dod vēl vienu punktu Ostapenko (30-15). Ostapenko nesanāk otrā serve, ko izmanto Gofa, ar agresīvu sitienu paņemot punktu (30-30). Ostapenko iesit tīklā - trešā mačbumba Gofai.Mačbumbas izspēlē Gofa aptur izspēli un "hawk eye" parāda, ka bumbiņa bijusi autā. Zaudēts fināls...https://twitter.com/WTA/status/1183379673796890624

Ostapenko - Gofa 3-6, 6-1, 2-5Ostapenko lauž pretinieces serves geimuGofa pieļauj dubultkļūda, tad izsit autā (0-30). Ar stabilu sniegumu Ostapenko panāk trīskāršo breikbumbu. Gofa iesit tīklā - viens breiks atspēlēts!Gofa kortā izsauc treneri-tēvu.

Ostapenko - Gofa 3-6, 6-1, 1-5Ostapenko labi nospēlē pie tīkla, tad spēcīgs uzbrukums pa līniju (30-0). Seko Ostapenko kļūda, vēl viena kļūda. Ostapenko ar veiksmi panāk 40-30, bet uzreiz pati kļūdās. Ostapenko kļūda dod Gofai mačbumbu. To Ostapenko atspēlē, bet pati atkal pieļauj kļūdu. Lieliskā veidā Ostapenko atspēlē otro mačbumbu. Gofa izsit autā ("vairāk" Ostapenko). Droša izspēle ļauj Ostapenko uzvarēt geimuhttps://twitter.com/WTA/status/1183376825575063552

Ostapenko - Gofa 3-6, 6-1, 0-5Gofa droši spēlē, bet pēc 30-0 pieļauj dubultkļūdu. Ostapenko kļūdās serves uzņemšanā, tad gan Ostapenko sanāk saīsinātais. Ostapenko iesit tiklā un tagad jau viens geims šķir amerikānieti no uzvaras turnīrā.

Ostapenko - Gofa 3-6, 6-1, 0-4Ostapenko zaudē serves geimuTreneres iznākšana nepalīdz - Ostapenko turpina pieļaut kļūdas un 0-40 serves geimā. Pirmo breikbumbu izdodas atspēlēt, bet nākamajā izspēlē izsit autā...Ostapenko nonāk smagā situācijāhttps://twitter.com/WTA/status/1183374200616079360

Ostapenko - Gofa 3-6, 6-1, 0-3Pēc strīdīgās situācijas sekas redzamas - Ostapenko zaudē divas izspēles. Gofas dubultkļūda ļauj Ostapenko nedaudz uzelpot mierīgāk, bet seko rupja kļūda sitienā no gala līnijas. Ostapenko ar teicamu izspēli tiek pie tīri uzvarēta punkta (40-30), bet "aizķerties" geimā Ostapenko nesanāk - atkal kļūda sitienā no gala līnijas.Pēc geima Ostapenko kortā lūdz Merionu Bartoli - savu treneri

Ostapenko - Gofa 3-6, 6-1, 0-2Ostapenko strīdīgā situācijā zaudē serves geimuTenisistes apmainās kļūdām (15-15), Gofa iesit tīklā (30-15), bet tad ilgā un agresīvā izspēlē abu tenisistu izpildījumā Gofa trāpa brīvā kvadrātā (30-30). Ostapenko kļūda dod pretiniecei breikbumbu.Seko strīdīga situācija - līnijtiesnesis nokliedz autu, pēc kā Ostapenko izsit autā. Galvenais tiesnesis labo līnijtiesnesi, bet Ostapenko paņem atkārtojumu. Tajā izrādās, ka bumbiņa bijusi kortā. Lai gan vajadzētu izspēli pārspēlēt, tiesnesis dod uzvaru geimā Gofai, kas sadusmo Ostapenko. Latvijas tenisiste paaugstinātā tonī runā ar tiesnesi un saņem par to brīdinājumu. Skaidrs, ka tiesnesis nemainīs lēmumu un Ostapenko jāsamierinās ar zaudētu geimu...https://twitter.com/WTA/status/1183372121642192896

Ostapenko - Gofa 3-6, 6-1, 0-1Gofa uzvar pirmo izspēli izšķirošajā setā, tad nākamo, bet trešajā skaistā izspēlē pārāka atkal amerikāniete (40-0). Ostapenko vienu izspēli uzvar, bet tad pieļauj kļūdu

Lincas turnīra izšķirošajā spēlē sākas izšķirošais setshttps://twitter.com/WTA/status/1183370805184327680

Tenisistes divus setus izspēlējušas vienā stundā. Ļoti raits teniss

Jeļena Ostapenko - Korija Gofa 3-6, 6-1Ostapenko uzvar 2. setuOstapenko lieliski nospēlē - bekhends tieši korta stūrītī. Gofai kārtējā kļūda, bet tad amerikāniete panāk Ostapenko kļūdu (30-15). Tad identisks bekhends kā pirmajā izspēlē pašā stūrīti, bet setu noslēdz ar eisu!https://twitter.com/WTA/status/1183369537980260357

Ostapenko - Gofa 3-6, 5-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuGofai sākusi arvien vairāk kļūdīties, tad Ostapenko paspēj pie saīsinātā. Ostapenko ar teicami uzņemtu servi tiek pie trīskāršās breikbumbas, ko izmanto pēc pretinieces kļūdas

Ostapenko - Gofa 3-6, 4-1Tenisistes apmainās kļūdām, tad Ostapenko teicami nospēlē pie tīkla un panāk 30-15. Zemu lidojošu bumbiņu Ostapenko iesit tīklā (30-30). Ar grūtībām Ostapenko uzvar nākamo izspēli un tad trāpa pa līniju.Gofa palūdz kortā treneris, kas turnīrā ir viņas tēvs.

Ostapenko - Gofa 3-6, 3-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko uzvar divas izspēles un tad smagā situācijā knapi tiek pie bumbiņas - bet tas palīdz, jo Gofa nākamajā sitienā trāpa autā (0-40). Ostapenko nesanāk bekhends pa diagonāli, bet nākamajā izspēlē sasteidz pretinieces otrās serves uzņemšanu (30-40). Labi nospēlē pie tīkla Ostapenko un atjauno pārsvaru ar vienu breikuhttps://twitter.com/WTA/status/1183367495257743360

Ostapenko - Gofa 3-6, 2-1Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko tiek pie saīsinātā sitiena, bet iesit tīklā (0-15). Gofa uzvar arī nākamajā izspēlē un jau 0-30. Ostapenko izsit autā - trīskāršā breikbumba pretiniecei. Ostapenko pieļauj dubltkļūdu un "sausā" zaudē serves geimu...

Ostapenko - Gofa 3-6, 2-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuTiklīdz Ostapenko sāk spēlēt nedaudz drošāk, tas uzreiz dod rezultātu: 0-30 un labas pozīcijas pretinieces serves geimā. Gofa izsit autā - trīskāršā breikbumba Latvijas tenisistei. Gofa iesit tīklā, Ostapenko lauž pretinieces serves geimu

Ostapenko - Gofa 3-6, 1-0Ostapenko sāk ar dubultkļūdu, bet tad seko ilgākā izspēle mačā, kurā pārāka ir Latvijas tenisiste. Ostapenko beidzot padodas bekhends pa līniju, kam seko otrā dubultkļūda geimā (30-30). Ostapenko panāk 40-30, bet kļūdās sitienā no gala līnijas. Vēl viena Ostapenko kļūda dod Gofai breikbumbu. To Ostapenko atspēlē ar labu uzbrukumu. Nākamajā izspēlē Ostapenko pēc ne visai sekmīga saīsinātā pārņem iniciatīvu un uzvar izspēli. Gofa kļūdās sitienā no gala līnijas, kas ļauj Ostapenko uzvarēt geimuhttps://twitter.com/WTA/status/1183364409256660992

Sākas 2. sets

Jeļena Ostapenko - Korija Gofa 3-6Ostapenko zaudē pirmo setuGofa geimu sāk ar dubultkļūdu, taču kārtējā Ostapenko kļūda serves uzņemšanā palīdz amerikānietei. Ostapenko sev tik veiksmīgā izspēlē izšķirošo sitienu trāpa tīklā, pēc kā Gofa ar eisu tiek pie dubultās setbumbas. Ostapenko izsit autā un zaudē pirmo setu.https://twitter.com/WTA/status/1183362658705133572

Ostapenko - Gofa 3-5Ostapenko atkal tīri uzvarēta izspēle, pēc kā seko kļūda sitienā no gala līnijas (15-15). Ostapenko pieļauj vēl vienu kļūdu, bet nākamajā izspēlē labi nospēlē pie tīkla. Ar izgājienu pie tīkla Ostapenko panāk 40-30. Vēlreiz Ostapenko labi nospēlē pie tīkla un uzvar geimu, bet tagad servēs Gofa, kura var uzvarēt pirmo setu.

Ostapenko - Gofa 2-5Gofa uzvar pirmo izspēli serves geimā, nākamajā izspēlē labs, agresīvs uzbrukums un tīri uzvarēts punkts (15-15). Zemu bumbiņu Ostapenko izsit autā, tad nesanāk uzņemt divas serves. Gofa pēc uzvarēta serves geima palūdz kortā treneri (kas šoreiz ir viņas tēvs), jo no uzvaras pirmajā setā amerikānieti šķir tikai viens geims.

Ostapenko - Gofa 2-4Ostapenko serves geimu sāk ar kārtējo kļūdu, bet tad laba izspēle (15-15). Tad Ostapenko drošas izspēles un stabili uzvarēts serves geims

Ostapenko - Gofa 1-4Gofa izsit autā pēc Ostapenko labi uzņemtas serves, tad divas izspēles uzvar Gofa (30-15). Ostapenko centās agresīvi uzņemt servi, bet trāpīja tīklā. Gofa izsit autā (40-30), tad agresīvā izspēlē pēc bekhenda bumbiņa lido autā.Ostapenko šajā geimā divreiz ņēma "hawk eye" un abas reizes viņai nebija taisnība.

Ostapenko - Gofa 1-3Ostapenko klibo atkal serve, bet tad sanāk eiss (30-15). Gofas kļūda ļauj tikt pie 40-15, tad labā situācijā knapi trāpa korta pašā stūrī.

Ostapenko pārtraukumā palūdz treneri. Redzes, vai tas ietekmēs spēles turpinājumu

Ostapenko - Gofa 0-3Gofa aptur izspēli un pieprasa "hawk eye", kas viņai ir labvēlīgs - Ostapenko sitiens bijis autā. Ostapenko paspēj uz Gofas saīsināto un trāpa kortā (15-15), bet tad neizdoas labi uzņemt servi (30-15). Ostapenko iesit tīklā, tad eiss Gofai.

Ostapenko - Gofa 0-2Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko serves geimu sāk ar dubultkļūdu. Ilgākā izspēlē Ostapenko trāpa pa tīkla trosi un bumbiņa izlido autā. Ar teicamu sitienu diagonāli Ostapenko panāk 15-30, bet tad iesit tīklā - dubultā breikbumba amerikānietei. Pirmo breikbumbu Ostapenko atspēlē ar perfektu sitienu pa diagonāli, bet tad labā situācijā no bekhenda iesit tīklā. Zaudets serves geims...

Ostapenko - Gofa 0-1Ostapenko agresīvi uzņēma pirmo Gofas servi, tad Gofai laba serve. Ilgākā izspēlē Ostapenko iesit tīklā, bet nākamajā izspēlē atkal agresīvi uzņemta serve dot punktu (30-30). Ar forhendu pa diagonāli Ostapenko tiek pie breikpunkta, ko gan neizmanto - bekhends ir autā. Ostapenko atkal labi uzņem servi un tiek pie otrās breikbumbas. Nākamo servi Ostapenko vāji uzņem. Gofai sanāk saīsinātais, tad laba serve, kas ļauj uzvarēt geimu

Spēle sākusies

Vakar Ostapenko ar grutībām pārvarēja pusfinālu. Bezcerīgi zaudēts pirmais sets, bet tad uzvaras otrajā un trešajā setā - un vieta finālā!https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-uzvar-lincas-turnira-pusfinala-un-nodrosina-sev-pirmo-finalu-sezona.d?id=51542111

Tenisistes iznākušas kortā, sekos iesildīšanās un tad pati spēle.

Ostapenko WTA rangā atrodama 72.vietā, bet 15 gadus vecā Gofa ir pasaules 110.rakete. Gofai šis ir pirmais WTA fināls viņas karjerā. Ostapenko kāda turnīra titula mačā nav spēlējusi kopš 2018.gada pavasara, kad cīnījās par Maiami turnīra trofeju. Fināla sasniegšana Ostapenko devusi 180 WTA ranga punktus, kas ļaus uzlabot pozīcijas reitingā. Ja Ostapenko uzvarēs, tad viņa pietuvosies TOP 50.

Jeļena Ostapenko pēc ilgāka laika priecē ar savu sniegumu un šodien Lincā aizvadīs pirmo WTA turnīra finālu šogad. Viņas pretiniece - sieviešu tenisa šī gada sensācija amerikāniete Korija Gofa.