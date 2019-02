Ostapenko turnīrā Dohā piekāpjas planētas septītajai raketei Svitoļinai

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien, 13. februārī, izstājās no Dohas WTA "Premier" sērijas turnīra, otrās kārtas mačā ar 4-6, 4-6 piekāpjoties ukrainietei Jeļinai Svitoļinai.

Par Dohas turnīru Ostapenko tika pie 55 ieskaites punktiem WTA rangā, kurā nākamnedēļ viņa saglabās 22. vietu.

Abi seti trešdienas mačā bija samērā līdzīgi. Pirmajā setā pēc zaudēta serves geima Ostapenko spēja lauzt cīņas gaitu un panāca 4-4, bet tad zaudēja divus geimus pēc kārtas, ar neveiksmīgu serves geimu atdodot pretiniecei uzvaru setā.

Otrajā setā Ostapenko izvirzījās vadībā ar breiku, taču ātri zaudēja savu serves geimu. Pēc mirkļa Svitoļina izvirzījās vadībā ar 5-3, Ostapenko lauza pretinieces serves geimu, bet tad atkal zaudēja savu serves geimu, kas nozīmēja arī zaudējumu mačā.

Tādējādi Ostapenko un Anastasija Sevastova, kuras pagājušās nedēļas nogalē kaldināja Latvijas izlases uzvaru Federāciju kausa cīņā pret Slovākiju, ātri noslēdza savu dalību Dohas turnīrā. Nākamnedēļ abas labākās Latvijas tenisistes piedalīsies prestižajā Dubaijas turnīrā.

Jeļena Ostapenko - Jeļina Svitoļina 4-6, 4-6Ostapenko zaudē serves geimu un mačuOstapenko ar drošāku spēli sanikno Svitoļina, kura pēc kļūdas triec bumbiņu Ostapenko korta pusē. Tad ukrainiete punktu atgūst, seko Ostapenko dubultkļūda. Labā situācijā Ostapenko kļūdās situācijā pa līniju, kas ir mačbumba pretiniecei. Ostapenko iesit tīklā un zaudē mačuhttps://twitter.com/WTA/status/1095685007224393729

Ostapenko - Svitoļina 4-6, 4-5Ostapenko lauž pretinieces serves geimuSvitoļina geimu, kurā var nodrošināt uzvaru mačā, sāk ar drošu izspēli. Nākamajā izspēlē ukrainiete izvilina Ostapenko pie tīkla, bet Ostapenko tiek pie bumbiņas un sit precīzi (15-15). Ostapenko nesanāk bekhends pa diagonāli, bet kļūdās arī Svitoļina (30-30). Svitoļina kļūdās labā situācijā pie tīkla - breikbumba Ostapenko. Tiesnesis strīdīgā situācijā iedod punktu Ostapenko, kas ļauj lauzt pretinieces serves geimu

Ostapenko - Svitoļina 4-6, 3-5Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko spraigās izspēlēs kļūdās un nonāk zaudētājos ar 15-40. Vēl vienā nervozā izspēlē Ostapenko uzvar, bet otro breikbumbu atspēlē ar sitienu pa līniju. Svitoļinai sanāk spēcīgs bekhends pa diagonāli, tad vēl viena uzvarēta izspēle un breiks

Ostapeko - Svitoļina 4-6, 3-4Svitoļina viegli tiek pie 40-15, bet tad veiksmīga izspēle Ostapenko. Tomēr Ostapenko kļūdās sitienā no gala līnijas un nesaasina cīņu geimā

Ostapenko - Svitoļina 4-6, 3-3Pārtraukums nācis par labu Ostapenko. Labs serves geims, droši uzvarēts, kas varētu dot grūdienu tālākai cīņas gaitai

Pārtraukumā Ostapenko nenopietni jautājusi savai mammai un treneri, vai atteikties no tālākas dalības, jo šobrīd viņas sniegums ir krietni tālu no labākā, ko esam redzējuši.

https://twitter.com/popalorena/status/1095676714418610176

Ostapenko - Svitoļina 4-6, 2-3Svitoļina droši aizvada serves geimu. Ukrainiete "sausā" uzvar geimu, bet Ostapenko izmanto savu pēdējo "challenge" iespēju.

Ostapenko - Svitoļina 4-6, 2-2Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko pēc ļoti laba geima serves geimā darbojas nepārliecinoši - pēc kļūdas un sekojošās dubultkļūdas 15-40. To Svitoļina izmanto, izlīdzinot cīņas gaitu 2. setā

Ostapenko - Svitoļina 4-6, 2-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko lieliski nospēlē pirmajā izspēlē, bet tad pretkustībā pretiniecei izsita autā. Vēl viena droša, pārliecinoša ilgāka izspēle, ko uzvar Ostapenko. Ar agresīvu spēli pa stūriem Ostapenko tiek pie dubultās breikbumbas. Ar labu servi Svitoļina pirmo breikbumbu atspēlē, tad urkainietei eiss (40-40). Ostapenko ar agresīviem forhendiem tiek pie vēl vienas breikbumbas. Svitoļina uzdāvina breiku ar dubultkļūdu!

https://twitter.com/WTA/status/1095674604427849729

Ostapenko - Svitoļina 4-6, 1-1Ostapenko akurāti un droši nospēlē svarīgās izspēlēs, panākot 40-15. Ostapenko spēcīgs sitiens pa diagonāli un uzvarēts geimshttps://twitter.com/WTA/status/1095678019081887745

Ostapenko - Svitoļina 4-6, 0-1Svitoļina "sausā" uzvar pirmo geimu otrajā setā

Jeļena Ostapenko - Jeļina Svitoļina 4-6Ostapenko zaudē serves geimu un pirmo setuSvitoļina pēc trenera palīdzības pārtraukumā agresīvi sāk geimu, panākot 0-30. Ar veiksmes palīdzību Ostapenko vienu punktu atgūst, bet tad labā situācijā kļūdās (15-40). Svitoļina izmanto pirmo no divām setbumbām, ar tīru forhendu uzvarot setu.https://twitter.com/WTA/status/1095675248848953344

Ostapenko - Svitoļina 4-5Svitoļina "sausā" uzvar savu serves geimu

Ostapenko - Svitoļina 4-4Tenisistes apmainās punktiem, tad Ostapenko tiek pie 40-30, bet kļūdās labā situācijā. Ostapenko vāja otrā serve ļauj preitniecei tikt pie breikbumbas. To Ostapenko atspēlē ar labu izspēli un veiksmīgā izspēlē panāk "vairāk". Vēl viena lieliska izspēle ļauj Ostapenko uzvarēt tik svarīgu geimu

Ostapenko - Svitoļina 3-4Ostapenko lauž pretinieces serves geimuSvitoļina sāk ar dubultkļūdu, tad Ostapenko nodzenā pretinieci pa diagonālēm un tīri uzvar punktu (0-30). Svitoļinai divreiz labas pirmās serves (30-30), bet tad divreiz izsit autā - Ostapenko lauž pretinieces serves geimu

Ostapenko - Svitoļina 2-4Ostapenko iejutusies spēlē, droši aizvada serves geimu un pretiniecei atdod tikai vienu punktuhttps://twitter.com/WTA/status/1095672350568148992

Ostapenko - Svitoļina 1-4Geima sākumā tenisistes apmainās punktiem, tad divi eisi Svitoļinai. Ukrainiete kļūdās sitienā no gala līnijas (40-30). Ostapenko labi uzsita uz gala līniju, bet nedaudz autā.

Ostapenko - Svitoļina 1-3Ostapenko uzvar pirmo izspēli, tad labs punkts Svitoļinai. Svitoļina kļūdās agresīvi uzņemot servi (30-15), tad Ostapenko ar forhendu trāpa korta stūrī (40-15). Ostapenko uzvar pirmo geimu pēc pretinieces kļūmes pie tīkla

Pārtraukumā starp geimiem Ostapenko uzaicināja kortā treneri un savu mammu, kura īsi centās uzmundrināt meitu.

Ostapenko - Svitoļina 0-3Ostapenko atkal panāk 0-30 pretinieces serves geimā. Vēlāk Ostapenko tiek pie dubultās breikbumbas. Ukrainiete abas atspēlē, bet tad Ostapenko tiek pie vēl vienas breikbumbas. Arī to atspēlē, Svitoļina pieļauj dubultkļūdu, tad tiek pie vairāk, bet Ostapenko neļauj uzvarēt geimu pretiniecei. Laba serve Svitoļinai, Ostapenko iesit tīklā un zaudē geimu

Ostapenko - Svitoļina 0-2Ostapenko zaude serves geimuOstapenko nācās iziet pie tīkla, kur viņas spēle nav no tām drošākajām un viņa zaudē punktu, bet seko eiss (15-15). Ostapenko kļūdās sitienā no gala līnijas, bet nākamajā izspēlē kļūdās arī ukrainiete. Ostapenko pieļauj pirmo dubultkļūdu mačā, kas pārvēršas par breikbumbu. To Ostapenko atspēlē ar labu pirmo servi. Ostapenko vāja otrā serve, pēc kā viņa iesit tīklā. Svitoļina izmanto vēl vienu Ostapenko otro servi un lauž Latvijas tenisistes serves geimu.https://twitter.com/WTA/status/1095667049236295680

Ostapenko - Svitoļina 0-1Ostapenko uzvar tīri pirmajā izspēlē, tad viņai sanāk labs forhends pa diagonāli (0-30). Svitoļina atbild ar eisu, tad Ostapenko pa diagonāli izsit autā. Nākamajā izspēlē Ostapenko netiek galā ar pretinieces uzbrukumiem.

Spēle sākusies

Vakardienas spēlē Ostapenko nedaudz traucējis vējš. Šodien izskatās saulains un mierīgs.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-ceru-ka-spele-pret-svitolinu-nebus-tada-veja.d?id=50824293

Kuriozs spēles sākumā, izsaucot tenisistes kortāhttps://twitter.com/SvitolinaNL/status/1095663042518491136

Ostapenko un Svitoļina iznākušas kortā. Tagad būs izloze, iesildīšanās un tad jau cīņa.Ostapenko uzvarēja digitālajā monētas mešanā un izvēlējās uzņemt servi pirmajā geimā.

Ostapenko pēc Rīgā aizvadītās nedēļas nogales un teicamā snieguma Federāciju kausā Latvijas izlases rindās jau vakar aizvadīja pirmo spēli Dohā. Gāja kā pa viļņiem, bet uzvara rokā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-ar-saraustitu-sniegumu-parvar-dohas-turnira-pirmo-kartu.d?id=50822873

Ostapenko pasaules rangā ieņem 22.vietu, Svitoļina ir septītā rakete, bet turnīrā viņa saņēmusi "wild card" ielūgumu un izlikta ar ceturto numuru.Tenisistes savā starpā tikušās divas reizes un abās cīņās uzvaras ir Ostapenko.

Jeļena Ostapenko turpina cīņu Dohas WTA "Premier" turnīrā. Šodien otrās kārtas mačā viņa tiekas ar ukrainieti Jeļinu Svitoļinu. Spēles sākums paredzēts neilgi pēc pulksten 14:30.