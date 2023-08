Ostapenko un Kičenoka uzvar Monreālas turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien pārī ar Ukrainas sportisti Ludmilu Kičenoku svinēja uzvaru Monreālas "WTA 1000" dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā.

Ar sesto numuru sacensībās izsētais pāris ar 6-7 (6:8), 6-4, 10:8 pieveica mājinieces Eženiju Bušāru un Rebeku Marino.

Uzvarētājām bija vairāk netveramu servju (3:1) un dubultkļūdu (8:2). Kaut arī Latvijas/Ukrainas duets retāk trāpīja laukumā pirmo servi (53,2%:63,6%), uzvarētājas guva vairāk punktu gan ar pirmo (68,3%:59,2%), gan otro (47,2%:42,9%).

Ostapenko un Kičenoka punktā pārvērta piecas no deviņām breikbumbām, bet pretinieces realizēja četras no sešām iespējām. Visā mačā uzvarētājas uzvarēja 81 no 154 izspēlēm.

Par uzvaru pirmajā mačā Ostapenko nopelnīja 105 pasaules ranga punktus.

Otrajā kārtā Latvijas/Ukrainas duetam būs jātiekas vai nu ar duetu Magda Linete (Polija)/Bernarda Pera (ASV), vai ar Kičenokas dvīņumāsu Nadju un Elišu Pārksu.

Jau ziņots, ka vienspēļu sacensībās Ostapenko pirmajā kārtā ar 6-7 (7:9), 6-0, 6-7 (8:10) zaudēja amerikānietei Dženiferai Breidijai.

Turnīrs Monreālā norisinās uz cietā seguma.