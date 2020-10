Ostapenko un Sevastova ranga vietas nezaudē; Gulbim neliels kritums

Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā rangā jau otro nedēļu pēc kārtas aizvien atrodamas attiecīgi 44. un 54.vietā. Savukārt Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis pēc neveiksmīgā starta Nursultanas ATP "World Tour 250" sērijas turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā zaudējis divas pozīcijas un ieņem 177.vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ostapenko pagājušajā nedēļā Ostravas "Premier" turnīra otrajā kārtā 4-6, 4-6 piekāpās Tunisijas pārstāvei Onsai Žabērai. Latvijas pirmā rakete par savu sniegumu saņēma 55 WTA ranga punktus, bet ar to nebija gana, lai uzlabotu savas pozīcijas.

Tas viņai bija ceturtais turnīrs pēc sezonas atsākšanas un zināms, ka sportiste šogad kortā vairs nedosies. Pēc zaudējuma Romas WTA "Premier 5" turnīra pirmajā kārtā polietei Magdai Linetei (WTA 35.) ar 4-6, 3-6 Latvijas pirmā rakete tika līdz Strasbūras WTA "International" sērijas turnīra ceturtdaļfinālam, kur, cīnoties ar vēdera sāpēm, ar 6-7 (2:7), 6-7 (4:7) zaudēja japānietei Nao Hibino, kura reitingā ir 84.pozīcijā.

Pēc tam "French Open" turnīrā Ostapenko tika līdz astotdaļfinālam, kur ar 4-6, 3-6 zaudēja spānietei Paulai Badosai Hibertai (WTA 87.). Šosezon WTA turnīros Ostapenko bilance ir 7-6, bet atjaunotajā rangā viņa jau otro nedēļu ieņem 44.vietu.

Tikmēr Sevastova septembra beigās paziņoja, ka kājas muskuļa traumas dēļ šosezon kortā vairs nedosies. Viņa nepiedalījās arī Francijas atklātajā čempionātā, kas vēlāk maksāja sešas vietas rangā, bet šonedēļ viņa aizvien atrodama 54.pozīcijā.

Nemainīgi 263.vietu ieņem Diāna Marcinkēviča, Daniela Vismane zaudējusi divas pozīcijas (503.), kamēr Kamilla Bartone atkāpusies par vietu (924.). Margarita Ignatjeva pakāpusies par vietu (950.), Elza Tomase vienu zaudējusi (1074.), bet vēl vienu ranga rekordu sasniegusi Darja Semeņistaja, kura pacēlusies par pozīciju (1190.).

Savukārt pirmajā desmitā izmaiņas nav notikušas. Austrāliete Ešlija Bārtija ir pirmā, tālāk seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, amerikāniete Sofija Kenina, kamēr vadošo piecinieku noslēdz Ukrainas pārstāve Jeļina Svitoļina. Pārējās vietas vadošajā desmitā aizņem Karolīna Plīškova no Čehijas, kanādiete Bjanka Andresku, Petra Kvitova no Čehijas, Kiki Bertensa no Nīderlandes, ka arī titulētā Serēna Viljamsa no ASV.

Jau ziņots, ka Arina Sabaļenka svētdien triumfēja Ostravas "Premier" turnīrā, finālā divu Baltkrievijas tenisistu duelī ar rezultātu 6-2, 6-2 pārspējot Viktoriju Azarenku. Sabaļenka karjeras laikā izcīnījusi sešus WTA titulus, divus no tiem šogad. Pirms Covid-19 pandēmijas viņa triumfēja turnīrā Dohā.

Gulbis svētdien Nursultanas turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 6-7 (3:7), 1-6 zaudēja Krievijas tenisistam Aslanam Karacevam. Latvijas pirmā rakete šim tenisistam iepriekš "Challenger" sērijas turnīros šosezon jau zaudēja trīs reizes, no kurām divas Prāgā, bet viena Ostravā. Nursultanā piedzīvotā zaudējuma dēļ sagaidāms, ka Gulbis rangā pozīciju neuzlabos arī nākamnedēļ.

Iepriekš Gulbis nepārvarēja Sanktpēterburgas ATP "World Tour 500" turnīra kvalifikācijas pirmo kārtu, tas pats neizdevās Francijas atklātajā čempionātā, bet vēl iepriekš neveiksme ciesta arī Romas "Masters 1000" priekšsacīkstēs. Gulbis pēdējo panākumu izcīnīja augustā Ostravas "Challenger" raudzes turnīrā. Tenisists šosezon kortā oficiālos mačos laukumā devies 32 reizes, no kurām uzvaru svinējis 20 gadījumos.

Tikmēr no pārējiem Latvijas tenisistiem vietu rangā nav zaudējis vien Kārlis Ozoliņš (dalīta 1088.). Mārtiņš Podžus (424.), Artūrs Lazdiņš, Mārtiņš Rocēns (abiem dalīta 1534.) un Jānis Podžus (dalīta 1565.) rangā atkāpušies par vietu.

Savukārt pirmajā desmitā izmaiņas nav notikušas. Pirmais aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafales Nadals, Dominiks Tīms no Austrijas un Rodžers Federers no Šveices, kurš vēl dziedē savainojumu. No piektās līdz devītajai pozīcijai attiecīgi atrodami grieķis Stefans Cicips, Daniils Medvedevs no Krievijas, vācietis Aleksandrs Zverevs, Andrejs Rubļevs no Krievijas un argentīnietis Djego Švarcmans. Pirmo desmitnieku noslēdz itālis Mateo Beretīni.

Jau ziņots, ka Antverpenes "ATP World Tour 250" sērijas turnīrā svētdien uzvarēja francūzis Igo Umbērs (ATP 38.), kurš ar 6-1, 7-6 (7:4) pieveica austrālieti Aleksu de Minoru (ATP 29.). Umbērs sezonas sākumā Oklendā izcīnīja savu pirmo ATP titulu, bet tagad ticis pie otrās trofejas.

Tādas pašas raudzes turnīrā Ķelnē otro nedēļu pēc kārtas pie titula ticis planētas septītais numurs Aleksandrs Zverevs, vācietim finālā ar 6-2, 6-2 uzveicot argentīnieti Djego Švarcmanu. Viņam tas bija arīdzan otrais tituls sezonā un 13. karjerā.

Dubultspēļu rangā dažām Latvijas tenisistēm savas pozīcijas izdevies uzlabot. Savas vietas saglabājušas Ostapenko (19.), Sevastova (167.), Marcinkēviča (327.) un Vismane (745.), bet D.Semeņistaja pakāpusies par 31 pozīciju un rangā ieņem rekordaugsto 793.vietu.12 pozīciju kāpums Ignatjevai (901.), bet Bartone pacēlusies par vietu (1173.).

Dubultspēļu rangā latviešiem tikai vietu kritums. Gulbis zaudējis četras vietas (dalīta 479.), M.Podžus par divām vairāk (497.), bet J.Podžus noslīdējis trīs pozīcijas zemāk (750.). Trīs vietas zaudējis arī Lazdiņš (1053.), kamēr Rocēnam un Artūram Kuļibabam attiecīgi piecu un sešu pozīciju lejupslīde - dalīta 1670. un dalīta 2208.