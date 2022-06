Ostapenko varētu būt pārkāpusi Vimbldonas ģērbšanās etiķeti

Ir aizdomas, ka Latvijas labākā tenisiste Jeļena Ostapenko varētu būt pārkāpusi prestižā Vimbldonas čempionāta ģērbšanās etiķeti jeb "dress code", jo otrdien pirmās kārtas cīņā viņa kortā nedevās pilnīgi baltā kostīmā, kā to pieprasa organizatori.

Ostapenko otrdien pirmās kārtas cīņā ar 6-4, 6-4 pieveica francūzieti Oseanu Dodēnu. Latvijas tenisiste bija ģērbusies teju baltā, taču viņas tērpa svārku daļa bija krēmkrāsā, un atšķirība bija gana acīmredzama.

Vimbldonas noteikumi paredz, ka turnīra dalībniekiem jābūt tērptiem gandrīz pilnīgi baltā apģērbā. Šāds ģērbšanās kods attiecas no brīža, kad tenisists dodas kortā. Pat atsevišķā punktā akcentēts, ka šāds noteikums neietver gandrīz baltu vai krēmkrāsu.

Kā raksta portāla "Tennis.com" apskatnieks Deivids Keins, Ostapenko par savu izvēlēto apģērbu varētu saņemt aizrādījumu no turnīra rīkotājiem. "2017. gada "Roland Garros" čempione pieņēma pārdrošu lēmumu apvienot baltu topiņu ar krēmkrāsas svārkiem – tas ir kliedzošs apģērba koda pārkāpums."

And here's what you're waiting for: Queen Penko's outfit for Wimbledon. #Ostapenko pic.twitter.com/ZKlZF1wl2f