Ostapenko veikli uzvar Gvadalaharas WTA turnīra pirmajā kārtā

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Jeļena Ostapenko otrdien svinēja pārliecinošu uzvaru Meksikā notiekošā Gvadalaharas "WTA 1000" turnīrā pirmās kārtas mačā.

Pasaules ranga 23. vietas īpašniece Ostapenko, kura turnīrā izlikta ar 12. numuru, pirmās kārtas duelī ar 6-1, 6-3 uzveica amerikānieti Lorēnu Deivisu, kura ir planētas 89. rakete.

Latvijas tenisiste šajā mačā demonstrēja ievērojami labāku sniegumu par Deivisu. Salīdzinot ar citām šīs sezonas spēlēm, Ostapenko bija krietni labāka pirmā serve. Deivisa pirmajā setā pat netika pie breika iespējām, kamēr latviete, divreiz pēc kārtas laužot sāncenses servi, ātri panāca 5-0 un pirmajā setā svinēja drošu panākumu.

Otrajā setā Deivisa beidzot ieguva vienu breiku, tādējādi atspēlējot iepriekš zaudēto, tomēr Ostapenko noturēja stabilitāti un seta otro pusi atkal aizvadīja pārliecinošāk.

Pirmās kārtas pārvarēšana Ostapenko devusi 60 WTA ranga punktus.

Latvijas tenisiste šajā spēlē tika pie četriem eisiem, kamēr pretiniece - pie diviem. Ostapenko pirmās serves procents bija 66,7%, kamēr Deivisai - vien 53,2%.

Nākamajā mačā Ostapenko spēlēs ar rīkotāju īpašo ielūgumu saņēmušo kanādieti Eižēniju Bušāru (WTA 443.) vai kvalifikāciju pārvarējušo amerikānieti Keilu Deju (WTA 194.).

Gvadalaharas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko - Lorēna Deivisa

Ostapenko - Deivisa 6-1, 6-3Ostapenko pārliecinoši uzvar! Latvijas tenisiste šajā mačā bijusi jūtami pārāka pār pretinieci. Pie Deivisas serves Ostapenko uzvar divus "challenge" pieprasījumus pēc kārtas. Pretiniece izsit autā, dāvājot latvietei divas mačbumbas. Viņa izmanto jau pirmo, jo Deivisa iesit tīklā.

Ostapenko - Deivisa 6-1, 5-3Latvijas tenisiste neļauj Deivisai uzvarēt pat vienā izspēlē, dominējoši nosargājot savu servi. Ostapenko vairs tikai viens uzvarēts geims līdz panākumam mačā.

Ostapenko - Deivisa 6-1, 4-3Breiks par labu Ostapenko! Deivisa labi sāk savu serves geimu, taču zaudē pārliecību, un Ostapenko panāk "vienādi". Pretinieces sitiens nozīmē iegūtu breikbumbu, ko viņa arī izmanto, lieliski atgriežot Deivisas otro servi.

Ostapenko - Deivisa 6-1, 3-3Latvijas tenisiste laukumā atgriežas ar agresīvu sniegumu un neļauj Deivisai pat cerēt uz breika iespējām.

Ostapenko - Deivisa 6-1, 2-3Amerikāniete pārliecinoši nosargā savu servi, pārņemot vadību otrajā setā. Vai iestājies šī mača lūzuma brīdis?

Ostapenko - Deivisa 6-1, 2-2Breiks par labu Deivisai! Pie Ostapenko serves Deivisai izdodas panākt "vienādi", turklāt Latvijas tenisistes dubultkļūda dāvā viņai breikbumbu. To gan Ostapenko pārliecinoši atspēlē, taču turpinājumā izpilda vāju otro servi un vēlāk iesit tīklā, ļaujot Deivisai tikt pie pirmā breika šajā mačā.

Ostapenko - Deivisa 6-1, 2-1Breiks par labu Ostapenko! Latvijas tenisiste pēc Deivisas kļūdām atkal ātri iegūst trīs breikbumbas (40:0). Kaut arī pēc tam amerikāniete uzvar divās izspēlēs, pirmajā geimā pieļautās kļūdas Ostapenko neatkārto - viņa iegūst breiku pēc Deivisas dubutlkļūdas. Amerikāniete dusmās triec raketi pret zemi.

Ostapenko - Deivisa 6-1, 1-1Savu serves geimu Latvijas tenisiste iesāk ar eisu, panākdama 30:0. Pēc tam gan viņa izsit autā, taču turpinājumā servi nosargā droši. Ostapenko šodien pirmā serve ir krietni labāka nekā ierasts.

Ostapenko - Deivisa 6-1, 0-1Otro setu ar servi sāk Deivisa, kura uzreiz jau pieļauj dubultkļūdu. Pēc tam viņa iesit tīklā, un Ostapenko teicami atgriež otro servi, tiekot uzreiz pie trim breikbumbām (40:0). Latvijas tenisiste šādu iespēju gan neizmanto, jo amerikāniete ir pārāka nākamajās četrās izspēlēs, tostarp veicot arī vienu eisu.

Ostapenko - Deivisa 6-1Latvijas tenisiste uzvar pirmajā setā! Ostapenko šajā geimā var servēt par uzvaru pirmajā setā. Šoreiz gana līdzvērtīga cīņa, bet pie 30:30 latvietei izdodas teicama pirmā serve un pēc tam izdodas apspēlēt Deivisu klasiskā izspēlē.

Ostapenko - Deivisa 5-1 ASV tenisiste beidzot atrod savu servi un ātri panāk 40:0, tomēr turpinājums izvēršas spraigs. Ostapenko parāda raksturu - vispirms izcili trāpa līnijā un piespiež Deivisu divreiz izsist autā. Rezultāts jau "vienādi", un ar agresīvu tenisu izdodas pat iegūt breikbumbu, kas ir arī setbumba. Tā gan paliek neizmantota. Turpinājumā Deivisai tikai ar lielām grūtībām izdodas tikt pie uzvaras geimā, izmantojot vien ceturto geimbumbu.

Ostapenko - Deivisa 5-0Arī Ostapenko pirmā serve šodien ir līmenī. Viņa izpilda vēl vienu eisu, pēcāk gan pieļauj dubultkļūdu, bet pārliecinoši nosargā savu kļūdu. Ostapenko izcils cīņas sākums.

Ostapenko - Deivisa 4-0Breiks par labu Ostapenko! Latvijas tenisistei jau otrais breiks pēc kārtas. Pie 30:30 latviete uzvar divās izspēlēs pēc kārtas.

Ostapenko - Deivisa 3-0 Latvijas tenisiste spēli iesākusi pārliecinoši - trešajā geimā droši nosargāta sava serve.

Ostapenko - Deivisa 2-0 Breiks par labu Ostapenko! Deivisa savu serves geimu sāk ar eisu, taču Ostapenko no 15:30 iegūst breikbumbu. To amerikāniete atspēlē ar agresīvu tenisu, veicot spēcīgus sitienus, tomēr pēc tam viņa sit autā, kas Latvijas tenisistei ļauj iegūt vēl vienu breikbumbu. To Ostapenko izmanto.

Ostapenko - Deivisa 1-0Latvijas tenisiste pie 40:30 iesit bumbiņu tīklā, kas Deivisai ļauj panākt "vienādi". Ostapenko gan padodas divas labas serves, tostarp eiss, kas viņai ļauj uzvarēt pirmajā spēles geimā.

Maču ar servi sāks Ostapenko.

Abas tenisistes ieradušās kortā un iesildīsies. Mačs sāksies pēc dažām minūtēm.

Pēdējo reizi abas tikās šī gada maijā Romas "WTA 1000" turnīra otrajā kārtā un pārāka ar 6-2, 6-3 bija Deivisa.

Tenisistes savā starpā tikušās četras reizes, divas uzvaras svinot Latvijas tenisistei, vienu - amerikānietei, bet reizi pie rezultāta 1-1 Ostapenko traumas dēļ maču nepabeidza.

Ostapenko turnīrā izlikta ar 12. numuru un WTA rangā ieņem 23. pozīciju, bet Deivisa ir 89. vietā.