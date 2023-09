Ostapenko vētrainā mačā sasniedz Sandjego WTA turnīra otro kārtu

Latvijas labākā tenisiste Jeļena Ostapenko naktī uz trešdienu iekļuva Sandjego "WTA 500" sērijas turnīra otrajā kārtā.

Pasaules 16. rakete Ostapenko pirmās kārtas cīņā ar 7-6 (7:3), 6-7 (6:8), 7-5 uzvarēja neitrālo sportisti Jekaterinu Aleksandrovu, kura pasaules rangā atrodama 19. vietā, bet turnīrā bija izlikta ar astoto numuru.

Abas tenisistes aizvadīja līdzvērtīgu pirmo setu. Tā ievadā Aleksandrova gan lauza latvietes servi un izvirzījās vadībā ar 5-2. Ostapenko gan parādīja raksturu un astotajā geimā atstāja pretinieci "sausā", pati arī tikdama pie breika, bet seta uzvarētāja turpinājumā izšķīrās taibreikā, kurā Latvijas pirmā rakete bija pārāka ar 7:3.

Otrajā setā Ostapenko nonāca ļoti tuvu uzvarai. Viņa otro setu sāka lieliski, iegūdama 4-0 pārsvaru, turklāt pēc tam viņas īpašumā nonāca divas breikbumbas, lai trešo reizi pēc kārtas lauztu Aleksandrovas servi un panāktu jau 5-0. Tomēr vēlreiz nobreikot sāncensi neizdevās, turklāt Aleksandrova sāka vērienīgu atspēlēšanos. Pie 5-4 Ostapenko gan vēl ieguva arī mačbumbu, kas gan palika neizmantota, bet iniciatīva bija pilnībā pārgājusi pretinieces pusē, kura jau pati pie 6-5 ieguva setbumbu, taču Latvijas pirmā rakete spēja cīņu aizvest līdz taibreikam. Tajā spraigā duelī gan nācās piekāpties ar 6:8.

Uzvarētāja tādējādi tika izšķirta trešajā geimā, kas arī tika aizvadīts aizraujošā cīņā. Ostapenko ātri nobreikoja un panāca 2-0, taču pēc tam Aleksandrova pati atbildēja ar diviem breikiem pēc kārtas un pat 5-2 vadību. Nonākusi bezdibeņa malā, šoreiz jau cīnītājas raksturu nodemonstrēja Latvijas sportiste, kura turpinājumā uzvarēja piecos geimos pēc kārtas un svinēja uzvaru varenā trillerī.

Cali vibes 😎@JelenaOstapenk8 secures a spot in the next round after defeating Alexandrova 7-6(3), 6-7 (6), 7-5.#SanDiegoOpen pic.twitter.com/Gjl6bgohO2