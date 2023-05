Ostapenko WTA rangā atgūst divas vietas; Semeņistajai jauns karjeras rekords

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko jaunajā Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) pasaules rangā pakāpusies par divām vietām un šonedēļ ieņem 20.pozīciju, bet Darja Semiņistaja sasniegusi karjeras rekordu un pakāpusies uz 182.vietu.

Pagājušajā nedēļā Ostapenko startēja Madrides "WTA 1000" sērijas turnīrā, kur trešās kārtas mačā zaudēja neitrālajai sportistei Ļudmilai Samsonovai.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja aizvadītās nedēļas nogalē izcīnīja savu līdz šim nozīmīgāko panākumu un triumfēja Prāgas W-60 raudzes turnīrā, kas ļāvis veikt kāpumu rangā no 215.vietas uz 182.pozīciju, kas ir tenisistes rekords.

Vēl Daniela Vismane piedzīvojusi vienas pozīcijas kritumu un ieņem 306.vietu, Diāna Marcinkēviča pakāpusies par septiņām vietām uz augšu un ieņem 388.pozīciju, bet Kamilla Bartone atguvusi vienu pozīciju un atrodas 844.vietā. Anna Ozerova noslīdējusi par piecām pozīcijām zemāk un ir 979.vietā, kamēr Margarita Ignatjeva atkāpusies par 15 pozīcijām un ierindojas 1210.vietā.

WTA ranga pirmajā vietā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka un ASV tenisiste Džesika Pegula. Par vienu vietu augšup pakāpušās Francijas sportiste Karolīne Garsija, kas tagad ir ceturtā, Korija Gofa no ASV - tagad piektā, un Jeļena Ribakina no Kazahstānas - sestā, kamēr trīs pozīcijas zaudējusi tunisiete Onsa Žabēra, kura jaunajā rangā ieņem septīto vietu. Grieķiete Marija Sakari pakāpusies no devītās uz astoto vietu, apsteidzot neitrālo tenisisti Darju Kasatkinu, bet desmitnieku noslēdz čehiete Petra Kvitova.

Arī dubultspēlēs Ostapenko pakāpusies par divām vietām un tagad ieņem astoto pozīciju, Vismane atkāpusies par četrām vietām (246.), bet Marcinkēviča saglabājusi savu 256.vietu. Semeņistaja (261.) veikusi divu vietu kāpumu, Bartone (706.) zaudējusi piecas pozīcijas, Patrīcija Špaka un Elza Tomase (abām - dalīta 920.) - atkāpušās par deviņām vietām, Denīza Marcinkēviča (938.) zaudējusi četras pozīcijas, kamēr Ignatjeva ir par astoņām vietām zemāk (1159.), bet Ozerova pakāpusies par četrām pozīcijā uz augšu un ieņem 1380.vietu.