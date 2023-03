Ostapenko WTA rangā atgūst trīs pozīcijas; Gulbim kāpums pa četrām vietām

Latvijas pirmā rakete Jeļena Ostapenko atguvusi trīs pozīcijas un Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) pasaules rangā šonedēļ ieņem 22.vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tikmēr Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja zaudējusi vienu vietu un tagad ieņem 223.pozīciju.

Arī pārējās rangā esošās Latvijas tenisistes piedzīvojušas kritumu - Daniela Vismane zaudējusi divas vietas un tagad ir 295.pozīcijā, bet Diāna Marcinkēviča (393.) ir četras vietas zemāk kā iepriekš. Kamila Bartone atkāpusies par desmit vietām un ieņem 658.pozīciju, Anna Ozerova (970.) rangā zaudējusi piecas vietas, bet Margarita Ignatjeva atkāpusies par 13 vietām zemāk uz 1316.pozīciju.

Pirmā WTA rangā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka. Trešā ir ASV tenisiste Džesika Pegula, bet uz ceturto no piektās vietas pakāpusies Francijas sportiste Karolīne Garsija, kura apsteigusi tunisieti Onsu Žabēru. Sestā ir Koko Gofa no ASV, uz septīto pozīciju no desmitās pakāpusies Jeļena Ribakina no Kazahstānas, astotā joprojām ir neitrālā tenisiste Darja Kasatkina, devītā - šveiciete Belinda Benčiča, bet labāko desmitnieku noslēdz ieņem grieķiete Marija Sakari, kura rangā zaudējusi trīs vietas.

Dubultspēlēs Ostapenko no desmitās vietas pakāpusies uz devīto pozīciju, kamēr Vismane noslīdējusi par sešām vietām zemāk uz 244.vietu. Tāpat Marcinkēviča zaudējusi trīs vietas un ir 253.pozīcijā, bet 13 pozīcijas zemāk nekā nedēļu iepriekš ir Semeņistaja (272.). Bartone (689.) zaudējusi 174 vietas, Patrīcija Špaka, Elza Tomase (abām dalīta 909.) katra noslīdējusi sešas vietas zemāk, par divām vietām augstāk ir Denīza Marcinkēviča (935.), kamēr Ignatjeva (1257.) atkāpusies par 30 vietām, bet Ozerova zaudējusi vēl desmit vietas un ieņem 1374.pozīciju.

Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis pirmdien publicētajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā atguvis četras pozīcijas un ieņem 368.vietu.

Latvijas otrā rakete Roberts Štrombahs tikmēr atguvis 28 vietas un šonedēļ ieņem 452.pozīciju, Kārlis Ozoliņš (1228.) ir par divām vietām zemāk nekā iepriekš, bet Mārtiņš Rocēns saglabājis dalītu 1857.pozīciju.

Līderpozīcijās pēc uzvaras Indianvelsas "Masters" turnīrā izvirzījies spānis Karloss Alkarass, no pirmā uz otro vietu noslīdējis serbs Novaks Džokovičs, bet trešais joprojām ir grieķis Stefans Cicips, kamēr ceturtais - norvēģis Kaspers Rūds. Uz piekto vietu no sestās pakāpies neitrālais tenisists Daņiils Medvedevs, bet uz sesto pozīciju no desmitās spējis pacelties kanādietis Fēliks Ožē-Aljasims. Neitrālais tenisists Andrejs Rubļovs saglabā septīto vietu, astotais joprojām ir dānis Holgers Rūne, polis Huberts Hurkačs pakāpies par divām vietām augstāk un ieņem devīto pozīciju, bet labāko desmitnieku noslēdz amerikānis Teilors Frics, kurš rangā zaudējis piecas vietas.

Savukārt spāņu veterāns Rafaels Nadals zaudējis četras vietas un atstājis "Top 10", ieņemot 13.pozīciju.

Latvijas pirmais numurs dubultspēļu rangā Miķelis Lībietis veicis 36 vietu kāpumu un tagad ieņem 288.pozīciju, tikmēr 27 vietas zaudējis Štrombahs (614.), par 11 vietām augstāk ir Ozoliņš (1203.), bet Rocēns atkāpies par desmit pozīcijām uz dalītu 1560.vietu.