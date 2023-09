Ostapenko WTA rangā pakāpjas uz 16. vietu

Latvijas pirmā rakete Jeļena Ostapenko pirmdien atjaunotajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) pasaules rangā pakāpusies par piecām pozīcijām un ieņem 16. vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tikmēr Latvijas otrā rakete Darja Semiņistaja rangā pakāpusies par sešām vietām un ierindojas 143.pozīcijā, kas ir viņas personīgais rekords.

Diāna Marcinkēviča veikusi 62 vietu kāpumu un tagad atrodama 366.pozīcijā, bet Daniela Vismane zaudējusi 28 vietas un atrodas 376.pozīcijā. Vēl Anna Ozerova noslīdējusi par 12 vietām zemāk (1030.), bet Margarita Igantjeva atkāpusies par 24 vietām (1228.).

Savukārt par WTA ranga līderi kļuvusi neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka, kura uz otro vietu nobīdījusi polieti Igu Švjonteku. No sestās uz trešo vietu pakāpusies amerikāniete Koko Gofa, ceturtā joprojām ir Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina, bet uz piekto no trešās vietas noslīdējusi Džesika Pegula no ASV. No devītās uz sesto vietu pakāpusies čehiete Marketa Vondroušova, divas vietas zaudējusi un septītā tagad ir tunisiete Onsa Žabēra, kamēr čehiete Karolīna Muhova veikusi divu vietu kāpumu un ieņem astoto pozīciju. Devītā ir grieķiete Marija Sakari, kura rangā zaudējusi vienu vietu, bet labāko desmitnieku noslēdz trīs pozīcijas zaudējusī francūziete Karolīne Garsija.

Dubultspēlēs Ostapenko zaudējusi četras vietas un ieņem 30.pozīciju, bet Vismane veikusi 25 vietu kāpumu un sasniegusi karjeras rekordu, atrodoties 187.pozīcijā.

Marcinkēviča pakāpusies par 11 pozīcijām un atrodas 202.vietā, Darja Semeņistaja pakāpusies par vienu vietu un ierindojas 210.pozīcijā, kamēr Igantjeva pēc vienas vietas uzlabojumu atrodas 801.pozīcijā. Ozerova (1002.) un Denīza Marcinkēviča (1079.) atkāpušās par divām vietām, bet Kamilla Bartone atguvusi trīs pozīcijas un ieņem 1411.vietu. Tikmēr Marija Semeņistaja un Līga Dekmeijere zaudējušas pa vienai pozīcijai un ieņem dalītu 1559.vietu.