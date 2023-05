Ostapenko WTA rangā pakāpjas uz 17.vietu; Gulbim trīs vietu kāpums ATP rangā

Latvijas pirmā rakete Jeļena Ostapenko jaunajā Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) pasaules rangā pakāpusies par trim vietām un šonedēļ ieņem 17.pozīciju.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Darja Semiņistaja pēc rekorda sasniegšanas iepriekšējā rangā šoreiz piedzīvojusi kritumu par 17 vietām un ieņem 199.pozīciju.

Pagājušajā nedēļā Ostapenko startēja Romas "WTA 1000" sērijas turnīrā, kurā tika līdz pusfinālam.

Savukārt Semeņistaja aizvadītās nedēļas nogalē tika līdz ceturtdaļfinālam Bodrumas W-60 raudzes turnīrā.

Vēl Daniela Vismane piedzīvojusi 27 pozīciju kritumu un ieņem 333.vietu, bet Diāna Marcinkēviča atkāpusies par divām vietām uz leju un ieņem 390.pozīciju. Anna Ozerova pakāpusies par 13 pozīcijām augstāk un ir 966.vietā, kamēr Margarita Ignatjeva tikusi par sešām pozīcijām augstāk un ierindojas 1204.vietā. Tikmēr vietu WTA rangā zaudējusi Kamilla Bartone, kura iepriekšējā rangā bija 844.vietā.

WTA ranga pirmajā vietā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka un Džesika Pegula no ASV. Par divām vietām uz augšu pakāpusies Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kura tagad ir ceturtā, aiz sevis nobīdot Francijas sportisti Karolīni Garsiju un Koko Gofu no ASV. Tunisiete Onsa Žabēra joprojām rangā ieņem septīto vietu, grieķiete Marija Sakari saglabā astoto vietu, neitrālā tenisiste Darja Kasatkina ir devītā, bet desmitnieku noslēdz čehiete Petra Kvitova.

Dubultspēlēs Ostapenko zaudējusi divas pozīcijas un tagad ieņem desmito vietu, bet Marcinkēviča ir vienu vietu augstāk un tagad ieņem 255.pozīciju. Tikmēr Vismane atkāpusies par 22 vietām (268.), Semeņistaja (270.) piedzīvojusi deviņu vietu kritumu, Bartone (800.) zaudējusi 94 pozīcijas, Patrīcija Špaka un Elza Tomase (abām - dalīta 923.) - atkāpušās par trim vietām, Denīza Marcinkēviča (938.) zaudējusi deviņas pozīcijas, kamēr Ignatjeva ir par 209 vietām augstāk, kas ļāvis pakāpties uz 957.pozīciju, kamēr Ozerova (1388.) atpakāpusies par astoņām pozīcijām, bet Līga Dekmeijere saglabā 1528.vietu.

Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis jaunajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā pakāpies par trim pozīcijām un ieņem 365.vietu, kamēr līdera godā nonācis spānis Karloss Alkarass.

Latvijas otrā rakete Roberts Štrombahs tikmēr pakāpies par četrām vietām un šonedēļ ieņem 404.pozīciju, sasniedzot jaunu karjeras rekordu. Savukārt Kārlis Ozoliņš pakāpies par 12 vietām un ieņem dalītu 1228.pozīciju, bet Mārtiņš Rocēns pakāpies par piecām vietām uz augšu un atrodas dalītā 1879.pozīcijā.

Tikmēr ranga pirmā numura godu zaudējis serbs Novaks Džokovičs, kurš atkāpies uz trešo pozīciju, ļaujot sevi apsteigt jajai planētas pirmai raketei spānim Karlosam Alkarasam un neitrālajam sportistam Daņiilam Medvedevam. Ceturto pozīciju joprojām ieņem norvēģis Kaspers Rūds, bet piektajā vietā atrodas grieķis Stefans Cicips.

Dānis Holgers Rūne pakāpies no septītās uz sesto vietu, apsteidzot neitrālo tenisistu Andreju Rubļovu, kamēr Janiks Siners no Itālijas joprojām ieņem astoto vietu, devītais ir Teilors Frics no ASV, bet labāko desmitnieku tāpat kā iepriekšējā rangā noslēdz kanādietis Fēliks Ožē-Aljasims.

Latvijas pirmais numurs dubultspēļu rangā Miķelis Lībietis pakāpies par 32 vietām un tagad ieņem 221.pozīciju, Štrombahs (710.) atguvis trīs vietas, par vienu vietu augstāk ir Ozoliņš (1222.), bet Rocēns zaudējis vienu pozīciju un tagad atrodas 1579.vietā.