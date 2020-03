Ozoliņš pēc zaudējuma guvis pārliecību par savām spējām

17 gadus vecais Latvijas tenisists Kārlis Ozoliņš piektdien, 6. martā, ar zaudējumu debitēja valstsvienības rindās Deivisa kausa izcīņā, tomēr neveiksme sportistam devusi pārliecību, ka viņš var cīnīties ar augstāka līmeņa pretiniekiem.

Lavijas tenisisti piektdien Lielupē sāka Deivisa kausa izcīņas pasaules otrās grupas "play off" cīņu pret Ēģiptes komandu. Pirmajā spēlē Ozoliņš, kurš šobrīd vēl nav ATP rangā, ar rezultātu 6-7 (9:11), 5-7 piekāpās Mohamedam Safvatam, kurš ir pasaules 132. rakete.

Lai gan Ozoliņam nācās atklāt dueli un pirmajam doties kortā savu līdzjutēju priekšā, 17 gadus vecais tenisists nav izjutis tik lielu stresu. "Gaidīju, ka būs lielāks stress. Svarīgi bija sākumā uzvarēt geimus, sajust kortu. Beigās jutos jau komfortabli, un spēlēju arī labi. Skatītāji bija fantastiski, atmosfēra lieliska. Negaidīju, ka būs tik daudz skatītāju. Patīkami pirmo reizi spēlēt tādā atmosfērā. Cilvēki atbalstīja un ticēja, komandas biedri ticēja, kapteinis ticēja. Esmu pateicīgs par to visu."

Mača likteni izšķīra abu setu galotnes, kurās pārāks bija 29 gadus vecais Ēģiptes tenisists. Pirmajā setā Ozoliņš bija vadībā ar "breiku" 5-2, tad viņam bija iespējas arī uzvarēt pirmā seta "tie break" izspēlē. Savukārt otrajā setā Ozoliņš neizmantoja iespējas lauzt pretinieka servi, kad rezultāts bija 4-4.

"Neizmantoju tās iespējas, kas bija servējot. "Neizservēju" setu, otrajā setā pie 4-4 bija breikbumbas… Arī pirmajā setā "tie break" bija iespējas… Bija lietas, kas varēja būt labāk. Nākotnē tagad zināšu, ko darīt, un centīšos mācīties no kļūdām," sacīja Ozoliņš. "(Pirmā seta izskaņā) Tajā geimā man bija sajūta, ka uzvarēšu setu. Nepareizi domāju, nepareizi piegāju geimam. Tāpēc nedaudz atslābu, viņš vairāk koncentrējās, jo viņam vajadzēja uzvarēt geimu. Tāpēc bija neveiksmīgs geims."

"Domāju, ka spēlēju labāk, jo viņš pārsvarā bija aizsardzībā. Man serves geimi nāca vieglāk, nekā viņam. Bet viņš malacis, jo nocīnījās, daudz skrēja, "izvilka" bumbiņas. Viņš centās ievilkt mani savā spēles stilā – lēnākā tenisā ar garākām izspēlēm, kas man nav parocīgi," pretinieku slavēja Ozoliņš.

Lai gan Ozoliņš ir 12 gadus jaunāks par savu pretinieku un ar krietni mazāku pieredzi, kortā Latvijas tenisists atšķirību nav izjutis. "Jutos labi un neizjutu, ka spēlēju pret cilvēku, kurš ir daudz augstāk reitingā. Nejutu, ka viņš ir tuvu TOP 100, spēlējis "Australian Open" un citos "Grand Slam" turnīros. Kaut kur pieredze viņam ir lielāka, viņš ir labs spēlētājs. Bet tagad tikai pārliecinājos sev pierādīju, ka esmu spējīgs spēlēt pret viņiem (augstāka līmeņa tenisistiem). Tas ir labi."

Ozoliņš pēc zaudējuma nav saskumis, jo guvis pārliecību par savām spējām. Tādējādi psiholoģiski viņš nejutīšoties sagrauts pēc piedzīvotās neveiksmes.

"Es nospēlēju labu maču, neatkarīgi no rezultāta. Ja man rīt būs jāspēlē, es būšu gatavs spēlēt. Jā, sāpīgi zaudēt Latvijā, kad atnākuši fani. Bet pats sev es nejutos vīlies, jo atstāju visu kortā, ko varēju. Jā, bija šādas tādas sīkas lietas, kas varēja būt labāk, bet pie tā visa var piestrādāt. Duelīmēs esam favorīti, neatkarīgi no šīs spēles, jo Ernests (Gulbis) ir augstākā līmeņa spēlētājs. Neskatoties uz reitingu. Daudz kas būs atkarīgs no dubultspēles un tā, kā Ernests spēlēs," piebilst Ozoliņš.