Ozoliņš pirmo reizi iekļuvis ATP ranga Top 1000

Latvijas tenisists Ernests Gulbis pirmdien atjaunotajā ATP rangā pakāpies par vietu un ieņem 186. pozīciju, kamēr viņa treniņu partneris Kārlis Ozoliņš ierindojas 987. vietā, kas viņam ir jauns karjeras rekords. Savukārt septiņas no astoņām Latvijas tenisistēm pirmdien atjaunotajā WTA rangā zaudējušas savas pozīcijas.

Gulbim februārī Bjellas "Challenger" turnīrā izdevās pārtraukt desmit zaudēto spēļu sēriju, bet tālāk par ceturtdaļfinālu tenisists netika. Viņš ceturtdaļfinālā ar rezultātu 2-6, 4-6 piekāpās itālim Lorenco Museti (ATP 122.), kurš turnīrā izlikts ar septīto numuru. Par savu sniegumu Gulbis nopelnīja 25 ATP ranga punktus, kas pirmdien ļāvis pakāpties uz 186. vietu.

Otrā Latvijas rakete Mārtiņš Podžus zaudējis četras vietas (445.), bet talantīgais Ozoliņš pakāpies par 27 pozīcijām un ieņem rekordaugsto 987. vietu. Iepriekš tenisista augstākā vieta rangā bija 1011., kas sasniegta janvārī. Tikmēr Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns zaudējuši piecas vietas (dalīta 1561.), bet Jānim Podžum sešu pozīciju kritums (dalīta 1597.).

Nelielas izmaiņas pēc Austrālijas atklātā čempionāta noslēguma notikušās arī vadošajā desmitniekā, kur vietām apmainījušies Daniils Medevedevs no Krievijas un Dominiks Tīms no Austrijas. Līderis aizvien ir serbs Novāks Džokovičs, viņam seko spānis Rafaels Nadals, bet "Australian Open" finālists Medvedevs pakāpies uz trešo vietu, kamēr Tīms noslīdējis uz ceturto.

Piekto pozīciju ieņem šveicietis Rodžers Federers, viņam seko Stefans Cicips no Grieķijas, vācietis Aleksandrs Zverevs, Andrejs Rubļovs no Krievijas, kā arī argentīnietis Djego Švarcmans un Mateo Beretīni no Itālijas, kurš noslēdz vadošo desmitnieku.

Dubultspēļu rangā Latvijas tenisisti vietas tikai zaudējuši. Gulbis atrodas astoņas vietas zemāk (516.), M.Podžus atkāpies par četrām pozīcijām (525.), bet viņa brālis Jānis – par 17 (793.). 13 vietu kritums Lazdiņam (1100.), Rocēns noslīdējis septiņas pozīcijas zemāk (dalīta 1717.), deviņas vietas zaudējis Daniels Linkuns-Morozovs (dalīta 1780.), bet Artūrs Kuļibaba atkāpies par 16 pozīcijām (dalīta 2255.).

Latvijas pirmā rakete sieviešu tenisā Jeļena Ostapenko savu līdz šim pēdējo spēli aizvadīja Austrālijas atklātajā čempionātā, kur pirmajā kārtā ar 5-7, 2-6 piekāpās čehietei Karolīnai Muhovai (WTA 27.). Neveiksmīgais sezonas sākums Ostapenko nav ļāvis saglabāt līdzšinējo pozīciju rangā, kā rezultātā viņa atkāpusies par divām vietām un ieņem 49. pozīciju.

Savukārt Anastasija Sevastova pirmdien Adelaidas WTA 500 turnīra pirmajā kārtā ar 6-2, 6-4 uzvarēja francūzieti Karolīni Garsiju (WTA 43.). Šis panākums atjaunotajā rangā šonedēļ netika skaitīts, bet iepriekš Sevastova Austrālijas atklātajā čempionātā, kā arī "Phillip Island WTA 250" turnīrā, nepārvarēja pirmo kārtu, tāpēc viņa pirmdien rangā zaudējusi trīs vietas un ieņem 56. pozīciju.

Diāna Marcinkēviča atkāpusies par vietu (WTA 276.), Daniela Vismane par četrām (507.), kamēr Bartonei izdevies veikt 50 pozīciju kāpumu, kas ļāvis sasniegt jaunu karjeras rekordu – 728. vieta. Astoņas pozīcijas zaudējusi Margarita Ignatjeva (982.), Elza Tomase noslīdējusi sešas vietas zemāk (1104.), bet Darja Semeņistaja atrodas deviņas pozīcijas zemāk (1136.).

Pēc Austrālijas atklātā čempionāta noslēguma izmaiņas notikušas arī vadošajā desmitniekā. Aizvien pirmās raketes gods pieder austrālietei Ešlijai Bārtijai, bet jaunā "Australian Open" čempione Naomi Osaka no Japānas pakāpusies uz otro vietu, bet pozīciju zemāk noslīdējusi rumāniete Simona Halepa. Savas vietas saglabājušas amerikāniete Sofija Kenina, Jeļina Svitoļina no Ukrainas un arī čehiete Karolīna Plīškova.

Titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa no 11. vietas pakāpusies četras pozīcijas augstāk, Arina Sabaļenka no Balktrievijas zaudējusi vienu vietu un ieņem astoto pozīciju, kamēr Bjanka Andresku no Kanādas aizvien ir devītā. Čehijas pārstāve Petra Kvitova atkāpusies par divām vietām un noslēdz vadošo desmitnieku, kamēr "Australian Open" fināliste Dženifera Breidija veikusi 11 pozīciju kāpumu un ieņem 13. vietu.

Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 21. vietu, kamēr 13 pozīciju kāpumu veikusi Sevastova, viņai ierindojoties 159. vietā. Marcinkēviča pakāpusies par trim pozīcijām (332.), bet Vismane (723.) un Semeņistaja (821.) zaudējušas piecas. Ignatjeva atrodas sešas vietas zemāk (932.), bet Bartone pakāpusies par 44 pozīcijām un ierindojas 981. vietā, kas viņai ir jauns karjeras rekords.