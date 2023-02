Ozoliņš: pretinieks izgāja kortā negatavs vai bija uztraucies

Latvijas tenisista Kārļa Ozoliņa pretinieks Deivisa kausa mačā Edans Lešams no Izraēlas sestdien izgāja kortā negatavs vai bija uztraucies, pēc uzvaras teica latviešu sportists.

Jau ziņots, ka Latvijas un Izraēlas vīriešu izlašu cīņa Deivisa kausa Pasaules pirmās grupas "play-off" kārtas duelī sestdien "Arēnā Rīga" sākās ar Latvijas tenisista Kārļa Ozoliņa graujošu uzvaru. Ozoliņš (ATP rangā dalīta 1215.) ar 6-0, 6-3 apspēlēja Edanu Lešemu (359.).

"Jutos ļoti labi, sākumā sapratu, ka viņš izgāja negatavs vai bija uztraucies. Centos to izmantot un pirmais sets aizritēja, viņam neatrodot ritmu. Kad viņš sāka spēlēt labāk, arī es spēru soli uz priekš un novedu maču līdz galam," pēcspēles preses konferencē teica Ozoliņš.

"Biju pārsteigts, ka gan pirmā, gan otrā serve nebija viņam īpaši laba, tāpēc varēju pieņemt un sākt izspēles. Arī spēles temps nebija ātrs un viņš mani nepiespieda kļūdīties. Centos spēlēt uzmanīgi," turpināja Ozoliņš.

Ikdienā Ozoliņš spēlē Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA), kur pārstāv Ilinoisas Universitātes komandu.

"Biju gaidījis vairāk no mūsu līdzjutējiem, kuri bija ļoti klusi. Koledžā biju pieradis pie skaļas un intensīvas atmosfēras. Gaidīju arī no šīm spēlēm, taču īsti to nejutu," secināja Ozoliņš, kurš tikai nedēļas sākumā ieradās Latvijā no ASV. "Otrdien vēlu vakarā atlidoju un uzreiz aizgāju gulēt, tāpēc nebija nekādu problēmu ar laika zonu maiņu."

Savukārt Lešems uzsvēra, ka Ozoliņš aizvadījis labu maču, bet pats neesot varējis atrast spēles ritmu.

"Ar nogurumu arī nebija nekādu problēmu. Tāpat arī segums bija manai spēlei atbilstošs, vienkārši šodien bija diena, kad pretinieks bija labāks un pelnīti uzvarēja," teica Lešems.

Septembrī Latvijas tenisisti Lielupē Pasaules otrās grupas duelī ar 3-2 uzvarēja Dominikānas Republiku. Tikmēr Izraēla pirmās grupas duelī ar 1-3 atzina Čehijas pārākumu.

Izraēla pasaules rangā atrodas 34.vietā, bet Latvija ieņem 55.vietu.

Mača uzvarētāji nākamo spēli aizvadīs Pasaules pirmajā grupā, bet zaudētāji - otrajā grupā.