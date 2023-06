Pārsteidzošā Muhova trillerī aptur Sabaļenku un sasniedz 'French Open' finālu, to sasniedz arī čempione

Sezonas otrā "Grand Slam" tenisa turnīra - Francijas atklātā čempionāta - finālā ceturtdien pirmo reizi karjerā iekļuva čehiete Karolīna Muhova. Tajā viņa tiksies ar pasaules ranga līderi un pašreizējo "French Open" čempioni Igu Švjonteku no Polijas.

Pasaules 43. rakete Muhova trīs stundu un 13 minūšu pusfināla mačā ar 7-6 (7:5), 6-7 (5:7), 7-5 uzvarēja Baltkrievijas tenisisti Arinu Sabaļenku, kura WTA rangā atrodama otrajā pozīcijā un kurai tagad samazinājušās izredzes sasniegt līderpozīciju.

KAROLINA MUCHOVA REACHES HER FIRST EVER GRAND SLAM FINAL! 🏆



Iepriekš Muhova "French Open" turnīrā nebija sasniegusi pat ceturto kārtu, taču nu izdevies izrāviens. Šis viņai arī būs pirmais "Grand Slam" fināls - pirms diviem gadiem viņa aizkļuva līdz Austrālijas atklātā čempionāta pusfinālam.

Vēl trešajā setā 26 gadus vecā Muhova atradās iedzinējos ar 2-5 un bija tuvu zaudējumam, taču turpinājumā lauza cīņas gaitu, atspēlējot arī mačbumbu. "Nezinu, kas tobrīd notika. Tas ir kas neticams - vienkārši centos turpināt cīnīties, un tas nostrādāja. Esmu ļoti laimīga."

Finālā Muhobva tiksies ar pasaules ranga līderi un pašreizējo turnīra čempioni Švjonteku, kura savā pusfināla mačā ar 6-2, 7-6 (9:7) apspēlēja brazīlieti Beatrisi Hadadu-Maju (WTA 14.). Ar šo panākumu polietei būs izdevies nosargāt WTA ranga pirmo pozīciju.

Švjonteka "French Open" turnīrā piedalās tikai piekto reizi, bet jau divos gadījumos, 2020. un 2022. gadā, viņa ir kļuvusi par čempioni. Viņa 22 gadu vecumā ir ceturtā jaunākā tenisiste, kura spējusi vismaz trīs reizes iekļūt šo sacensību finālā. Jaunākā vecumā to paveica tikai tenisa leģendas - Monika Seleša, Štefija Grāfa un Krisa Everta.

Tennis🎾 - Iga Swiatek🇵🇱 @rolandgarros since 2020

👉25 matches (including today's semi-final win)

👉24 wins (in which she dropped only 1 set)

👉3 finals reached (2020, 2022, 2023)

👉2 🏆

👉1 defeat (vs Maria Sakkari)#RG2023 #RolandGarros