Pārsteidzošā Muhova trillerī aptur Sabaļenku un sasniedz 'French Open' finālu

Sezonas otrā "Grand Slam" tenisa turnīra - Francijas atklātā čempionāta - finālā ceturtdien pirmo reizi karjerā iekļuva čehiete Karolīna Muhova.

Pasaules 43. rakete Muhova trīs stundu un 13 minūšu pusfināla mačā ar 7-6 (7:5), 6-7 (5:7), 7-5 uzvarēja Baltkrievijas tenisisti Arinu Sabaļenku, kura WTA rangā atrodama otrajā pozīcijā un kurai tagad samazinājušās izredzes sasniegt līderpozīciju.

KAROLINA MUCHOVA REACHES HER FIRST EVER GRAND SLAM FINAL! 🏆

WHAT A COMEBACK 💪#RolandGarros pic.twitter.com/VneuRLAuIv