Pasaules ranga līderis Alkarass pirmo reizi sasniedz Vimbldonas pusfinālu

Pasaules ranga līderis Karloss Alkarass trešdien pirmo reizi karjerā sasniedza Vimbldonas čempionāta pusfinālu, kurā viņa pretinieks būs neitrālais tenisists Daņiils Medvedevs.

Spānis Alkarass ceturtdaļfinālā ar 7-6 (7:3), 6-4, 6-4 bija pārāks pār Dānijas tenisistu Holgeru Rūni (ATP 6.).

