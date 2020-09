Pētersone izcīna trešo vietu Eiropas kausa BMX otrajā posmā

Latvijas elites sportiste Vineta Pētersone svētdien Itālijas pilsētā Veronā finišēja trešajā vietā UEC Eiropas kausa BMX riteņbraukšanā otrajā posmā. Godalgas savās vecuma grupās guva arī – Roberts Treimanis un Līva Lizete Glāzere, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem ar Covid – 19 izplatību, nedēļas nogalē Itālija pilsētas Veronas trasē startēja 2020. gada UEC Eiropas kausa sezona BMX riteņbraukšanā. Sacensības pulcēja gana kuplu un spēcīgu dalībnieku sastāvu no Eiropas un citiem pasaules reģioniem. Dalībnieku vidū bija arī vairāki Latvijas elites, jaunatnes un amatieru grupu sportisti.

Augstvērtīgāko rezultātu elites konkurencē no latviešiem sasniedza “Silvas ziķeri/ AKSSC Valmiera” pārstāve Vineta Pētersone. Otrajā dienā viņa iekļuva lielajā finālā. Tajā trenera Ģirta Kātiņa audzēkne, lai arī no starta labāko trijniekā nebija, tomēr trasē prata sekmīgi izmantot pretinieču kļūdas un pacelties uz augsto trešo vietu. Šajā augstajā pozīcijā latviete arī finišēja. Posmā triumfēja titulētā nīderlandiete Laura Smuldersa, bet otrā bija divkārtējā olimpiskā čempione Mariana Pahona no Kolumbijas. Pirmā posma sacensībās Vineta Pētersone līdz finālam netika.

Elites vīru grupā ļoti spēcīgā konkurencē Kristens Krīgers (“Mītavas kumeļi/ AKSSC Valmiera”) otrajā posmā aizkļuva līdz pusfinālam. Tajā viņš ierindojās sestajā vietā un finālā neiekļuva.

Puišu B15/16 grupā sekmīgu sniegumu abu dienu garumā demonstrēja “Tālava/ VBSS” kluba pārstāvis Emīls Mārtiņs Treimanis. Pirmajā posmā trenera Olafa Lakuča audzēknis iekļuva lielajā finālā, kurā izcīnīja ceturto vietu. Otrajā posmā Treimanim vēl viens fināls un septītā vieta tajā.

Meiteņu G15/16 konkurencē divas godalgas ieguva Līva Lizete Glāzere (“Tālava/ VBSS”). Pirmajā posmā viņai augstā otrā vieta, bet dienu vēlāk mūsu sportiste ieņēma trešo pozīciju. Lielisks panākums arī Robertam Treimanim, kurš abos posmos krūzeru 30 – 34 grupā palika nepārspēts.

UEC Eiropas kausa nākamie divi posmi plānoti 19. un 20. septembrī Francijā.