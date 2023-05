Romas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pirmdien, 15. maijā, aizvada Romas WTA turnīra ceturtās kārtas spēli, tiekoties ar Darju Kasatkinu.

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 4-6, 2-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko izdodas saasināt cīņu geimā, viņa sagaida pretinieces kļūdas. Pēc Kasatkinas dubultkļūdas Ostapenko tiek pie breikbumbas, bet pati kļūdās serves uzņemšanā. Ostapenko tad neizmanto vēl vienu breikbumbu, bet nākamajā izspēlē izlemj nesist - bumbiņa nedaudz tomēr izlido autā. Riskants lēmums.Šoreiz Ostapenko izmanto breikbumbu, labi uzņemot pretinieces servi.

Otrais sets ilga 56 minūtes...

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 4-6, 1-0Ostapenko pārliecinoši sāk izšķirošo setu, zaudējot tikai vienu izspēli

Sākas 3.sets

Jeļena Ostapenko - Darja Kasatkina 6-4, 4-6Ostapenko zaudē otro setuPirmajā izspēlē Ostapenko lieliski aizsatāvas un panāk pretinieces kļūdu. Ostapenko nesanāk forhends, jo negaidīja, ka pretiniece trāpīs kortā. Ostapenko nesanāk agresīvs forhends pa diagonāli (30-15). Ostapenko kļūdās sitienā pa augsti lidojošu bumbiņu - dubultā setbumba pretiniecei. Ostapenko kļūdās serves uzņemšanā.Tenisistes aizvadīs izšķirošo, trešo setu!

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 4-5Ostapenko pēc tiesneses strīdīgajiem lēmumiem saņemas un panāk 40-15. Tad gan seko dubultkļūda un paviršs sitiens (40-40). Ostapenko sanāk perketa un tīri uzvarēta izspēle, ko noslēdz ar forhendu no gaisa. Kasatkina izsit autā, bet pēc nelielas pauzes jau Kasatkina ar sekmīgu serves geimu var nodrošināt uzvaru otrajā setā.

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 3-5Ostapenko nostabilizējusi sniegumu, sagaida pretinieces kļūdas un tiek pie dubultās breikbumbas (15-40). Ostapenko izsit autā un atkla diskutē ar tiesnesi, uzskatot, ka nebija auts. Kasatkina atspēlē arī otro breikbumbu. Ostapenko agresīvi uzņem servi un tiek pie trešās breikbumbas. Ostapenko pieļauj kļūdu vienkāršā sitienā, tad izsit autā, pēc kā sklitki uzņem servi un zaudē geimu.

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 3-4Ostapenko arvien biežāk kļūdās un kaut kur zaudējusi spēles ritmu, sākot meklēt vainu arī apkārt. Ostapenko otro reizi spēlē diskutē ar galveno tiesnesi, kas lemj par sliktu Ostapenko. Kasatkinai dubultā breikbumba - pirmo Ostapenko atspēlē, tad kļūdās Kasatkina (40-40). Ostapenko ar teicamu bekhendu panāk "vairāk". Kasatkina kļūdās serves uzņemšanā, Ostapenko uzvar serves geimu

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 2-4Ostapenko ar veiksmes palīdzību panāk 15-30, Kasatkina uzvar svarīgo izspēli (30-30). Ostapenko divreiz kļūdās, ļaujot Kasatkinai nosargāt serves geimu.

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 2-3Ostapenko uzvar pirmo izspēli, bet tad pieļauj divas kļūdas un jau nepatīkamais 15-30. Kasatkina šajā brīdī kļūdās (30-30), pēc kā seko Ostapenko eiss. Ostapenko sanāk sitiens pretkustībā, kas ļauj uzvarēt geimu

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 1-3Ostapenko no 30-0 panāk 30-30, bet lieliskā situācijā izsit autā (40-30). Ostapenko dominē izspēlē, bet Kasatkina vēl teicamāk atspēlējas un ar apbrīnojamu sitienu uzvaru geimu

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 1-2Ostapenko padodas pirmais eiss mačā, tad teicams bekhends pa līniju. Ostapenko uzvar geimu ar diviem eisiem pēc kārtas. Pārsteidzoši!

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 0-2Ostapenko dusmīgi agresīvi sāk otro geimu. 15-0, vēlāk 30-30. Ostapenko labi uzņem servi un tiek pie breikbumbas. Ostapenko nepadodas agresīvi uzņemt pretinieces otro servi (40-40). Tad vēl viena kļūda serves uzņemšanā, bet trešais piegājiens ir sekmīgs (vienādi). Kasatkina ar dubultkļūdu uzdāvina breikbumbu, bet pati abo savu kļūdu un tīri uzvar izspēli. Ostapenko fantastiski uzņem Kasatkinas teicamu servi, pārsteidzot pretinieci. Ostapenko kļūdās izgājienā pie tīkla, bet ar kārtējo agresīvi uzņemto servi tiek pie ceturtās breikbumbas geimā. Ostapenko divreiz izsit autā un vairāk jau Kasatkinai. Tenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm, tad Ostapenko pasteidzas un izsit autā, zaudējot geimu.

Ostapenko - Kasatkina 6-4, 0-1Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko kļūdās pirmajā izspēlē, tad panāk 30-15. Ostapenko kļūdās sitienā no gala līnijas (30-30). Ostapenko kļūdās forhendā - breikbumba pretiniecei. Ostapenko ar agresīviem forhendiem atspēlē breikbumbu. Kasatkinai padodas viena no retajām uzvarētām izspēlēm - vēl viena breikbumba. To arī Ostapenko atspēlē ar tīri uzvarētu izspēli. Ostapenko ar viltīgu servi panāk "vairāk", bet saīsinātais nepadodas ("vienādi"). Ostapenko pieļauj kļūdu - pretiniecei trešā breikbumba. Kasatkina kļūdās serves uzņemšanā. Ostapenko kļūdās, atstājot brīvu kortu un Kasatkina to izmanto. Kasatkina kļūdās, agresīvi uzņemot servi. Kasatkina tiek pie piektās breikbumbas, pēc kuras Ostapenko sanāk laba serve, kas gan bijusi autā pēc tiesneša domām. Ostapenko oponē un rāda, ka aizķerta līnija, tomēr paaugstinājuma tiesnese ir nelokāma. Pēc Ostapenko kļūdās un zaudē serves geimu seta sākumā.https://twitter.com/ashishxx__/status/1658124756481105924

Sākas 2. setsOstapenko setu sāk ar servi

Jeļena Ostapenko - Darja Kasatkina 6-4Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar pirmo setuKasatkina sāk ar dubultkļūdu, tad iesit tīklā (0-30). Ostapenko nesanāk saīsinātais, kas būtu ļāvis panākt trīskāršo setbumbu. Ostapenko izcili uzņem servi un tiek pie dubultās setbumbas! Kasatkina iesit tīklā - Ostapenko uzvar pirmo setu!

Ostapenko - Kasatkina 5-4Perfekta izspēle geima sākumā - Ostapenko nodzenā pretinieci kortā un tad ar saīsināto pieliek punktu. Geima turpinājumā Ostapenko ar spēcīgu spēli panāk 40-0, bet pēc Kasatkinas kļūdas uzvar geimu.

Ostapenko - Kasatkina 4-4Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko turpina viļņveidīgo sniegumu. Latvijas tenisiste ar agresīvu spēli panāk 40-15 un tad ar bekhendu pa diagonāli atspēlē breiku.

Ostapenko - Kasatkina 3-4Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko pēc labas serves perfekti nospēlē sitienā no gaisa. Kasatkina izmanto Ostapenko otro servi (15-15). Ostapenko pieļauj kļūdu, tad sanāk teicams forhends, pēc kā kļūda forhendā (30-40). Ostapenko vēl viena kļūda (šoreiz bekhendā) un zaudēts serves geims

Ostapenko - Kasatkina 3-3Kasatkina ar servēm panāk 30-15, nākamajā izspēlē Ostapenko izcili nospēlē pēc pretinieces saīsinātā pie tīkla (30-30). Kasatkinai sanāk divas serves (viens eiss) un uzvarēts serves geims

Ostapenko - Kasatkina 3-2Ja Ostapenko spēlē agresīvi, bet nesteidzot sitienus, viņai viss iet no rokas. Skaisti uzvarētas izspēles ļauj panākt 40-15, tad servi viņa uzvar geimu

Ostapenko - Kasatkina 2-2Ostapenko kļūdas mijas ar teicamām izspēlēm. Kasatkina ar labu pirmo servi panāk 40-15, tad uzvar serves geimu.

Ostapenko - Kasatkina 2-1Ostapenko negaidīti maina spēles stilu - viņai padodas divi saīsinātie, ar ko panāk 40-0. Tad Ostapenko arī "sausā" uzvar serves geimu

Ostapenko - Kasatkina 1-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko spēlē sev tipiskajā agresīvājā stilā, bet pie 15-30 tas maksā divas kļūdas. Tad Ostapenko agres;ivi uzņem servi un panāk 40-40. Kasatkina ar dubultkļūdu uzdāvina Ostapenko breikbumbu. Kasatkina ar vēl vienu dubultkļūdu "atdod" breiku.

Ostapenko - Kasatkina 0-1Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko teicami sāk spēli, panākot 40-0. Tad gan seko divas dubultkļūdas pēc kārtas (40-30). Ostapenko kļūdās forhendā un jau 40-40. Kasatkina labi aizsatāvas un sagaida Ostapenko kļūdu - breikpunkts Kasatkinai. Kasatkina ar forhendu uzvar geimu, laužot Ostapenko servi

Spēle sākasOstapenko spēli sāk ar servi. Kasatkina uzvarēja izlozē un izvēlējās serves uzņemšanu

No sešām savstarpējām spēlēm Ostapenko uzvarējusi četrās. Pēdējo reizi abas tenisistes tikās 2021.gadā Vimbldonas čempionātā, otrās kārtas mačā pie panākuma tiekot latvietei.

Tenisistes iznākušas kortā. Sekos iesildīšanās un pēc apmēram astoņām minūtēm sāksies spēle.

Jeļenai Ostapenko šodien Romas 1000. punktu turnīrā ceturtās kārtas spēle jeb cīņa par vietu ceturtdaļfinālā - pretiniece Darja Kasatkina.Ostapenko turnīrā izlikta ar 20. numuru, bet Kasatkina - ar astoto.