Savickis: Sevastovā ieguldījām vairāk nekā 300 000, piespiedu valsti atjaunot 'Lielupi'

Juris Savickis kopš 1998. gada vadīja LTS, tomēr šogad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā mainīts Sporta likums, kas liedz sporta federācijās vadošos amatos atrasties bijušajiem Valsts drošības komitejas (VDK) darbiniekiem vai ziņotājiem. Savickis nekad nav slēpis, ka bijis VDK darbinieks, un pats šīs izmaiņas nosaucis par "Savicka likumu".

Piektdien Jūrmalā risinājās LTS ārkārtas kongress, kurā par prezidentu ievēlēja tenisistu Ernestu Gulbi. Lai gan Savickis atstājis valdes prezidenta amatu, no valdes locekļa pienākumu pildīšanas viņš pagaidām neatkāpjas. Tas viņam ir jāizdara līdz 1. oktobrim, citādi LTS vairs nesaņems valsts finansējumu un var zaudēt atzītās sporta biedrības statusu.

"Šodien darba kārtībā nav tāda jautājuma (par aiziešanu no valdes). Ja būtu, Juris Savickis būtu atkāpies," Savickis bija pikts pēc žurnālistu jautājumiem par iemesliem, kādēļ atkāpās tikai no prezidenta amata, ne no valdes. "Jautājums nebija dienaskārtībā. Galvenais jautājums, lai ir jauns prezidents. Kur vēl 1. oktobris... Tad domāsim. Neko biedriem neteicu (par aiziešanu no valdes), lai netraucētu dienaskārtību. Ja paceltu jautājumu par savu atkāpšanos no valdes, tad būtu 1000 jautājumu no biedriem: "Kāpēc, Juri?", "Kas tevi piespieda?", "Kāpēc tu to dari?", "Tu mums vairs nepalīdzēsi?"."

Savulaik, Kirovam Lipmanam zaudējot Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidenta amatu, no LHF atbalstītāju pulka pazuda Lipmanu ģimenei piederošais "Grindex". Savickis nemācēja teikt, vai arī LTS gadījumā nevarētu būt līdzīgi, tomēr pēc ilgākas pauzes apstiprināja, ka "turpinās atbalstīt tenisu". Tiesa, nekonkretizēja, kādā veidā un cik LTS finansiāli varētu zaudēt pēc viņa aiziešanas no biedrības.