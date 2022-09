Sensācija izpaliek: Ostapenko dramatiski izglābjas no zaudējuma ranga septītajā simtā esošai tenisistei

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 19.) otrdien Seulas "WTA 250" sērijas turnīrā negaidīti sīvā cīņā ar rezultātu 6-4, 3-6, 7-6 (7:2) pārspēja Dienvidkorejas tenisisti Džonu Bojonu (WTA 688.).

Ostapenko un WTA tūres debitantes, 19 gadus vecās Džonas mačs ilga divas stundas un 14 minūtes. Ostapenko šī bija pirmā spēle kopš "US Open" sacensībām.

Jau pats spēles sākums Ostapenko neizdevās, un jau pirmajā geimā viņa zaudēja savu servi. Turpinājumā Latvijas tenisiste izvirzījās vadībā ar 3-1, tomēr arī Džona atbildēja ar trīs uzvarētiem geimiem pēc kārtas. Seta galotni Ostapenko atkal nospēlēja veiksmīgi, un izvirzījās vadībā mačā.

Otrais geims ritēja līdzīgā cīņā, un Ostapenko nekādi nespēja izvairīties no kļūdām. Pie rezultāta 3-3 viņa zaudēja serves geimu, un Džona izmantoja visas iespējas, lai uzvarētu otro setu, turklāt to paveica vēlreiz "nobreikojot" rīdzinieci.

Uzvarētājas noskaidrošanai bija vajadzīgs trešais sets, un Ostapenko nenoturēja ātri iegūtu breika pārsvaru. Līdzīgas cīņas turpinājumā Ostapenko panāca jau šķietami izšķirošu pārvaru (5-3), tomēr viņai neizdevās maču noslēgt ne pie pretinieces serves, ne pie savas. Cīņa turpinājās taibreikā, un tajā sportiste no Latvijas bija pārliecinoši pārāka.

Ostapenko otrajā kārtā spēkosies ar Anastasiju Gasanovu (WTA 141.), kura ar 7-5, 7-5 apspēlēja austrālieti Astru Šarmu (WTA 104.).

Kvalifikāciju šim turnīram nepārvarēja Latvijas otrā rakete Daniela Vismane (WTA 255.), kura otrajā kārtā piekāpās Dienvidkorejas tenisistei Bakai Dajeonai (WTA 760.).

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu

Seulas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko - Džona Bojona

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 7-6 (7:2). Ostapenko uzvar maču.Taibreika gaita: 0:1 Džona nospēlēja uz Ostapenko pretkustību un guva punktu no kreisās. 1:1 Garā un ātrā izspēlē korejiete raidīja bumbiņu tīklā. 2:1 Ostapenko devās pie tīkla un šoreiz nospēlēja aukstasinīgi, sitot no kreisās. 3:1 Mājinieces līdzjutēji nopūšas, Ostapenko turpina veiksmīgi. 4:1 Ostapenko precīzi uzbrūk serves uzņemšanā. 4:2 Džona punktu atgūst. 5:2 Ostapenko trāpīja pa gala līniju, un Džonas atkārtojuma pieprasījums bija nesekmīgs. 6:2 Ostapenko precīzi sita laukuma stūrī, no kurienes Džona vairs nespēja atvairīt bumbiņu. 7:2 Ostapenko garā izspēlē izglābjas no sensācijas pret ranga septītajā simtā esošu tenisisti.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 6-6Ostapenko izšķirošā geimā spēja atrast mieru un precizitāti, serves geimu uzvarot "sausā". Mača uzvarētāja noskaidrosies taibreikā.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 5-6. Džonas punktu izrāviens turpinājās, un viņa panāca 30:0 serves geimā. Tas pārtrūka ar dubultkļūdu, tad Ostapenko noķēra pretinieci uz pretkustību, izlīdzinot rezultātu 30:30. Latvijas tenisisti nākamajās epizodēs pievīla sitieni no labās.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 5-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko geimu sāka ar dubultkļūdu, tad Džona perfekti raidīja bumbiņu laukuma stūrī ar sitienu no labās. Pēc Ostapenko devītās dubultkļūdas rezultāts kļuva 0:40. Džona ar sitienu no kreisās serves uzņemšanā izlīdzināja rezultātu izšķirošajā setā. Neticami.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 5-4Ostapenko nodzenāja korejieti pa laukuma galu un guva punktu ar sitienu no kreisās, savukārt nākamajās izspēlēs viņai sitieni no kreisās, kas tēmēti gar sāna līniju, atdūrās tīklā. Ostapenko rezultātu izlīdzināja, kad apspēlēja Džonu, kura devusies pie tīkla. Korejiete atguva vadību pēc rīdzinieces kļūdas, bet noslēgumā Ostapenko pie tīkla neuzminēja, uz kuru pusi sist bumbiņu, un Džona pagarināja spēli.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 5-3.Ostapenko ar veiksmīgu atkārtojuma pieprasīšanu tika pie "eisa", Džonai pēcāk neizdevās sitiens no kreisās otrās serves uzņemšanā. Latvijas tenisiste servēja vienā laukuma pusē, bet nākamo sitienu izdarīja - otrā, bet noslēgumā bumbiņa veiksmīgi pārvēlās pāri tīkla trosei, ļaujot "sausā" uzvarēt geimu.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 4-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.WTA tūres debijā Džonai roka netrīcēja. Viņa trešajā setā arvien biežāk uzņēmās iniciatīvu, un teicams uzbrukums no kreisās viņai serves geimā deva vadību ar 40:30. Ostapenko ātru uzbrukumu serves uzņemšanā rezultātu izlīdzināja, korejiete raidīja bumbiņu tīklā, taču Ostapenko atbildēja ar savu kļūdu, no labās sitot ārpus laukuma. Džonai vēl viena neprecizitāte, un noslēgumā Ostapenko izspēlēja kombināciju, kuras noslēgumā uzbruka no labās brīvajā laukumā.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 3-3Ļoti svarīgā brīdī šajā mačā Ostapenko aizvadīja drošu serves geimu, kurā pretiniecei neļāva "ieķerties".

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 2-3 Ostapenko sniegums ir tik ļoti nestabils. Kārtējais kritums viņas sniegumā, un to korejiete pārliecinoši izmanto.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 2-2Ostapenko serves geimā izcēlās ar "eisu", tomēr Džona jau bija pamanījusies sajust spēles ritmu. Viņa ne tikai paļāvās uz latvietes kļūdām, bet arī pati trāpīja sitienus. Galotni viņa nospēlēja lieliski un pie breikbumbas izmantoja Ostapenko kļūdu.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 2-1Džona netrāpīja laukumā pirmajā izspēlē, savukārt nākamajā Ostapenko teicami uzbruka no kreisās serves uzņemšanā. Nākamie divi ātri uzbrukumi rezultātu nedeva un cīņas rezultāts izlīdzinājās. Garā izspēlē Džona izdevās saasināt situāciju, un viņa no labās sita precīzi gar sāna līniju. Noslēgumā Ostapenko neizdevās serves uzņemšana.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 2-0Ostapenko serves geimā cīņa atgriezās iepriekšējās sliedēs, un tomēr rīdziniece šoreiz galotni nospēlēja teicami. Pie rezultāta 40:40 izdevās laba serve, bet tad precīza sitienu kombinācija ļāva gūt punktu ar sitienu no labās.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko kortā atgriezās īpaši noskaņojusies. Veiksmīgi trāpījumi deva vadību ar 30:0, tam sekoja Džonas dubultkļūda. "Sausā" lauzt pretinieces servi neizdevās, ātram uzbrukumam no kreisās lidojot ārpus laukuma, bet pēc tam viņa nospēlēja pacietīgāk un guva "tīru" punktu.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-6. Ostapenko zaudē 2. setu.Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, un savai trenerei pateica, ka to izdarīja speciāli. Viņa turpināja dusmīgi runāt, un ar servi guva punktu. Garā izspēlē viņa centās spēlēt pacietīgi, līdz Ostapenko sitiens no labās "norāvās" no raketes. Džonai vajadzēja tikai turēt bumbiņu spēlē un gaidīt, līdz Ostapenko pieļaus kļūdu. Tieši šādi viņa realizēja setbumbu.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-5Kad Ostapenko izdodas trāpīt sitienus, tad Džonai īsti nav pretargumentu, tomēr kļūdas latvieti iegāž. Viņa šķietami viegli panāca divas breikbumbas, taču tam sekoja divas kļūdas (40:40).Džona pēc labas serves devās pie tīkla, un panāca rezultātu "vairāk", taču brīdi vēlāk geimu nenoslēdza, izdarot sitienu tīklā. Ostapenko sašutums pieauga, viņa dusmīgi sarunājās ar saviem komandas pārstāvjiem un nespēja atrast ritmu. Džona nostiprināja vadību setā.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko viegli guva pirmo punktu, taču tam sekoja neveiksmju sērija - viņa netrāpīja laukumā, pēc pretinieces sitiena pa gala līniju viņai neizdevās sitiens, bet tad Džona trāpīja pa tīkla trosi, kas viņai nospēlēja par labu. Iegūto breikbumu mājiniece izmantoja un pārņēma vadību otrajā setā.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-3Ostapenko skrējienā sitienu no kreisās trāpīja tīklā, bet līdzīgu kļūdu uzreiz pēc tam pieļāva arī Džona. Abas tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem, un svarīgā brīdī Ostapenko veiksmīgi pieprasīja video atkārtojumu, atjaunojot rezultātu "vienādi". Cīņa punkts punktā turpinājās, līdz galotnē Latvijas tenisiste tomēr nespēja izvairīties no kļūdām.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 3-2Spēles ritmu meklējošā Ostapenko pie rezultāta 30:30 uzspieda savu spēles stilu un trāpīja visus uzbrukuma sitienus laukumā.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 2-2Džona serves geimā zaudēja tikai vienu punktu, un turpināja izrādīt ievērojamu pretestību Seulas turnīra galvenajai favorītei.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 2-1Ostapenko "sausā" aizvadīja serves geimu. Pirmo reizi šajā mačā.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 1-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko pretinieces serves geimā spēlēja veiksmīgi, un viņa ieguva divas breika iespējas. Tomēr 19 gadus vecā korejiete turpināja izmantot visas iespējas, un ne tikai atspēlējās, bet panāca rezultātu "vairāk". Džona pieļāva dubultkļūdu, un uzreiz nākamajā izspēlē Ostapenko tika pie trešās breika iespējas. Viņa sita tīklā no kreisās, taču izcīnīja vēl vienu iespēju, kad noreaģēja uz korejietes saīsināto sitienu. Džona noslēgumā netika galā ar Ostapenko uzbrukumu no labās.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko setu sāka ar labu sitienu kombināciju, tomēr pēc tam viņai neizdevās izvairīties no kļūdām. Džona ar saīsināto sitienu panāca breikbumbu, bet noslēgumā Ostapenko uzbrukuma sitienā no labās netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 6-4. Ostapenko uzvar 1. setu. Džona nespēja atvairīt Ostapenko uzbrukumu no kreisās, pēc tam latviete teicami uzbruka no labās brīvajā pusē. Mačs turpinājās ar Ostapenko pārsvaru, un viņa ieguva divas setbumbas pie pretinieces serves. Jaudīgs uzbrukums no labās serves uzņemšanā ļāva Ostapenko uzvarēt 1. setu.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 5-4Ostapenko aizvadīja diezgan drošu serves geimu. Viņa izvirzījās vadībā ar 40:15, zaudēja vēl vienu punktu, taču pēc tam īsā izspēlē guva punktu un ieguva iespēju noslēgt pirmo setu.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 4-4Jāatzīst, ka Seulā rit diezgan šokējoši notikumu. Pēc breika Džona serves geimā guva divus punktus, bet tad Ostapenko ar diviem avantūristiskiem uzbrukumiem serves uzņemšanā rezultātu izlīdzināja. Ne bez sīvas cīņas, Ostapenko spēja gūt punktus un lauzt pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Acīmredzami Ostapenko nav spēļu formā. Viņa devās pie tīkla, kur neizdevās pārsist bumbiņu pāri, tomēr nākamajā epizodē viņa ar otro sitienu raidīja bumbiņu laukuma stūrī. Trešā izspēle noslēdzās ar Latvijas tenisistes dubultkļūdu, un brīdi pēc tam Džona serves uzņemšanā teicami uzbruka no kreisās gar sāna līniju, iegūstot divas breikbumbas. Ostapenko netrāpīja pirmo servi, otrā serve neizdevās veiksmīga un Džona pārņēma vadību mačā.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 3-3Ostapenko ātri pretinieces serves geimā guva divus punktus, bet pēc tam ātri ar savām kļūdām serves uzņemšanā zaudēja trīs punktus pēc kārtas. Nākamajā izspēlē rīdziniece nodzenāja pretinieci pa gala līniju un uzlauza viņas aizsardzību (40:40).Ostapenko vēlreiz trāpīja tīklā, uzņemot pretinieces uzbrukumu, bet noslēgumā viņa netrāpīja laukumā otrās serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 3-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko pie rezultāta 30:15 pieļāva dubultkļūdu, kuru neveiksmīgi apstrīdēja ar video atkārtojumu. Ātri viņa atguva vadību geimā, bet tad ātrā izspēlē rīdziniece no kreisās raidīja bumbiņu tīklā, par ko vietējie skatītāji priecājās (40:40). Ostapenko neveiksmes servēšanā deva Džonai breika iespēju. Latvijas tenisiste netrāpīja sitienu pa diagonāli un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 3-1Džona Bojona izcēlās ar "eisu", tomēr turpinājums tikpat spilgts neizdevās. Nākamos punktus guva Ostapenko, un no šiem punktiem korejiete vienu uzdāvināja ar dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 2-1Ostapenko geimu sāka ar lielisku servi, uz to korejiete nākamajā epizodē atbildēja ar Ostapenko cienīgu uzbrukumu serves uzņemšanā. Turpinājumā cīņa ritēja ar Ostapenko izteiktu pārsvaru.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 1-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko joprojām meklēja spēles ritmu, un pretinieces serves geimā viņai joprojām neizdevās trāpīt sitienus, nonākot iedzinējos ar 15:30. Tad rīdziniece pārliecinoši kontrolēja izspēles gaitu un izlīdzināja rezultātu. Noslēgumā Bojonga pieļāva dubultkļūdu un netika galā ar Ostapenko uzbrukumu.

Jeļena Ostapenko - Džona Bojona 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko spēles pirmajā geimā neklājās viegli, viņa pieļāva kļūdas un nonāca iedzinējos ar 15:30. Tad arī neveiksmīgi pieprasīts video atkārtojums. Džona Bojonga turējās spēlē, sagaidīja breika iespēju, kuru izdevās realizēt pēc Ostapenko sitiena ārpus laukuma.

Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Seulas turnīrs Ostapenko līdz šim bijis veiksmīgs, un viņa 2017. gadā tajā kļuva par čempioni.

Savukārt Džona Bojonga līdz šim spēlējusi tikai ITF tūrē, negūstot augstvērtīgus panākumus.

Jeļena Ostapenko Seulas WTA 250 punktu turnīra pirmajā kārtā galvenās favorītes statusā spēkojas ar mājinieci Džona Bojona, kura WTA rangā ierindojas 688. vietu un turnīrā startē ar īpašo ielūgumu. Ostapenko rangā atrodama 19. pozīcijā. Ostapenko spēles nav aizvadījusi kopš “US Open” turnīra.