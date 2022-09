Serēna Viljamsa beidz tenisistes karjeru ar zaudējumu 'US Open' trešajā kārtā

Amerikāņu tenisiste Serēna Viljamsa piektdien Ņujorkā paziņoja par tenisistes karjeras beigšanu pēc zaudējuma sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra – ASV atklātā tenisa čempionāta – trešajā kārtā.

40 gadus vecā Serēna Viljamsa (WTA 605.) savā pēdējā mačā ar 5-7, 7-6 (7:4), 1-6 piekāpās Austrālijas pārstāvei Ajlai Tomljanovičai (WTA 46.).

Viljamsa pagājušajā mēnesī paziņoja, ka plāno beigt karjeru pēc ASV atklātā čempionāta.

Viljamsa, kura 27 gadus ilgajā profesionālajā karjerā ir iekrājusi 23 "Grand Slam" vienspēļu turnīru uzvarētājas titulus, trešajā setā pagura.

Kad Tomļjanoviča trešajā setā izvirzījās vadībā ar 5-1, Viljamsa, servējot austrālietei, ar gribasspēka palīdzību neitralizēja piecas mačbumbas, taču bija spiesta piekāpties.

Skanot Tīnas Tērneres dziesmai "Simply the Best", Viljamsa atvadījās no tribīnēm.

Uz pēcspēles intervētāja jautājumu, vai pastāv iespēja, ka viņa vēl varētu pagarināt savu karjeru, Viljamsa atbildēja: "Nedomāju, bet nekad nevar zināt."

"Tas ir bijis aizraujošs ceļojums," viņa piebilda. "Tas ir bijis visneticamākais ceļojums, kāds jebkad bijis manā dzīvē."

Viljamsa īpaši uzslavēja savus vecākus Ričardu Viljamsu un Orasēnu Praisu, kuri viņu un viņas vecāko māsu Venusu bija ievirzījuši ceļā uz superzvaigznes statusu.

Viljamsa arī veltīja cieņas apliecinājumus savai māsai, kura maču skatījās no tribīnēm.

"Es nebūtu Serēna, ja nebūtu Venusas. Viņa ir vienīgais iemesls, kāpēc Serēna Viljamsa jebkad ir pastāvējusi," sacīja S.Viljamsa.

Tomljanoviča sacīja, ka viņa nekad nav jutusies pārliecināta par uzvaru: "Līdz pat pēdējam punktam zināju, ka viņa ir spējīga uzvarēt pat tad, kad zaudē ar 1-5. Tāda viņa ir. Viņa ir visu laiku labākā."

29 gadus vecā Tomljanoviča nekad nav tikusi tālāk par "Grand Slam" turnīra ceturtdaļfinālu.

Pirmajā setā viņa atspēlējās no 3-5, bet otrajā setā – no 0-4.

Jau ziņots, ka dubultspēļu turnīrā Serēna kopā ar māsu Venusu ceturtdien pirmajā kārtā piedzīvoja zaudējumu ar 6-7 (5:7), 4-6, atzīstot Čehijas tenisistu Lūcijas Hradeckas un Lindas Noskovas pārākumu.

Viljamsas karjeras laikā ir izcīnījušas 14 "Grand Slam" titulus dubultspēlē.

ASV atklātais čempionāts tenisā uz cietā seguma norisinās no 29. augusta līdz 11. septembrim.