Seulas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko - Davona Baka. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 13.) otrdien Seulas "WTA 250" sērijas turnīra pirmajā kārtā tiekas ar Davonu Baku (WTA 569.) no Dienvidkorejas.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Seulas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko - Davona Baka

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 6-3, 1-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Trešajā setā Ostapenko centīsies izvairīties no, iespējams, negaidītākā zaudējuma šajā sezonā WTA tūrē. Tiesa, viņa geimu sāka ar trīs kļūdām pēc kārtas. Trešajā izspēlē Baka atkal labi darbojās aizsardzībā. Korejietei nākamo servi uzņemt neizdevās. Ostapenko neveiksmīgi nospēlēja saīsināto sitienu un ātri zaudēja savu serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 6-3, 1-6. Ostapenko zaudē 2. setu.Bakai spēles gaita deva pārliecību, bet sanākušie skatītāji arvien skaļāk pauda viņai atbalstu. Tikmēr Ostapenko turpināja izlādēt savas emocijas uz treneri. Izskatās, ka pēdējā geimā viņai rokas jau bija nolaidušās. Baka panāca 40:0, bet tad pie tīkla viņa sita bumbiņu tīklā. Ar nākamo servi viņa noslēdza setu.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 6-3, 1-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ātri pēc divām servēm guva punktus, bet ātri arī divus punktus zaudēja. Tad viņa treneres virzienā sacīja, ka vairs īsti nevēlas spēlēt, kā arī norādīja, ka viņai vajadzētu "aizvērt savu muti". Baka ieguva breika iespēju, bet Ostapenko ar savu sitienu kombināciju izkārtoja sev vieglu punktu pie tīkla (40:40). Vēl viens neprecīzs sitiens deva Bakai otro breika iespēju geimā, bet Ostapenko turpināja cīņu un to atspēlēja. Pēc tam viņai vairākas reizes bija punkta pārsvars, taču viņa ilgāku laiku nekādi nespēja noslēgt geimu. Tad Ostapenko no kreisās sita bumbiņu tīklā un teica, ka viņai vispār vairs neesot spēka. Baka uzņēma servi, bet Ostapenko nākamais sitiens atkal atdūrās tīklā.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 6-3, 1-4Izskatās, ka Ostapenko nespēj noticēt tam, cik labi Baka spēlē aizsardzībā, un viņas emocijas atkal "vārās". Korejiete guva divus punktus, bet tad pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas (30:30).Ostapenko ar savām darbībām panāca korejietes sitienu ārpus laukuma, iegūstot breika iespēju. To izmantot neizdevās, kas ass sitiens no labās palika tīkla trosē. Rīdziniece vairs neuzbruka tik agresīvi un centās dažādot savu spēli, tomēr viņai neizdevās izvairīties no kļūdām.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 6-3, 1-3Ostapenko pēc īsā pārtraukuma kortā atgriezās apņēmīga, un viņai izdevās precīzi uzbrukumi. Baka tika pie punkta, kad Ostapenko netrāpīja laukumā, bet tad latviete precīzi izspēlēja saīsināto sitienu (40:15). Ostapenko vēlreiz netrāpīja bumbiņu laukumā, bet tad Baka teicami uzbruka pa diagonāli, panākot 40:40. Garā izspēlē Ostapenko perfekti sita pa diagonāli asā leņķī, un pretiniece nespēja tikt pie bumbiņas. Noslēgumā viņa lieliski servēja.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 6-3, 0-3Kortā dzirdams Ostapenko sašutums par to, kā viņai iesācies otrais sets. Viņa turpināja spēlēt agresīvi, un divās izspēlēs rīdziniecei izdevās pie tīkla sitieni no gaisa (40:15). Abās breika iespējās viņas uzbrukumi serves uzņemšanā bija neprecīzi, un rezultāts kļuva "vienādi". Pēc vēl vienas kļūdas Ostapenko nometa zemē raketi. Savukārt Baka ar pārliecību spēlēja no aizsardzības, un Ostapenko vajadzēja pamatīgi pasvīst, lai gūtu punktu. Latvijas tenisiste ieguva vēl vienu breika iespēju pēc uzbrukuma serves uzņemšanā, bet vēlreiz šādā veidā tikt pie punkta neizdevās. Vispirms bumbiņa lidoja ārpus laukuma, bet pēc tam atdūrās tīklā. Noslēgumā Baka ar labu servi nostiprināja vadību otrajā setā.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 6-3, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pēc pacietīgiem uzbrukuma sitieniem atrada spraugu pretinieces aizsardzībā un guva punktu. Nākamajās epizodēs Baka labi atvairīja Ostapenko sitienus un sagaidīja viņas kļūdas. Pēc sitiena tīklā Ostapenko nonāca iedzinējos ar 15:40, bet noslēgumā viņa pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 6-3, 0-1Baka geimu sāka ar trīs gūtiem punktiem pēc kārtas, bet tad Ostapenko divas reizes precīzi uzbruka. Izlīdzināt rezultātu viņai neizdevās, kad bumbiņa nedaudz lidoja ārpus laukuma serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 6-3. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko ātri izvirzījās vadībā ar 40:0. Tad viņa izdarīja spēcīgus uzbrukuma sitienu, bet korejiete lieliski spēlēja aizsardzībā, līdz Ostapenko pieļāva kļūdu. Noslēgumā ar servi Ostapenko noslēdza 1. setu.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 5-3Ostapenko noskaņota izgāja uz Bakas serves geimu, un viņa ar teicamu serves uzņemšanu ieguva divkāršo breika iespēju (40:15). Tomēr divas nākamās uzņemšanas Latvijas tenisistei neizdevās, rezultātam kļūstot "vienādi". Pēc tam vēl divas reizes bumbiņa pēc Ostapenko sitieniem pavisam nedaudz lidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 5-2Ostapenko pagaidām mačā nespēj ilgstoši noturēt stabilitāti. Pēc diviem ātriem punktiem viņa pieļāva divas kļūdas, dodot pretiniecei iespēju "ieķerties" mačā. Bakai pēc tam izdevās labs uzbrukums no labās pa diagonāli, un viņa panāca breika iespēju. Ostapenko to ar servi un ātru uzbrukuma sitienu atspēlēja, bet tad korejiete no aizsardzības pozīcijas raidīja bumbiņu tīklā. Baka netika galā ar vēl vienu spēcīgu rīdzinieces sitienu.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 4-2Ostapenko pirmās serves uzņemšanā raidīja bumbiņu perfekti gar sāna līniju pašā laukuma stūrī, bet nākamās trīs pretinieces serves viņai precīzi uzņemt neizdevās. Ostapenko turpinājumā ar spēcīgiem sitieniem no labās panāca pretinieces kļūdas, panākot rezultātu 40:40. Pēc tam Ostapenko izdarīja uzbrukuma sitienus, bet mājiniece labi turējās aizsardzībā un sagaidīja rīdzinieces kļūdu. Latviete noslēgumā netrāpīja laukumā, un Baka pirmo reizi nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 4-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Savā serves geimā Ostapenko pieļāva divas kļūdas pēc kārtas - vispirms netrāpīja laukumā, bet pēc tam skrējienā pie tīkla no gaisa sita bumbiņu tīklā. Tam sekoja arī dubultkļūda, kas korejietei deva trīskāršo breikbumbu. Noslēgumā viņa pēc saīsinātā sitiena izdarīšanas raidīja bumbiņu tīklā.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 4-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko saīsinātais sitiens nenostrādāja, un Baka pie tīkla varēja gūt vieglu punktu. Otrajā izspēlē Ostapenko iedzina pretinieci stūrī un arī devās pie tīkla, kur atbildēja ar vieglu punktu. Pēc tam viņa serves uzņemšanā trāpīja pa gala līniju, izprovocējot pretinieces kļūdu, bet tad neizdevās uzņemt servi. Arī ceturtajā geimā rezultāts nonāca līdz 30:30. Baka atkal pieļāva dubultkļūdu un uzdāvināja breika iespēju, kuru Ostapenko izmantoja ar labu serves uzņemšanu.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 3-0Ostapenko geimu sāka ar "eisu", bet Baka atbildēja ar precīzu uzbrukumu no labās. Rīdziniece ar spēcīgu uzbrukumu atguva vadību, bet tad viņa nespēja izvairīties no kļūdas (30:30). Galotnē gan Ostapenko pretiniecei nedeva iespēju uzbrukt, bet pati nospēlēja precīzi.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko kortā izskatījās daudz pārliecinošāk par 21 gadus veco korejieti, tomēr atkal labas epizodes mijās ar neprecizitātēm. Pēc otrās Bakas dubultkļūdas Ostapenko ieguva pirmo breika iespēju šajā mačā, un viņa to realizēja ar spēcīgu diagonāles sitienu no kreisās.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka 1-0Ostapenko spēles sākums bija lēnīgs. Pēc gūtiem punktiem viņa pieļāva kļūdas, tāpēc rezultāts nonāca līdz 30:30. Tad nedaudz garākā izspēlē viņa bija pacietīga un izkārtoja sev uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju. Pēc tam vēl viena tīri uzvarēta izspēle ļāva noslēgt geimu.

Jeļena Ostapenko - Davona Baka. Spēle sākusiesOstapenko maču sāk ar servēšanu.

Seulas turnīrs Ostapenko līdz šim bijis ļoti veiksmīgs. 2017.gadā viņa turnīrā uzvarēja, bet aizvadītajā sezonā sasniedza finālu.

Seulas tenisa turnīru Jeļena Ostapenko uzsāks pārliecinošā favorītes statusā. Ostapenko WTA rangā ieņem 13. vietu un turnīrā izsēta ar otro numuru, bet Baka šim turnīram saņēma īpašo ielūgumu un pasaules rangā ieņem vien 569.vietu.