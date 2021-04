Sevastova ar dominējošu sniegumu izcīna trešo uzvaru Madridē

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova Madrides 1000 punktu WTA sērijas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-0, 6-3 sagrāva rumānieti Annu Bogdanu.

Sevastovai šī bija trešā uzvara Madridē. Pirms tam viņa pārvarēja divas kvalifikācijas kārtas.

Pasaules ranga 54. vietā esošā Sevastova stundas un astoņu minūšu laikā pieveica Bogdanu, kura rangā atrodas 102. pozīcijā. Tagad abām tenisistēm ir četras savstarpējās spēles, un katrai ir pa divām uzvarām.

Sevatova šajā mačā pirmajā setā dominēja kortā. Viņa trīs reizes lauza pretinieces servi un "sausā" uzvarēja setu. Otrajā setā Sevastova arī ātri lauza pretinieces servi un ieguva vadību ar 3-1. Tomēr šoreiz viņai nācās atspēlēt arī Bogdanas breika iespējas. To viņa paveica un turpināja spēlēt ļoti augstā līmenī. Maču viņa noslēdza ar "sausā" uzvarētu pretinieces servi.

Sevastovas pretiniece turnīra otrajā kārtā būs Lielbritānijas tenisiste Johanna Konta, kura pirmajā kārtā pieveica Kazahstānas spēlētāju Jūliju Putincevu.

Piektdien pamatturnīru Madridē uzsāks arī Jeļena Ostapenko, kurai būs jātiekas ar Svetlanu Kuzņecovu no Krievijas.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Mača statistika:

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0, 6-3. Sevatova uzvar maču. Bogdabas sitiens no labās atdūrās tīkla trosē, epizodi vēlāk viņa nepārsita pāri savai laukuma pusei arī no kreisās. Sevastovas saīsinātais sitiens deva viņai trīs mačbumbas, un viņa izmantoja pirmo iespēju ar sitienu no labās.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0, 5-3.Sevastova nodzenāja pretinieci pa kortu un izvirzījās vadībā, taču pēc saīsinātā sitiena viņai neizdevās sitiens pāri pretiniecei. Latviete uzreiz punktu atguva ar "eisu", šai epizodei sekoja Bogdanas sitiens ārpus laukuma, bet noslēgumā Sevastova izspēlēja saīsinātā un apvedošā sitiena kombināciju.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0, 4-3.Bogdana izpildīja netveramu servi, bet nākamajā epizodē Sevastovu pirmo reizi mačā pievīla saīsinātais sitiens. Latvijas tenisiste netrāpīja laukumā, pēc tam Bogdana trāpīja tīklā, bet noslēgumā viņai labs uzbrukums no labās.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0, 4-2.Sevastova izspēlēja saīsināto sitienu, Bogdana to uzņēma, bet liepājniece pēc tam sita bumbiņu brīvajā laukumā. Sevastova nākamo punktu guva ar vēl vienu izcilu saīsināto sitienu. Tam sekoja ātra izspēle un punkts ar sitienu no labās, bet noslēgumā izdevās labi ieservēt.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0, 3-2.Bogdana trāpīja pa sāna līniju un panāca, ka Sevastovas nākamais sitiens lido tīklā. Rumānijas tenisiste pieļāva savu ceturto dubultkļūdu, tam sekoja divas Sevastovas neveiksmes. Noslēgumā Bogdana labi servēja un aizvadīja savu pārliecinošāko serves geimu mačā.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0, 3-1.Bogdanai izdevās lieliska serves uzņemšana, tomēr nākamajā epizodē viņa diezgan vienkāršā situācijā sita tīklā, pēc tam skaļi paužot sašutumu. Tad Sevastivau neizdevās "nogrieztais" sitiens asā leņķī, bet viņa reabilitējās ar sitienu pa diagonāli no labās (30:30). Bogdana ar uzbrukumu no kreisās ieguva breikbumbu, taču garā izspēlē viņa kļūdījās. Turpinājumā Sevastova noveda geimu līdz uzvarai.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0, 2-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova sita tīklā pēc "gara" Bogdanas sitiena, tomēr vēlāk rumāniete netrāpīja laukumā. Bogdana pēcāk sita tīklā un pieļāva dubultkļūdu. Sevastova tika pie divkāršās breikbumbas, un to realizēja pēc pretinieces sitiena ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0, 1-1. Sevastova arī savā serves geimā divas reizes pēc kārtas netrāpīja laukumā. Trešajā izspēlē viņai izdevās labs uzbrukums no labās, kas deva "tīru" punktu, bet tam sekoja Bogdanas sitiens tīklā. Sevastova ar servi guva nākamo punktu, bet tam sekoja divi zaudēti punkti, kas deva Bogdanai breikbumbu. Teicams sitiens no kreisās asā lenķī ļāva Sevastovai atgūt punktu, tad viņai izdevās trāpīt pirmo "eisu" mačā. Lielisks un laicīgs sitiens no labās ļāva nosargāt savu servi.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0, 0-1.Pirms otrā seta sākuma Bogdana izmantoja tualetes pauzi, un viņa kortā iznāca gatavāka. Ar saviem agresīvajiem uzbrukumiem viņa panāca Sevastovas kļūdas un rezultātu 30:0. Sevastova punktu atguva, tomēr rumāniete beidzot nosargāja savu servi.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 6-0. Sevastova uzvar 1. setu. Sevastova vispirms guva punktu ar servi, bet tad viņa uzvarēja skaistu izspēli, punktu gūstot ar sitienu no labās gar sāna līniju. Noslēgumā Sevastova panāca divas pretinieces kļūdas.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 5-0. Sevastova trešo reizi lauž pretinieces servi. Bogdana apņēmīgi iesāka savu trešo serves geimu, gūstot divus ātrus punktus, taču trešajā izspēlē Sevastovai izdevās tikt pie tīkla, kur viņa punktu atguva. Rumānietei "norāvās" sitiens nākamajā izspēlē, bumbiņai lidojot tālu ārpus laukuma. Sevastovai arī trešais saīsinātais sitiens deva punktu un kārtējo breikbumbu. Sevastova izdarīja sitienus no kreisas pa diagonāli, līdz viņa netrāpīja laukumā. Bogdana pieļāva pirmo dubultkļūdu spēlē, uzdāvinot Sevastovai vēl vienu breika iespēju, taču latviete to neizmantoja, jo neizdevās sitiens no kreisās gar sāna līniju. Ar servi Bogdana panāca rezultātu "vairāk", bet Sevastovai izdevās atjaunot "vienādi". Rumānijas tenisistei bija iespēja noslēgt geimu, bet vēl viena dubultkļūda to neļāva izdarīt. Tad viņa iesita tīklā, un Sevastovai trešā iespēja lauzt pretinieces servi. Nākamo servi viņa uzņēma lieliski, un Bogdana uz to atbildēja ar trāpījumu tīklā.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 4-0.Bogdana no kreisās trāpīja tīklā, bet tam sekoja Sevastovas cīņa aizsardzībā, tomēr rumānietei izdevās tomēr gūt punktu. Bogdana centās paātrināt spēles tempu, tomēr pati netrāpīja laukumā turpinājumā. Viņa ar jaudīgu uzbrukumu izlīdzināja rezultātu geimā (30:30), taču atkal Sevastovai svarīgā brīdī izdevās gūt punktu ar servi. Geims noslēdzās ar Bogdanas sitienu tīklā.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 3-0. Sevastova vēlreiz lauž pretinieces servi.Bogdana ātri guva pirmo punktu, Sevastova vēlreiz lieliski nospēlēja saīsināto, bet trešajā izspēlē rumāniete netrāpīja laukumā. Nākamajā epizodē Sevastova kontrolēja izspēli, līdz guva punktu ar sitienu brīvajā laukuma pusē. Noslēgumā viņa izmantoja pirmo no divām breikbumbām,

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 2-0.Sevastovai neizdevās sitiens no labās, un bumbiņa pamatīgi pārlidoja pāri laukumam, liepājniecei nonākot iedzinējos ar 15:30. Viņa punktu atguva ar lielisku servi, bet vēlāk arī šajā geimā cīņa nonāca līdz rezultātam 40:40. Skaists sitiens no labās gar sāna līniju deva punktu Sevastovai, bet Bogdana atbildēja ar savu saīsināto sitienu. Sevastovai svarīgā brīdī izdevās lieliski ieservēt, bet noslēgumā viņa sev izkārtoja diezgan vieglu sitienu no labās brīvajā laukuma pusē.

Anastasija Sevastova - Anna Bogdana 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Spēles iesākumā izspēles bija ļoti īsas, bet Bogdana ar pirmo "eisu" mačā panāca rezultātu 30:30. Tad Sevastova no kreisās pārsita bumbiņu pāri laukumam, tomēr ar saviem sitieniem pa diagonāli viņa panāca pretinieces kļūdu (40:40). Lielisks sitiens no labās tieši serves laukuma stūrī deva Sevastovai breikbumbu, un to viņa realizēja ar perfektu saīsināto sitienu.

Anastasija Sevastova - Ana Bogdana. Spēle sākusies. Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Sevastova šosezon 20 spēlēs izcīnījusi 12 uzvaras, bet Bogdanai ir astoņi panākumi 14 mačos.

Anastasija Sevastova Madridē aizvadīs jau trešo spēli. Pēc uzvarētām divām kvalifikācijas turnīra kārtām viņa šodien uzsāk pamatsacensības, tiekoties ar Anu Bogdanu. Viņa arī pārvarēja kvalifikāciju, tāpēc abas būs vienlīdz nogurušas un vienlīdz labā spēļu ritmā. Sevastova WTA rangā ieņem 54.vietu, bet Bogdana - 102. Abas tenisistes līdz šim tikušās trīs reizes, Sevastovai gūstot vienu uzvaru.