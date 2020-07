Sevastova ar izcilu spēli pēc ilgas dīkstāves pieveic Gērgesi

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 43.) pirmdien uzsāka dalību Berlīnes paraugturnīrā "bett1 Aces", pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 6-3, 4-3 apspēlējot Jūliju Gērgesu (WTA 38.) no Vācijas, kura potītes savainojuma dēļ maču nepabeidza.

Lai gan Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) sezonu plānots atsākt 3. augustā Palermo, Vācijā šonedēļ sācies paraugturnīrs ar vairāku pasaules vadošo tenisistu līdzdalību. Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē startē pa sešiem sportistiem, no kuriem četri cīņu uzsāk ar ceturtdaļfinālu kārtu.

Sevastova spēli uzsāka ļoti veiksmīgi, spēlējot precīzāk nekā Gērgesa un laužot vācietes servi, rezultātam kļūstot 2:1. Liepājniece īpaši akurāti spēlēja savos serves geimos, tajos seta laikā zaudējot vien divus punktus. Savukārt, rezultātam esot 5:3, Sevastova vēlreiz lauza pretinieces servi un uzvarēja pirmo setu.

Otrais sets izvērtās mazliet sīvāks, arī Gērgesai pirmo reizi atstājot Sevastovu bez punktiem serves geimā. Abas tenisistes apmainījās ar sekmīgām servēm līdz Vācijas tenisiste izmežģīja potīti. Gērgesa atgriezās laukumā, Sevastovai serves geimā panākot rezultātu 4:3, bet tad Latvijas tenisistes pretiniece izlēma, ka maču neturpinās.

Tādējādi liepājniece uzvarēja pirmajā aizvadītajā mačā kopš šī gada 24. februāra, kad vēl pirms Covid-19 pandēmijas Sevastova piekāpās Igaunijas pārstāvei Anetai Kontaveitai.

Sevastova otrdien sacensību pusfinālā tiksies ar Ukrainas pārstāvi Jeļinu Svitoļinu (WTA 5.). Savukārt otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots, pirmdienas vakarā tiekoties Andreai Petkovičai (WTA 87.) no Vācijas un Čehijas tenisistei Petrai Kvitovai (WTA 12.) Kādu no viņām nākamajā kārtā jau sagaida Kiki Bertensa (WTA 7.), kura ar Svitoļinu turnīru sāk no pusfināla kārtas.

