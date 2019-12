Sevastova gadu sāks WTA ranga 27. vietā; Ostapenko - 45.vietā

Latvijas vadošās tenisistes Anastasija Sevastova un Jeļena Ostapenko 2020.gada WTA sezonu iesāks attiecīgi ar 27. un 45.vietu rangā.

Sevastova 27.vietā rangā atrodas jau kopš 21.oktobra un jau "Gada balva sportā 2019" atklāja, ka pēdējās 2019.gada dienas viņa sagaidīs jau Austrālijā, kur paredzēts aizvadīt pirmo 2020.gada sezonas turnīru. Aizvadīto sezonu Sevastova iesāka ar turnīru Brisbenā, kas šogad norisināsies no 6. līdz 12.janvārim.

2019.gada sezonā Sevastova aizvadīja 51 spēli, izcīnot 29 panākumus. Tostarp arī izdevās iegūt savu vienīgo 2019.gada trofeju, kas izcīnīta mājās - Jūrmalas "International" raudzes turnīrā uz māla seguma. Tenisistei šis nebija tas veiksmīgākais gads, taču Francijas un Austrālijas atklātajos čempionātos izdevās aizkļūt līdz ceturtajai kārtai.

Tikmēr Ostapenko ranga 45.pozīciju ieņem jau kopš 18.novembra un savu pirmo 2020.gada sezonas turnīru viņa aizvadīs Oklendā, Jaunzēlandē. Tenisiste 2019.gada sezonā kortā devās 54 spēlēs, 27 no tām izcīnot uzvaru. Savu vienīgo titulu viņa pagājušajā sezonā izcīnīja Luksemburgā, finālā ar 6-4, 6-1 apspēlējot spēcīgo vācieti Jūliju Gērgesu. Ostapenko Lincas "International" turnīrā sasniedza finālu, bet labākais sniegums "Grand Slam" turnīros padevās ASV, kur viņa apstājās trešajā kārtā.

Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča jauno sezonu iesāks ar 265.vietu rangā, Daniela Vismane ir 495.pozīcijā, bet Kamilla Bartone ieņem 915.vietu. Rangā atrodamas arī Margarita Ignatjeva (WTA 1057.) Darja Semeņistaja (1285.).

Labākā desmitnieka augšgalā ir Austrālijas vadošā rakete un aizvadītās sezonas WTA gada labākā tenisiste Ešlija Bārtija, kura arī triumfēja sezonas noslēguma turnīrā. Otrā ir čehiete Karolīna Plīškova, tālāk seko Naomi Osaka no Japānas, bet četrinieku noslēdz rumāniete Simona Halepa. Piekto pozīciju ieņem aizvadītās sezonas WTA uzlecošā zvaigzne Bjanka Andresku no Kanādas, vietu zemāk ir ukrainiete Jeļina Svitoļina, tālāk seko Petra Kvitova no Čehijas un Belinda Benčiča no Šveices, bet devīto un desmito pozīciju, attiecīgi ieņem Kiki Bertensa no Nīderlandes un leģendārā Serēna Viljamsa no ASV.

2020.gada sezonas pirmajā nedēļā WTA turnīri paredzēti Šeņdžeņā, Brisbeinā un Oklendā. Sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs notiks Austrālijā no 20.janvāra līdz 2.februārim.

Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis gaidāmo ATP sezonu sagaidīs 226.vietā rangā, kamēr Mārtiņš Podžus no 461.pozīcijas centīsies sasniegt jaunu karjeras rekordu.

Gulbis ATP ranga 226.vietā atrodas jau kopš decembra otrās nedēļas, bet pēdējo reizi kortā viņš devās oktobra vidū Stokholmas "International" turnīrā, kurā nepārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu, zaudēdams tenisistam, kurš tobrīd rangā ieņēma 1570.pozīciju. Tenisists 2019.gada sezonā piedalījās 29 turnīros, bet tikai divos viņš aizvadīja vairāk nekā divus mačus. Visvairāk - četras spēles - Gulbis aizvadīja februārī Roterdamas "ATP World Tour 500" turnīrā.

Tikmēr otrā valsts rakete M.Podžus gaidāmo sezonu iesāks 461.vietā, mēģinot sasniegt jaunu karjeras rekordu rangā. Pagaidām tenisists ne reizi karjerā nav pakāpies augstāk par 422.pozīciju. Dalītu 1497.vietu ieņem Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns, bet Jānis Podžus ir dalītā 1520.pozīcijā.

Aizvadīto sezonu kā pasaules pirmā rakete piekto reizi karjerā noslēdza spānis Rafaels Nadals, kurš šajā godā arī sāks 2020.gada sezonu. Otrais ir titulētais serbs Novaks Džokovičs, trešo pozīciju ieņem leģendārais šveicietis Rodžers Federers, uzreiz aiz viņa ir Dominiks Tīms no Austrijas, bet Daniils Medvedevs no Krievijas noslēdz labāko piecinieku. Sestajā vietā ir "ATP Finals" uzvarētājs Stefans Cicips no Grieķijas, tālāk seko Aleksandrs Zverevs no Vācijas, Mateo Beretīni no Itālijas un Roverto Bautista-Aguts no Spānijas, savukārt desmitnieku noslēdz francūzis Gaēls Monfiss.

No 3. līdz 12.janvārim tenisisti Austrālijā aizvadīs pirmo "ATP Cup" turnīru, kurā piedalīsies 24 valstu izlases.

Savukārt pirmais sezonas "Grand Slam" - Austrālijas atklātais čempionāts - paredzēts no 20.janvāra līdz 3.februārim.