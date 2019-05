Sevastova karjeras dramatiskākajā cīņā iekļūst 'French Open' astotdaļfinālā

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piektdien karjeras sīvākajā un dramatiskākajā mačā atspēlēja piecas mačubmbas un iekļuva Francijas atklātā tenisa čempionāta jeb "French Open" astotdaļfinālā, kas ir viņas profesionālās karjeras rekords turnīrā Parīzē.

Trešās kārtas mačā Sevastova trīs stundu un 18 minūšu ilgā cīņā ar 6-7 (3:7), 6-4, 11-9 pārspēja beļģieti Elisi Mertensu. Latvijas tenisiste turnīrā izlikta ar 12. numuru, bet pretiniecei bija 20. numurs.

Spēles iesākumā abas tenisistes veiksmīgi darbojās pie savām servēm, bet septītajā geimā Mertensa lauza latvietes servi, taču nedaudz vēlāk Sevastova rezultātu izlīdzināja un panāca 5-5. Cīņa nonāca līdz taibreikam, kurā veiksmīgāk spēlēja tenisiste no Beļģijas. Otrajā setā Sevastova divreiz apspēlēja pretinieci viņas serves geimā un izvirzījās vadībā 4-1, taču Mertensa atbildēja ar to pašu un panāca 4-4. Sevastova uzreiz vēlreiz nobreikoja beļģieti, bet pēc tam spēja nosargāt servi un uzvarēja otro setu.

Dramatiskākā cīņa ritēja trešajā setā, kurā Sevastova vispirms nonāca iedzinējos ar 0-2, tad viņa lauza pretinieces servi, taču rezultātu nespēja izlīdzināt. Mertensa atkal izmantoja breika iespēju un panāca 3-1, tomēr liepājniece nākamajos geimos tomēr izlīdzināja rezultātu. Abas tenisistes turpināja sīvo spēkošanos, bet Sevastova svarīgos brīžos atspēlēja mačbumbas. Trešā seta 19. geimā Sevastova ieguva trīskāršo breikbumbu, un ar trešo piegājienu to realizēja. Pēc tam viņa veiksmīgi servēja par uzvaru mačā.

Trīs stundu un 18 minūšu garā spēlē šosezon WTA tūrē ir otrais garākais mačs, tāpat tas ir viens no garākajiem mačiem "French Open" sieviešu vienspēļu turnīru vēsturē.

Sevastova par iekļūšanu ceturtajā kārtā nopelnīja 240 WTA punktus.

Tagad "French Open" astotdaļfinālā Sevastova tiksies ar čehieti Marketu Vondrušovu, kura pasaules rangā ieņem 38. vietu.

French Open: Anastasija Sevastova - Elise Mertensa

Spēles statistika:

Sevastova pēc mača intervijā uz korta: "Šis varētu būt garākais mačs manā karjerā. Elise aizvadīja lielisku spēli. Paldies viņai par šo spēli, bez viņas nebūtu iespējama šāda cīņa."

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 11-9. Sevastova uzvar maču. Sevastova no kreisās uzbruka ļoti asā leņķī, un šo bumbiņu pretiniece nespēja atvairīt. Tad Mertensa netrāpīja laukumā, bet Sevastova ar sitienu no gaisa laukuma stūrī panāca trīskāršo mačbumbu. Mertensa pa diagonāli sita ārpus laukuma. Sevastova pirmo reizi iekļūst "French Open" ceturtajā kārtā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 10-9. Sevastova lauž pretinieces servi. Mertensa skrējienā no aizsardzības pozīcijas raidīja bumbiņu tīklā, savukārt Sevastova izspēlēja saīsināto, bet tad ar nākamo sitienu raidīja bumbiņu laukuma dziļumā, panākot 30:0. Vēlreiz Sevastova pievilka pretinieci pie tīkla un tad viņu apspēlēja, iegūstot trīskāršo breikbumbu. Mertensa ar savām darbībām spēja divus punktus atspēlēt, bet tad Sevastova pacietīgi izdarīja uzbrukuma sitienus un sagaidīja pretinieces sitienu ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 9-9.Sevastova no kreisās raidīja bumbiņu tīklā, tam sekoja vēl viena aizraujoša izspēle, kurā Sevastova nospēlēja saīsināto sitienu un guva punktu pēc pretinieces auta. Mertensa trāpīja tīklā, bet liepājniecei neizdevās precīzi pārmest bumbiņu pāri pretiniecei. Garā izspēlē Sevastova pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma, bet ar lielisku servi mačbumbu atspēlēja. Latvijas tenisiste vēlreiz kļūdījās un trāpīja tīklā, dodot piekto mačbumbu šajā spēlē Mertensai. Teicams uzbrukums no kreisās pa sāna līniju ļāva vēlreiz atspēlēties. Sevastova šoreiz ar diagonāles sitienu trāpīja pa līniju un panāca rezultātu "vairāk". Nākamajā izspēlē Mertensa atvairīja sitienus, taču šoreiz Sevastova sita ārpus laukuma. Liepājniece izcēlās ar "eisu", bet tad saīsinātais sitiens kārtējo reizi deva punktu latvietei.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 8-9Mertensa pieļāva dubultkļūdu, bet tad īsā izspēlē viņa netrāpīja laukumā. Beļģiete ieservēja vienā stūrī, bet tad asi uzbruka otrā, kam sekoja "eiss" (30:30). Sevastova divreiz sita tīklā iegrieztās bumbiņas un neizmantoja iespēju pacīnīties par breiku.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 8-8Abas tenisistes apmainījās ar lieliskiem uzbrukumiem, mirkli vēlāk Mertensa raidīja bumbiņu tīklā. Sevastova panāca 40:15 ar saīsinātā sitiena kombināciju, bet tad viņa ar servi panāca pretinieces autu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 7-8Sevastovai izdevās ļoti precīzs apvedošais sitiens, kad pretiniece bija pie tīkla, taču Mertensa ar kreiso spēcīgu sita laukuma stūrī. Liepājniece diezgan pavirši izspēlēja saīsināto un trāpīja tīklā (15:30). Garas izspēles noslēgumā Sevastova sita tīklā, bet viņa reabilitējās ar sitienu no kreisās pa diagonāli pašā stūrī. Pēc tam viņa netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 7-7Vispirms Mertensa asais uzbrukums izlidoja ārpus laukuma, bet tad Sevastovai izdevās lielisks uzbrukums pa diagonāli no labās. Latvijas tenisiste izspēlēja saīsināto, taču vēlāk apvedošais sitiens nebija precīzs. Sevastova turpināja spēlēt uzbrūkošu tenisu, un beļģiete arvien biežāk netika pie bumbiņām. Noslēgumā Sevastova ar spēcīgu uzbrukumu guva punktu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 6-7Sevastova ar saīsināto sitienu paklupināja pretinieci un panāca 30:0, tomēr nākamajā izspēlē viņa sita ārpus laukuma. Sevastova teicami uzbruka no kreisās, guva tīru punktu, bet Mertensa atkal paklupa, steidzoties pēc bumbiņas. Latvietei divkāršā breikbumba. Pirmajā breika iespējā Sevastova asā leņķī sita ārpus laukuma, savukārt mirkli vēlāk viņa netrāpīja laukumā saīsināto. Latvietei bija lieliska uzbrukuma iespēja, bet viņa no labās pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma. Mertensa atvairīja ļoti daudzus uzbrukuma sitienu, taču Sevatovai izdevās atrast iespēju, kā gūt punktu, uzbrūkot no labās (40:40). Latvijas sportiste no kreisās trāpīja tīklā, kad sita pa diagonāli, bet rezultāts kļuva "vienādi" pēc Mertensas dubultkļūdas. Beļģiete labi ieservēja, bet nākamajā izspēlē Sevastova nodzenāja pretinieci pa gala līniju un guva punktu ar forhendu. Saspringtās cīņas turpinājumā Mertensai izdevās gūt divus punktus pēc kārtas - vispirms viņa ar sitienu asā leņķī panāca "vairāk", bet tad Sevastova neveiksmīgi uzņēma servi.

"French Open" sieviešu turnīrā tenisistes trešajā setā nespēlē taibreiku, tāpēc turpinās cīņa līdz divu geimu pārsvaram.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 6-6.Sevastova spēcīgi uzbruka tukšajā laukumā un guva punktu, tad Mertensa uzņemšanā netrāpīja laukumā. Sevastova veiksmīgi atvairīja uzbrukumu, bet tad no kreisās sita ārpus laukuma, tam sekoja kļūda forhendā. Sevastova pie tīkla trieca bumbiņu laukumā un panāca 40:30, tomēr pēcāk viņa no aizsardzības netrāpīja laukumā. Liepājniece nākamajā izspēlē no labās sita tīklā, un šī kļūda Mertensai deva mačbumbu. Sevastova to lieliski ar tīru punktu to atspēlēja, taču vēl vienā nervus kutinošā izspēlē liepājniece sita tīklā. Sevastova ar saīsināto sitienu panāca pretinieces sitienu ārpus laukuma, bet ar vēlvienu fantastisku dropšotu viņa panāca rezultātu "vairāk". Noslēgumā Sevastova lieliski uzbruka, un šoreiz beļģiete no aizsardzības sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 5-6.Mertensa ar labām servēm panāca 30:0, bet mirkli vēlāk Sevastova tika pie uzbrukuma iespējas no kreisās gar sāna līniju, un to realizēja. Beļģiete nākamajā izspēlē pie tīkla uzbruka, bet Sevastova atvairīja pirmos divus sitienus, taču tad sita ārpus laukuma. Noslēgumā Mertensa guva vēl vienu punktu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 5-5Sevastova serves geimu iesāka ar labu uzbrukumu, bet cīņa turpinājās līdzīgi. Mertensa ar fantastisku aizsardzību pārmeta bumbiņu pāri tīklam un panāca 30:30. Vēl vienā lieliskā epizodē Mertensa turpināja darīt brīnumus, līdz Sevastova kļūdījās. Sevastova breikbumbu atspēlēja ar lielisku diagonālas sitienu no labās, bet pēc tam viņa ar vēl vienu forhendu noķēra pretinieci pretkustībā. Sevastova skrējienā netrāpīja sitienu gar sāna līniju, taču reabilitējās ar "eisu". Noslēgumā Sevastova izspēlēja saīsināto un ar nākamo sitienu raidīja bumbiņu tukšajā laukumā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 4-5Sevastovai neizdevās uzņemt pirmās divas pretinieces serves, bet nākamajā izspēlē Mertensa sita precīzi gar sāna līniju no laukuma vidus. Sevastova atbildēja ar lielisku uzbrukumu laukuma stūrī, taču Mertensa servi nosargāja ar "eisu".

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 4-4.Sevastova devās pie tīkla un izdarīja precīzu sitienu laukuma stūrī, bet mirkli vēlāk viņa trāpīja tīklā. Nākamajās epizodēs Mertensai netika galā ar Sevastovas uzbrukumiem, bet noslēgumā viņa neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 3-4Mertensa aizvadīja "sauso" serves geimu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 3-3.Sevastova labi iegrieza bumbiņu, un pretiniece pie tās netika. Mertensa serves uzņemšanā sita tīklā, kam sekoja tempa ziņā lēna izspēle, taču sitieni bija viltīgi. Beļģiete netrāpīja laukumā, bet noslēgumā viņa neveiksmīgi uzņēma servi.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 2-3. Sevastova lauž pretinieces servi.Mertensas spēja uzņemt sarežģītus sitienus bija diezgan apbrīnojama, un tas Sevastovu sāka izsist no ritma. Tomēr liepājniece turpināja apņēmīgi cīnīties un pie tīkla pēc saīsinātā sitiena spēcīgi raidīja bumbiņu laukuma stūrī, iegūstot breika iespēju. To viņa realizēja pēc pretinieces sitiena ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 1-3. Sevastova zaudē serves geimu. Mertensa izvirzījās vadībā ar 30:0, taču Sevastova ar veiksmīgu izspēli punktu atguva. Beļģijas tenisiste pēc labas aizsardzības sagaidīja uzbrukuma iespēju un guva punktu, iegūstot divkāršo breikbumbu. Sevastova pacietīgi izdarīja uzbrukuma sitienus un sagaidīja pretinieces sitienu ārpus laukuma. Fantastiskas izspēles turpinājās, un Sevastovai pievilka pretinieci pie tīkla un ar nākamo sitienu guva punktu. Mertensa tomēr ieguva vēl vienu breika iespēju, un šoreiz Sevastovai neizdevās atspēlēties, jo viņas sitiens no labās izgriezās ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 1-2. Sevastova lauž pretinieces servi. Mertensa raidīja bumbiņu tīklā, savukārt astoņu sitienu izspēlē Sevatovai izdevās precīzs sitiens pa diagonāli. Sevastova no kreisās netrāpīja gar sāna līniju, bet aizraujošās cīņas turpinājumā viņa neizdevās pārsist pāri tīklam. Vēl vienā garā izspēlē Mertensa atvairīja bumbiņas, līdz netrāpīja laukumā, taču Sevastovai neizdevās izmantot breika iespēju. Latviete izdarīja spiedienu uz pretinieci, kura divās izspēlēs pēc kārtas sita autā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 0-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova pacietīgi darbojās un nonāca teicamā pozīcijā, lai uzbruku no labās gar sāna līniju. Mertensa mirkli vēlāk arī guva tīru punktu, uzbrūkot ar bekhendu, bet pēc tam viņa lieliski nospēlēja aizsardzībā un panāca Sevastovas sitienu tīklā. Beļģiete turpināja "celt ārā" smagas bumbiņas, bet šoreiz Sevastovai paveicās, kad bumbiņa iekrita laukumā no tīkla troses. Liepājniece pēc labas serves pie tīkla un panāca 40:30, tad viņa sita tīklā. Mertensa ar savām darbībām aizsardzībā ieguva breika iespēju, kuru realizēja pēc Sevastovas sitiena tīklā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4, 0-1Mertensa pēc mazā pārtraukuma kortā devās ar trīs ātri gūtiem punktiem. Sevastova punktu atspēlēja, bet pēc tam viņa netrāpīja laukumā.

Sācies 3. sets.

Otrā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 6-4. Sevastova uzvar 2. setu. Mertensa skrējienā pie tīkla redzēja, ka Sevastova jau skrien uz vienu pusi, un sita bumbiņu uz otri pusi. Sevastova no kreisās netrāpīja laukumā, beļģiete no labās trāpīja tīklā. Sevasovai netrāpīja laukuma stūrī no labās, dodot pretiniecei divas breika iespējas. Pirmajā epizodē Mertensa spēcīgi uzbruka uzņemšanā un netrāpīja laukumā, bet pēc tam Sevastovai ar lielām grūtībām izdevās panākt pretinieces kļūdu. Beļģijas tenisiste turpināja ar neveiksmi serves uzņemšanā, bet noslēgumā viņa pie tīkla uzsita nepietiekami augstu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 5-4. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova pretinieces serves geimu iesāka ar agresīvām darbībām, kas ļāva gūt trīs punktus pēc kārtas. Sevastova sita ārpus laukuma no kreisās pirmajā breika iespējā, otrajā viņa neveiksmīgi uzņēma servi, bet trešajā iespējā Sevatova labi uzņēma servi, un Mertensa raidīja bumbiņu tīklā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 4-4. Sevastova vēlreiz zaudē serves geimu. Sevastova sitieniem laukuma dziļumā panāca pretinieces kļūdu, savukārt pēcāk Mertensai izdevās spēcīgs uzbrukums no kreisās. Beļģiete turpinājumā neuzņēma servi un netrāpīja sitienu pa diagonāli, savukārt Sevastova neizmantoja iespēju noslēgt geimu, divreiz kļūdoties sitienos. Mertensa vēlreiz netrāpīja pa diagonāli, arī Sevastovai skrējienā šādu sitienu neizdevās pārsist pāri tīklam. Sevastova asā leņķī netrāpīja pa sāna līniju, un Mertensa apturēja izspēli. Tiesnesis pārbaudīja un fiksēja, ka bija auts. Pēc tam beļģiete guva punktu un izlīdzināja rezultātu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 4-3.Abas tenisistes apmainījās punktu guvumiem, bet tad Mertensa skaistā izspēlē guva punktu. Sevastova turpinājumā izdarīja uzbrukuma sitienus, līdz uzlauza pretinieces aizsardzību, bet nākamajā epizodē beļģiete devās pie tīkla, kur spēcīgi sita bumbiņu laukumā. Ar vēl vienu uzbrukuma epizodi Mertensa nosargāja serves geimu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 4-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova atkal serves geimu sāka ar kļūdām, un šoreiz viņa nonāca iedzinējos ar 0:40. Sitiens tīklā īsā izspēlē neļāva sākt atspēlēšanos.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 4-1. Sevastova vēlreiz lauž pretinieces servi. Mertensa pieļāva dubultkļūdu, taču Sevastova no kreisās raidīja bumbiņu tīklā nākamajā izspēlē. Beļģiete vēlreiz zaudēja punktu pēc dubultkļūdas, bet tad izspēlē viņa nedaudz izsita bumbiņu ārpus laukuma. Sevastova breika iespēju realizēja ar lielisku uzbrukumu no labās pa sāna līniju.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 3-1. Sevastova neveiksmīgi sāka serves geimu, nonākot iedzinējos ar 0:30, bet Mertensa nākamajās divās epizodēs sita ārpus laukuma. Sevastova vēlreiz veiksmīgi servēja, un Mertensa atkal uzņemšanā sita ārpus laukuma, taču pēc tam viņa labi uzbruka, uzņemot otro servi. Noslēgumā Sevastovai izdevās uzvarēt serves geimu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 2-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Mertensa no labās sita bumbiņu tīklā, tad viņa no labās netrāpīja laukumā, uzbrūkot gar sāna līniju. Ar uzbrukumu no kreisās, kad pretiniece jau bija pretkustībā, Sevastova ieguva trīskāršo breikbumbu. Latvietei neizdevās uzņemt servi, mirkli vēlāk Mertensai izdevās laba sitienu kombinācija, kas noslēdzās ar tīri uzvarētu izspēli. Beļģietei punktu izrāviens turpinājās, taču Sevastova atspēlējās no rezultāta "mazāk", kad pie tīkla trieca bumbiņu pretinieces laukumā. Uzbrukums no kreisās gar sāna līniju Sevastovai deva ceturto breika iespēju šajā geimā, bet tad viņa panāca, ka Mertensa pieļauj kļūdu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 1-1Mertensa demonstrēja lielisku spēli aizsardzībā, taču Sevastova spēja panākt pretinieces kļūdu. Tad viņa ļoti precīzi izspēlēja saīsināto sitienu, kam sekoja labas serves.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 0-1.Mertensa otro setu sāka ar "sausā" uzvarēt serves geimu.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7). Sevastova zaudē pirmo setu. Taibreika izspēle:0:1 Sevastova sāka ar servēšanu, taču izspēlē viņa no labās sita tīklā. 1:1 Mertensa ar bekhendu sita ārpus laukuma. 1:2 Beļģiete agresīvi uzbruka un pie tīkla guva punktu. 2:2 Sevastova izspēlēja saīsināto sitienu, pēc kura Mertensa pieļāva kļūdu. 2:3 Liepājnieces iegrieztā bumbiņa piezemējās ārpus laukuma. 2:4 Sevastova netrāpīja laukumā. 2:5 Sevastova serves uzņemšanā netrāpīja laukumā. 3:5 Mertensa uzņemšanā netrāpīja gar sāna līniju. 3:6 Mertensa noķēra Sevastovu pretkustībā un ieguva pirmo setbumbu. 3:7 Sevastova no kreisās sita ārpus laukuma un zaudēja pirmo setu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-6.Līdzīgā un aizraujošā cīņā Sevastova ar saīsināto sitienu izlīdzināja rezultātu 30:30, tomēr Mertensa svarīgā brīdī izcēlās ar "eisu". Sevastova nākamo servi uzņēma ar sitienu tīklā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-5Mertensa skrējienā sita pāri laukumam, bet tam sekoja lieliska izspēle, kurā abas tenisistes pamatīgi noskrējās, bet noslēgumā Sevastova no ļoti sarežģītas situācijas pavisam nedaudz sita ārpus laukuma. Šoreiz tiesnesis aizgāja paskatīties, vai bumba bija autā. Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, bet tad Sevastovai bumbiņa nepārvēlās tīklam, kas deva Mertensai breika iespēju. Latviete to atspēlēja, kad nodzenāja pretinieci pa laukuma stūriem un guva tīru punktu. Mertensa no kreisās sita ārpus laukuma, Sevastova no labās sita pāri, beļģiete trāpīja tīklā, bet tad Sevastovas saīsinātais sitiens nedeva rezultātu, un pretiniece pie tīkla atkal izlīdzināja rezultātu. Sevastova raidīja bumbiņu gar sāna līniju no kreisās, bet noslēgumā viņa ar sitienu pa diagonāli no labās panāca pretinieces kļūdu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 5-5. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova teicami uzbruka uzņemšanā, bet tad turpināja kareivīgo attieksmi arī nākamajos geimos, kad panāca pretinieces kļūdu. Vēlreiz Sevastova ieguva trīskāršo breikbumbu, un šoreiz viņa to realizēja, kad lieliskā veidā apspēlēja pie tīkla esošo Mertensu.

Pārtraukumā starp geimiem Sevastova tiesnesim pārmeta, ka viņš viņai izteica brīdinājumu par palīdzības saņemšanu no trenera, bet neaizgāja apskatīties, vai tiešām bumbiņa bija autā pēc vienas no viņas sitieniem.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 4-5Mertensa piesteidzās pie tīkla un sita tukšajā laukumā, Sevastova punktu atguva ar labu servi, bet trešajā izspēlē beļģiete teicami nospēlēja aizsardzībā, līdz latviete pieļāva kļūdu. Sevastova ar servi atkal izlīdzināja rezultātu, bet tad viņa izspēlēja saīsināto sitienu, pēc kura pārmeta bumbiņu pāri pretiniecei. Mertensa raidīja bumbiņu tīklā noslēgumā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 3-5Mertensa serves geimu iesāka ar neprecīziem sitieniem pirmajās trīs izspēlēs, kad Sevastova izdarīja agresīvus uzbrukuma sitienus. Pirmo breika iespēju Sevastova nerealizēja, kad pavisam nedaudz netrāpīja sitienu gar sāna līniju no labās. Arī nākamās Sevastovas izspēles noslēdzās ar viņas kļūdu, līdz viņa zaudēja geimu. Turklāt latviete saņēma brīdinājumu par palīdzības saņemšanu no trenere.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 3-4. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova no kreisās izdarīja vairākus sitienu pa diagonāli, līdz Mertensa raidīja bumbiņu tīklā. Spēle turpinājās ar fantastisku izspēli, kura noslēdzās ar vēl vienu veiksmīgu epizodi pie tīkla Mertensai. Beļģiete serves uzņemšanā "izšāva" bumbiņu ārpus laukuma, nākamajā izspēlē Sevastova no kreisās sita neprecīzi. Ar labu servi Latvijas tenisiste panāca 40:30, taču Mertensa ar spēcīgu uzņemšanu nākamajā izspēlē panāca rezultātu "vienādi". Sevastova sita tīklā no kreisās un deva pretiniecei breika iespēju, bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 3-3,Aizraujošā izspēlē Mertensas sistā bumbiņa tomēr nepārvēlās pāri tīkla trosei, taču nākamajā epizodē beļģiete pie tīkla aizsniedzās līdz bumbiņai un dabūja to pāri. Sevastovai nākamajās divās izspēlēs neizdevās pārsist pāri tīklam. Mertensa pieļāva dubultkļūdu, taču nākamajā izspēlē noslēdza serves geimu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 3-2Sevastova ar sitienu no kreisās trāpīja tīklā, bet Mertensa nākamajā izspēlē no labās netrāpīja laukumā. Turpinājumā latviete ar spēcīgu uzbrukumu panāca pretinieces kļūdu, tam sekoja serves, kuras beļģiete uzņēma neveiksmīgi.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 2-2Sevastovai neizdevās precīzi pārmest bumbiņu pāri Mertensai, kura bija pie tīkla. Tad beļģiete pie tīkla trieca bumbiņu laukumā un panāca 30:0, savukārt tam sekoja veiksmīga serve. Sevastova pie punkta šajā geimā tā arī netika.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 2-1.Sevastova ar savu otro sitienu pēc serves trāpīja pa sāna līniju, un viņa turpināja ar labām servēm. Mertensa uzņemšanā sita tīklā, līdz ar to latviete serves geimu uzvarēja "sausā".

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 1-1. Mertensa sitienu no kreisās raidīja gar sāna līniju, gūstot tīru punktu, bet mirkli vēlāk Sevastova trāpīja tīklā. Liepājniece nākamajā izspēlē centās apspēlēt pretinieci, kura bija devusies pie tīkla, bet viņai neizdevās trāpīt laukuma stūrī. Noslēgumā Sevastova uzņemšanā trāpīja tīklā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 1-0Sevastova maču sāka ar diviem gūtiem punktiem, un otrajā izspēlē viņa jau izmantoja saīsināto sitienu. Mertensa nākamajā izspēlē apspēlēja liepājnieci un guva tīru punktu ar sitienu no kreisās, bet pēc tam viņa sita pāri laukumam. Sevastova garā izspēlē no labās raidīja bumbiņu autā, bet noslēgumā beļģiete trāpīja tīklā.

Spēle sākusies! Sevastova maču sāk ar servēšanu.

Sevastova ir pasaules rangā ir 12. vietā, bet Mertensu ieņem 20 pozīciju. Abas tenisistes ar šiem numuriem izliktas arī turnīrā. Sevastova ar Mertensu savstarpēji ir tikušās vienu reizi, kad 2017.gadā Maljorkā liepājniece uzvarēja.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piektdien otro reizi karjerā spēlēs "French Open" trešajā kārtā, kur viņas pretiniece būs beļģiete Elise Mertensa. Abas tenisistes spēkosies pēc nozīmes otrajā kortā, kurai dots Suzannas Lenglēnas vārds.