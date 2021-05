Sevastova Madridē pēc diviem episkiem setiem neiztur cīņā ar spānieti Badosu

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien Madrides 1000 punktu WTA sērijas turnīra trešajā kārtā ar rezultātu 7-6 (7:0), 6-7 (3:7), 0-6 piekāpās sportistei no Spānijas Paulai Badosai.

Sevastovas un Badosas dramatiskā cīņa ilga divas stundas un 35 minūtes. Abām sportistes aizvadīja otro savstarpējo spēli, un Sevastova zaudējusi abās. Sevastova pasaules rangā ieņem 54. pozīciju, bet Badosa ierindojas 62. vietā.

Pirmajā setā Sevastova atspēlējās no rezultāta 2-4 un panāca 5-4, tomēr nespēja serves geimā noslēgt pirmo setu. Cīņa nonāca līdz taibreikam, kurā Latvijas tenisiste guva septiņus punktus pēc kārtas. Arī otrajā setā Sevastovai nācās atspēlēties no breika deficīta (1-3), bet pie rezultāta 3-3 abas tenisistes divreiz apmainījās ar uzvarētiem pretinieces serves geimiem. Otrajā taibreikā rezultāts pēc sešām izspēlēm bija 3:3, taču tam sekoja Badosas četri gūti punkti pēc kārtas.

Trešajā setā sīva cīņa izpalika. Badosa trīs reizes lauza Sevastovas servi, bet pati trīs reizes spēja nosargāt savu servi, setu uzvarot "sausā".

Pēc turnīra Madridē Sevastova atkal atgūs Latvijas tenisa pirmās raketes godu, provizoriski pakāpjoties uz 46. vietu. Savukārt Jeļena Ostapenko varētu ierindoties 49. vietā.

Kopumā turnīrā Madridē Sevastova izcīnīja četras uzvaras - divas kvalifikācijā un divas pamatturnīrā.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešaraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Madrides tenisa turnīrs: Anastasija Sevastova – Paula Badosa

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 6-7 (3:7), 0-6. Sevastova zaudē maču. Badosa no kreisās trāpīja tīklā, Sevastova mirkli vēlāk divreiz pēc kārtas pavisam nedaudz netrāpīja laukumā. Spānijas tenisiste pēc tam divas reizes serves uzņemšanā netrāpīja laukumā, taču Sevastova pieļāva dubultkļūdu (40:40). Badosa izmantoja to, ka pēc Sevastovas uzbrukuma bumbiņa trāpīja pa tīkla augšpusi un nonāca viņai ērtā pozīcijā, bet noslēgumā Sevastova sita tīklā.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 6-7 (3:7), 0-5Badosas serves geimā Sevastova panāca rezultātu 30:30, taču svarīgā brīdī latvietei neizdevās tikt galā ar spēcīgo pretinieces servi. Sevastovas sitiens pa diagonāli lidoja ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 6-7 (3:7), 0-4. Sevastova vēlreiz zaudē serves geimu. Badosa no kreisās trāpīja sitienu brīvajā laukuma pusē, savukārt Sevastovai līdzīgā epizodē bumbiņa pavisam nedaudz izlidoja ārpus laukuma. Ar "eisu" viņu punktu atguva, taču pēc tam liepājniece pie tīkla nospēlēja neveiksmīgi un deva divkāršo breikbumbu Badosai. Nākamajā epizodē pie tīkla Sevastova punktu guva. Tenisiste no Latvijas sita tīklā un nonāca ļoti nepatīkamā situācijā.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 6-7 (3:7), 0-3Badosa geimu sāka ar dubultkļūdu, taču mirkli vēlāk serves uzņemšanā Sevastova sita tīklā. Spāniete uzņēma saīsināto sitienu un trāpīja pa gala līniju, tad Sevastovas uzbrukums no labās pārlidoja pāri laukumam. Sevastova rokas nenolaida un ar dusmīgu uzbrukumu no labās pa diagonāli punktu atguva, taču Badosa ar nākamo servi noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 6-7 (3:7), 0-2. Sevastova zaudē serves geimu. Badosa pie tīkla nospēlēja gar sāna līniju, tad Sevastovai nepaveicās, kad bumbiņa no tīkla troses izlēca ārpus laukuma. Laba serve deva Sevastovai uzbrukuma iespēju, un ar sitienu no labās viņa to izmantoja. Pēc strīdīgas epizodes abām tenisistēm vajadzēja pārspēlēt punktu, un Sevastovai izdevās lielisks trāpījums pašā laukuma stūrī (30:30). Ar servi Sevastova guva nākamo punktu, tomēr Badosa atbildēja ar lielisku epizodi aizsardzībā, iniciatīvas iegūšanu un precīzu uzbrukumu no kreisās. Sevastova pretinieci atvēsināja ar lielisku servi, taču Badosa vēlreiz uzvarēja izspēli. Spānijas tenisiste pie tīkla ieguva breika iespēju, kuru izmantoja, kad Sevastova nedaudz netrāpīja laukumā sitienu asā leņķī.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 6-7 (3:7), 0-1Fantastiska cīņa turpinājās arī trešā seta ievadā. Sevastova ar sitienu no labās gar sāna līniju panāca 30:30, savukārt mirkli vēlāk Badosa netrāpīja laukumā. Ar "eisu" Badosa atspēlēja breikbumbu, bet nākamajā epizodē viņa pārsteidza liepājnieci ar saīsināto sitienu. Sevastova guva "tīru" punktu ar sitienu no labās gar sāna līniju. Sevastova no kreisās sita tīklā, tomēr vēl viens saīsinātais sitiens ļāva viņai pagarināt cīņu pirmajā geimā. Badosa no labās trāpīja tīklā, un Sevastova tika pie vēl vienas breika iespējas. Spānijas tenisiste vēlreiz precīzi izspēlēja saīsināto sitienu, tam sekoja viņas lielisks uzbrukums no kreisās gar sāna līniju. Sevastova noslēgumā sita tīklā.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 6-7 (3:7). Sevastova zaudē 2. setu.Taibreika izspēle:0:1 Sevastova netrāpīja sitienu no kreisās pa diagonāli. 1:1 Badosa arī netrāpīja laukumā. 1:2 Sevastova nesavaldīja Badosas servi, un bumbiņa pārlidoja pāri laukumam. 2:2 Sevastova no labās sita bumbiņu pašā laukuma stūrī. 3:2 Badosa nepārsita bumbiņu pāri tīklam pēc Sevastovas saīsinātā sitiena. 3:3 Badosa precīzi uzbruka no kreisās gar sāna līniju. 3:4 Sevastovas sitiens, uzņemot servi, atdūrās tīkla trosē. 3:5 Badosa noķēra Sevastovu uz pretkustību un guva punktu ar diagonāles sitienu no kreisās. 3:6 Sevastova kļūdījās un netrāpīja laukumā. 3:7 Sevastova sita tīklā no kreisās.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 6-6.Badosa piesteidzās pie tīkla, uzņēma īsu Sevastovas sitienu un guva pirmo punktu. Mirkli vēlāk Badosa pavisam nedaudz netrāpīja laukumā, taču spēja ātri punktu atgūt ar lielisku uzbrukumu no kreisās. Teicams apvedošais sitiens no kreisās ļāva Sevastovai panākt 30:30. Ātra kombinācija pa laukuma stūriem Badosai deva nākamo punktu, bet serve panāca otro taibreiku mačā.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 6-5.Badosa netrāpīja laukumā serves uzņemšanā, tad viņai paveicās, ka bumbiņa pārvēlās pāri tīkla trosei. Sevastova pēc labas serves devās pie tīkla un nospēlēja precīzi, savukārt Badosa atbildēja ar uzbrukumu no labās pa diagonāli. Skaists uzbrukums no labās laukuma stūrī Sevastovai deva punktu, bet Badosai nākamajā epizodē izdevās uzbrukums serves uzņemšanā. Sevastova labi servēja un guva punktu, tam sekoja Badosas sitiens tīklā no kreisās.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 5-5. Sevastova lauž pretinieces servi.Servējot par uzvaru otrajā setā, Badosa ātri guva pirmo punktu. Otrajā izspēlē Sevastova sita tīklā, taču viņa nākamajā izspēlēatbildēja ar labu uzbrukumu no labās serves laukuma stūrī. Liepājniece no kreisās sita tīkla un deva pretiniecei divas setbumbas. Saīsinātā un apvedošā sitiena kombinācija ļāva Sevastovai pagarināt geimu. Sevastova atkal lieliski spēlēja aizsardzībā, līdz spāniete pieļāva kļūdu. Badosa no kreisās sita tīklā, un Sevastova jau ieguva breika iespēju. Noslēgumā Sevastova pacietīgi spēlēja uz Badosas kreiso pusi un panāca vēl vienu pretinieces kļūdu.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 4-5. Sevastova zaudē serves geimu. Pie tīkla Sevastova nospēlēja precīzi, sitot no labās pa sāna līniju. Tad viņai neizdevās dabūt bumbiņu pāri tīklam un trāpīt brīvajā laukuma pusē. Abas tenisistes apmainījās ar "autiem", līdzīgajai cīņai turpinoties. Tad Sevastova no labās pārsita pāri laukumam. Badosa nodzenāja Sevastovu pa gala līniju un guva "tīru" punktu.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 4-4. Sevastova lauž pretinieces servi.Ar gariem sitieniem Sevastova ieguva izspēles iniciatīvu, panākot Badosas sitienu tīklā. Turpinājumā Sevastova divreiz no kreisās netrāpīja laukumā, bet tad viņas "bekhends" panāca pretinieces kļūdu. Badosa no kreisās vēlreiz netrāpīja laukumā, kas Sevastovai devas breika iespēju. Ar lielisku sitienu no labās Badosa to atspēlēja. Spānijas sportiste sita tīklā no kreisās, tad viņa netrāpīja sitienu pa diagonāli.

Abas tenisistes atgriezušās kortā.

Abas tenisistes saņems palīdzību no fizioterapeita.Spānijas tenisistei problēmas ar cirksni, Sevastovas problēmas nesadzirdēju. Abām ārpus korta tiks sniegta palīdzība.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 3-4. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastovas teicamā aizsardzība panāca Badosas kļūdu, tomēr arī Badosa pamanījās atbildēt ar smagi izcīnītu punktu. Sevastova atkal pie tīkla "gremdēja", bet tam sekoja viņas dubultkļūda. Spēcīgs uzbrukums no labās Badosai deva breikbumbu, tomēr viņa to neizmantoja, netrāpot laukumā. Viņa tika pie vēl vienas iespējas, kad atvairīja Sevastovas sitienu gar sāna līniju un trāpīja brīvajā laukuma pusē. Uzbrukums pa diagonāli ļāva Badosai atgūt breika pārsvaru.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 3-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Abas tenisistes apmainījās ar ātrām kļūdām, tad Sevastovai divreiz neizdevās pārsist pāri tīklam apvedošo sitienu. Fantastisks uzbrukums asā leņķī, uzņemot otro servi, deva punktu Sevastovai. Tenisiste no Liepājas "ieķērās" šajā geimā, kad elpu aizraujošā izspēlē Sevastova panāca pretinieces kļūdu no laukuma vidus. Badosa ar spēcīgu sitienu no sava laukuma vidus panāca rezultātu "vairāk", tomēr viņa pēc tam rupji kļūdījās sitienā no kreisās. Badosa pacietīgi uzbruka no kreisās pa diagonāli, līdz uzlauza Sevastovas aizsardzību. Sevastova nākamajā epizodē nodzenāja pretinieci pa gala līniju un guva punktu ar "gremdi" pie tīkla.Sevastova teicami uzņēma servi, trāpot pa sāna līniju, un ieguva breikbumbu. Badosa kļūdījās sitienā no labās gar sāna līniju, un Sevastova izlīdzināja rezultātu.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 2-3Pie rezultāta 30:30 Sevastova trāpīja "eisu", bet noslēgumā Badosa kļūdījās sitienā no kreisās.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 1-3Pēc ātri gūta punkta Badosa pieļāva dubultkļūdu, savukārt trešajā izspēlē Sevastovai "norāvās" sitiens. Turpinājumā spāniete apspēlēja Sevastovu pie tīkla, taču pati nespēja noslēgt geimu, trāpot tīklā. Laba serve un sitiens no labās pa diagonāli ļāva Badosai nostiprināt vadību otrajā setā.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 1-2. Sevastova zaudē serves geimu. Badosa uzbruka otrās serves uzņemšanā un trāpīja pa gala līniju, tad Sevastovas sitiens no labās pavisam nedaudz netrāpīja laukumā. Ar varenu sitienu no labās pa diagonāli Badosa panāca trīskāršo breikbumbu. Pirmo momentu viņa neizmantoja, trāpot tīklā no salīdzinoši vienkāršas situācijas. Tam sekoja laba Badosas aizsardzība, kas noslēdzās ar precīzu uzbrukumu no labās.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 1-1 Sevastova guva pirmo punktu geimā, taču Badosa guva visus nākamos punktus.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0), 1-0Sevastova pie tīkla nospēlēja pacietīgi un droši, bet Badosa atbildēja ar dusmīgu uzbrukumu serves uzņemšanā. Badosa sagaidīja uzbrukuma iespēju un pie tīkla panāca 30:15, tomēr divas labas serves deva vadību Sevastovai. Savukārt noslēgumā Badosa pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma uzbrukumu pa sāna līniju.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 7-6 (7:0). Sevastova uzvar 1. setu. Taibreika izspēle:1:0 Sevastovai lielisks uzbrukums no kreisās gar sāna līniju. 2:0 Badosa no labās sita tīklā. 3:0 Sevastova nospēlēja saīsināto sitienu, un bumbiņa pārvēlās pāri tīkla trosei. 4:0 Badosai no labās "norāvās" sitiens. 5:0 Badosa no labās sita tīklā.6:0 Sevastova ar servi iegūst sešas setbumbas. 7:0 Badosa netiek galā ar vēl vienu servi.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 6-6Garā izspēlē Badosa netrāpīja laukumā, taču arī Sevastova otrajā izspēlē kļūda. Abas tenisistes arī turpinājumā apmainījās punktiem, bet tad Badosa neveiksmīgi uzņēma servi. Geims noslēdzās ar Sevastovas saīsinātā un apvedošā sitiena kombināciju.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 5-6Sevastova pavisam nedaudz netrāpīja laukumā sitienu no kreisās pa diagonāli, tad viņa vēlreiz nesavaldīja bumbiņu. Arī Badosa pieļāva kļūdu. Ar diviem nelieliem Sevastovas "autiem" noslēdzās šis geims.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 5-5. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova turpināja mocīt Badosu ar saviem saīsinātajiem sitieniem, taču Badosa atguvās ar uzbrukumu no sava laukuma vidus brīvajā pretinieces pusē. Sevastovai neizdevās trāpīt laukumā sitienu no labās, bet tad kļūda sitienā no kreisās. Badosa tādējādi tika pie divām breika iespējām. Badosa pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma sitienu no labās, tomēr Sevastova otro breikbumbu atspēlēt nespēja, netrāpot laukumā savu sitienu.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 5-4. Sevastova lauž pretinieces servi. Badosa pieļāva dubultkļūdu, tam sekoja vēl viens perfekts Sevastovas saīsinātais sitiens. Badosa netrāpīja uzbrukumu no kreisā, un Sevastova ieguva trīskāršo breikbumbu. Pirmajā iespējā Sevastovas diagnālais sitiens no kreisās netika pāri tīklam, tad Badosai izdevās divu sitienu kombinācija. Ar trešo piegājienu Sevastova lauza pretinieces servi, kad mainīja izspēles virzienu un panāca pretinieces kļūdu.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 4-4Sevastova atkal lieliski izspēlēja saīsināto sitienu, bet Badosa otrajā izspēlē kļūdījās sitienā no kreisās. Spānijas tenisiste nākamajā epizodē zaudēja punktu ar sitienu tīklā. Sevastovai neizdevās apvedošais sitiens, un bumbiņa atdūrās tīklā. Badosa noturēja aizsardzību un izmantoja savu iespēju, uzbrūkot no labās pa diagonāli. Badosa uzbruka otrās serves uzņemšanā, taču sita tīklā.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 3-4. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova geimu sāka ar labu serves uzņemšanu, tad viņa perfekti izspēlēja saīsināto sitienu. Sevastova teicami nospēlēja aizsardzībā un panāca Badosas kļūdu sitienā no kreisās, iegūstot trīs breikbumbas. Pirmo neizdevās izmantot ar neveiksmīgu serves uzņemšanu, bet tad Badosa kļūdījās sitienā no kreisās pa diagonāli.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 2-4. Sevastova zaudē serves geimu. Badosa šoreiz tika galā ar Sevastovas saīsināto un "sveces" sitienu kombināciju. Tad viņa spēcīgi uzbruka serves uzņemšanā, tomēr liepājniece atbildēja ar precīzu uzbrukumu no labās. Turpinājumā garā izspēlē abas tenisistes apmainījās ar labiem sitieniem, tomēr pie tīkla Sevastova guva punktu. Tad viņa precīzi sita no labās gar sāna līniju, bet Badosa panāca rezultātu "vienādi" ar sitienu ķermenī. Sevastova pie tīkla rupji kļūdījās sitienā no gaisa, un tas deva Badosai breika iespēju. To spāniete neizmantoja ar kļūdu sitienā no kreisās.Badosa serves uzņemšanā trāpīja pa gala līniju, kas Sevastovai patraucēja izdarīt veiksmīgu sitienu. Ar fantastisku izspēli Sevastova no kreisās gar sāna līniju atspēlēja arī otro breikbumbu. Badosa tika pie vēl vienas breika iespējas, kad Sevastovai neizdevās sitiens no labās. Turnīra mājiniece trešo iespēju izmatoja.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 2-3Sevastova no kreisās netrāpīja laukumā, tad Badosa pieļāva dubultkļūdu. Spāniete pēc serves vienā stūrī izdarīja uzbrukumu otrā un atguva vadību. Īsā izspēlē Badosa guva arī nākamo punktu, bet tad viņa izsita ārpus laukuma. Sevastovai ieķerties geimā tomēr neizdevās, jo pretiniece svarīgā brīdī lieliski servēja.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 2-2Sevastova pirmo punktu guva ar servi, bet tad viņa izspēlē saīsināto sitienu, Badosa to uzņēma, bet liepājniece veiksmīgi atbildēja ar sitienu, kas trāpīja pa gala līniju. Badosa nākamo punktu guva ar spēcīgu sitienu no labās, bet Sevastova atbildēja ar skaistu sitienu no kreisās. Latvijas tenisiste izsita ārpus laukuma, uzbrūkot pa diagonāli, tad Badosa spēcīgi uzbruka no kreisās (40:40).Sevastova svarīgā brīdī nospēlēja veiksmīgi un savu servi nosargāja ar saīsināto sitienu.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 1-2Sevastova izspēlēja saīsināto sitienu, Badosa to uzņēma, bet Latvijas tenisiste skrējienā uz aizmuguri izdarīja sitienu ar augstu trajektoriju un guva punktu. Pēc Sevastovas sitiena nākamajā izspēlē bumbiņa zemu atlēca, un Badosa sita tīklā, taču turpinājumā latvietei divi zaudēti punkti. Aizraujošā izspēlē Sevastova darbojās no aizsardzības, tomēr Badosa tika pie tīkla un guva punktu. Spānijas tenisiste geimu noslēdza ar servi.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 1-1Sevastovai "norāvās" sitiens no labās, un bumbiņa izlidoja ārpus laukuma. Pēc tam Badosa uzbrukumā uzņemšanā sita ārpus laukuma, savukārt tam sekoja lielisks Sevastovas saīsinātais sitiens. Liepājniece pretinieci noķēra uz pretkustību un panāca 40:15, bet noslēgumā Badosa nedabūja bumbiņu pāri tīklam.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa 0-1Badosa pirmajā izspēlē sita tīklā sitienu no labās, bet ātri reabilitējās ar 186 km/h ātru "eisu". Sevastova netika galā ar nākamo servi, bet tad viņa tika pie laba uzbrukuma pa diagonāli, kuru izmantoja. Sevastova pie iespējas šajā geimā tā arī netika.

Anastasija Sevastova – Paula Badosa. Spēle sākusies.Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Abām tenisistēm līdz šim bijusi viena savstarpējā spēle, un tā notika šajā sezonā. Abū Dabī turnīrā janvārī Sevastova Badosai piekāpās ar 2-6, 7-5, 2-6.

Anastasija Sevstova ir soli no Madrides WTA turnīra ceturtdaļfināla. Lai to sasniegtu, viņai jāpārspēj Spānijas tenisiste Paula Badosa, kura WTA rangā ierindojas 62. vietā. Badosa turnīrā startē ar speciālo ielūgumu, bet Sevastova ieņem 54. pozīciju un turnīrā pārvarēja kvalifikāciju.